Релиз OpenZFS 2.3.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

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|1.1, Афроним (?), 09:08, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На OpenZFS скачивать что-нибудь хорошо и быстро, а в остальном хомячку избыточная. На 14.2 даже память кушает +- как и UFS.
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|3.67, Афроним (?), 14:35, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуйте сами и всё. Реально шустриком работает. может быть и от испуга как комрад ниже предполагает.
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|1.3, iCat (ok), 09:14, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Прекрасно, что проект не скурвили, не политизировали, не полигендеризировали...
Благодарю всех авторов и соучастников проекта!
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|2.23, OpenEcho (?), 10:04, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Прекрасно, что проект не скурвили, не политизировали, не полигендеризировали...
СРОЧНО, всем заинтереованным - стучать по дереву !
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|3.37, Аноним (37), 11:53, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Прекрасно, что проект не скурвили, не политизировали, не полигендеризировали...
> СРОЧНО, всем заинтереованным - стучать по дереву !
Судя по тому как они рефлинки в прошлом релизе потестили прям на юзерях, в проде - вы опоздали.
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|1.4, Аноним (4), 09:15, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ставится по умолчанию в GhostBSD. Год работаю с системой. Всем устраивает. Надо от Linux избавляться.
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|2.5, ijuij (?), 09:19, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Надо от Linux избавляться
Почему? Чем он хуже? Насмешил меня, конечно.
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|6.38, Аноним (37), 11:54, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Авто исправления(((
Тот неловкий момент когда комп стал умнее владельца.
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|6.47, гг (?), 12:18, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Говорит то, что должен, иначе отстранят, а бсд никому даром не нужен, и разрабов там три калеки, еще бы они когото выгоняли или чтото бухтели, не сегодня завтра все закроется.
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|4.18, kravich (ok), 09:56, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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— Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее
— Один??? Да их тут тысячи!
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|3.26, Аноним (4), 10:15, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Почему? Чем он хуже?
В Linux неудовлетворительно работают Qt и LibreOffice. Ошибки долго не исправляются, иногда вообще не исправляются. Мне это не нравится.
> Насмешил меня, конечно.
Смешит Вас пусть Линус. У него последнее время это весело получается.
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|4.46, Аноним (46), 12:18, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О, внезапно, во FreeBSD Qt и LibreOffice работают удовлетворительнее, чем в Linux, оказываетя. Вона как оно.
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|5.69, Аноним (-), 14:55, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> О, внезапно, во FreeBSD Qt и LibreOffice работают удовлетворительнее, чем в Linux,
> оказываетя. Вона как оно.
Xorg повиснет при старте, он пробурчит "значит не судьба" и дуалбутнется в винду, ему привычно.
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|2.16, Аноним (15), 09:50, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По крайней мере этому ихнешнему Linux должны быть альтернативы.
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|2.9, Афроним (?), 09:27, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не соглашусь. Распаковка и скачивание при её использовании в глаза бросается по скорости.
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|3.19, Аноним (63), 09:58, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, линейные скорости ещё куда ни шло, а вот в postmark, например, btrfs стабильно показывает в два раза более высокие результаты чем zfs. ext4 или xfs естественно ещё быстрей.
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|4.30, OpenEcho (?), 10:43, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> btrfs стабильно показывает в два раза более высокие результаты чем zfs.
Машина против паровоза?
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|4.56, Аноним (56), 13:36, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Девочки, не ссорьтесь!"
Смотря на каком носителе у вас оно все расположено.
У меня под рукой ZFS работает на носителях начиная от sata_HDD до PCI_nvme, а это как мы понимаем совсем разные технологии (по скорости передачи данных).
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|2.12, Минона (ok), 09:42, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Юзкейс для которого она создавалась не предполагал выжимания максимальной производительности.
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|1.14, аНОНИМ (?), 09:46, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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рефлинки уже юзабельные? включены?
дефрагментацию занести планируют?
ну и хорошо бы, чтоб ядро могло грузиться с зфс без инитрамфс-магии, как в случае с бтрфс
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|2.27, tty2 (?), 10:16, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вам без инитрам-а или как в бтрфс? Вы уже определитесь! Или у Вас бтрфс в ядро статически?
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|3.54, аНОНИМ (?), 13:30, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне без инитрамфса И как в бтрфс, да.
бтрфс у меня в ядре статически и зфс тоже умеет быть в ядре статически, тоже да.
А теперь я хочу чтоб зфс парсило root= и монтировало свой датасет в рутфc -- как это делает любая другая ФС.
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|4.71, Аноним (-), 14:57, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А теперь я хочу чтоб зфс парсило root= и монтировало свой датасет
> в рутфc -- как это делает любая другая ФС.
Ишь чего захотел, нормальной интеграции выкидыша с системой...
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|2.64, Аноним (56), 14:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) OpenZFS 2.2.0 has been released with native support for reflinks (Oct 13, 2023)
уже больше года как реализовано.
2) А зачем тебе дефрагментация оставшегося свободного пространства на ZFS? NVME не справляется?
3) Ну так напиши свой zfs0-загрузчик. Меня пока и freebsd-boot вполне устраивает.
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|3.76, Аноним (56), 15:15, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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3.1)
вот сейчас даже специально погуглил "/boot на ZFS зеркале", оказывается груб отлично видит и понимает zfs, что возможно даже на deb'е реализовать.
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|4.80, аНОНИМ (?), 15:26, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> оказывается груб отлично видит и понимает zfs
Ну и да, если кто не в теме про груб, видит и понимает он только какую-то древнестарую версию zfs пула без новых фич. И выбор стоит, что или для /boot на зфс надо делать отдельный пул на отдельном разделе диска, или если /boot иметь в том же пуле что и rootfs, то вся рутфс оказывается без фич. Такое себе "отлично понимает".
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|3.79, аНОНИМ (?), 15:23, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> OpenZFS 2.2.0 has been released with native support for reflinks (Oct 13, 2023)
Последнй раз когда я об этом слышал, зфс бажно зануляло отрефлинченные файлы или экстенты.
> А зачем тебе дефрагментация оставшегося свободного пространства на ZFS? NVME не справляется?
Сорри что я со своим рылом и в калашный ряд, где у всех домашние многотерабайтные СХД на нвмях собраны. Им-то, богатеньким, конечно дефраг не нужен. Куда уж мне, нищeбpoдy-то. И бекапы у них наверное тоже на нвмях пораспиханы.
> груб отлично видит и понимает zfs
и что? Для груба можно раздел /boot хоть на ext4 иметь. Речь про то, что ЯДРО само СЕБЕ *замаунтить* rootfs на зфс *не может*. Обязательно нужен костыль в initramfs который подёргает за zpool import/zfs mount и потом на замаунченное пивотнется.
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|1.29, Нейросеть (?), 10:36, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хорошо что развивается.
Когда есть много оперативки и нужна надёжность программного рейда, то zfs очень даже неплохо.
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|2.33, IdeaFix (ok), 11:47, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ага, а сравнивать не резервируемый арк с данными на "дисках" можно и вручную. Вон на хоботе один товарищ так и делает - в виндовсе снимает чексумму, записывает данные на зфс, читает данные и сравнивает со снятой чексуммой. Если не совпало - значит опять арк побился. Память там или ссд на котором арк, да мало ли. И это не шутка. Так что, зфс в общем вполне надёжна, когда есть копия данных на нтфс :)
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|3.40, Аноним (40), 11:59, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так что, зфс в общем вполне надёжна, когда есть копия данных на нтфс :)
Реквкстирую добавить это в testimonials на сайте проекта :D :D
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|3.74, Аноним (56), 15:11, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, приводить в пример админов локалхоста с хобота, это примерно так же, как посылать "на хабр".
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|1.35, Аноним (-), 11:52, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот если бы автор OpenZFS преклонил колени перед великим Столлманом, и перелицензировал свою файловую систему на GPLV2, тогда бы он взлетел. А так? Нет, не взетит. Ибо взлетает только копилефт!
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|2.42, Аноним (42), 12:02, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За перелицензированием обращайтесь к санкам, или кто и где они там сейчас. Как по мне, самое лучшее что могло случиться с zfs - это что ее нет в ванильном ядре. И потому не прибита гвоздями к конкретной версии ядра. Можно комбинировать и обновлять по отдельности.
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|1.36, Аноним (42), 11:53, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Надо же как времена меняются. Помню как я тут упомянул про зфс лет так 6-7 назад, так потом монитор пришлось оттирать от комментов. Притом что речь шла уже про нативный zol, а не про fuse (там еще можно было понять критику). Ах да, тогда же бтрфс вовсю рекламировали. Прям хоть басню пиши про лису и виноград, только в обратном порядке
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|2.39, Школьник (ok), 11:59, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подожди, подожди, сейчас вон 294ый аноним проснется и расскажет нам всем о своем бугурте от проприетарщины длиной в 20 лет (CDDL для него - проприетарщина, если чо).
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|3.44, User0666 (?), 12:09, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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С лицензией ядра несовместима, значит проприетарщина. Чего здесь непонятного? Её спецом так создавали, чтоб несовместима была.
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|4.78, Аноним (78), 15:18, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С лицензией ядра несовместима, значит проприетарщина. Чего здесь непонятного? Её спецом
> так создавали, чтоб несовместима была.
А в результате назло бабушке отморозили уши. Где сан, а где ядро? :)
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|3.75, Аноним (75), 15:14, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чего мне бугуртить из за ненужнго мне куска древнего внеядерного кода Я btrfs ю... большой текст свёрнут, показать
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|1.49, Аноним (63), 12:40, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что там с шифрованием? Допилили уже? А то помнится встречались мне жалобы на очень низкие скорости чтения/записи при использовании нативного шифрования, и жалобы на то, что разрабы этим не интересуются.
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|2.57, аНОНИМ (?), 13:37, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что там с шифрованием? Допилили уже? А то помнится встречались мне
> жалобы на очень низкие скорости чтения/записи при использовании нативного шифрования,
> и жалобы на то, что разрабы этим не интересуются.
В отличие от бтрфс, там оно хотя бы есть. А в бтрфс обещали и забили.
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|2.73, Аноним (56), 15:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на просторах сети встречался мне мануал (и даже вроде на гитхабе видел)
на создание пула zfs,
в него клали geli,
в котором создавали уже внутренние пулы zfs.
Все по канонам "смерть Кощеева".
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|1.65, fidoman (ok), 14:18, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Реализована возможность добавления на лету новых дисков в существующий массив RAIDZ
Ого. Вот это шикарно.
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|2.68, нах. (?), 14:50, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем, ну ЗАЧЕМ оно вам надо?!
НАСТОЛЬКО прям не хватает денег сделать нормально?
Одна из самых странных фич, востребованная только и исключительно васянами-самогон....простите, самодельщиками с подкроватным сервером, где деньгов хватило только на три диска.
Причем со следующей получки после сдачи бутылок хватило только на еще один.
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|3.77, Аноним (75), 15:16, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем, ну ЗАЧЕМ оно вам надо?!
> НАСТОЛЬКО прям не хватает денег сделать нормально?
Чужими то деньгами все горазды раскидываться. А ты из своих заплати - тогда посмотрим как тебе оно будет.
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|1.70, Аноним (70), 14:55, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тока сеня читал в FreeBSD mastery: ZFS, что raidz не расширяются,
а если использовать add вместо attach, то хана пулу.
А тут вон добавили, шикарно
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|2.72, Аноним (56), 15:02, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всегда использовал безопасный способ (но более затратный).
создавал новый пул на новых дисках, и просто переносил туда данные.
да, не по феншую ZFS, зато увеличение пула всегда проходило без проблем.
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