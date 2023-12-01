Обновление OpenZFS 2.1.14 и 2.2.2 с устранением ошибки, приводящей к повреждению файлов

3.32 , менеджер отдела везения ( ? ), 11:10, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – вы наняты!

4.35 , Аноним ( 6 ), 11:16, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просто дай мильён баксов, а то опять работать заставляешь

4.58 , User ( ?? ), 11:53, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вы наняты! Или я просто звИзд0б0л. Или этих данных у меня было 2,5 байта - поставил на виртуалку, выключил\включил - ничего и не потерялось. Или... да много чего "или".

Абсолютизировать свой, скорее всего, нерепрезентативный личный опыт - невеликого ума занятие.

5.73 , Аноним ( 24 ), 13:14, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Ну почему же, просто не стоит говорить за всех Это невеликого ума занятие Вот ... 6.80 , User ( ?? ), 13:38, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >[оверквотинг удален]

> и в процессе использования в самых разных условиях. Даже обнаружил, что

> существуют странные баги, которые почему-то осознанно игнорируются десятилетиями. Но

> потери данных вещь достаточно невероятная (хотя и реалистичная), в основном, из-за

> новых багов ядра можно ожидать. Самое страшное -- это повреждение журнала,

> при этом структуры окажутся повреждены совершенно непредсказуемо, и проверка fsck займёт

> достаточно много времени (ещё и несколько раз перезапустится в процессе). А

> вот с xfs у меня терялись данные, например, хотя большинство её

> поклонников будут уверять, что это невозможно (несмотря на официально регулярно повторяющиеся

> ситуации с потерями файлов). Правда, файловые системы без fsck… Нет, не

> стоит. Уф. Оценить "репрезентативность выборки" и "релевантность условий" на основании собственного опыта примерно "нельзя". Как соотносятся "надежность ФС" на физическом сервере в кладовке под нагрузкой "аждымицца!" и надежность той же самой ФС на виртуалке в ЦОДе в составе LB-кластера с автомасштабированием? Да никак не соотносится - в одном случае может регулярно сыпаться с последствиями, в другом - стабильно работать годами.

В общем случае - "надежность работы ФС" оказывает не то, чтобы большое влияние на надежность хорошо спроектированной _системы_. Ну вот заглючил на СХД два месяца назад FC-порт - расфигачило SQL-сервер с 10 Тб данных - повлияло это на работу системы? Да нет, автоматом переключилось на другую геореплику, пересоздали виртуалку, залили бэкап, догнали лог - и даже не уверен, переключили ли нагрузку обратно. Чем\как бы тут помогла btrfs, fsck или другая абэвэгэдэ?

Не то, чтобы мне было "совсем пофиг" на "надежность ФС" при проектировании ИС - но "примерно пофиг", да. Даже в отдельную строчку модели угроз не выделяем идет в составе "вероятность выхода из строя узла" или как-то так.

7.82 , Аноним ( 24 ), 13:44, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я конечно понимаю желание отдельных индивидов игнорировать проблемы, заваливая их деньгами (и резервированием), но, что случится, когда автоматика подведёт? А это произойдёт, рано или поздно.

8.84 , User ( ?? ), 13:55, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну, примерно то же, что и в этом тредике с ZFS и чексуммами, которые вот беда-то... 9.87 , Аноним ( 24 ), 14:12, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Бтрфс всё же имеет определённые преимущества Если говорить о хешировании, то эт... 10.94 , User ( ?? ), 14:59, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Да - но так же и определенные недостатки в виде пригодности COW-семантики к ряду... 3.67 , DEF ( ? ), 13:03, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выводы таковы, что ты дилетант. ext2/3/4 могут молча хавать битые данные и продолжать как-бы "работать". Потому что у нех нет механизмов проверки целостности данных (cow, checksums, etc). Данные повреждены, а ФС работает. Надо же какое счастье для тебя.

4.75 , Аноним ( 24 ), 13:15, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О том, чтобы данные были не повреждены, прекрасно заботится прошивка носителя. Так что, идея хешировать только метаинфу вполне здравая. А если данные повредятся по причине неисправности железа, никакие проверки тебе не помогут в итоге.

5.78 , DEF ( ? ), 13:25, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прошивка носителя ничего не знает ни о ФС, ни о данных, ни о метаданных. Это днище. Если на Btrfs данные окажутся битыми, об этом разу будет известно. А ext4/XFS при рассыпании носителя, молча схавают это и дальше молча продолжат работать, как ни в чем ни бывало (silent data corruption). Данные тоже должны хешироваться, что есть в Btrfs.

6.81 , Аноним ( 24 ), 13:40, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только silent data corruption не имеет ровно никакого отношения к повреждению носителя. Которое прошивка замечательно обнаружит после цикла самодиагностики (или даже сразу при обращении). Гораздо большая проблема это повреждение данных в процессе их записи, консистентность обеспечить может быть трудно даже при при наличии политики безумных повторных проверок. И файловые системы с нездоровым оверхэдом тут не особо помогут (а при совмещении с "лучшими практиками" ситуация становится ещё более абсурдной). Способность бтрфс сдохнуть и невозможность восстановления хоть чего-нибудь при серьёзных повреждениях, фактически множит на нет все её преимущества.

7.95 , DEF ( ? ), 15:05, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поврежденные данные должны чекаться на уровне ФС. При записи должна быть сгенерирована хэш-сумма и потом периодически эта хэш-сумма должна сравниваться со сгенерированной хэш-суммой при скрабе. Прошивка тут ничем не поможет. Она не знает ни о ФС и тем более не имеет к внутренностям ФС. Btrfs давным-давно надежно и не дохнет на нормально работающем железе. А если и сдохнет, то данные восстанавливаются из бэкапа. Бэкапы надо делать в любом случае, даже если создадут супер-пупер надежную ФС. Эта ФС не спасет от пожара в хате или от сдохшего БП, который пропустит 220 вольт и сожгет все носители.

4.83 , User ( ?? ), 13:52, 01/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Выводы таковы, что ты дилетант. ext2/3/4 могут молча хавать битые данные и

> продолжать как-бы "работать". Потому что у нех нет механизмов проверки целостности

> данных (cow, checksums, etc). Данные повреждены, а ФС работает. Надо же

> какое счастье для тебя. Да нет, это вы на локалхосте не подозреваете, что data integrity может контролироваться как на уровне выше, так и ниже ФС. Объясните, нахрена мне например развертывать ноды кассандры поверх btrfs с её мейджик чексуммами, м? Вот чтобы что?

А кластеризованный postgres развернутый поверх raid6 в btrfs нуждается? Ох, бида - бегу переделывать. Заодним на бэкапах сэкономлю! Счастье то какое! Спасибо, друк!

