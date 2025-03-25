Релиз видеоплеера MPV 0.40

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|2.4, НяшМяш (ok), 23:10, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Он наконец-то научился не квадратить mkv? А сабж так умеет.
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|2.7, Амомин (?), 23:20, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хрестоматийный пример высказывания «кроссплатформенный софт это софт одинаково плохо работающий на любой ос», нигде он нормально ни работает ни выглядит.
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|3.13, Аноним (3), 23:53, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой да не рычи. Работает он получше вашей хипстерятни, где остальные плееры начинают фреймы терять - виэлся даже не пискнет. А уж что на нём можно вытворять с сетевыми фичами - это ж просто песня!
А выглядит... Блин, кнопки есть, окошко с видео есть. Лавандовый раф внутрях нужен или чего тебе?
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|4.22, Аноним (22), 00:54, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> чего тебе?
Не знаю, чего не хватает Анону, которому ты отвечал...
Но у меня каждый раз вызывает разрыв мозга и батхёрт поиск отключения буста громкости. В какой-то момент ты находишь, вроде бы, нужную опцию, название которой на 100% удовлетворяет твоим ожиданиям. Но каждый раз оказывается, что эта хрень наполовину решает проблему - буст все равно остаётся на хоткеях, либо же в гуевом ползунке (точно уже не помню).
Короче, из-за этого VLC у меня ассоциируется с нелогичным куском г...
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|2.26, Аноним (26), 01:04, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так vlc последних версий использует libplacebo, который из mpv.
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|3.30, Аноним (-), 01:36, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В VLC 4.0? Посмотрел как с VLC версии 3... не уверен точно не похоже что в нём используется libplacebo с Windows. macOS?
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|4.38, Аноним (-), 02:52, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное что я нашёл с libplacebo это vlc -vvv -> '--disable-libplacebo' это VLC 3.0.20 в разновидности Убунты. В Windows эта команда vlc -vvv не чего не выводит только запускает из командной строки (cmd) плеер 3.0.21. Почитал что такое libplacebo, предполагаю, что в виртуализации libplacebo без 3D и аппаратного ускорения видеокартой бесполезно. В виртуализации у меня нет нет 3D и аппаратного ускорения. https://code.videolan.org/videolan/libplacebo
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|5.39, Аноним (-), 03:31, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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vlc -vvv -> Сообщение: VLC media player 3.0.20 Vetinari (revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b)
[00005e8fb671c550] main libvlc debug: VLC media player - 3.0.20 Vetinari
[00005e8fb671c550] main libvlc debug: Copyright © 1996-2023 the VideoLAN team
[00005e8fb671c550] main libvlc debug: revision 3.0.20-0-g6f0d0ab126b
[00005e8fb671c550] main libvlc debug: configured with ./configure '--disable-libplacebo' в выводе отладки VLC указывает на то, что при конфигурации сборки VLC была использована опция --disable-libplacebo. Это означает, что библиотека libplacebo была отключена в данной сборке VLC.
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|3.40, Аноним (40), 03:50, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шутка или не шутка каждый решает сам: но, если тебе надо libplacebo можешь собрать себе VLC c libplacebo.
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|4.42, Аноним (40), 03:52, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шутка или не шутка каждый решает сам: но, если тебе надо libplacebo можешь собрать себе VLC c включённым libplacebo.
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|2.33, Аноним (33), 01:49, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Vlc нлрм, но на том же андроиде есть пара багов:
При воспроизведении аудио, когда блокируешь/разблокируешь телефон, воспроизведение прерывается на пару секунд. Раздражает.
В той же ситуации, а так же при проигрывании новой дорожки, плывет питч. Эффект как на пленочном магнитофоне, странная хрень.
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|2.25, Ivan_83 (ok), 01:03, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что вам надо от интерфейса плеера?
OSC там есть.
Есть поддержка lua и даже какие то готовые штуки.
Мне вот например от него больше ничего и не надо, несколько хоткеев я запомнил, а самое частое - мышкой работает и через OSC.
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|4.34, Ivan_83 (ok), 01:51, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем?
Я уже видел фарш в утилите для работы с видео - VLC.
Вопрос всегда в одном: есть нужный=востребованный функционал или его не хватает.
Вот в mpv его хватает.
Навесить больше и получить унылый VLC всегда можно, только потом оно уже не про просмотр видео будет а про просмотр настроек, менюшек и кнопок.
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|1.6, Амомин (?), 23:13, 25/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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И до сих пор ни одного видеоплеера который умел бы нормальное плавный зум жестами как любой плеер в macos.
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|2.10, Аноним (10), 23:30, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> И до сих пор ни одного видеоплеера который умел бы нормальное плавный зум жестами как любой плеер в macos.
Видимо, никому даже не пришло в голову, что в этом есть необходимость.
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|2.11, Аноним (11), 23:39, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Когда эта твоя насось и весь софт в ней заработает на любом компе с любом рандомным железом, и там все будет плавно, вот тогда это будет круто. А оптимизировать какой-то поганый плеер под одну единственную конфигурацию и еще и гордиться этим - это достижение уровня /b/.. ой, т.е. масосевода
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|3.14, Аноним (3), 23:56, 25/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не ну а чего? Мы тут за достижениями какими-то или дела делать? Лосось норм тема, хорошая платформа хорошо запиленная под качественное железо. Правда я все равно не пользуюсь, мне бабы нравятся.
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|4.16, 12yoexpert (ok), 00:07, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты хотел сказать некачественное? кнопки уже перестали ломаться? hidpi завезли или до сих пор ссут в уши "ретиной"? тачпад перестал дребезжать и самонажиматься? процы нормальные завезли или до сих пор десятилетний интел/тормозной арм? что с оперативкой? всё ещё +1000 баксов за +16G?
ОС нормальная будет или до сих пор магазин вместо ОС? что с играми? что с low latency звуком?
usb портов всё ещё нет? 3.5 jack вам там хоть оставили или уже и его нет?
когда начнут делать нормальное анодирование вместо этого крашеного цирка? или вам норм плёночки на корпус наклеивать?
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|5.23, Аноним (11), 00:57, 26/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> тачпад перестал дребезжать и самонажиматься?
ты чёёёё?! Это ж их главная гордость! На святое замахнулся :)
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|1.41, Аноним (41), 03:51, 26/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший плеер, позволяет покадрово перемещаться. Очень полезен при просмотре коротких роликов со взрывами, выстрелами, ДТП и не только.
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