В OpenZFS выявлена ошибка, которая может привести к повреждению файлов

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|1.1, Аноним (1), 11:30, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надежная ФС! Прям как оригинальная ZFS, только пишется не всякими мутными ораклами, а сообществом!
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|2.7, Аноним (7), 11:42, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы чего хотели? Всё, что человечество изобретало последние 50 лет, впихнули в единую файловую систему, а теперь удивляются "Ой, ошибка, не может быть!"
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|2.16, Аноним (16), 11:54, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надежная ФС! Прям как оригинальная ZFS, только пишется не всякими мутными ораклами, а сообществом!
факела бсдлюбов особенно хороши :) ext4 используй
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|3.8, Аноним (3), 11:42, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну например слишком стабильно работает, даже как-то скучно становится. Приходится искать, чем себя занять.
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|1.19, еропка (?), 11:58, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ооооо, мне тут недавно один "специалист со стажем" расхваливал ZFS. Говорил, что конфетка а не фс. И что я глyпец, что на ext4 сижу
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|2.25, Аноним (25), 12:21, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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OpenZFS был основан и портирован говнокодер сообществом Linux. Не путать с Oracle ZFS от динозавров.
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|1.20, Аноним (20), 12:05, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да ну, не может быть такого.
Вон пох (или нах? я их путаю) вчера же разъяснил - во всем виноваты арчеводы и прочие гентушники, компиляющие свои ядра как ни попадя, с наподвыпереломанными интерфейсами.
> ошибку удалось воспроизвести во FreeBSD
Вон докуда гентушники окоянные дотянулись
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