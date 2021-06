79% встроенных в код сторонних библиотек никогда не обновляются

2.83 , Аноним ( 93 ), 12:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это как?

3.89 , макпыф ( ok ), 12:41, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это как? не засовывать исхи библиотеки в свой проект, а просто использовать её системную версию

2.87 , ip1982 ( ok ), 12:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как правило, связываются динамически :)

2.109 , n00by ( ok ), 13:11, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Существуют header-only библиотеки.

3.115 , макпыф ( ok ), 13:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Существуют header-only библиотеки. и? хидеры тоже обычно системные при сборки используются. бывают конечно случае исключительные, где это обоснованно (видел проект где используются хидеры boost, но не сам boost, там это было обоснованно, чтоб буст в систему не ставить). Однако в основном включение библиотек в код не имеет смысла хуже всего когда даже опцию при сборе для использования системноой версии не делают

4.127 , n00by ( ok ), 13:44, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Существуют header-only библиотеки.

> и? хидеры тоже обычно системные при сборки используются. Осталось понять, как это обеспечит "просто динамически связываться с библиотекой". > бывают конечно случае исключительные, где это обоснованно (видел проект где используются

> хидеры boost, но не сам boost, там это было обоснованно, чтоб

> буст в систему не ставить). Однако в основном включение библиотек в

> код не имеет смысла Буст - это набор библиотек, часть из них header-only. Что-то из них даже принимают в стандартную. > хуже всего когда даже опцию при сборе для использования системноой версии не

> делают Не спрашивали разработчиков, почему они так поступают?

5.133 , макпыф ( ok ), 13:55, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – я имел ввиду использовать системные версии библиотек. буст в любом случае это один тарбол и собирать его придеться полностью и зачем писать 2 раза сообщение, есть кнопка "правка"

6.137 , n00by ( ok ), 14:19, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > я имел ввиду использовать системные версии библиотек. Вы смотрите на вопрос с точки зрения сборки Линукс, Вам так удобнее. У разработчиков свои критерии, и не всегда "удобнее" в приоритете. > буст в любом случае это один тарбол и собирать его придеться полностью Не в любом. Можно извлечь только требуемые библиотеки при помощи bcp https://www.boost.org/doc/libs/1_75_0/tools/bcp/doc/html/index.html

Особенно header-only. > и зачем писать 2 раза сообщение, есть кнопка "правка" Спасибо, отправил жалобу на первое. Криво его отредактировал.

2.134 , макпыф ( ok ), 13:56, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – имел ввиду использовать системную версию библиотек

3.151 , Котофалк ( ? ), 15:41, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты всё проспал. Разработчики прибитых гвоздями версий ненавидят системные библиотеки. Им нужна среда, в которой всё как они захотят.

3.162 , Аноним ( 26 ), 16:51, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И чтобы было меньше вопросов к системным либам пихают многие разработчики свое творчество в снапы, флатпаки, а то и в докеры и почему то случается, что и это не помогает. Кто же все-таки виноват и что делать?

3.170 , Ordu ( ok ), 18:20, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Подскажи мне, в какой версии какой системной библиотеки можно найти реализацию p... 4.173 , макпыф ( ok ), 19:04, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – системные библиотеки = установленные в систему то есть в /usr/lib или еще куда нибудь установить туда можно что угодно 5.178 , Ordu ( ok ), 19:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Хаха Ты пробовал Не, ну ты вот сам подумай Вот, допустим, ты пишешь софтину, ... 6.182 , макпыф ( ok ), 19:50, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – configure проверяет либы через pkg-config. Всегда нормально работало это и никаких проблем подобных не было. потом линкеру идет -lsome-lib и он уже решает so.3.12 или so.3.13 и тд если же ты про бинарники (их распространяют только дистры и виндузятники) то

1. их кстати принято распространять ввиде пакетов для дистрибутивов (а значет зависимости решаются дистрибутивным ПМ)

2. просто сказать что требуются установить определенные библиотеки нельзя

3. ld.so если что сам скажет что какаято либа не найдена

Ну а если вы используете какието странные васяноподелки которых даже в репах дистров нету то в случае бинарников прилинкуйте статически. При нормальной установке пользователю не составит труда собрать также и эту зависимость

7.185 , Ordu ( ok ), 20:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Дык они и делают именно это они включают статически, вместе с сорцами А насчёт... 8.187 , макпыф ( ok ), 20:18, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать обычно на эту тему есть документация В том случае проблема была совсем в другом... 9.190 , Ordu ( ok ), 20:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты сейчас излагаешь точку зрения энд-юзверя Точку зрения зделайте так, чтобы м... 4.174 , Аноним ( 26 ), 19:23, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надеюсь это не мне написано было, а то для меня тут темный лес.

5.181 , Аноним ( 26 ), 19:46, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ldd

5.183 , макпыф ( ok ), 19:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надеюсь это не мне написано было, а то для меня тут темный

> лес. разуметься тебе, ну кому же еще это может быть написанно. Ведь точно не тому на чье сообщение это ответ

6.188 , Аноним ( 26 ), 20:25, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В начале не понятно кому, потом было конкретно не мне, но я кажется понял о чем разговор идет и себе же ответил.)

2.194 , тоже Аноним ( ok ), 21:52, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а все навсего надо не заниматься этой дурью и просто динамически связываться с библиотекой, не встраивая её в проект Есть у меня программка, собранная под Ubuntu 16.04. Использует системные библиотеки, в т.ч. libpng12.so.

Знаешь, почему она перестала запускаться под Ubuntu 18.04? Да потому, что системная библиотека PNG исправила уязвимости, стала лучше и вообще обновилась. И стала по этому поводу называться libpng16.so.

Всего-навсего.

P.S. Причем, ЧСХ, этой программе были глубоко до пуговицы любые уязвимости в этой библиотеке, потому что НИ ОДНОГО внешнего PNG-файла в программе НИКОГДА не открывается.