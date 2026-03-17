Выпуск Java SE 26 и OpenJDK 26. Проект по интеграции поддержки JavaScript и Python в JVM

После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 26 (Java Platform, Standard Edition 26), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 26 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 26 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java SE 26 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Java SE 26 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 25, Java SE 21 или Java SE 17, обновления для которых будут выпускаться до 2033, 2031 и 2029 годов соответственно (общедоступные - до сентября 2030, 2028 и 2026 годов). Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года, а Java SE 11 - до 2032 года. Среди изменений в Java SE 26 (1, 2, 3, 4): Реализован вывод предупреждения при использовании глубокой рефлексии для изменения полей, помеченных ключевым словом "final". В будущем планируется отключить по умолчанию небезопасные возможности языка и, среди прочего, сделать поля, помеченные как final, полностью не изменяемые, убрав обходной путь для их изменения через глубокую рефлексию (API Reflection).

Удалён API Applet (java.applet.Applet*, javax.swing.JApplet), применявшийся для запуска Java-приложений в браузере. Данный API потерял актуальность после прекращения поддержка Java-плагина для браузеров и был объявлен устаревшим в 2021 году.

Реализована возможность использования предварительно формируемого кэша (AOT - ahead-of-time) c любыми сборщиками мусора, включая ZGC (Z Garbage Collector). Изменение подразумевает поддержку последовательной загрузки прокэшированных Java-объектов в память, используя универсальный и не зависящий от сборщиков мусора формат вместо прямого маппинга в память специфичных представлений кэша. Использование AOT-кэша сокращает время запуска и ускоряет актуализацию (warmup) виртуальной машины HotSpot.

В API HTTP Client добавлена поддержка протокола HTTP/3, позволяющая приложениям и библиотекам обращаться к серверам по HTTP/3 после минимальных изменений кода.

Повышена производительность сборщика мусора G1, благодаря сокращению блокировок для синхронизации потоков приложения с потоками сборщика мусора.

Предложен второй предварительный вариант API для кодирования и декодирования объектов с криптографическими ключами, сертификатами и списками отозванных сертификатов, используя формат PEM (Pivacy-Enhanced Mail).

Предложен для тестирования шестой предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.

Добавлен вторая предварительная редакция API Lazy Constants для работы с объектами, содержащими неизменяемые данные и обрабатываемыми в JVM как константы. К подобным объектам применяются оптимизации производительности, аналогичные полям с ключевым словом "final". В отличие от "final" новый API разделяет создание постоянных значений и их инициализацию, гарантирует, что значение может быть инициализировано только один раз, сокращает время запуска программ и позволяет применять в пользовательском коде оптимизации сворачивания констант (constant-folding), ранее использовавшиеся только во внутреннем коде JDK. class Application { // Было: // static final UserService USERS = new UserService(); // Теперь можно: static final StableValue<UserService> USERS = StableValue.of(); public static UserService users() { return USERS.orElseSet(UserService::new); } }

В механизме сопоставления с образцом предложен четвёртый предварительный вариант возможности использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе "instanceof" и в блоках "switch". switch (x.getStatus()) { case 0 -> "okay"; case 1 -> "warning"; case 2 -> "error"; case int i -> "unknown status: " + i; } if (i instanceof byte b) { ... b ... }

Предложена одиннадцатая тестовая реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных. Кроме того, компания Oracle анонсировала проект Detroit, который будет развиваться в составе OpenJDK и нацелен на улучшение переносимости между Java, JavaScript и Python. В рамках проекта намерены предоставить возможность встраивания в процесс JVM runtime с JavaScript-движком V8 и интерпретатором CPython. Ранее компания Oracle уже развивала JavaScript-движок Nashorn, работающий поверх виртуальной машины JVM, но свернула проект из-за проблематичности разрабатывать отдельную реализацию JavaScript в условиях, когда основная экосистема завязана на движке V8. Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 26. В ближайшие часы также ожидается выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM 26, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust).



