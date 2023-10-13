Релиз OpenZFS 2.2, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

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|1.1, Аноним (1), 23:34, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в виде отдельно загружаемого модуля, который поставляется отдельно от ядра
Кто понимает, значит ли это большую безопасность за счет отделение модуля от ядра?
Или разницы не будет?
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|2.6, Анан (?), 23:53, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это сделано чисто изза лицы
если бы лица была GPL2\3 давно бы фс была в ядре
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|3.17, Аноним (17), 01:03, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если бы лица была GPL2\3 давно бы фс была в ядре
Угу, щас! Там вон кента то вертают за то что ядерные подсистемы не использует на максимум. А эта штука туда бы и за 10 лет не пролезла, даже с мылом, потому что переписывать дохрена.
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|2.10, Аноним (10), 00:01, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще ни разу, он загружается в адресное пространство ядра и представляет с ним одно целое. А сделано это из-за лицензии.
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|1.4, пох. (?), 23:44, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Добавлена поддержка технологий, применяемых для контейнерной
> изоляции в Linux
еще тысчонка строк linoops-only мусора затрагивающего кучу тонких мест.
Это точно еще openzfs а не ZoL ? А, впрочем, действительно, о чем это я...
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|2.9, Аноним (9), 00:00, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно подумать ZFS где-то кроме Линукса массово используется сейчас.
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|2.18, Аноним (17), 01:04, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это точно еще openzfs а не ZoL ? А, впрочем, действительно, о чем это я...
Прости похыч, но ты же на виндочку свалил. Вот твои бсды и прочие проприентарные юниксы и околели аки мамонты. Ты какое будущее ожидал в результате своих маневров?
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|2.7, Анонин (?), 23:57, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот хлам еще где-то используется? У 2.6 EOL был в 2011 году...
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|1.14, danonimous (?), 00:46, 14/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого, Sabayon Linux вспомнили! Он, оказывается, ZFS поддерживает, и он ещё жив!
А в Calculate ZFS есть?
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|2.16, Аноним (16), 01:01, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не реально - это больше 27 млн строк кода придется переписывать
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|3.19, Аноним (17), 01:06, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не реально - это больше 27 млн строк кода придется переписывать
А если пойдет такая пьянка то и устройство файлухи можно сделать менее архаичное. Ну вон Кент Оверстрит легко даст мастеркласс на эту тему.
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