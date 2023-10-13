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Релиз OpenZFS 2.2, реализации ZFS для Linux и FreeBSD

13.10.2023 23:23

После более двух лет разработки опубликован релиз проекта OpenZFS 2.2, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Проект получил известность как "ZFS on Linux" и ранее ограничивался разработкой модуля для ядра Linux, но после переноса поддержки FreeBSD был признан основной реализацией OpenZFS и переименован.

Работа OpenZFS проверена с ядрами Linux c 3.10 по 6.5 и всеми ветками FreeBSD, начиная с 12.2-RELEASE. Код распространяется под свободной лицензией CDDL. OpenZFS уже используется во FreeBSD и входит в состав дистрибутивов Debian, Ubuntu, Gentoo, Sabayon Linux и ALT Linux. Пакеты с новой версией в ближайшее время будут подготовлены для основных дистрибутивов Linux, включая Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL/CentOS.

OpenZFS предоставляет реализацию компонентов ZFS, связанных как с работой файловой системы, так и с функционированием менеджера томов. В частности, реализованы компоненты: SPA (Storage Pool Allocator), DMU (Data Management Unit), ZVOL (ZFS Emulated Volume) и ZPL (ZFS POSIX Layer). Дополнительно проектом обеспечена возможность использования ZFS в качестве бэкенда для кластерной файловой системы Lustre. Наработки проекта основаны на оригинальном коде ZFS, импортированном из проекта OpenSolaris и расширенном улучшениями и исправлениями от сообщества Illumos. Проект развивается при участии сотрудников Ливерморской национальной лаборатории по контракту с Министерством энергетики США.

Код распространяется под свободной лицензией CDDL, которая несовместима с GPLv2, что не позволяет добиться интеграции OpenZFS в состав основной ветки ядра Linux, так как смешивание кода под лицензиями GPLv2 и CDDL недопустимо. Для обхода данной лицензионной несовместимости было решено распространять продукт целиком под лицензией CDDL в виде отдельно загружаемого модуля, который поставляется отдельно от ядра. Стабильность кодовой базы OpenZFS оценивается как сопоставимая с другими ФС для Linux.

Основные изменения:

  • Добавлен механизм клонирования блоков, позволяющий создать копию файла или его части без дублирования данных, используя во второй копии ссылки на уже существующие блоки данных исходного файла без их фактического копирования. В случае внесения изменений в исходный файл или его копии, выполняется копирование блоков и внесение изменений в созданные копии (режим copy-on-write на уровне файлов). На базе механизма клонирования реализована операция reflink, которая может использоваться для автоматического создания клонов в различных утилитах копирования, например, в новых версиях /bin/cp в Linux.
  • Добавлена поддержка технологий, применяемых для контейнерной изоляции в Linux, таких как системный вызов renameat, ФС overlayfs, маппинг идентификаторов пользователей при монтировании и делегирование пространств имён для контейнеров.
  • Реализован лог ошибок, выявленных при выполнении операций проверки контрольных сумм (scrub). При выполнении команды "zpool status" выводятся сведения о всех ФС, снапшотах и клонах, которые затрагивает повреждённый блок. Для попытки быстрого восстановления известных повреждённых блоков можно использовать команду "zpool scrub -e".
  • Добавлена возможность использования для контрольных сумм криптографической хеш-функции BLAKE3, примечательной очень высокой производительностью вычисления хеша (в три раза быстрее Edon-R и значительно быстрее sha256 и sha512) при обеспечении надёжности на уровне SHA-3.
  • Реализована операция "zfs receive -c", которую можно использовать для восстановления повреждённых данных (не метаданных) в ФС, снапшотах и клонах, в случаях, когда имеется реплицированная резервная копия, ранее сохранённая командой "zfs send".
  • Добавлена поддержка программного выставления и чтения свойств для отдельных виртуальных дисков vdev.
  • Добавлена возможность привязки к vdev и zpool произвольных пользовательских свойств, по аналогии с пользовательскими свойствами для zfs dataset.
  • Улучшена реализация адаптивного кэша ARC (Adaptive Replacement Cache), повышающего производительность операций чтения. ARC теперь лучше адаптируется к высоким нагрузкам и минимизирует необходимость ручной оптимизации настроек.
  • Добавлена поддержка механизмов аппаратного ускорения вычисления контрольных сумм SHA2.
  • Переписана и оптимизирована реализация контрольных сумм Edon-R.
  • При использовании для сжатия данных алгоритма zstd ускорено определение ситуаций, в которых сжатие бессмысленно (данные не поддаются сжатию).
  • Внесены улучшения в механизм упреждающей загрузки (Prefetch), ускоряющие работу при интенсивном вводе/выводе.
  • Внесена порция общих оптимизаций, повышающих производительность.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.1 с поддержкой dRAID
  3. OpenNews: В инсталляторе Ubuntu 23.10 будет возвращена поддержка ZFS
  4. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  5. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  6. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59930-openzfs
Ключевые слова: openzfs, zfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:34, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в виде отдельно загружаемого модуля, который поставляется отдельно от ядра

    Кто понимает, значит ли это большую безопасность за счет отделение модуля от ядра?
    Или разницы не будет?

     
     
  • 2.3, Вася Пукин (?), 23:43, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет конечно, с точки зрения безопасности разницы нет никакой.
     
  • 2.6, Анан (?), 23:53, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это сделано чисто изза лицы
    если бы лица была GPL2\3 давно бы фс была в ядре
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 01:03, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если бы лица была GPL2\3 давно бы фс была в ядре

    Угу, щас! Там вон кента то вертают за то что ядерные подсистемы не использует на максимум. А эта штука туда бы и за 10 лет не пролезла, даже с мылом, потому что переписывать дохрена.

     
     
  • 4.20, Аноним (20), 01:15, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы задались целью - вообще легко.
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:01, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще ни разу, он загружается в адресное пространство ядра и представляет с ним одно целое. А сделано это из-за лицензии.
     

  • 1.2, аНОНИМ (?), 23:42, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из лучших ФС для линукса
     
  • 1.4, пох. (?), 23:44, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Добавлена поддержка технологий, применяемых для контейнерной
    > изоляции в Linux

    еще тысчонка строк linoops-only мусора затрагивающего кучу тонких мест.
    Это точно еще openzfs а не ZoL ? А, впрочем, действительно, о чем это я...

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 00:00, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно подумать ZFS где-то кроме Линукса массово используется сейчас.
     
  • 2.18, Аноним (17), 01:04, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это точно еще openzfs а не ZoL ? А, впрочем, действительно, о чем это я...

    Прости похыч, но ты же на виндочку свалил. Вот твои бсды и прочие проприентарные юниксы и околели аки мамонты. Ты какое будущее ожидал в результате своих маневров?

     

  • 1.5, Аноним (5), 23:52, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где поддержка 2.4 и 2.6 ядер?
     
     
  • 2.7, Анонин (?), 23:57, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот хлам еще где-то используется? У 2.6 EOL был в 2011 году...
     
  • 2.8, Анан (?), 00:00, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в оракле 7ке и то ядро 3.10 , а уек 5
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:26, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе на 4 пне ZFS когда есть православный FAT16?
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:21, 14/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я поел, ложусь спать
     
  • 1.13, Аноним (13), 00:31, 14/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RAIDZ Expansion всё никак не доделают?
     
  • 1.14, danonimous (?), 00:46, 14/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого, Sabayon Linux вспомнили! Он, оказывается, ZFS поддерживает, и он ещё жив!

    А в Calculate ZFS есть?

     
  • 1.15, Аноним (15), 00:54, 14/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следует переписать на Расте, чтобы поменять лицензию.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:01, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не реально - это больше 27 млн строк кода придется переписывать
     
     
  • 3.19, Аноним (17), 01:06, 14/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не реально - это больше 27 млн строк кода придется переписывать

    А если пойдет такая пьянка то и устройство файлухи можно сделать менее архаичное. Ну вон Кент Оверстрит легко даст мастеркласс на эту тему.

     

  • 1.21, penetrator (?), 01:21, 14/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нет ни слова про SUSE а зря

    https://en.opensuse.org/OpenZFS

     
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