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В OpenZFS выявлена ошибка, которая может привести к повреждению файлов

23.11.2023 11:17

Доступен промежуточный выпуск проекта OpenZFS 2.2.1, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Выпуск примечателен добавлением поддержки ядра Linux 6.6 и попыткой устранения проблемы, приводящей к повреждению данных (обнулению части блоков) в файлах после их копирования.

Изначально предполагалось, что проблема проявляется только в ветке 2.2.x и вызвана ошибкой во включённом в OpenZFS 2.2.0 механизме клонирования блоков, позволяющем создать копию файла или его части без дублирования данных, используя во второй копии ссылки на уже существующие блоки данных исходного файла без их фактического копирования. В версии OpenZFS 2.2.1 для блокирования проблемы механизм клонирования блоков был отключён по умолчанию, а для возвращения поддержки данного режима добавлена настройка zfs_bclone_enabled.

Позднее разработчики заявили о воспроизведении проблемы и в конфигурациях с веткой OpenZFS 2.1.x. Не подтвердились и предположения, что проблема проявляется на системах со старыми выпусками пакета coreutils - ошибку удалось воспроизвести во FreeBSD и в Linux-дистрибутивах со свежим выпуском coreutils 9.4.

Повреждение файлов проявляется при достаточно редком стечении обстоятельств, например, выполнение в Gentoo команды "emerge -1 dev-lang/go" приводит к установке инструментария для языка Go с повреждением файлов в каталоге /usr/lib/go/pkg/tool/linux_amd64/compile. Предполагается, что ошибка начала проявляться после выставления по умолчанию параметра "zfs_dmu_offset_next_sync=1" в версии openzfs 2.1.4. Источник ошибки пока не выявлен. В качестве рекомендованного обходного пути блокирования ошибки предложено выставить в 0 параметр "/sys/module/zfs/parameters/zfs_dmu_offset_next_sync".

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/openzfs/zfs...)
  2. OpenNews: Релиз OpenZFS 2.2, реализации ZFS для Linux и FreeBSD
  3. OpenNews: В инсталляторе Ubuntu 23.10 будет возвращена поддержка ZFS
  4. OpenNews: Ошибка в патчах FreeNAS, вызывающая скрытое повреждение данных в ZFS
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
  6. OpenNews: Выявлена несовместимость SMR-дисков WD с ZFS, которая может привести к потере данных
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60167-zfs
Ключевые слова: zfs, openzfs
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надежная ФС! Прям как оригинальная ZFS, только пишется не всякими мутными ораклами, а сообществом!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:42, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы чего хотели? Всё, что человечество изобретало последние 50 лет, впихнули в единую файловую систему, а теперь удивляются "Ой, ошибка, не может быть!"
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:46, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как всегда больше всех ноют те, у кого ZFS вообще нет)
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 12:06, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, надо попользоваться, похерить файлы, а уж потом ныть.
     
  • 2.11, Пряник (?), 11:47, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    git blame?
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:54, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надежная ФС! Прям как оригинальная ZFS, только пишется не всякими мутными ораклами, а сообществом!

    факела бсдлюбов особенно хороши :) ext4 используй

     
     
  • 3.18, Аноним (9), 11:57, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но вы же оба виндузятники, там нет ext4
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:35, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ни на что не намекаю, но в Btrfs такой проблемы нет.
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 11:40, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какая есть?
     
     
  • 3.8, Аноним (3), 11:42, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну например слишком стабильно работает, даже как-то скучно становится. Приходится искать, чем себя занять.
     
     
  • 4.10, Аноним (9), 11:47, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пишешь из будущего?
     
  • 2.14, Пряник (?), 11:49, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текст в интернете всегда прав.
     

  • 1.4, beck (??), 11:37, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Продолжаем использовать ext4. Держите в курсе.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:10, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ntfs*
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:49, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шишкин прав был. Дерм..ще все эти ваши zfs, btrfs и т.п.
     
     
  • 2.23, Аноним (3), 12:11, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шишкин падает в лесу
    Я иду на колбасу
     
  • 2.24, Ахмат (?), 12:19, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FAT16 сила!
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 12:23, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шишкин сила! Рейзер5 придет - порядок наведет!
     

  • 1.19, еропка (?), 11:58, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ооооо, мне тут недавно один "специалист со стажем" расхваливал ZFS. Говорил, что конфетка а не фс. И что я глyпец, что на ext4 сижу
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:21, 23/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenZFS был основан и портирован говнокодер сообществом Linux. Не путать с Oracle ZFS от динозавров.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:05, 23/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да ну, не может быть такого.

    Вон пох (или нах? я их путаю) вчера же разъяснил - во всем виноваты арчеводы и прочие гентушники, компиляющие свои ядра как ни попадя, с наподвыпереломанными интерфейсами.

    > ошибку удалось воспроизвести во FreeBSD

    Вон докуда гентушники окоянные дотянулись

     

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