Релиз OpenZFS 2.4.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

2.5 , Аноним ( 5 ), 04:50, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – > вэйлэнд с горой костылей Какие костыли ты можешь назвать в вяленом? Хотя бы один костыль. (Заметь: ты обещал гору, а я прошу всего один.) > стабильность уровня тех же иксов Стабильные иксы -- это оксюморон.

3.6 , Дядя Вася ( ? ), 05:32, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Стабильные иксы -- это оксюморон. Как и стабильный линекс на десктопе.

3.32 , Аноним ( 32 ), 11:27, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну он же тормозит, а часть софта все равно работает в прослоечных иксах...

Вон хроимум вообще не запускался после обновления кде где выпили ли диалог выбора иксов. Вроде пофиксили уже.

4.40 , Аноним ( - ), 12:05, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Ну он же тормозит, На вашем друндулете тормозит? Не, ну бывает, у отстающих от прогресса всегда так. > а часть софта все равно работает в прослоечных иксах... Часть древнего мусорного софта, который не может идти в ногу с технологиями? Да, работает через прослойку. Скажите спасибо что вам ее оставили.

4.70 , Аноним ( 70 ), 20:09, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кде И причем тут внйланд? Идите в багтрекер композитора kwin

2.7 , Дядя Вася ( ? ), 05:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Bcachefs Который из достойной идеи превратился в bloatware, где количество кода чуть ли не больше, чем в ядре.

3.19 , Прохожий ( ?? ), 10:12, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Современные файловые системы - вещь очень сложная, поэтому неудивительно.

А так какая вам разница, сколько там кода, если он работает и при этом стабильно (я не про Bcachefs, а вообще про любой продукт)?

4.55 , Дядя Вася (-), 14:44, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жалкая попытка оправдать смузикодерство, когда кодерам платят не за оптимизацию и минимализм, а за лишние функции и лишние классы, а так же лишние 100500 инструментов типа docker и прочих ненужностей типа git.

5.71 , Аноним ( 70 ), 20:10, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Круто. Слесарь Анатолий из Сызрани низпроверг индустрию. Гугл уже готовит оффер на 999ккк.

3.20 , Аноним ( - ), 10:15, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Bcachefs

> Который из достойной идеи превратился в bloatware, где количество кода чуть ли

> не больше, чем в ядре. По сравнению с сабжем и его культурными наслоениями - он довольно маленький и аккуратный.

2.10 , Аноним ( 10 ), 07:40, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >круто, на этом фоне, смотрится Bcachefs Ты прав, о покойниках либо хорошо либо никак.

Помянем.

3.62 , нах. ( ? ), 17:14, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Какие к хренам поминки?! КОЛ, КОЛ осиновый тащи! Оно щас вылезет и всех пожрьот! (чего там хорошего было-то и при прошлой жизни? Это ж абсолютно перпендикулярная zfs история - для васянов с одним-единственным нежно любимым и полируемым локалхостом.) 2.27 , Аноним ( 27 ), 11:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а swap так и не осилили И не осилят без нормальной интеграции с ядром. Вообще своп работает, только плохо -- вешает систему при большой нагрузке, при обычном "десктопном" использовании эта проблема не проявляется. Хтя так ли уж нужен своп на zvol -- это тоже вопрос, потому как в любом случае своп лучше создавать на отдельном диске. > как и /boot в одном пуле с root. А с этим у тебя какие проблемы? У меня /boot в корневом пуле, и всё прекрасно работает. > тип рейда сменить Зачем это делать? Не проще ли заранее подумать об организации хранилища?

3.41 , Аноним ( 41 ), 12:08, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не понимаю зачем нонче swap вообще. Не говоря уж о том чтобы класть его на zfs.

Вот boot другое дело, но нормально это поддерживаться будет только когда сам zfs будет нормально ядром поддерживаться (как минимум не скоро, если вообще).

4.45 , Аноним ( 27 ), 12:31, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не понимаю зачем нонче swap вообще Ну да, я тоже так думал. Отключил swap, включил zram -- и столкнулся с тем что при занятых 4 ГБ оперативной памяти вся оставшаяся память куда-то пропала, а браузер стал крашиться при ~10-12 открытых вкладках. Я даже в какой-то момент подумал что у меня какая-то из плашек памяти накрылась, побежал проверять мемтестом. Вернул своп, отключил нафиг zram (от которой без backing_dev вообще помоему только один вред) -- и всё заработало как и прежде. > Вот boot другое дело Так а что с ним не так-то? Вроде никаких проблем с размещением /boot у ZFS нет...

4.57 , Аноним ( 57 ), 16:01, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вполне себе работает и без загрузочного пула.

4.63 , нах. ( ? ), 17:21, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не понимаю зачем нонче swap вообще. ты просто не используешь модный современный софт.

Когда в свопе тихо-мирно лежат совершенно ненужные 5-8 гигабайт, потому что мы ж на безопастных йезычках, и 386 нимодна и проклята, поэтому нааллоцируем себе десяток гигабайт памяти, и еще и загадим непойми чем, а освобождать - даже и не думаем. И они на самом деле никогда и не будут оттуда прочитанны, но поскольку туда уже что-то успели записать - возможно, нули - место вынь да положь. А оператива щас еще раз в пять подорожает. > Вот boot другое дело у тебя странная опечатка в слове ESP. К которой zfs ну никак и никакого отношения иметь не может. boot нинуна со времен выноса в мусорку дедушкиных пней3, не умевших адресовать дальние секторы древнего pata диска. 4.81 , Аноним ( 81 ), 16:35, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не понимаю зачем нонче swap вообще. Потому что в лялексе есть дебильная политика overcommit memory. Свап нужен, чтобы память не кончилась внезапно и половина системы не была прибита OOM.

5.83 , Аноним ( - ), 18:02, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Потому что в лялексе есть дебильная политика overcommit memory. Свап нужен, чтобы

> память не кончилась внезапно и половина системы не была прибита OOM. Эта политика еще и настраивается так то. И кому не нравится может ее отключить. Вот только тогда вместо 12 вкладок вы получите - 6, а потом - болт! Но можете конечно свопом еще похрустеть. И вообще-то о...тельно жрать память начали - сайты и браузеры. Представляете, на винде это все тормозит и по OOM дохнет ничуть не хуже. А вкладочка жрущая гиг оперативы - это суровая реальность жизни. Скажите спасибо что не два, а то новая версия рект@л.жс еще и не такое вам покажет. 2.51 , Аноним ( 50 ), 14:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проблема в том, что академический подход сменился на метод "давай попробуем". Ранее был этап проектирования ПО, когда над ним думали месяцами. Сейчас же сажают сотню гугл-программистов, чтобы было быстрее и дешевле, а далее как в мультфильме "Песенка мышонка".

3.68 , Аноним ( 70 ), 19:54, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Академического подхода ни в индустрии, ни тем более в линуксе никогда не было. Ман отличия исследований от индустрии.

2.69 , Аноним ( 70 ), 19:59, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > дропаем иксы Их дропнули сами авторы. Никто не мешал всем остальным подхватить разработку. Например, лично тебе.

> пропихиваем вэйлэнд А у тебя есть другие альтернативы? Поделись.

> без шансов на стабильность уровня тех же иксов В чем нестабильность заключается? Особенно интересно послушать про нестабильность протокола. Давай, выдержки на «нестабильности» в тексте протокола в студию)

> Может я чего не понимаю А вот это правда, не понимаешь.

2.78 , Аноним ( - ), 09:14, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не замечая перспективную от кента. В тоже время дропаем иксы и

> пропихиваем вэйлэнд с горой костылей, без шансов на стабильность уровня тех

> же иксов. В опенсорсе кто работает работы тот и определяет как это будет. Странно, да? :)

