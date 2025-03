Релиз видеоплеера MPV 0.40

3.30 , Аноним ( - ), 01:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В VLC 4.0? Посмотрел как с VLC версии 3... не уверен точно не похоже что в нём используется libplacebo с Windows. macOS?

4.31 , Аноним ( - ), 01:38, 26/03/2025 + / – 4.38 , Аноним ( - ), 02:52, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единственное что я нашёл с libplacebo это vlc -vvv -> '--disable-libplacebo' это VLC 3.0.20 в разновидности Убунты. В Windows эта команда vlc -vvv не чего не выводит только запускает из командной строки (cmd) плеер 3.0.21. Почитал что такое libplacebo, предполагаю, что в виртуализации libplacebo без 3D и аппаратного ускорения видеокартой бесполезно. В виртуализации у меня нет нет 3D и аппаратного ускорения. https://code.videolan.org/videolan/libplacebo

5.39 , Аноним ( - ), 03:31, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – vlc -vvv -> Сообщение: VLC media player 3.0.20 Vetinari (revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b)

[00005e8fb671c550] main libvlc debug: VLC media player - 3.0.20 Vetinari

[00005e8fb671c550] main libvlc debug: Copyright © 1996-2023 the VideoLAN team

[00005e8fb671c550] main libvlc debug: revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b

[00005e8fb671c550] main libvlc debug: configured with ./configure '--disable-libplacebo' в выводе отладки VLC указывает на то, что при конфигурации сборки VLC была использована опция --disable-libplacebo. Это означает, что библиотека libplacebo была отключена в данной сборке VLC.

4.42 , Аноним ( 40 ), 03:52, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Шутка или не шутка каждый решает сам: но, если тебе надо libplacebo можешь собрать себе VLC c включённым libplacebo.