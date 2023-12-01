Обновление OpenZFS 2.1.14 и 2.2.2 с устранением ошибки, приводящей к повреждению файлов

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|1.3, bOOster (ok), 09:22, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Объясните мне - зачем cp лезет в структуру файловой структуры нарушая уровни абстракции? Ну понятно что для убогих ufs, ext и т.п. это необходимо - но ZFS абсолютно другой класс ФС.
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|3.27, нах. (?), 11:02, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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mksnap_ffs /home/.snap/delme
как, все еще - нет косяков?
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|2.65, ананим.orig (?), 13:00, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не правильно понимаете сабж
> Проблема проявляется при использовании утилит копирования файлов, умеющих определять и оптимизировать пустые области в файлах.
умеющих ПРАВИЛЬНО определять
в общем и целом новость такая - zfs НЕ использует внутренние структуры ядра (vfs/итд), а тянет свои ( ещё солярную spl/итд)
Но иногда очень хочется использовать удобные новые возможности ядра:
> … OpenZFS, начиная с выпуска 0.6.2, поддерживает операции SEEK_HOLE и SEEK_DATA …
но не всегда получается кусочно-разрывная интеграция ежа с ужом.
как-то так.
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|3.76, ананим.orig (?), 13:19, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в общем интересующимся - 'man 2 lseek'
> Since Linux 3.1, Linux supports the following additional values for whence:
> SEEK_DATA
> …
> SEEK_HOLE
> …
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|1.6, Аноним (6), 09:43, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Странно, что до сих пор нет исправления ошибки, приводящей к появлению файлов.
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|1.7, Шарп (ok), 09:48, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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>return (B_TRUE);
Над сишниками смеются, что они переизобретают строки. Но ситуация ещё хуже: они даже bool переизобретают. Скобочки ещё какие-то поставили при возвращении. Это бездна.
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|2.9, Аноним (9), 09:57, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Если это троллинг то только для тех кто не знает Си хотя бы на начальном уровне.
Если нет - учите язык перед тем как писать подобное.
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|3.56, Аноним (-), 11:49, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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СИ настолько качественно продуманный язык, что stdbool.h в стандартной библиотеке появился в версии стандарта C99.
Т.е через 10 лет после выпуска первого стандарта C89. (Ну... а фигли торопиться))
И примерно через 21 год после выпуска "не-стандарта" K&R.
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|4.92, Big Robert TheTables (?), 14:42, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С это и есть программирование в чистом виде - все эти параметры на стеке, условные переходы, всё это и есть разработка без уровня абстракций. То, что тебе понадобилось побитово делать маркеры успеха в виде булевских переменных, да и еще под это почему-то затребован отдельный тип данных - это уже абстракция, пандус у входа.
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|2.51, nox. (?), 11:45, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Скобочки ещё какие-то поставили при возвращении. Это бездна.
Уберите скобочки - можно новую версию анонсировать. Правда, ничего в логике не поменялось, что кто-то при деле.
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|2.63, Аноним (60), 12:48, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Скобки могли оставить для соблюдения единообразия кода. У Си и так простой и чистый синтаксис, а соблюдение единого стиля кода делает его вообще идеальным.
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|2.70, Пряник (?), 13:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хочешь пиши 0 и 1 вместо fal$e/TrUe. А потом мы посмеемся над твоими макросами.
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|2.85, Шарп (ok), 13:58, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Разве BTRFS не является переработанной и улучшенной версией ZFS?
Является. Но файнбои зфс не унимаются.
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|1.11, DEF (?), 10:13, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Сижу на BTRFS с 2012 года и не потерял ни единого бита информации. А на ZFS постоянно жалуются на потерю данных. И баги у этой ФС соотвествующие. Кто вообще запустил миф, что ZFS - надежная ФС? :)
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|3.14, DEF (?), 10:22, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какому Шишкину? Не тому ли, который грозился выпустить Reiser5, но так и забросил ее, не осилив ее разработку? Мнение теоретиков и прочих Шишкиных меня не интерсует.
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|4.18, Аноним (1), 10:32, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да просто Шишкин понял что с такими токсичными людьми как Линукс Торвальдс нельзя иметь никаких дел. Всё равно не оценят, что бы ты ни сделал. Не писать же ещё и своё ядро в дополнение к ФС...
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|5.26, DEF (?), 11:01, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чего? Шишкин - сам токсичен, дозиметр аж зашкаливает при его появлении. Кстати, когда он Reiser5 релизнет, а то перестал коммитить аж 2020 году.
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|6.37, Аноним (1), 11:19, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Шишкин в отличие от некоторых не имеет привычки показывать средние пальцы и оскорблять всех без разбору. А у вашего божка все плохие, один он белый и пушистый. Нашкрябал кое как своё кривое ядро и ходит тридцать лет короной звенит...
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|7.74, DEF (?), 13:15, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты от темы не уходи. Шишкин обещал выпустить Reiser5, поливая фекалиями остальные ФС. В итоге слился как позорник, забросив разработку Reiser5 в 2020 году. Сдулся твой Шишкин.
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|5.69, 123 (??), 13:05, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чём проблема, ZFS вроде как тоже нет в ядре, что ему мешает дорабатывать ReiserFS без включения в ядро?
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|2.13, Ананий (?), 10:18, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сижу на ZFS с FreeBSD 7 и не потерял ни единого бита информации. А на BTRFS остоянно жалуются на потерю данных. И баги у этой ФС соотвествующие. Кто вообще запустил миф, что BTRFS - ФС?
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|3.16, Аноним (1), 10:23, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У btrfs нет багов. Баги -- это когда ФС в целом надёжна, но иногда в коде обнаруживаются ошибки. А btrfs это одна сплошная ошибка, которая разваливается от любого неосторожного движения как трухлявое дерево.
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|4.17, DEF (?), 10:28, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Трухлявое дерево - это твое протухшее глючное железо. Железо замени на надежное. Ну и руки свои выпрями.
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|5.20, Аноним (1), 10:38, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вот ZFS прекрасно работает на любом железе, для неё не надо создавать тепличные условия. В этом кстати главная проблема btrfs -- в том что она хорошо работает только на бумаге и в стерильных лабораторных условиях.
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|6.22, DEF (?), 10:43, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наглое вранье. Ни одна ФС не спасет от повреждения данных, которое происходит из-за глючного железа. У тебя проблемы с причинно-следственными связями.
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|7.24, Аноним (24), 10:58, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бтрфс кстати спасает, но, до тех пор, пока всё складывается удачно. Это могут быть и годы, и неделя. Зависит от характера повреждений опять же. Но главное, она просигнализирует о проблемах задолго до того, как ситуация пример необратимый характер.
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|9.30, нах. (?), 11:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
нееее, это так не работает Их надо подключить ДО того как понадобилось место в ... текст свёрнут, показать
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|6.23, Аноним (24), 10:54, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще-то только btrfs обкатана всеми и везде где только можно и зфс никто не использует в адеквате (потому что не предоставляет сколько-нибудь значимых преимуществ и потом приходится ныть на форумах).
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|8.77, DEF (?), 13:20, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Расскажи это Facebook крутит Btrfs на миллионах серваков 24 7 , Synology юзает... текст свёрнут, показать
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|7.45, Аноним34 (?), 11:36, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ZFS делали серьезные дяденьки для серьезных целей (Конкретно Solaris). Она там обкатана, все у нее в жизни прекрасно и детских болезней в ней нет.
А вот OpenZFS делали другие по другому и с другим подходом.
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|8.49, нах. (?), 11:45, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
эммм но это неточно пока не доказано что этот баг не притащен именно из швят... текст свёрнут, показать
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|8.66, DEF (?), 13:00, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Серьезные дяденьки из Sun Sun - банкрот, Solaris - мертва OracleZFS - тоже Дя... текст свёрнут, показать
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|4.46, penetrator (?), 11:37, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это "трухлявое дерево" спасло массив на 40 тб после добавления ошибки в драйвере в ядре, недопустив повреждения данных и отключив массив
так что на личном опыте использования могу сказать что ты звездишь
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|6.62, penetrator (?), 12:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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loshok сходи на kernel.org
[ 287.137901] aacraid: Host adapter abort request.
aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
[ 287.137909] aacraid: Host adapter abort request.
aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
[ 287.137912] aacraid: Host adapter abort request.
aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
[ 287.137914] aacraid: Host adapter abort request.
aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
[ 287.137916] aacraid: Host adapter abort request.
aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
[ 287.137919] aacraid: Host adapter abort request.
aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
[ 287.137921] aacraid: Host adapter abort request.
aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
[ 287.137924] aacraid: Host adapter abort request.
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|2.28, User (??), 11:02, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну я ни на ext2, ни на ext3 данные не терял - какие выводы необходимо сделать из этого факта?
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|4.58, User (??), 11:53, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вы наняты!
Или я просто звИзд0б0л. Или этих данных у меня было 2,5 байта - поставил на виртуалку, выключил\включил - ничего и не потерялось. Или... да много чего "или".
Абсолютизировать свой, скорее всего, нерепрезентативный личный опыт - невеликого ума занятие.
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|5.73, Аноним (24), 13:14, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну почему же, просто не стоит говорить за всех Это невеликого ума занятие Вот ... большой текст свёрнут, показать
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|6.80, User (??), 13:38, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>[оверквотинг удален]
> и в процессе использования в самых разных условиях. Даже обнаружил, что
> существуют странные баги, которые почему-то осознанно игнорируются десятилетиями. Но
> потери данных вещь достаточно невероятная (хотя и реалистичная), в основном, из-за
> новых багов ядра можно ожидать. Самое страшное -- это повреждение журнала,
> при этом структуры окажутся повреждены совершенно непредсказуемо, и проверка fsck займёт
> достаточно много времени (ещё и несколько раз перезапустится в процессе). А
> вот с xfs у меня терялись данные, например, хотя большинство её
> поклонников будут уверять, что это невозможно (несмотря на официально регулярно повторяющиеся
> ситуации с потерями файлов). Правда, файловые системы без fsck… Нет, не
> стоит.
Уф. Оценить "репрезентативность выборки" и "релевантность условий" на основании собственного опыта примерно "нельзя". Как соотносятся "надежность ФС" на физическом сервере в кладовке под нагрузкой "аждымицца!" и надежность той же самой ФС на виртуалке в ЦОДе в составе LB-кластера с автомасштабированием? Да никак не соотносится - в одном случае может регулярно сыпаться с последствиями, в другом - стабильно работать годами.
В общем случае - "надежность работы ФС" оказывает не то, чтобы большое влияние на надежность хорошо спроектированной _системы_. Ну вот заглючил на СХД два месяца назад FC-порт - расфигачило SQL-сервер с 10 Тб данных - повлияло это на работу системы? Да нет, автоматом переключилось на другую геореплику, пересоздали виртуалку, залили бэкап, догнали лог - и даже не уверен, переключили ли нагрузку обратно. Чем\как бы тут помогла btrfs, fsck или другая абэвэгэдэ?
Не то, чтобы мне было "совсем пофиг" на "надежность ФС" при проектировании ИС - но "примерно пофиг", да. Даже в отдельную строчку модели угроз не выделяем идет в составе "вероятность выхода из строя узла" или как-то так.
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|7.82, Аноним (24), 13:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я конечно понимаю желание отдельных индивидов игнорировать проблемы, заваливая их деньгами (и резервированием), но, что случится, когда автоматика подведёт? А это произойдёт, рано или поздно.
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|8.84, User (??), 13:55, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну, примерно то же, что и в этом тредике с ZFS и чексуммами, которые вот беда-то... текст свёрнут, показать
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|9.87, Аноним (24), 14:12, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бтрфс всё же имеет определённые преимущества Если говорить о хешировании, то эт... текст свёрнут, показать
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|10.94, User (??), 14:59, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да - но так же и определенные недостатки в виде пригодности COW-семантики к ряду... текст свёрнут, показать
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|3.67, DEF (?), 13:03, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Выводы таковы, что ты дилетант. ext2/3/4 могут молча хавать битые данные и продолжать как-бы "работать". Потому что у нех нет механизмов проверки целостности данных (cow, checksums, etc). Данные повреждены, а ФС работает. Надо же какое счастье для тебя.
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|4.75, Аноним (24), 13:15, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О том, чтобы данные были не повреждены, прекрасно заботится прошивка носителя. Так что, идея хешировать только метаинфу вполне здравая. А если данные повредятся по причине неисправности железа, никакие проверки тебе не помогут в итоге.
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|5.78, DEF (?), 13:25, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прошивка носителя ничего не знает ни о ФС, ни о данных, ни о метаданных. Это днище. Если на Btrfs данные окажутся битыми, об этом разу будет известно. А ext4/XFS при рассыпании носителя, молча схавают это и дальше молча продолжат работать, как ни в чем ни бывало (silent data corruption). Данные тоже должны хешироваться, что есть в Btrfs.
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|6.81, Аноним (24), 13:40, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только silent data corruption не имеет ровно никакого отношения к повреждению носителя. Которое прошивка замечательно обнаружит после цикла самодиагностики (или даже сразу при обращении). Гораздо большая проблема это повреждение данных в процессе их записи, консистентность обеспечить может быть трудно даже при при наличии политики безумных повторных проверок. И файловые системы с нездоровым оверхэдом тут не особо помогут (а при совмещении с "лучшими практиками" ситуация становится ещё более абсурдной). Способность бтрфс сдохнуть и невозможность восстановления хоть чего-нибудь при серьёзных повреждениях, фактически множит на нет все её преимущества.
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|7.95, DEF (?), 15:05, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поврежденные данные должны чекаться на уровне ФС. При записи должна быть сгенерирована хэш-сумма и потом периодически эта хэш-сумма должна сравниваться со сгенерированной хэш-суммой при скрабе. Прошивка тут ничем не поможет. Она не знает ни о ФС и тем более не имеет к внутренностям ФС. Btrfs давным-давно надежно и не дохнет на нормально работающем железе. А если и сдохнет, то данные восстанавливаются из бэкапа. Бэкапы надо делать в любом случае, даже если создадут супер-пупер надежную ФС. Эта ФС не спасет от пожара в хате или от сдохшего БП, который пропустит 220 вольт и сожгет все носители.
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|4.83, User (??), 13:52, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Выводы таковы, что ты дилетант. ext2/3/4 могут молча хавать битые данные и
> продолжать как-бы "работать". Потому что у нех нет механизмов проверки целостности
> данных (cow, checksums, etc). Данные повреждены, а ФС работает. Надо же
> какое счастье для тебя.
Да нет, это вы на локалхосте не подозреваете, что data integrity может контролироваться как на уровне выше, так и ниже ФС. Объясните, нахрена мне например развертывать ноды кассандры поверх btrfs с её мейджик чексуммами, м? Вот чтобы что?
А кластеризованный postgres развернутый поверх raid6 в btrfs нуждается? Ох, бида - бегу переделывать. Заодним на бэкапах сэкономлю! Счастье то какое! Спасибо, друк!
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|2.48, КО (?), 11:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так поставь на битый HDD всё сразу и потеряешь, лмао
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|2.61, Аноним (61), 12:41, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какое количество резервных копий на других физических устройствах с другими файловым системами вы использовали, чтобы не потерять свои данные на btrfs? :)
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|3.71, DEF (?), 13:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Резервные копии на 2 отдельных отсоединяемых HDD и тоже на Btrfs. Дальше что? Делать резервные копии ты должен в любой случае, какая бы супер-пупер надежная ФС ни была бы. Малоли, какой-нибудь клоун внесет в нее какой-нибудь коммит с багами и тю-тю твои данные.
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|2.72, Пряник (?), 13:09, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Сижу на ZFS с 2012 года и не потерял ни единого бита информации. А на btrfs постоянно жалуются на потерю данных. И баги у этой ФС соотвествующие. Кто вообще запустил миф, что btrfs - надежная ФС? :)
|
|1.21, Аноним (21), 10:42, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
Чем проще ФС тем надёжней, целостность данных должны обеспечивать аппаратные контроллеры, а то сидят болваны и трясутся чтобы файлы не пропадали, зато с чексуммами всё ок, хаха.
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|2.29, Аноним (79), 11:04, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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они "аппаратные" просто из-за наличия своего процессора, а так тама унутре софт, только поправить его Вы не сможете.
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|3.31, нах. (?), 11:10, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем там почти наверняка linoops с mdraid. Т.е. без структурной целостности, с write hole и ресканом всего массива если неудачно выключили.
По крайней мере для контроллеров areca это было доказано. Нет, разумеется, исходники этого линукса тебе никто не даст.
А ты думал, в сказку попал, и у изготовителей контроллеров какая-то своя, особая магия, а не сп-женый "6ешплатновзятьвзятьвзять" код линукса? Причем самый примитивный и дрянной из возможных, потому что внутри контроллера особо не развернешься.
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|4.39, crypt (ok), 11:28, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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жаль, что фряха перешла на кодовую базу от этих криво-лапковых
> Изначально проблему попытались устранить в версии 2.2.1, но исправление оказалось неэффективно.
ну что это такое?:(((
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|5.47, нах. (?), 11:41, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> жаль, что фряха перешла на кодовую базу от этих криво-лапковых
Да, потому что в ней скорее всего ТОЖЕ есть эта проблема - но патч от open не подойдет, этот кусок кода даже в файле другом. Внешне - похож, так что скорее всего таки да.
Внезапно, этот кот - кого нада кот. Либо из самого сана пришел, либо жертва давней-давней переделки parallel zfs (гуглите, не обещаю что найдете)
> ну что это такое?
не угадали источник, со сложными тяжело воспроизводимыми проблемами это бывает.
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|3.59, Аноним (21), 12:26, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> они "аппаратные" просто из-за наличия своего процессора, а так тама унутре софт
который решает одну задачу но хорошо. А у вас комбайн сиськид это плохо а комбайн зоофс хорошо - это другое, там пингвинами не пахнет! ну кушайте не подавитесь.
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|1.40, crypt (ok), 11:29, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Изначально проблему попытались устранить в версии 2.2.1, но исправление оказалось неэффективно.
все, что нужно знать об опенсорсных авторах этого проекта:((( linux-way all the way^(((
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|2.53, nox. (?), 11:48, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как будто у ваших авторов хот-фиксы к патчам к исправлениям каждый вторник исправлений эффективны.
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|1.88, Аноним (88), 14:15, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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0.6.2 -- это порядка 10 (десяти) лет назад.
Поймали на Gentoo, потому что там любят крутить все ручки сразу -- это к вопросу "зачем нужна Gentoo, когда есть RHEL, Debian и болгеносы на любой вкус?"
Как быть с ответом на вопрос "сколько ещё осталось подобных неполных проверок?" (и не только в ZFS) -- не понятно.
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|1.90, Tron is Whistling (?), 14:24, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сквозная(с) целостность(tm).
Сначала побьёт данные, потом запишет.
С зияющей целостностью.
С чем всех фанатиков и поздравляю.
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