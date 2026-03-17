Выпуск Java SE 26 и OpenJDK 26. Проект по интеграции поддержки JavaScript и Python в JVM

|
После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 26 (Java Platform, Standard Edition 26), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 26 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 26 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java SE 26 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.
Java SE 26 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 25, Java SE 21 или Java SE 17, обновления для которых будут выпускаться до 2033, 2031 и 2029 годов соответственно (общедоступные - до сентября 2030, 2028 и 2026 годов). Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года, а Java SE 11 - до 2032 года.
Среди изменений в Java SE 26 (1, 2, 3, 4):
- Реализован вывод предупреждения при использовании глубокой рефлексии для изменения полей, помеченных ключевым словом "final". В будущем планируется отключить по умолчанию небезопасные возможности языка и, среди прочего, сделать поля, помеченные как final, полностью не изменяемые, убрав обходной путь для их изменения через глубокую рефлексию (API Reflection).
- Удалён API Applet (java.applet.Applet*, javax.swing.JApplet), применявшийся для запуска Java-приложений в браузере. Данный API потерял актуальность после прекращения поддержка Java-плагина для браузеров и был объявлен устаревшим в 2021 году.
- Реализована возможность использования предварительно формируемого кэша (AOT - ahead-of-time) c любыми сборщиками мусора, включая ZGC (Z Garbage Collector). Изменение подразумевает поддержку последовательной загрузки прокэшированных Java-объектов в память, используя универсальный и не зависящий от сборщиков мусора формат вместо прямого маппинга в память специфичных представлений кэша. Использование AOT-кэша сокращает время запуска и ускоряет актуализацию (warmup) виртуальной машины HotSpot.
- В API HTTP Client добавлена поддержка протокола HTTP/3, позволяющая приложениям и библиотекам обращаться к серверам по HTTP/3 после минимальных изменений кода.
- Повышена производительность сборщика мусора G1, благодаря сокращению блокировок для синхронизации потоков приложения с потоками сборщика мусора.
- Предложен второй предварительный вариант API для кодирования и декодирования объектов с криптографическими ключами, сертификатами и списками отозванных сертификатов, используя формат PEM (Pivacy-Enhanced Mail).
- Предложен для тестирования шестой предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.
- Добавлен вторая предварительная редакция API Lazy Constants для работы с объектами, содержащими неизменяемые данные и обрабатываемыми в JVM как константы. К подобным объектам применяются оптимизации производительности, аналогичные полям с ключевым словом "final". В отличие от "final" новый API разделяет создание постоянных значений и их инициализацию, гарантирует, что значение может быть инициализировано только один раз, сокращает время запуска программ и позволяет применять в пользовательском коде оптимизации сворачивания констант (constant-folding), ранее использовавшиеся только во внутреннем коде JDK.
class Application {
// Было:
// static final UserService USERS = new UserService();
// Теперь можно:
static final StableValue<UserService> USERS = StableValue.of();
public static UserService users() {
return USERS.orElseSet(UserService::new);
}
}
- В механизме сопоставления с образцом предложен четвёртый предварительный вариант возможности использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе "instanceof" и в блоках "switch".
switch (x.getStatus()) {
case 0 -> "okay";
case 1 -> "warning";
case 2 -> "error";
case int i -> "unknown status: " + i;
}
if (i instanceof byte b) {
... b ...
}
- Предложена одиннадцатая тестовая реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
Кроме того, компания Oracle анонсировала проект Detroit, который будет развиваться в составе OpenJDK и нацелен на улучшение переносимости между Java, JavaScript и Python. В рамках проекта намерены предоставить возможность встраивания в процесс JVM runtime с JavaScript-движком V8 и интерпретатором CPython. Ранее компания Oracle уже развивала JavaScript-движок Nashorn, работающий поверх виртуальной машины JVM, но свернула проект из-за проблематичности разрабатывать отдельную реализацию JavaScript в условиях, когда основная экосистема завязана на движке V8.
Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 26. В ближайшие часы также ожидается выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM 26, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust).