The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз OpenZFS 2.3.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

14.01.2025 08:51

После более года разработки опубликован релиз проекта OpenZFS 2.3.0, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Проект получил известность как "ZFS on Linux" и ранее ограничивался разработкой модуля для ядра Linux, но после слияния с кодом из FreeBSD был признан основной реализацией OpenZFS и переименован.

Работа OpenZFS проверена с ядрами Linux c 4.18 по 6.12 и всеми ветками FreeBSD, начиная с 13.3. Код распространяется под свободной лицензией CDDL. OpenZFS уже используется во FreeBSD и входит в состав дистрибутивов Debian, Ubuntu, Gentoo, NixOS и ALT Linux. Пакеты с новой версией в ближайшее время будут подготовлены для основных дистрибутивов Linux, включая Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL/CentOS.

OpenZFS предоставляет реализацию компонентов ZFS, связанных как с работой файловой системы, так и с функционированием менеджера томов. Реализованы компоненты: SPA (Storage Pool Allocator), DMU (Data Management Unit), ZVOL (ZFS Emulated Volume) и ZPL (ZFS POSIX Layer). Проект также позволяет использовать ZFS в качестве бэкенда для кластерной файловой системы Lustre. Наработки OpenZFS основаны на оригинальном коде ZFS, импортированном из проекта OpenSolaris и расширенном улучшениями и исправлениями от сообщества Illumos. Проект развивается при участии сотрудников Ливерморской национальной лаборатории по контракту с Министерством энергетики США.

Код распространяется под свободной лицензией CDDL, которая несовместима с GPLv2, что не позволяет добиться интеграции OpenZFS в состав основной ветки ядра Linux, так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо. Для обхода лицензионной несовместимости было решено распространять продукт для Linux целиком под лицензией CDDL в виде отдельно загружаемого модуля, поставляемого отдельно от ядра. Стабильность кодовой базы OpenZFS оценивается как сопоставимая с другими ФС для Linux.

Основные изменения:

  • Реализована возможность добавления на лету новых дисков в существующий массив RAIDZ для увеличения размера хранилища без остановки работы и без необходимости создания новой группы накопителей. Перераспределение избыточных данных с учётом новых дисков осуществляется автоматически. Для добавления диска к существующей группе можно использовать команду "zpool attach POOL raidzP-N NEW_DEVICE", а для отслеживания окончания фонового процесса расширения массива - "zpool status".
  • Значительно ускорено выполнение операций, связанных с дедупликацией блоков данных. Оптимизации среди прочего затронули формат таблиц дедупликации, поэтому для задействования предложенных оптимизаций в уже существующих пулах необходимо включить опцию "fast_dedup", после чего будет созданы новые таблицы дедупликации, которые будут использованы параллельно со старыми таблицами.
  • Добавлен режим прямого ввода/вывода (Direct IO), позволяющий совершать операции чтения и записи в обход кэша ARC (Adaptive Replacement Cache). Режим позволяет повысить эффективность работы в ситуациях, когда кэширование может негативно влиять на производительность из-за дополнительных операций копирования в памяти, например, при использовании устройств NVMe.
  • В большинство команд (zfs list|get|mount|version, zpool status|list|get|version) добавлена опция "-j" для вывода в формате JSON.
  • Допустимый размер имён файлов и каталогов увеличен c 255 до 1023 символов (новый размер выбран с расчётом размещения 255 4-байтовых символов).
  • Внесены оптимизации производительности, охватывающие различные части кодовой базы.
  • В модуль ядра добавлены опции:


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openzfs/zfs...)
  2. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.2, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  3. OpenNews: В OpenZFS выявлена ошибка, которая может привести к повреждению файлов
  4. OpenNews: Обновление OpenZFS 2.1.14 и 2.2.2 с устранением ошибки, приводящей к повреждению файлов
  5. OpenNews: В инсталляторе Ubuntu 23.10 будет возвращена поддержка ZFS
  6. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62552-zfs
Ключевые слова: zfs, openzfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Афроним (?), 09:08, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На OpenZFS скачивать что-нибудь хорошо и быстро, а в остальном хомячку избыточная. На 14.2 даже память кушает +- как и UFS.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:28, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > хомячку избыточная

    а для "быстрого скачивания" бесполезная

    https://www.eideticom.com/media-news/blog/69-enabling-peer-to-peer-traffic-wit

     
  • 2.32, Аноним (-), 11:47, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.66, Афроним (?), 14:33, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.59, mos87 (ok), 13:47, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в /dev/null ещё швидче!
     
     
  • 3.67, Афроним (?), 14:35, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуйте сами и всё. Реально шустриком работает. может быть и от испуга как комрад ниже предполагает.
     

  • 1.3, iCat (ok), 09:14, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Прекрасно, что проект не скурвили, не политизировали, не полигендеризировали...
    Благодарю всех авторов и соучастников проекта!
     
     
  • 2.23, OpenEcho (?), 10:04, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Прекрасно, что проект не скурвили, не политизировали, не полигендеризировали...

    СРОЧНО, всем заинтереованным - стучать по дереву !

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 11:53, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Прекрасно, что проект не скурвили, не политизировали, не полигендеризировали...
    > СРОЧНО, всем заинтереованным - стучать по дереву !

    Судя по тому как они рефлинки в прошлом релизе потестили прям на юзерях, в проде - вы опоздали.

     
     
  • 4.63, Аноним (63), 14:04, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:15, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ставится по умолчанию в GhostBSD. Год работаю с системой. Всем устраивает. Надо от Linux избавляться.
     
     
  • 2.5, ijuij (?), 09:19, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Надо от Linux избавляться

    Почему? Чем он хуже? Насмешил меня, конечно.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:27, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А вам нравится то что говорит Линукс?
     
     
  • 4.11, Минона (ok), 09:38, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Линукс говорит?! 😲
     
     
  • 5.13, Аноним (8), 09:43, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Авто исправления(((
    * Линус Торвальдс
     
     
  • 6.34, Аноним (-), 11:48, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.38, Аноним (37), 11:54, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Авто исправления(((

    Тот неловкий момент когда комп стал умнее владельца.


     
  • 6.47, гг (?), 12:18, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Говорит то, что должен, иначе отстранят, а бсд никому даром не нужен, и разрабов там три калеки, еще бы они когото выгоняли или чтото бухтели, не сегодня завтра все закроется.
     
  • 6.58, Аноним (58), 13:42, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
  • 4.15, Аноним (15), 09:49, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Надо ввести еженедельную рубрику Linux говорит:
     
  • 4.18, kravich (ok), 09:56, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    — Алло, дорогой, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее
    — Один??? Да их тут тысячи!⁠⁠
     
  • 3.26, Аноним (4), 10:15, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Почему? Чем он хуже?

    В Linux неудовлетворительно работают Qt и LibreOffice. Ошибки долго не исправляются, иногда вообще не исправляются. Мне это не нравится.
    > Насмешил меня, конечно.

    Смешит Вас пусть Линус. У него последнее время это весело получается.

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 12:18, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, внезапно, во FreeBSD Qt и LibreOffice работают удовлетворительнее, чем в Linux, оказываетя. Вона как оно.
     
     
  • 5.69, Аноним (-), 14:55, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > О, внезапно, во FreeBSD Qt и LibreOffice работают удовлетворительнее, чем в Linux,
    > оказываетя. Вона как оно.

    Xorg повиснет при старте, он пробурчит "значит не судьба" и дуалбутнется в винду, ему привычно.

     
  • 2.16, Аноним (15), 09:50, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По крайней мере этому ихнешнему Linux должны быть альтернативы.
     

  • 1.6, Аноним (63), 09:21, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Самая медленная файловая система из всех существующих.
     
     
  • 2.9, Афроним (?), 09:27, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не соглашусь. Распаковка и скачивание при её использовании в глаза бросается по скорости.
     
     
  • 3.19, Аноним (63), 09:58, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, линейные скорости ещё куда ни шло, а вот в postmark, например, btrfs стабильно показывает в два раза более высокие результаты чем zfs. ext4 или xfs естественно ещё быстрей.
     
     
  • 4.30, OpenEcho (?), 10:43, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > btrfs стабильно показывает в два раза более высокие результаты чем zfs.

    Машина против паровоза?

     
     
  • 5.50, Аноним (63), 12:44, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Паровоз -- тоже машина.
     
     
  • 6.81, Аноним (15), 15:37, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На паровой тяге.
     
  • 4.56, Аноним (56), 13:36, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Девочки, не ссорьтесь!"
    Смотря на каком носителе у вас оно все расположено.
    У меня под рукой ZFS работает на носителях начиная от sata_HDD до PCI_nvme, а это как мы понимаем совсем разные технологии (по скорости передачи данных).
     
  • 3.43, Аноним (46), 12:03, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    От испуга?
     
  • 2.12, Минона (ok), 09:42, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Юзкейс для которого она создавалась не предполагал выжимания максимальной производительности.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:06, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ненужный юзкейс как и сама фс.
     
  • 3.28, Аноним (63), 10:16, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какая там максимальная, она даже в среднюю не умеет...
     
  • 2.17, Соль земли (?), 09:55, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пользоваться не умеешь.
     
     
  • 3.20, Аноним (63), 09:59, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научи.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 10:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    format c:\
     
  • 2.52, anonymos (?), 13:14, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (8), 09:26, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Качественный?
     
  • 1.14, аНОНИМ (?), 09:46, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    рефлинки уже юзабельные? включены?
    дефрагментацию занести планируют?
    ну и хорошо бы, чтоб ядро могло грузиться с зфс без инитрамфс-магии, как в случае с бтрфс
     
     
  • 2.27, tty2 (?), 10:16, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам без инитрам-а или как в бтрфс? Вы уже определитесь! Или у Вас бтрфс в ядро статически?
     
     
  • 3.54, аНОНИМ (?), 13:30, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне без инитрамфса И как в бтрфс, да.

    бтрфс у меня в ядре статически и зфс тоже умеет быть в ядре статически, тоже да.

    А теперь я хочу чтоб зфс парсило root= и монтировало свой датасет в рутфc -- как это делает любая другая ФС.

     
     
  • 4.71, Аноним (-), 14:57, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А теперь я хочу чтоб зфс парсило root= и монтировало свой датасет
    > в рутфc -- как это делает любая другая ФС.

    Ишь чего захотел, нормальной интеграции выкидыша с системой...

     
  • 2.64, Аноним (56), 14:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) OpenZFS 2.2.0 has been released with native support for reflinks (Oct 13, 2023)
    уже больше года как реализовано.
    2) А зачем тебе дефрагментация оставшегося свободного пространства на ZFS? NVME не справляется?
    3) Ну так напиши свой zfs0-загрузчик. Меня пока и freebsd-boot вполне устраивает.
     
     
  • 3.76, Аноним (56), 15:15, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    3.1)
    вот сейчас даже специально погуглил "/boot на ZFS зеркале", оказывается груб отлично видит и понимает zfs, что возможно даже на deb'е реализовать.
     
     
  • 4.80, аНОНИМ (?), 15:26, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оказывается груб отлично видит и понимает zfs

    Ну и да, если кто не в теме про груб, видит и понимает он только какую-то древнестарую версию zfs пула без новых фич. И выбор стоит, что или для /boot на зфс надо делать отдельный пул на отдельном разделе диска, или если /boot иметь в том же пуле что и rootfs, то вся рутфс оказывается без фич. Такое себе "отлично понимает".


     
  • 3.79, аНОНИМ (?), 15:23, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > OpenZFS 2.2.0 has been released with native support for reflinks (Oct 13, 2023)

    Последнй раз когда я об этом слышал, зфс бажно зануляло отрефлинченные файлы или экстенты.


    > А зачем тебе дефрагментация оставшегося свободного пространства на ZFS? NVME не справляется?

    Сорри что я со своим рылом и в калашный ряд, где у всех домашние многотерабайтные СХД на нвмях собраны. Им-то, богатеньким, конечно дефраг не нужен. Куда уж мне, нищeбpoдy-то. И бекапы у них наверное тоже на нвмях пораспиханы.


    > груб отлично видит и понимает zfs

    и что? Для груба можно раздел /boot хоть на ext4 иметь. Речь про то, что ЯДРО само СЕБЕ *замаунтить* rootfs на зфс *не может*. Обязательно нужен костыль в initramfs который подёргает за zpool import/zfs mount и потом на замаунченное пивотнется.

     

  • 1.21, Аноним (24), 10:02, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.29, Нейросеть (?), 10:36, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо что развивается.
    Когда есть много оперативки и нужна надёжность программного рейда, то zfs очень даже неплохо.
     
     
  • 2.33, IdeaFix (ok), 11:47, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ага, а сравнивать не резервируемый арк с данными на "дисках" можно и вручную. Вон на хоботе один товарищ так и делает - в виндовсе снимает чексумму, записывает данные на зфс, читает данные и сравнивает со снятой чексуммой. Если не совпало - значит опять арк побился. Память там или ссд на котором арк, да мало ли. И это не шутка. Так что, зфс в общем вполне надёжна, когда есть копия данных на нтфс :)
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:59, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так что, зфс в общем вполне надёжна, когда есть копия данных на нтфс :)

    Реквкстирую добавить это в testimonials на сайте проекта :D :D

     
  • 3.74, Аноним (56), 15:11, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, приводить в пример админов локалхоста с хобота, это примерно так же, как посылать "на хабр".
     

  • 1.35, Аноним (-), 11:52, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот если бы автор OpenZFS преклонил колени перед великим Столлманом, и перелицензировал свою файловую систему на GPLV2, тогда бы он взлетел. А так? Нет, не взетит. Ибо взлетает только копилефт!
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 12:02, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За перелицензированием обращайтесь к санкам, или кто и где они там сейчас. Как по мне, самое лучшее что могло случиться с zfs - это что ее нет в ванильном ядре. И потому не прибита гвоздями к конкретной версии ядра. Можно комбинировать и обновлять по отдельности.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:27, 14/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.36, Аноним (42), 11:53, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо же как времена меняются. Помню как я тут упомянул про зфс лет так 6-7 назад, так потом монитор пришлось оттирать от комментов. Притом что речь шла уже про нативный zol, а не про fuse (там еще можно было понять критику). Ах да, тогда же бтрфс вовсю рекламировали. Прям хоть басню пиши про лису и виноград, только в обратном порядке
     
     
  • 2.39, Школьник (ok), 11:59, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подожди, подожди, сейчас вон 294ый аноним проснется и расскажет нам всем о своем бугурте от проприетарщины длиной в 20 лет (CDDL для него - проприетарщина, если чо).
     
     
  • 3.44, User0666 (?), 12:09, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    С лицензией ядра несовместима, значит проприетарщина. Чего здесь непонятного? Её спецом так создавали, чтоб несовместима была.
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 15:18, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С лицензией ядра несовместима, значит проприетарщина. Чего здесь непонятного? Её спецом
    > так создавали, чтоб несовместима была.

    А в результате назло бабушке отморозили уши. Где сан, а где ядро? :)

     
  • 3.75, Аноним (75), 15:14, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего мне бугуртить из за ненужнго мне куска древнего внеядерного кода Я btrfs ю... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.49, Аноним (63), 12:40, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там с шифрованием? Допилили уже? А то помнится встречались мне жалобы на очень низкие скорости чтения/записи при использовании нативного шифрования, и жалобы на то, что разрабы этим не интересуются.
     
     
  • 2.57, аНОНИМ (?), 13:37, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что там с шифрованием? Допилили уже? А то помнится встречались мне
    > жалобы на очень низкие скорости чтения/записи при использовании нативного шифрования,
    > и жалобы на то, что разрабы этим не интересуются.

    В отличие от бтрфс, там оно хотя бы есть. А в бтрфс обещали и забили.

     
  • 2.73, Аноним (56), 15:07, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на просторах сети встречался мне мануал (и даже вроде на гитхабе видел)
    на создание пула zfs,
    в него клали geli,
    в котором создавали уже внутренние пулы zfs.
    Все по канонам "смерть Кощеева".
     

  • 1.65, fidoman (ok), 14:18, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Реализована возможность добавления на лету новых дисков в существующий массив RAIDZ

    Ого. Вот это шикарно.

     
     
  • 2.68, нах. (?), 14:50, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, ну ЗАЧЕМ оно вам надо?!

    НАСТОЛЬКО прям не хватает денег сделать нормально?

    Одна из самых странных фич, востребованная только и исключительно васянами-самогон....простите, самодельщиками с подкроватным сервером, где деньгов хватило только на три диска.
    Причем со следующей получки после сдачи бутылок хватило только на еще один.

     
     
  • 3.77, Аноним (75), 15:16, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем, ну ЗАЧЕМ оно вам надо?!
    > НАСТОЛЬКО прям не хватает денег сделать нормально?

    Чужими то деньгами все горазды раскидываться. А ты из своих заплати - тогда посмотрим как тебе оно будет.

     

  • 1.70, Аноним (70), 14:55, 14/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тока сеня читал в FreeBSD mastery: ZFS, что raidz не расширяются,
    а если использовать add вместо attach, то хана пулу.
    А тут вон добавили, шикарно
     
     
  • 2.72, Аноним (56), 15:02, 14/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всегда использовал безопасный способ (но более затратный).
    создавал новый пул на новых дисках, и просто переносил туда данные.
    да, не по феншую ZFS, зато увеличение пула всегда проходило без проблем.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру