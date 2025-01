Релиз OpenZFS 2.3.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

2.27 , tty2 ( ? ), 10:16, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вам без инитрам-а или как в бтрфс? Вы уже определитесь! Или у Вас бтрфс в ядро статически?

3.54 , аНОНИМ ( ? ), 13:30, 14/01/2025 Мне без инитрамфса И как в бтрфс, да.



бтрфс у меня в ядре статически и зфс тоже умеет быть в ядре статически, тоже да. А теперь я хочу чтоб зфс парсило root= и монтировало свой датасет в рутфc -- как это делает любая другая ФС.

4.71 , Аноним ( - ), 14:57, 14/01/2025 > А теперь я хочу чтоб зфс парсило root= и монтировало свой датасет

> в рутфc -- как это делает любая другая ФС. Ишь чего захотел, нормальной интеграции выкидыша с системой... 2.64 , Аноним ( 56 ), 14:07, 14/01/2025 1) OpenZFS 2.2.0 has been released with native support for reflinks (Oct 13, 2023)

уже больше года как реализовано.

2) А зачем тебе дефрагментация оставшегося свободного пространства на ZFS? NVME не справляется?

3) Ну так напиши свой zfs0-загрузчик. Меня пока и freebsd-boot вполне устраивает.

3.76 , Аноним ( 56 ), 15:15, 14/01/2025 3.1)

вот сейчас даже специально погуглил "/boot на ZFS зеркале", оказывается груб отлично видит и понимает zfs, что возможно даже на deb'е реализовать.

4.80 , аНОНИМ ( ? ), 15:26, 14/01/2025 > оказывается груб отлично видит и понимает zfs Ну и да, если кто не в теме про груб, видит и понимает он только какую-то древнестарую версию zfs пула без новых фич. И выбор стоит, что или для /boot на зфс надо делать отдельный пул на отдельном разделе диска, или если /boot иметь в том же пуле что и rootfs, то вся рутфс оказывается без фич. Такое себе "отлично понимает".

3.79 , аНОНИМ ( ? ), 15:23, 14/01/2025 > OpenZFS 2.2.0 has been released with native support for reflinks (Oct 13, 2023) Последнй раз когда я об этом слышал, зфс бажно зануляло отрефлинченные файлы или экстенты.

> А зачем тебе дефрагментация оставшегося свободного пространства на ZFS? NVME не справляется? Сорри что я со своим рылом и в калашный ряд, где у всех домашние многотерабайтные СХД на нвмях собраны. Им-то, богатеньким, конечно дефраг не нужен. Куда уж мне, нищeбpoдy-то. И бекапы у них наверное тоже на нвмях пораспиханы.

> груб отлично видит и понимает zfs и что? Для груба можно раздел /boot хоть на ext4 иметь. Речь про то, что ЯДРО само СЕБЕ *замаунтить* rootfs на зфс *не может*. Обязательно нужен костыль в initramfs который подёргает за zpool import/zfs mount и потом на замаунченное пивотнется.