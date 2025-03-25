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Релиз видеоплеера MPV 0.40

25.03.2025 22:54

После шести месяцев разработки сформирован выпуск открытого видеоплеера MPV 0.40, в 2013 году ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией LGPLv2.1+, некоторые части остаются под GPLv2, но процесс перехода на LGPL почти завершён и для отключения оставшегося GPL-кода можно использовать опцию "--enable-lgpl".

Среди изменений в новой версии:

  • На платформе Linux при использовании DRM (Direct Rendering Manager) или dmabuf-wayland реализована поддержка расширенного динамического диапазона (HDR).
  • В консоли улучшен визуальный стиль и работа автодополнения ввода.
  • Во встроенный графический интерфейс OSC (On Screen Controller) добавлено новое меню выбора элементов, показываемое при клике правой кнопкой мыши.
  • Для скриптов добавлено свойство clipboard, позволяющее получить доступ к буферу обмена.
  • Добавлено новое меню для быстрого доступа к типовым действиям.
  • В скрипт select.lua добавлена поддержка навигации по истории просмотра, редакциям и материалам, записанным на DVD/Blu-Ray.
  • Улучшен стриминг Blu-ray, DVD и CDDA.
  • Улучшен выбор треков и отображение метаданных.
  • Добавлены профили osd-box, sub-box и box для упрощения включения стилизованных вариантов экранного интерфейса (OSD/OSC).
  • В скрипт umpv, применяемый для задействования при воспроизведении уже запущенного экземпляра mpv, добавлена поддержка платформы Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.39
  3. OpenNews: Выпуск системы потокового видеовещания OBS Studio 31.0
  4. OpenNews: Уязвимость в OpenH264, позволяющая выполнить код при декодировании видео
  5. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62948-mpv
Ключевые слова: mpv, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:08, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    vlc хватит всем
     
     
  • 2.4, НяшМяш (ok), 23:10, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Он наконец-то научился не квадратить mkv? А сабж так умеет.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:24, 25/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –5 +/
     
  • 3.12, Аноним (3), 23:50, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, что значит квадратить.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 00:25, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Квадратиш, практиш, гут.
     
  • 3.19, Аноним (-), 00:26, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.35, Аноним (-), 01:53, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Амомин (?), 23:20, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хрестоматийный пример высказывания «кроссплатформенный софт это софт одинаково плохо работающий на любой ос», нигде он нормально ни работает ни выглядит.
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 23:53, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой да не рычи. Работает он получше вашей хипстерятни, где остальные плееры начинают фреймы терять - виэлся даже не пискнет. А уж что на нём можно вытворять с сетевыми фичами - это ж просто песня!

    А выглядит... Блин, кнопки есть, окошко с видео есть. Лавандовый раф внутрях нужен или чего тебе?

     
     
  • 4.21, Аноним (-), 00:52, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:54, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  чего тебе?

    Не знаю, чего не хватает Анону, которому ты отвечал...
    Но у меня каждый раз вызывает разрыв мозга и батхёрт поиск отключения буста громкости. В какой-то момент ты находишь, вроде бы, нужную опцию, название которой на 100% удовлетворяет твоим ожиданиям. Но каждый раз оказывается, что эта хрень наполовину решает проблему - буст все равно остаётся на хоткеях, либо же в гуевом ползунке (точно уже не помню).
    Короче, из-за этого VLC у меня ассоциируется с нелогичным куском г...

     
     
  • 5.28, Аноним (-), 01:15, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.37, Аноним (-), 02:49, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (26), 01:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так vlc последних версий использует libplacebo, который из mpv.
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 01:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В VLC 4.0? Посмотрел как с VLC версии 3... не уверен точно не похоже что в нём используется libplacebo с Windows. macOS?
     
     
  • 4.31, Аноним (-), 01:38, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.38, Аноним (-), 02:52, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное что я нашёл с libplacebo это vlc -vvv -> '--disable-libplacebo' это VLC 3.0.20 в разновидности Убунты. В Windows эта команда vlc -vvv не чего не выводит только запускает из командной строки (cmd) плеер 3.0.21. Почитал что такое libplacebo, предполагаю, что в виртуализации libplacebo без 3D и аппаратного ускорения видеокартой бесполезно. В виртуализации у меня нет нет 3D и аппаратного ускорения.  https://code.videolan.org/videolan/libplacebo
     
     
  • 5.39, Аноним (-), 03:31, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vlc -vvv ->  Сообщение: VLC media player 3.0.20 Vetinari (revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b)
    [00005e8fb671c550] main libvlc debug: VLC media player - 3.0.20 Vetinari
    [00005e8fb671c550] main libvlc debug: Copyright © 1996-2023 the VideoLAN team
    [00005e8fb671c550] main libvlc debug: revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b
    [00005e8fb671c550] main libvlc debug: configured with ./configure  '--disable-libplacebo' в выводе отладки VLC указывает на то, что при конфигурации сборки VLC была использована опция --disable-libplacebo. Это означает, что библиотека libplacebo была отключена в данной сборке VLC.
     
  • 3.40, Аноним (40), 03:50, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутка или не шутка каждый решает сам: но, если тебе надо libplacebo можешь собрать себе VLC c libplacebo.
     
     
  • 4.42, Аноним (40), 03:52, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутка или не шутка каждый решает сам: но, если тебе надо libplacebo можешь собрать себе VLC c включённым libplacebo.
     
  • 2.33, Аноним (33), 01:49, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Vlc нлрм, но на том же андроиде есть пара багов:
    При воспроизведении аудио, когда блокируешь/разблокируешь телефон, воспроизведение прерывается на пару секунд. Раздражает.
    В той же ситуации, а так же при проигрывании новой дорожки, плывет питч. Эффект как на пленочном магнитофоне, странная хрень.
     

  • 1.5, дохтурЛол (?), 23:10, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лучший видеоплеер
    жаль только, что без нормального интерфейса поставляется
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 23:24, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    По-русски это называется халтура.
     
  • 2.25, Ivan_83 (ok), 01:03, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вам надо от интерфейса плеера?
    OSC там есть.
    Есть поддержка lua и даже какие то готовые штуки.

    Мне вот например от него больше ничего и не надо, несколько хоткеев я запомнил, а самое частое - мышкой работает и через OSC.

     
     
  • 3.27, Bob (??), 01:13, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    открой potplayer, а ранее KMPlayer.
     
     
  • 4.34, Ivan_83 (ok), 01:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем?
    Я уже видел фарш в утилите для работы с видео - VLC.

    Вопрос всегда в одном: есть нужный=востребованный функционал или его не хватает.
    Вот в mpv его хватает.
    Навесить больше и получить унылый VLC всегда можно, только потом оно уже не про просмотр видео будет а про просмотр настроек, менюшек и кнопок.

     

  • 1.6, Амомин (?), 23:13, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    И до сих пор ни одного видеоплеера который умел бы нормальное плавный зум жестами как любой плеер в macos.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:30, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > И до сих пор ни одного видеоплеера который умел бы нормальное плавный зум жестами как любой плеер в macos.

    Видимо, никому даже не пришло в голову, что в этом есть необходимость.

     
  • 2.11, Аноним (11), 23:39, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Когда эта твоя насось и весь софт в ней заработает на любом компе с любом рандомным железом, и там все будет плавно, вот тогда это будет круто. А оптимизировать какой-то поганый плеер под одну единственную конфигурацию и еще и гордиться этим - это достижение уровня /b/.. ой, т.е. масосевода
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 23:56, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну а чего? Мы тут за достижениями какими-то или дела делать? Лосось норм тема, хорошая платформа хорошо запиленная под качественное железо. Правда я все равно не пользуюсь, мне бабы нравятся.
     
     
  • 4.16, 12yoexpert (ok), 00:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты хотел сказать некачественное? кнопки уже перестали ломаться? hidpi завезли или до сих пор ссут в уши "ретиной"? тачпад перестал дребезжать и самонажиматься? процы нормальные завезли или до сих пор десятилетний интел/тормозной арм? что с оперативкой? всё ещё +1000 баксов за +16G?
    ОС нормальная будет или до сих пор магазин вместо ОС? что с играми? что с low latency звуком?
    usb портов всё ещё нет? 3.5 jack вам там хоть оставили или уже и его нет?
    когда начнут делать нормальное анодирование вместо этого крашеного цирка? или вам норм плёночки на корпус наклеивать?
     
     
  • 5.17, Аноним (3), 00:08, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 5.23, Аноним (11), 00:57, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > тачпад перестал дребезжать и самонажиматься?

    ты чёёёё?! Это ж их главная гордость! На святое замахнулся :)

     
  • 2.15, Аноним (18), 00:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чего, чтоб видосики с пронхабов в деталях разглядывать?
     
  • 2.20, Аноним (-), 00:48, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.24, Аноним (-), 01:00, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Аноним (-), 01:30, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.32, Аноним (-), 01:41, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.36, Василий (??), 02:06, 26/03/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.41, Аноним (41), 03:51, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший плеер, позволяет покадрово перемещаться. Очень полезен при просмотре коротких роликов со взрывами, выстрелами, ДТП и не только.
     

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