Релиз OpenZFS 2.4.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

|1.1, Аноним (1), 23:21, 18/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
кажется, с semantic versioning эти тоже уже попрощались. Инвесторы любят большие числа.
|2.73, Аноним (73), 22:36, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> semantic versioning
В мире разработки ПО есть много бесполезных вещей, и семантическое версионирование одни из них. На практике перед обновлелнием нужно знать две вещи: поменялся ли интерфейс между двумя релизами, и когда был сделан релиз. Семантическое версионирование кое-как отвечает только на первый, и никак вообще не отвечает на второй.
|3.85, Аноним (85), 19:11, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> поменялся ли интерфейс между двумя релизами
Как будто версия вида "dd.mm.yyyy" как-то отвечает на этот вопрос.
> когда был сделан релиз
Как будто версия вида "259" как-то отвечает на этот вопрос.
|2.16, нах. (?), 09:05, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И никогда не будет.
Скажи спасибо что можно удалить случайно добавленный третий диск из зеркала.
(случайно добавленный мимо зеркала - удалить нельзя уже никак)
|3.66, Аноним (66), 18:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В смысле никогда? Вот же видео 2013 года еще https://www.youtube.com/watch?v=G2vIdPmsnTI где обсуждаются варианты реализации фичи block pointer rewrite. И что когда ее вольют, можно будет это делать. А еще это позволит уменьшать фрагментацию. За 12 лет еще не закончили? А чем тогда разрабочики занимались?
Да что там 2013, еще когда Sun был, они на Sun Tech Days рассказывали какая это крутая фича и как она полезна для будущего ZFS. Сам Джефф Бонвик над этим работал.
|2.64, myster (ok), 17:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зато в BTRFS в корне нет таких проблем, как и размера для подтомов, в принципе, там есть только квоты по желанию
|3.77, Аноним (77), 09:10, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Зато в BTRFS в корне нет таких проблем, как и размера для
> подтомов, в принципе, там есть только квоты по желанию
Сабж вообще в основном - ФС для энтерпрайзных хранилок. Приоритеты у саней такие были.
А btrfs - general purpose FS с некими extras. Это просто разные приоритеты и набор свойств - пересекается лишь местами.
ZFS вообще ацкий тормоз без подпора сотнями RAM на 1-дисковой конфиге, не дай боже с современным быстрым SSD где он в РАЗЫ тормознее остального в линухе. Фороникс не даст соврать. Да еще out of tree. Так что файлуха для рутфс с снапшотами? Не, можно и микроскопом гвоздь забить если сильно захотеть. ZFS как рутфс в лине будет аналогично. А рутфс без снапшотов в 2025 году уже как-то совсем печальненько.
|1.3, aname (ok), 03:21, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
|
Не мёртвое и то хорошо. Интересно, сколько бы стоила нормальная разработка, чтоб вот прям сделали версию, не стыдную в прод?
|2.8, Дядя Вася (?), 05:36, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Для корпораций не много стоило бы. Просто оно им не нужно, когда есть готовые, проверенные и рабочие решения.
|4.12, нах. (?), 08:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это цап-царап открытые исходники, а назад - пообещать что-то там оформить и... забыть (ну или тихо слиться).
Привет, netapp.
|5.50, Аноним (50), 13:58, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
BcacheFS, к сожалению, ещё не созрел.
Скорее btrfs, с учётом возможного появления искажений hole в структурах метаданных на raid5/6.
|6.60, Аноним (-), 16:36, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
RAID 5 и RAID 6 для BTRFS использовать не рекомендуют, оно пока сыро, можете данные потерять. Я использую BTRFS + RAID10, полёт нормальный. Можно также с BTRFS использовать RAID 0, RAID 1, RAID 2.
|2.14, нах. (?), 08:49, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нисколько бы она не стоила - потому что не получится "ящик водки и тех двоих обратно".
А без тех - на сегодня нет ни одной рабочей и не имеющей печальной истории эпичных потерь данных фс с поддержкой EC. Место там проклято, или папы у всех и каждого из этих васянов оказались не сильны в математике - чорт его знает вот.
Ну и не забываем что фейл автора bcachefs был именно в том что с ним отказались сотрудничать разработчики ведра. Как выяснилось - слишком хорошо усевшиеся под ручейком корпоративных взносов, чтобы позволить кому-то что-то менять.
А без нормальной интеграции (с _обоих_ сторон!) - можешь не мечтать о свопе там нормальном или хотя бы эффективном управлении памятью. И нет, это снова не zfs виновата - стандартное решение от rhbm на базе _их_ ceph - там где идет речь о конвергентных конструкциях говорит "а вот вы так не делайте!"
Т.е. нормальная разработка возможна только в рамках корпоративного проекта ядра ос целиком. Где нет никаких "майнтейнеров", могущих стать в позу и заблокировать изменения.
|3.61, Аноним (-), 16:39, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты о чём, EXT4 и её прошлые версии сделали были без помощи корпорастов.
|4.65, нах. (?), 17:43, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ext4 конечно хорошая фс для локалхоста без претензий и с хорошим бэкапом, ну или для виртуалочки на дэйтасторе (zvol backed, хстате)
Но это идеи примерно 76го года выпуска. Хотелось бы чего-нибудь более приспособленного к современным задачам. (а хрен там)
Ну и не то чтоб без помощи... хотя конечно как сказать.
https://wiki.lustre.org/Frequently_Asked_Questions#Why_did_Lustre_choose_ext4_
the Lustre team carried ext3 substantially forward by improving functionality and performance that have been included into the popular ext4 filesystem
А кто платил зарплаточки lustre team, кто платил, ГА?! (а потом выгнал на мороз)
|1.4, Аноним (-), 04:14, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Ух как много достойных изменений сарказмофф, а swap так и не осилили, как и /boot в одном пуле с root.
И как же круто, на этом фоне, смотрится Bcachefs, где есть бэкграундворкер, который умеет и диск убрать и тип рейда сменить - всё на лету, с зфс сиди пересобирай пул и гоняй его туда/сюда. Жаль деды ослепли, так и будут пилить зфс с кривой лицензией, не замечая перспективную от кента. В тоже время дропаем иксы и пропихиваем вэйлэнд с горой костылей, без шансов на стабильность уровня тех же иксов. Может я чего не понимаю, но ощущение, что логика, которой раньше славилось сообщество, не просто вышла, а сиганула в окно.
|2.5, Аноним (5), 04:50, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
> вэйлэнд с горой костылей
Какие костыли ты можешь назвать в вяленом? Хотя бы один костыль. (Заметь: ты обещал гору, а я прошу всего один.)
> стабильность уровня тех же иксов
Стабильные иксы -- это оксюморон.
|3.6, Дядя Вася (?), 05:32, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Стабильные иксы -- это оксюморон.
Как и стабильный линекс на десктопе.
|3.32, Аноним (32), 11:27, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ну он же тормозит, а часть софта все равно работает в прослоечных иксах...
Вон хроимум вообще не запускался после обновления кде где выпили ли диалог выбора иксов. Вроде пофиксили уже.
|4.40, Аноним (-), 12:05, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
> Ну он же тормозит,
На вашем друндулете тормозит? Не, ну бывает, у отстающих от прогресса всегда так.
> а часть софта все равно работает в прослоечных иксах...
Часть древнего мусорного софта, который не может идти в ногу с технологиями? Да, работает через прослойку. Скажите спасибо что вам ее оставили.
|2.7, Дядя Вася (?), 05:34, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Bcachefs
Который из достойной идеи превратился в bloatware, где количество кода чуть ли не больше, чем в ядре.
|3.19, Прохожий (??), 10:12, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Современные файловые системы - вещь очень сложная, поэтому неудивительно.
А так какая вам разница, сколько там кода, если он работает и при этом стабильно (я не про Bcachefs, а вообще про любой продукт)?
|4.55, Дядя Вася (-), 14:44, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Жалкая попытка оправдать смузикодерство, когда кодерам платят не за оптимизацию и минимализм, а за лишние функции и лишние классы, а так же лишние 100500 инструментов типа docker и прочих ненужностей типа git.
|5.71, Аноним (70), 20:10, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Круто. Слесарь Анатолий из Сызрани низпроверг индустрию. Гугл уже готовит оффер на 999ккк.
|3.20, Аноним (-), 10:15, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Bcachefs
> Который из достойной идеи превратился в bloatware, где количество кода чуть ли
> не больше, чем в ядре.
По сравнению с сабжем и его культурными наслоениями - он довольно маленький и аккуратный.
|2.10, Аноним (10), 07:40, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>круто, на этом фоне, смотрится Bcachefs
Ты прав, о покойниках либо хорошо либо никак.
Помянем.
|3.62, нах. (?), 17:14, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Какие к хренам поминки?! КОЛ, КОЛ осиновый тащи! Оно щас вылезет и всех пожрьот!
(чего там хорошего было-то и при прошлой жизни? Это ж абсолютно перпендикулярная zfs история - для васянов с одним-единственным нежно любимым и полируемым локалхостом.)
|2.27, Аноним (27), 11:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а swap так и не осилили
И не осилят без нормальной интеграции с ядром. Вообще своп работает, только плохо -- вешает систему при большой нагрузке, при обычном "десктопном" использовании эта проблема не проявляется. Хтя так ли уж нужен своп на zvol -- это тоже вопрос, потому как в любом случае своп лучше создавать на отдельном диске.
> как и /boot в одном пуле с root.
А с этим у тебя какие проблемы? У меня /boot в корневом пуле, и всё прекрасно работает.
> тип рейда сменить
Зачем это делать? Не проще ли заранее подумать об организации хранилища?
|3.41, Аноним (41), 12:08, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не понимаю зачем нонче swap вообще. Не говоря уж о том чтобы класть его на zfs.
Вот boot другое дело, но нормально это поддерживаться будет только когда сам zfs будет нормально ядром поддерживаться (как минимум не скоро, если вообще).
|4.45, Аноним (27), 12:31, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не понимаю зачем нонче swap вообще
Ну да, я тоже так думал. Отключил swap, включил zram -- и столкнулся с тем что при занятых 4 ГБ оперативной памяти вся оставшаяся память куда-то пропала, а браузер стал крашиться при ~10-12 открытых вкладках. Я даже в какой-то момент подумал что у меня какая-то из плашек памяти накрылась, побежал проверять мемтестом. Вернул своп, отключил нафиг zram (от которой без backing_dev вообще помоему только один вред) -- и всё заработало как и прежде.
> Вот boot другое дело
Так а что с ним не так-то? Вроде никаких проблем с размещением /boot у ZFS нет...
|4.63, нах. (?), 17:21, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Не понимаю зачем нонче swap вообще.
ты просто не используешь модный современный софт.
Когда в свопе тихо-мирно лежат совершенно ненужные 5-8 гигабайт, потому что мы ж на безопастных йезычках, и 386 нимодна и проклята, поэтому нааллоцируем себе десяток гигабайт памяти, и еще и загадим непойми чем, а освобождать - даже и не думаем.
И они на самом деле никогда и не будут оттуда прочитанны, но поскольку туда уже что-то успели записать - возможно, нули - место вынь да положь. А оператива щас еще раз в пять подорожает.
> Вот boot другое дело
у тебя странная опечатка в слове ESP. К которой zfs ну никак и никакого отношения иметь не может.
boot нинуна со времен выноса в мусорку дедушкиных пней3, не умевших адресовать дальние секторы древнего pata диска.
|4.81, Аноним (81), 16:35, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Не понимаю зачем нонче swap вообще.
Потому что в лялексе есть дебильная политика overcommit memory. Свап нужен, чтобы память не кончилась внезапно и половина системы не была прибита OOM.
|5.83, Аноним (-), 18:02, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому что в лялексе есть дебильная политика overcommit memory. Свап нужен, чтобы
> память не кончилась внезапно и половина системы не была прибита OOM.
Эта политика еще и настраивается так то. И кому не нравится может ее отключить. Вот только тогда вместо 12 вкладок вы получите - 6, а потом - болт! Но можете конечно свопом еще похрустеть. И вообще-то о...тельно жрать память начали - сайты и браузеры. Представляете, на винде это все тормозит и по OOM дохнет ничуть не хуже. А вкладочка жрущая гиг оперативы - это суровая реальность жизни. Скажите спасибо что не два, а то новая версия рект@л.жс еще и не такое вам покажет.
|2.51, Аноним (50), 14:04, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Проблема в том, что академический подход сменился на метод "давай попробуем". Ранее был этап проектирования ПО, когда над ним думали месяцами. Сейчас же сажают сотню гугл-программистов, чтобы было быстрее и дешевле, а далее как в мультфильме "Песенка мышонка".
|3.68, Аноним (70), 19:54, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Академического подхода ни в индустрии, ни тем более в линуксе никогда не было. Ман отличия исследований от индустрии.
|2.69, Аноним (70), 19:59, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> дропаем иксы
Их дропнули сами авторы. Никто не мешал всем остальным подхватить разработку. Например, лично тебе.
> пропихиваем вэйлэнд
А у тебя есть другие альтернативы? Поделись.
> без шансов на стабильность уровня тех же иксов
В чем нестабильность заключается? Особенно интересно послушать про нестабильность протокола. Давай, выдержки на «нестабильности» в тексте протокола в студию)
> Может я чего не понимаю
А вот это правда, не понимаешь.
|2.78, Аноним (-), 09:14, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не замечая перспективную от кента. В тоже время дропаем иксы и
> пропихиваем вэйлэнд с горой костылей, без шансов на стабильность уровня тех
> же иксов.
В опенсорсе кто работает работы тот и определяет как это будет. Странно, да? :)
|2.17, IdeaFix (ok), 09:08, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Еще ни блокчейна ни биг даты ни вебдваноль не интегрировано. Слова года интегрируются по порядку, не бегите впереди паровоза.
|4.35, IdeaFix (ok), 11:28, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> этим уже инвесторов не разведешь, ты нам тухляк не гони )))
Не путайте инвесторов и инвесторов в зрелые корпоративные решения. ВебДваНоль еще очень даже!
|1.21, eugener (ok), 10:28, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Пакеты с новой версией в ближайшее время будут подготовлены для основных дистрибутивов Linux, включая Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL/CentOS
Что-то я по ссылке бинарных пакетов ни для каких версий не нахожу, только исходники.
|2.23, Аноним (41), 10:49, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Значит ближайшее время еще не наступило.
Всегда рад помочь, ваш КО.
|3.24, eugener (ok), 10:50, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Значит ближайшее время еще не наступило.
> Всегда рад помочь, ваш КО.
Спасибо, КО.
Но разве для предыдущих версий не должно быть бинарных пакетов?
|4.25, Аноним (41), 10:55, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть они там, да, по ссылке на заглавной.
Снизу слева - Getting started, и дальше по дистрам
|5.26, eugener (ok), 10:59, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Есть они там, да, по ссылке на заглавной.
> Снизу слева - Getting started, и дальше по дистрам
Смотрел там, там рассказывают как поставить то, что есть в репах каждого дистра. Какие-то свои пакеты не предлагают.
|7.30, eugener (ok), 11:14, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А ты рассчитывал .Appimage там увидеть?
Как сказано в новости:
> Пакеты с новой версией в ближайшее время будут подготовлены для основных дистрибутивов Linux, включая Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL/CentOS
Вот я и рассчитывал найти там deb-пакеты для прошлой версии 2.3.5 (для неё же "ближайшее время" уже наступило?) под все поддерживаемые версии Ubuntu и Debian.
|8.33, Аноним (27), 11:27, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Просто автор новости неправильно выразился В каждом дистрибутиве сами готовят п... текст свёрнут, показать
|
|1.22, Аноним (27), 10:45, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чересчур переоценённая ФС. Причём не только OpenZFS, но и её оригинальная реализация. Задумка интересная, но вот воплощение -- полный отстой. Самое большее тянет на прототип, заготовку, которую по-хорошему надо не допиливать, а глядя на которую нужно писать новую фс с нуля. Ну а с текущей моделью разработки надеяться на то что ZFS когда-нибудь доведут до ума вообще не приходится. Только костылями обрастает. В идеале фс вообще должна разрабатываться совместно с устройством хранения данных, чтобы фс могла напрямую управлять размещением данных на накопителе, без всяких костылей типа trim, а этого не просматривается даже на горизонте.
|2.34, Аноним (32), 11:28, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У производителей нас и есть свои разработки под их оборудование...
А что лучше то? бтрфс?
|3.39, 1 (??), 12:01, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот выпустят Ханса - будет ReiserFS6 (ReiserFS5 оставят Шишкину).
И заживём !
|2.43, Аноним (43), 12:24, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
расскажи как надо!
> фс могла напрямую управлять размещением данных на накопителе
это просто твои мечты о светлом? а есть какой-то стандарт, который позволяет это делать? а производители ssd вообще в принципе позволяет это делать? а производители hdd? но кроме этих устройств хранения данных существуют и другие, а как там обстоят дела с этим? а какие проблемы решит, если фс будет сама управлять размещением данных на накопителе и какие новые проблемы появятся от такого решения и как они будут решаться?
|2.44, Аноним (44), 12:31, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> чтобы фс могла напрямую управлять размещением данных на накопителе,
> без всяких костылей типа trim, а этого не просматривается
> даже на горизонте.
Кек. Это уже 10 лет как сделали.
The Linux kernel work on zoned storage started back in 2014 with the most minimal amount of support incorporated into the 3.18 kernel
https://shop.sandisk.com/solutions/zns-ssd
|3.46, Аноним (27), 12:56, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Только этот ваш ZNS похоже не взлетел и на замену ему уже изобрели новый велосипед -- FDP (Flexible Data Placement), который даже на серверах пока экзотика. А о потребительских устройствах, которые до сих пор даже неймспейсы создавать не позволяют, вообще говорить не приходится.
|4.47, Аноним (44), 13:25, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> похоже не взлетел
1. Как это сочетается с "нет на горизонте" и с shop.sandisk.com?
2. Давно можно купить зонированный жёсткий диск на барахолке https://www.ebay.com/itm/277587025512
> А о потребительских устройствах
Да какие потребительские устройства. Ну и денежные современные потребительские устройства - это такие кирпичики, разве что эпоксидкой не залитые. Что в них используется - касается только производителя устройства. Может, Apple такое делает для экономии. А может нет. Но пользователей это не касается и узнать невозможно.
|5.48, Аноним (27), 13:46, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты мне покажи бытовой ssd с поддержкой ZNS, мало ли что там у корпов существует в их лабораториях в единичных экземлярах. И ещё неизвестно, не снимет ли Сандиск эти устройства с производства. Intel Optane тоже все хвалили, и где они? И кстати, как там у ZFS с поддержкой ZNS? И вообще, могу конечно ошибаться, но по-моему ZNS тоже не даёт полной свободы для ФС, поправьте если я неправ.
|6.52, Аноним (44), 14:06, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ты мне покажи бытовой
Так их и не будет, время универсального железа прошло. Ты мне мейнфрейм бытовой покажи. Ты мне покажи, куда тот новый SSD на 245 ТБ по цене квартиры втыкать в ПК.
|7.53, Аноним (27), 14:25, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> время универсального железа прошло
Как раз наоборот. Настала эпоха всеобщей стандартизации и унификации.
> Ты мне мейнфрейм бытовой покажи
Любой современный десктоп
> Ты мне покажи, куда тот новый SSD на 245 ТБ по цене квартиры втыкать в ПК
Так не надо продавать обычные по сути расходники по цене квартиры. А куда воткнуть 245 ТБ я придумаю. Ладно 245ТБ, хотя бы обычный 8-терабайтник с ZNS покажите, ведь эту технологию именно для ссд и придумали (для снижения усиления записи), не так ли?
|1.56, abu (?), 15:30, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Не первый год мои товарищи, достойные доверия, хвалят OpenZFS и практикуют. А я все никак не возьмусь под нее разбить диски. Но - =если только жив я буду= - возьмусь, ей-ей.
|2.72, Знатный аноним (?), 21:39, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не понимаю какие вообще могут быть в современном мире альтернативы при создании настоящего софтового рейда? Все что выше упоминали школьники опеннета документированно "пока не работает, но в будущем ого-го" и уже теряло данные живых людей.
|3.80, abu (?), 14:25, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я не понимаю какие вообще могут быть в современном мире альтернативы при
> создании настоящего софтового рейда? Все что выше упоминали школьники опеннета документированно
> "пока не работает, но в будущем ого-го" и уже теряло данные
> живых людей.
Чутка не понял - вы за OpenZFS или против? (: спрашиваю не для спора, просто интересен ваш опыт в этом вопросе.
|4.82, Знатный аноним (?), 17:55, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Чутка не понял - вы за OpenZFS или против? (: спрашиваю не для спора, просто интересен ваш опыт в этом вопросе.
ЗА, потому как только он у меня много лет работает и не имеет ну просто никаких проблем при хранении данных в zpool. Контролируемое и ожидаемое поведение при манипуляциях, стабильная работа, документация и код написаны не снежинками из Линукс - чего еще желать?
А если еще есть возможность не заниматься ерундой и хранилище делать на выделенной машине, то сразу ставить FreeBSD и отдавать данные по сетке - там команда хоть и маленькая, но в приоритете надежность, а не модные игры с растом и ИИшками на файловом хранилище.
|3.84, уп (?), 18:23, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не понимаю какие вообще могут быть в современном мире альтернативы при создании настоящего софтового рейда, кроме mdadm? //fixed that for you
|1.74, Аноним (27), 02:16, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Неплохо было бы разрабам ZFS взять пример с Оверстрита и тоже ввести трёхстадийную модель публикации выпусков, а то слишком уж много багов в системе, ориентированной на обеспечение надёжности хранения данных.
|2.75, Аноним (75), 02:29, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это просто гениально! Такую чушь никакой ИИ не способен создать! Человечество спасено, спасибо тебе, друг
