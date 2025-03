Выпуск Java SE 24 и OpenJDK 24

После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 24 (Java Platform, Standard Edition 24), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 24 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 24 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java SE 24 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Java SE 24 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 21 или Java SE 17, обновления для которых будут выпускаться до 2031 и 2029 годов соответственно (общедоступные - до 2028 и 2026 годов). Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года, а Java SE 11 - до 2032 года. Следующим LTS-релизом станет осенний выпуск Java SE 25. Среди предложенных в Java SE 24 новшеств: Предложен экспериментальный генеративный режим работы сборщика мусора Shenandoah, при котором раздельно обрабатываются старые и недавно созданные объекты для повышения эффективности очистки объектов с небольшим временем жизни. Новый режим обеспечивает более предсказуемую пропускную способность, устойчивость к изменению нагрузки и снижение потребления памяти при сборке мусора. Планировщик Shenandoah нацелен на сокращение времени остановок во время сборки мусора за счёт проведения большего объёма работ параллельно с выполнением Java-приложений.

В HotSpot JVM реализована экспериментальная поддержка компактных заголовков объектов, размер которых на 64-разрядных системах уменьшен с 96 до 64 бит (с 12 до 8 байт). Уменьшение размера заголовков позволяет сократить размер кучи и повысить эффективность работы кэша.

В сборщике мусора G1 упрощена реализация барьеров, отслеживающих доступ приложения к памяти. В новой версии операции расширения барьеров перенесены на более поздний этап компиляции в C2 JIT. Проведённые тесты показывают, что подобный перенос позволяет снизить накладные расходы в JIT-компиляторе C2 на 10-20% в зависимости от приложения.

Добавлен API для использования криптографических функций формирования ключа (KDF, key derivation function), позволяющих сформировать дополнительные ключи необходимой длины на основе секретного ключа (например, пароля) и произвольного набора данных. KDF API пока имеет статус предварительного (preview).

Добавлена возможность предварительной (Ahead-of-Time) загрузки и компоновки классов. Изменение позволит ускорить запуск HotSpot JVM за счёт предоставления используемых в приложении классов в уже загруженном и скомпонованном состоянии. Во время первого запуска приложения состояние всех классов сбрасывается в кэш и при последующих запусках используется для ускорения загрузки.

Добавлен API Class-File для разбора, генерации и преобразования файлов с классами Java. ClassFile cf = ClassFile.of(); ClassModel classModel = cf.parse(bytes); byte[] newBytes = cf.build(classModel.thisClass().asSymbol(), classBuilder -> { for (ClassElement ce : classModel) { if (!(ce instanceof MethodModel mm && mm.methodName().stringValue().startsWith("debug"))) { classBuilder.with(ce); } } });

Добавлен расширенный API Stream, поддерживающий определение собственных промежуточных операций, которые могут оказаться полезны в случаях, когда существующих встроенных промежуточных операций недостаточно для желаемого преобразования данных. Собственные обработчики подключаются при помощи новой промежуточной операции Stream::gather(Gatherer), которая обрабатывает элементы потока, применяя к ним заданный пользователем обработчик. jshell> Stream.of(1,2,3,4,5,6,7,8,9).gather(new WindowFixed(3)).toList() $1 ==> [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Предложена четвёртая предварительная реализация ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values развиваются для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективны при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока.

В механизмы сопоставления с образцом добавлена предварительная поддержка использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе "instanceof" и в блоках "switch". switch (x.getStatus()) { case 0 -> "okay"; case 1 -> "warning"; case 2 -> "error"; case int i -> "unknown status: " + i; } if (i instanceof byte b) { ... b ... }

Предложена девятая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.

В сборщике мусора ZGC удалена поддержка не генеративного режима работы, не разделяющего обработку "старых" и "молодых" объектов. Начиная с Java SE 23 генеративный режим ZGC применяется по умолчанию.

Реализована поддержка синхронизации виртуальных потоков без их прикрепления (pinning) к потокам, связанным с платформой. Виртуальные потоки в синхронизированном методе или выражении в состоянии блокировки теперь освобождают свой платформенный поток, позволяя другим виртуальным потокам использовать его, что значительно увеличивает количество доступных виртуальных потоков и улучшает масштабируемость приложений, использующих многопоточность.

Добавлен третий предварительный вариант возможности, разрешающей указание в конструкторах выражений перед вызовом super(...), используемого для явного вызова конструктора родительского класса из конструктора наследуемого класса, если эти выражения не ссылаются на создаваемый конструктором экземпляр. class Outer { void hello() { System.out.println("Hello"); } class Inner { Inner() { hello(); super(); } } }

В утилите jlink реализована поддержка создания образов run-time без использования файлов JMOD, что позволяет примерно на 25% сократить размер JDK.

Добавлен второй предварительный вариант использования одного выражения "import module M" для импорта сразу всех пакетов, экспортируемых указанным модулем. Изменение существенно упрощает повторное использование модульных библиотек, позволяя подключать библиотеки и классы без определения их места в иерархии пакетов. Например, указание "import module java.base" приведёт к импорту всех 54 пакетов, входящих в модуль java.base, которые ранее потребовалось бы упоминать по-отдельности ("import java.io.*", "import java.util.*" и т.п.).

Добавлена четвёртая предварительная реализация неявно объявленных классов и безымянных экземпляров метода "main", в которых можно обойтись без объявлений public/static, передачи массива аргументов и прочих сущностей, связанных с объявлением класса. // было public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); } } // теперь можно void main() { System.out.println("Hello, World!"); }

Предложен для тестирования четвёртый предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.

В API KeyPairGenerator, Signature и KeyFactory добавлена поддержка алгоритмов ML-KEM (CRYSTALS-Kyber) и ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium), недавно стандартизированных Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST) и стойких к подбору на квантовом компьютере. Данные алгоритмы используют методы криптографии, основанные на решении задач теории решёток, время решения которых не отличается на обычных и квантовых компьютерах.

Добавлен вывод предупреждений об использовании API JNI (Java Native Interface) и FFM (Foreign Function & Memory) с целью подготовки разработчиков к ограничению доступа к данным API из-за включения в одном из будущих выпусков режима обеспечения целостности, по умолчанию запрещающего взаимодействие с нативным кодом.

Включён вывод предупреждения при использовании методов доступа к внешней памяти (вне JVM), предоставляемых классом sun.misc.Unsafe. Для обращения к памяти вне кучи (off-heap) и взаимодействия с внешними кодом рекомендуется использовать API VarHandle. В прошлом выпуске поддержка sun.misc.Unsafe была объявлена устаревшей.

Отключён Security Manager, который давно потерял актуальность и оказался невостребованным после прекращения поддержки браузерного плагина. Security Manager был переведён в разряд устаревших в Java 17. В одном из следующих выпусков планируется полностью удалить код Security Manager.

Удалён код для поддержки 32-разрядной платформы ОС Windows на системах x86. Объявлен устаревшим и запланирован к удалению порт Java для 32-разрядных систем x86 (будет прекращена поддержка Linux на 32-разрядных системах x86). Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 24 и новый выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust). Кроме поддержки JDK 24 в новой версии проведены оптимизации для задач, связанных с машинным обучением, улучшена поддержка компиляции Java-байткода в машинный код, добавлен механизм SkipFlow для сокращения размера исполняемых файлов и уменьшения времени компиляции.