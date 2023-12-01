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Обновление OpenZFS 2.1.14 и 2.2.2 с устранением ошибки, приводящей к повреждению файлов

01.12.2023 08:23

Сформированы корректирующие выпуски проекта OpenZFS 2.1.14 и 2.2.2, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. В обновлениях устранена проблема в коде проверки согласованности кэша dnode, приводящая к повреждению данных в файлах, содержавших пустые области, при их копировании после внесения изменений.

Изначально проблему попытались устранить в версии 2.2.1, но исправление оказалось неэффективно. Ошибка долгое время оставалась незамеченной и начала проявляться после изменений, внесённых в утилиту "cp" в пакете coreutils 9.x. Предполагается, что в Red Hat Enterprise Linux и дистрибутивах на его основе проблема не проявляется, так как в RHEL 9 используется пакет coreutils 8.x с иной логикой работы утилиты "cp".

Проблема проявляется при использовании утилит копирования файлов, умеющих определять и оптимизировать пустые области в файлах. Повреждение может возникнуть в нагруженных ФС при копировании файла, если операция выполнена почти сразу после изменения и часть данных остаётся только в dirty-кэше и ещё не сброшена на диск.

Для оптимизации работы с пустыми областями в файлах, OpenZFS, начиная с выпуска 0.6.2, поддерживает операции SEEK_HOLE и SEEK_DATA, позволяющие пропустить пустую область файла при чтении с диска. Распознавание пустых областей и сохранение информации о них производится только после сброса на диск всех остающихся в кэше данных, связанных с файлом. Для инициирования сброса в OpenZFS имеется проверка, которая оценивает присутствие в кэше несохранённых данных и производит принудительный сброс информации на диск, необходимый для использования SEEK_HOLE и SEEK_DATA.

К сожалению, проверка оказалась неполной и при некотором стечении обстоятельств данные о состоянии сброса определялись неверно, и на диске находилась старая информация о содержимом файла, если запрос попадал в небольшое временное окно между двумя операциями сброса данных из кэша. Операции чтения, оптимизирующие загрузку пустых областей, в этот момент могли пропустить чтение части данных, посчитав их пустыми, в то время как работающая с файлом программа до этого могла внести в пустые области изменения. В результате применение утилиты "cp" могло привести к созданию копии, содержащей пустые области там, где их не было в оригинальном файле.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openzfs/zfs...)
  2. OpenNews: В OpenZFS выявлена ошибка, которая может привести к повреждению файлов
  3. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.2, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  4. OpenNews: В инсталляторе Ubuntu 23.10 будет возвращена поддержка ZFS
  5. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  6. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60212-openzfs
Ключевые слова: openzfs, zfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:14, 01/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.2, КриоМух (?), 09:22, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Чётенько описали подробности проблемы. Спасибо!
     
  • 1.3, bOOster (ok), 09:22, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Объясните мне - зачем cp лезет в структуру файловой структуры нарушая уровни абстракции? Ну понятно что для убогих ufs, ext и т.п. это необходимо - но ZFS абсолютно другой класс ФС.
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:36, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    UFS норм FS. Третий день использую,никаких косяков нет.
     
     
  • 3.27, нах. (?), 11:02, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mksnap_ffs /home/.snap/delme

    как, все еще - нет косяков?

     
     
  • 4.38, Дилетант (?), 11:23, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не знаю, мне больше по душе Flatpak
     
  • 2.65, ананим.orig (?), 13:00, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не правильно понимаете сабж
    > Проблема проявляется при использовании утилит копирования файлов, умеющих определять и оптимизировать пустые области в файлах.

    умеющих ПРАВИЛЬНО определять

    в общем и целом новость такая - zfs  НЕ использует внутренние структуры ядра (vfs/итд), а тянет свои ( ещё солярную spl/итд)

    Но иногда очень хочется использовать удобные новые возможности ядра:
    > … OpenZFS, начиная с выпуска 0.6.2, поддерживает операции SEEK_HOLE и SEEK_DATA …

    но не всегда получается кусочно-разрывная интеграция ежа с ужом.
    как-то так.

     
     
  • 3.76, ананим.orig (?), 13:19, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в общем интересующимся - 'man 2 lseek'
    > Since Linux 3.1, Linux supports the following additional values for whence:
    >       SEEK_DATA
    > …
    >       SEEK_HOLE
    > …
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:43, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Странно, что до сих пор нет исправления ошибки, приводящей к появлению файлов.
     
  • 1.7, Шарп (ok), 09:48, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >return (B_TRUE);

    Над сишниками смеются, что они переизобретают строки. Но ситуация ещё хуже: они даже bool переизобретают. Скобочки ещё какие-то поставили при возвращении. Это бездна.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:57, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если это троллинг то только для тех кто не знает Си хотя бы на начальном уровне.
    Если нет - учите язык перед тем как писать подобное.
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 11:49, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    СИ настолько качественно продуманный язык, что stdbool.h в стандартной библиотеке появился в версии стандарта C99.
    Т.е через 10 лет после выпуска первого стандарта C89. (Ну... а фигли торопиться))
    И примерно через 21 год после выпуска "не-стандарта" K&R.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 12:39, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У него по крайней мере есть стандарт :)
     
  • 4.92, Big Robert TheTables (?), 14:42, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С это и есть программирование в чистом виде - все эти параметры на стеке, условные переходы, всё это и есть разработка без уровня абстракций. То, что тебе понадобилось побитово делать маркеры успеха в виде булевских переменных, да и еще под это почему-то затребован отдельный тип данных - это уже абстракция, пандус у входа.
     
  • 2.51, nox. (?), 11:45, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Скобочки ещё какие-то поставили при возвращении. Это бездна.

    Уберите скобочки - можно новую версию анонсировать. Правда, ничего в логике не поменялось, что кто-то при деле.

     
  • 2.63, Аноним (60), 12:48, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скобки могли оставить для соблюдения единообразия кода. У Си и так простой и чистый синтаксис, а соблюдение единого стиля кода делает его вообще идеальным.
     
  • 2.70, Пряник (?), 13:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь пиши 0 и 1 вместо fal$e/TrUe. А потом мы посмеемся над твоими макросами.
     

  • 1.8, Аноним (1), 09:50, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Разве BTRFS не является переработанной и улучшенной версией ZFS?
     
     
  • 2.44, penetrator (?), 11:33, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет
     
  • 2.50, Минона (ok), 11:45, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    бтр это недозфс.
     
  • 2.85, Шарп (ok), 13:58, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Разве BTRFS не является переработанной и улучшенной версией ZFS?

    Является. Но файнбои зфс не унимаются.

     

  • 1.11, DEF (?), 10:13, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сижу на BTRFS с 2012 года и не потерял ни единого бита информации. А на ZFS постоянно жалуются на потерю данных. И баги у этой ФС соотвествующие. Кто вообще запустил миф, что ZFS - надежная ФС? :)
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 10:17, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Расскажи это Шишкину.
     
     
  • 3.14, DEF (?), 10:22, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какому Шишкину? Не тому ли, который грозился выпустить Reiser5, но так и забросил ее, не осилив ее разработку? Мнение теоретиков и прочих Шишкиных меня не интерсует.
     
     
  • 4.18, Аноним (1), 10:32, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да просто Шишкин понял что с такими токсичными людьми как Линукс Торвальдс нельзя иметь никаких дел. Всё равно не оценят, что бы ты ни сделал. Не писать же ещё и своё ядро в дополнение к ФС...
     
     
  • 5.26, DEF (?), 11:01, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего? Шишкин - сам токсичен, дозиметр аж зашкаливает при его появлении. Кстати, когда он Reiser5 релизнет, а то перестал коммитить аж 2020 году.
     
     
  • 6.37, Аноним (1), 11:19, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шишкин в отличие от некоторых не имеет привычки показывать средние пальцы и оскорблять всех без разбору. А у вашего божка все плохие, один он белый и пушистый. Нашкрябал кое как своё кривое ядро и ходит тридцать лет короной звенит...
     
     
  • 7.54, Аноним (54), 11:48, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судишь по обложке.
     
  • 7.74, DEF (?), 13:15, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты от темы не уходи. Шишкин обещал выпустить Reiser5, поливая фекалиями остальные ФС. В итоге слился как позорник, забросив разработку Reiser5 в 2020 году. Сдулся твой Шишкин.
     
  • 5.69, 123 (??), 13:05, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём проблема, ZFS вроде как тоже нет в ядре, что ему мешает дорабатывать ReiserFS без включения в ядро?
     
  • 2.13, Ананий (?), 10:18, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сижу на ZFS с FreeBSD 7 и не потерял ни единого бита информации. А на BTRFS остоянно жалуются на потерю данных. И баги у этой ФС соотвествующие. Кто вообще запустил миф, что BTRFS - ФС?
     
     
  • 3.15, DEF (?), 10:22, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрибздун, такой фрибздун.
     
  • 3.16, Аноним (1), 10:23, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У btrfs нет багов. Баги -- это когда ФС в целом надёжна, но иногда в коде обнаруживаются ошибки. А btrfs это одна сплошная ошибка, которая разваливается от любого неосторожного движения как трухлявое дерево.
     
     
  • 4.17, DEF (?), 10:28, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Трухлявое дерево - это твое протухшее глючное железо. Железо замени на надежное. Ну и руки свои выпрями.
     
     
  • 5.20, Аноним (1), 10:38, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вот ZFS прекрасно работает на любом железе, для неё не надо создавать тепличные условия. В этом кстати главная проблема btrfs -- в том что она хорошо работает только на бумаге и в стерильных лабораторных условиях.
     
     
  • 6.22, DEF (?), 10:43, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наглое вранье. Ни одна ФС не спасет от повреждения данных, которое происходит из-за глючного железа. У тебя проблемы с причинно-следственными связями.
     
     
  • 7.24, Аноним (24), 10:58, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бтрфс кстати спасает, но, до тех пор, пока всё складывается удачно. Это могут быть и годы, и неделя. Зависит от характера повреждений опять же. Но главное, она просигнализирует о проблемах задолго до того, как ситуация пример необратимый характер.
     
     
  • 8.25, Аноним (1), 11:01, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное не забыть докупить дисков чтобы можно было освободить место в пуле ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.30, нах. (?), 11:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нееее, это так не работает Их надо подключить ДО того как понадобилось место в ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.23, Аноним (24), 10:54, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то только btrfs обкатана всеми и везде где только можно и зфс никто не использует в адеквате (потому что не предоставляет сколько-нибудь значимых преимуществ и потом приходится ныть на форумах).
     
     
  • 7.41, Аноним (41), 11:31, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    расскажи это пользователям TrueNAS, TrueNAS или OMV
     
     
  • 8.42, Аноним (41), 11:32, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FreeNAS... текст свёрнут, показать
     
  • 8.55, Аноним (24), 11:49, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лохи они и в Африке лохи, на то они и лохи ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.77, DEF (?), 13:20, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи это Facebook крутит Btrfs на миллионах серваков 24 7 , Synology юзает... текст свёрнут, показать
     
  • 7.45, Аноним34 (?), 11:36, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ZFS делали серьезные дяденьки для серьезных целей (Конкретно Solaris). Она там обкатана, все у нее в жизни прекрасно и детских болезней в ней нет.
    А вот OpenZFS делали другие по другому и с другим подходом.
     
     
  • 8.49, нах. (?), 11:45, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эммм но это неточно пока не доказано что этот баг не притащен именно из швят... текст свёрнут, показать
     
  • 8.66, DEF (?), 13:00, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьезные дяденьки из Sun Sun - банкрот, Solaris - мертва OracleZFS - тоже Дя... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.93, Аноним34 (?), 14:50, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От того, что они на пенсии, мертвы и банкроты, менее серьезными они не стали... текст свёрнут, показать
     
  • 4.46, penetrator (?), 11:37, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это "трухлявое дерево" спасло массив на 40 тб после добавления ошибки в драйвере в ядре, недопустив повреждения данных и отключив массив

    так что на личном опыте использования могу сказать что ты звездишь

     
     
  • 5.57, Минона (ok), 11:49, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сказки опеннета.
     
     
  • 6.62, penetrator (?), 12:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    loshok сходи на kernel.org

    [  287.137901] aacraid: Host adapter abort request.
                   aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
    [  287.137909] aacraid: Host adapter abort request.
                   aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
    [  287.137912] aacraid: Host adapter abort request.
                   aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
    [  287.137914] aacraid: Host adapter abort request.
                   aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
    [  287.137916] aacraid: Host adapter abort request.
                   aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
    [  287.137919] aacraid: Host adapter abort request.
                   aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
    [  287.137921] aacraid: Host adapter abort request.
                   aacraid: Outstanding commands on (10,0,0,0):
    [  287.137924] aacraid: Host adapter abort request.

     
     
  • 7.86, Минона (ok), 14:11, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказки тут:
    > это "трухлявое дерево" спасло массив
     
     
  • 8.91, penetrator (?), 14:31, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно оно и спасло, при загрузке старого ядра данные остаются целыми, но если п... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.96, Минона (ok), 15:07, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ранее ты писал Ы Аха, давай смеши дальше, сказочник опеннета ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.28, User (??), 11:02, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я ни на ext2, ни на ext3 данные не терял - какие выводы необходимо сделать из этого факта?
     
     
  • 3.32, менеджер отдела везения (?), 11:10, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вы наняты!
     
     
  • 4.35, Аноним (6), 11:16, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто дай мильён баксов, а то опять работать заставляешь
     
  • 4.58, User (??), 11:53, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы наняты!

    Или я просто звИзд0б0л. Или этих данных у меня было 2,5 байта - поставил на виртуалку, выключил\включил - ничего и не потерялось. Или... да много чего "или".
    Абсолютизировать свой, скорее всего, нерепрезентативный личный опыт - невеликого ума занятие.

     
     
  • 5.73, Аноним (24), 13:14, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну почему же, просто не стоит говорить за всех Это невеликого ума занятие Вот ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.80, User (??), 13:38, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >[оверквотинг удален]
    > и в процессе использования в самых разных условиях. Даже обнаружил, что
    > существуют странные баги, которые почему-то осознанно игнорируются десятилетиями. Но
    > потери данных вещь достаточно невероятная (хотя и реалистичная), в основном, из-за
    > новых багов ядра можно ожидать. Самое страшное -- это повреждение журнала,
    > при этом структуры окажутся повреждены совершенно непредсказуемо, и проверка fsck займёт
    > достаточно много времени (ещё и несколько раз перезапустится в процессе). А
    > вот с xfs у меня терялись данные, например, хотя большинство её
    > поклонников будут уверять, что это невозможно (несмотря на официально регулярно повторяющиеся
    > ситуации с потерями файлов). Правда, файловые системы без fsck… Нет, не
    > стоит.

    Уф. Оценить "репрезентативность выборки" и "релевантность условий" на основании собственного опыта примерно "нельзя". Как соотносятся "надежность ФС" на физическом сервере в кладовке под нагрузкой "аждымицца!" и надежность той же самой ФС на виртуалке в ЦОДе в составе LB-кластера с автомасштабированием? Да никак не соотносится - в одном случае может регулярно сыпаться с последствиями, в другом - стабильно работать годами.
    В общем случае - "надежность работы ФС" оказывает не то, чтобы большое влияние на надежность хорошо спроектированной _системы_. Ну вот заглючил на СХД два месяца назад FC-порт - расфигачило SQL-сервер с 10 Тб данных - повлияло это на работу системы? Да нет, автоматом переключилось на другую геореплику, пересоздали виртуалку, залили бэкап, догнали лог - и даже не уверен, переключили ли нагрузку обратно. Чем\как бы тут помогла btrfs, fsck или другая абэвэгэдэ?
    Не то, чтобы мне было "совсем пофиг" на "надежность ФС" при проектировании ИС - но "примерно пофиг", да. Даже в отдельную строчку модели угроз не выделяем идет в составе "вероятность выхода из строя узла" или как-то так.

     
     
  • 7.82, Аноним (24), 13:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно понимаю желание отдельных индивидов игнорировать проблемы, заваливая их деньгами (и резервированием), но, что случится, когда автоматика подведёт? А это произойдёт, рано или поздно.
     
     
  • 8.84, User (??), 13:55, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, примерно то же, что и в этом тредике с ZFS и чексуммами, которые вот беда-то... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.87, Аноним (24), 14:12, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бтрфс всё же имеет определённые преимущества Если говорить о хешировании, то эт... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.94, User (??), 14:59, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да - но так же и определенные недостатки в виде пригодности COW-семантики к ряду... текст свёрнут, показать
     
  • 3.67, DEF (?), 13:03, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выводы таковы, что ты дилетант. ext2/3/4 могут молча хавать битые данные и продолжать как-бы "работать". Потому что у нех нет механизмов проверки целостности данных (cow, checksums, etc). Данные повреждены, а ФС работает. Надо же какое счастье для тебя.
     
     
  • 4.75, Аноним (24), 13:15, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О том, чтобы данные были не повреждены, прекрасно заботится прошивка носителя. Так что, идея хешировать только метаинфу вполне здравая. А если данные повредятся по причине неисправности железа, никакие проверки тебе не помогут в итоге.
     
     
  • 5.78, DEF (?), 13:25, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошивка носителя ничего не знает ни о ФС, ни о данных, ни о метаданных. Это днище. Если на Btrfs данные окажутся битыми, об этом разу будет известно. А ext4/XFS при рассыпании носителя, молча схавают это и дальше молча продолжат работать, как ни в чем ни бывало (silent data corruption). Данные тоже должны хешироваться, что есть в Btrfs.
     
     
  • 6.81, Аноним (24), 13:40, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только silent data corruption не имеет ровно никакого отношения к повреждению носителя. Которое прошивка замечательно обнаружит после цикла самодиагностики (или даже сразу при обращении). Гораздо большая проблема это повреждение данных в процессе их записи, консистентность обеспечить может быть трудно даже при при наличии политики безумных повторных проверок. И файловые системы с нездоровым оверхэдом тут не особо помогут (а при совмещении с "лучшими практиками" ситуация становится ещё более абсурдной). Способность бтрфс сдохнуть и невозможность восстановления хоть чего-нибудь при серьёзных повреждениях, фактически множит на нет все её преимущества.
     
     
  • 7.95, DEF (?), 15:05, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поврежденные данные должны чекаться на уровне ФС. При записи должна быть сгенерирована хэш-сумма и потом периодически эта хэш-сумма должна сравниваться со сгенерированной хэш-суммой при скрабе. Прошивка тут ничем не поможет. Она не знает ни о ФС и тем более не имеет к внутренностям ФС. Btrfs давным-давно надежно и не дохнет на нормально работающем железе. А если и сдохнет, то данные восстанавливаются из бэкапа. Бэкапы надо делать в любом случае, даже если создадут супер-пупер надежную ФС. Эта ФС не спасет от пожара в хате или от сдохшего БП, который пропустит 220 вольт и сожгет все носители.
     
  • 4.83, User (??), 13:52, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Выводы таковы, что ты дилетант. ext2/3/4 могут молча хавать битые данные и
    > продолжать как-бы "работать". Потому что у нех нет механизмов проверки целостности
    > данных (cow, checksums, etc). Данные повреждены, а ФС работает. Надо же
    > какое счастье для тебя.

    Да нет, это вы на локалхосте не подозреваете, что data integrity может контролироваться как на уровне выше, так и ниже ФС. Объясните, нахрена мне например развертывать ноды кассандры поверх btrfs с её мейджик чексуммами, м? Вот чтобы что?
    А кластеризованный postgres развернутый поверх raid6 в btrfs нуждается? Ох, бида - бегу переделывать. Заодним на бэкапах сэкономлю! Счастье то какое! Спасибо, друк!

     
  • 2.43, Аноним34 (?), 11:32, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZFS надежная как скала. OpenZFS не особо.
     
     
  • 3.79, Аноним (79), 13:27, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как в скале хранятся данные? Высекаете?
     
  • 2.48, КО (?), 11:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так поставь на битый HDD всё сразу и потеряешь, лмао
     
  • 2.61, Аноним (61), 12:41, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое количество резервных копий на других физических устройствах с другими файловым системами вы использовали, чтобы не потерять свои данные на btrfs? :)
     
     
  • 3.71, DEF (?), 13:06, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Резервные копии на 2 отдельных отсоединяемых HDD и тоже на Btrfs. Дальше что? Делать резервные копии ты должен в любой случае, какая бы супер-пупер надежная ФС ни была бы. Малоли, какой-нибудь клоун внесет в нее какой-нибудь коммит с багами и тю-тю твои данные.
     
  • 2.72, Пряник (?), 13:09, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сижу на ZFS с 2012 года и не потерял ни единого бита информации. А на btrfs постоянно жалуются на потерю данных. И баги у этой ФС соотвествующие. Кто вообще запустил миф, что btrfs - надежная ФС? :)
     

  • 1.21, Аноним (21), 10:42, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Чем проще ФС тем надёжней, целостность данных должны обеспечивать аппаратные контроллеры, а то сидят болваны и трясутся чтобы файлы не пропадали, зато с чексуммами всё ок, хаха.
     
     
  • 2.29, Аноним (79), 11:04, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    они "аппаратные" просто из-за наличия своего процессора, а так тама унутре софт, только поправить его Вы не сможете.
     
     
  • 3.31, нах. (?), 11:10, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем там почти наверняка linoops с mdraid. Т.е. без структурной целостности, с write hole и ресканом всего массива если неудачно выключили.

    По крайней мере для контроллеров areca это было доказано. Нет, разумеется, исходники этого линукса тебе никто не даст.

    А ты думал, в сказку попал, и у изготовителей контроллеров какая-то своя, особая магия, а не сп-женый "6ешплатновзятьвзятьвзять" код линукса? Причем самый примитивный и дрянной из возможных, потому что внутри контроллера особо не развернешься.

     
     
  • 4.36, Аноним (6), 11:17, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем ты выключаешь?
     
  • 4.39, crypt (ok), 11:28, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жаль, что фряха перешла на кодовую базу от этих криво-лапковых

    > Изначально проблему попытались устранить в версии 2.2.1, но исправление оказалось неэффективно.

    ну что это такое?:(((

     
     
  • 5.47, нах. (?), 11:41, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > жаль, что фряха перешла на кодовую базу от этих криво-лапковых

    Да, потому что в ней скорее всего ТОЖЕ есть эта проблема - но патч от open не подойдет, этот кусок кода даже в файле другом. Внешне - похож, так что скорее всего таки да.

    Внезапно, этот кот - кого нада кот. Либо из самого сана пришел, либо жертва давней-давней переделки parallel zfs (гуглите, не обещаю что найдете)

    > ну что это такое?

    не угадали источник, со сложными тяжело воспроизводимыми проблемами это бывает.

     
  • 3.59, Аноним (21), 12:26, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > они "аппаратные" просто из-за наличия своего процессора, а так тама унутре софт

    который решает одну задачу но хорошо. А у вас комбайн сиськид это плохо а комбайн зоофс хорошо - это другое, там пингвинами не пахнет! ну кушайте не подавитесь.

     
     
  • 4.68, нах. (?), 13:04, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который решает одну задачу но хорошо.

    тоже нет.

     

  • 1.40, crypt (ok), 11:29, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Изначально проблему попытались устранить в версии 2.2.1, но исправление оказалось неэффективно.

    все, что нужно знать об опенсорсных авторах этого проекта:((( linux-way all the way^(((

     
     
  • 2.53, nox. (?), 11:48, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто у ваших авторов хот-фиксы к патчам к исправлениям каждый вторник исправлений эффективны.
     

  • 1.64, Аноним (60), 12:53, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, взяли и оперативно исправили, а столько вони было.
     
  • 1.88, Аноним (88), 14:15, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    0.6.2 -- это порядка 10 (десяти) лет назад.

    Поймали на Gentoo, потому что там любят крутить все ручки сразу -- это к вопросу "зачем нужна Gentoo, когда есть RHEL, Debian и болгеносы на любой вкус?"

    Как быть с ответом на вопрос "сколько ещё осталось подобных неполных проверок?" (и не только в ZFS) -- не понятно.

     
  • 1.90, Tron is Whistling (?), 14:24, 01/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сквозная(с) целостность(tm).
    Сначала побьёт данные, потом запишет.
    С зияющей целостностью.
    С чем всех фанатиков и поздравляю.
     

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