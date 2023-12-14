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Треть Java-проектов на базе библиотеки Log4j продолжают использовать уязвимые версии

14.12.2023 13:48

Компания Veracode опубликовала результаты исследования актуальности критических уязвимостей в Java-библиотеке Log4j, выявленных в прошлом и позапрошлом годах. Изучив 38278 приложений, используемых в 3866 организациях, исследователи из Veracode обнаружили, что 38% из них используют уязвимые версии Log4j. Основной причиной продолжения применения устаревшего кода является встраивание в проекты старых библиотек или трудоёмкость миграции с уже неподдерживаемых веток на новые ветки, в которых нарушена обратная совместимость (судя по прошлому отчёту Veracode, 79% перенесённых в код проектов сторонних библиотек в последующем никогда не обновляются).

Выделены три основные категории приложений, использующих уязвимые версии Log4j:

  • 2.8% приложений продолжают использовать версии Log4j с 2.0-beta9 по 2.15.0, содержащие уязвимость Log4Shell (CVE-2021-44228).
  • 3.8% приложений используют выпуск Log4j2 2.17.0, в котором уязвимость Log4Shell устранена, но остаётся не исправленной уязвимость CVE-2021-44832, позволяющая организовать удалённое выполнение кода (RCE).
  • 32% приложений используют ветку Log4j2 1.2.x, поддержка которой завершилось ещё в 2015 году. Данная ветка подвержена критическим уязвимостям CVE-2022-23307, CVE-2022-23305 и CVE-2022-23302, выявленным в 2022 году спустя 7 лет после прекращения сопровождения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.veracode.com/blog/...)
  2. OpenNews: Оценка проблем с сопровождением открытых проектов и использованием старых зависимостей
  3. OpenNews: Критическая 0-day уязвимость в Spring Framework, применяемом во многих Java-проектах
  4. OpenNews: Обновление Log4j 2.17.1 с устранением ещё одной уязвимости
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в Apache Log4j 2, затрагивающая многие Java-проекты
  6. OpenNews: Третья уязвимость в Log4j 2. Проблемы в Log4j затрагивают 8% Maven-пакетов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60287-log4j
Ключевые слова: log4j, log4shell
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  • 1.1, Аноним (1), 14:59, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не работает не трожь.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 15:28, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если работает плохо?
    Описанные уязвимости могут и хорошим боком вылезти.
     
     
  • 3.5, pfg21 (ok), 15:58, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если косяк не выявлен - значит он не мешает и все работает :) классика жанра.
     

  • 1.2, FF (?), 15:16, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это суровый энтерпрайз и не только, а не "Hello, I'm SPA over Nodejs. I will fill your ass by updates for all my litle modules..."
     
     
  • 2.4, RarogCmex2 (?), 15:58, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если суровый энтерпрайз означает то, что тебя взломают из-за луддизма, то в гробу я эту суровость видел.
     
     
  • 3.6, pfg21 (ok), 16:00, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    суровый кровавый энтерпрайз очень не любит обновлений.  
    доказано практикой.
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:25, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, нельзя было выпустить патч версии минорных веток? Что-то типа 2.14.1.
     
     
  • 2.9, ИмяХ (ok), 16:36, 14/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если б это кому-то нужно было, давно бы сделали.
     

  • 1.10, Аноним (10), 16:40, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда писал на Java ещё до времён Андроида - удивила любовь к исползованию этой библиотеки. Причем просто логировагие дебажного вывода. Вот и итог...
     
  • 1.11, Аноним (11), 17:53, 14/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Однажды у меня на сервере в Hetzner исчезла целая папка с Java runtime. С тех пор я поумнел.
     

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