79% встроенных в код сторонних библиотек никогда не обновляются

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|1.1, n00by (ok), 10:48, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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27% обязательно проверяют лицензию на совместимость
54% не всегда проверяют лицензию на совместимость
19% - ?
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|3.76, n00by (ok), 12:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Мне не раз предлагали творчески переработать GPL софт и продавать без исходников. На отказ удивлялись и недальновидно заявляли "да тут очередь из исполнителей". :)
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|4.186, rshadow (ok), 20:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он вроде и так без проблем продается. Особенно на таких закрытых платформах как плей и апстор.
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|2.11, Аноним (11), 11:03, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> 19% - ?
прибегает автор нужного и важного патча, поменявшего colour на color в комментарии, и бьет себя пяткой в груть - я, у мамы, разработчик этой библиотеки! Вы украли мою лицензию, немедленно уберите и прекратите!
(можете посмотреть на образцового м-ка подобного типа в ruffle)
Авторам кода не до того - они херачат код, кто бы мог подумать! Да и было ли автору патча убирающего лишние пробелы, чем?
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|3.171, Аноним (171), 18:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В исследовании не раскрыто сколько процентов разработчиков пересчитывают лицензии всех встраиваемых библиотек при их обновлении. Лицензии же могут поменяться.
Про "отговорки" вообще шизофрения написана. То что в 70% патчи безопасности шли отдельным коммитом не означает, что в проекте больше не было коммитов , в том числе ломающих совместимость. В итоге 30% это не так и мало, грубо, каждое 3 обновление вероятно может что-то сломать, не говоря уже о том, что и патчи безопасности могут что-то сломать и автор может коммитнуть нерабочий код.
Да и разработчики библиотек все такие нарисованы в белом, хотя автотесты не в состоянии написать, а разработчики, что их библиотеки используют прям диверсанты.
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|2.44, Bx (ok), 11:50, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они просто не понимают, что делают. Вот такой обращается ко мне, говорит, слева вверху кнопка, на нее нажать нужно. Обращается через моего руководителя, я его рабочий стол смотрю. Нет кнопки. Она из интернета подтягивается.
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|2.68, Анонимъ (?), 12:19, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–14 +/–
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19% используют современные ЯП вроде Rust и не задаются такими глупыми вопросами. В конце концов зачем проверять вручную, если при наличии инфраструктуры можно автоматизировать сей скучный процесс проверок и обновлений.
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|3.168, n00by (ok), 18:05, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это больше бесконечности.)
0x7ff0000000000000 - Infinity
0x7ff0000000000001 - NaN
...
0x7fffffffffffffff
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|2.166, Козлетто (?), 17:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чему вы удивляетесь? Большинство качают свои сериалы и музыку с торрентов. Уж с софтом как будто кто-то заморачивается?
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|3.172, Аноним (171), 18:42, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну раз свои качают, то в чём проблема?
Вот если бы чужие, тогда да, прям мировая проблема была бы.
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|2.195, Аноним (195), 21:59, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плюю на все лицензии и никогда их не читаю. Публикую свой код под Unlicense/WTFPL/PublicDomain и прописываю это только в COPYING и не засоряю этим файлы с кодом. 19% нас таких?
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|2.7, myhand (ok), 10:57, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Ну да. Бэкдор же тоже можно рассматривать как часть функционала программы.
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|3.164, Твоя совесть (?), 16:54, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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После выявления бэкдора состояние программы уже следует характеризовать не как "работает", а как "сломано", поэтому да, принцип сохраняется. "Не сломано - не чини". Сюда же. Обновления ради обновлений не нужны и несут только распухание кода и потерю совместимости.
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|2.60, vitektm (?), 12:13, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А потом у тебя базу скачали и на сайте разместили криптомайнер/или редирект .
И потом ой а мы вылетели из выдаче в яндаксе/гугле ой а что делать ??? И реальные убытки каждый день.
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|1.5, Аноним (5), 10:54, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Это говорит о том, что большинство программистов - некомпетентные говнокодеры.
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|2.13, Dzen Python (ok), 11:03, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это говорит всего лишь о том, что у большинства разработчиков над душой стоит очень слабо разбирающийся в разработке дедечка/тетенька/комитет, выкатывающие нереальные сроки, режущие по живому бюджет и вообще, всячески мешающих процессу, вместо заявленной им "помощи".
*Летела ракета - упала в болото. Какая оплата (какие условия, какие делайны, etc) - такая работа!*
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|3.88, n00by (ok), 12:41, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Например, "разработчики" Rosa Tresh хвалились, что у них там полная свобода и демократия. Обещали в прошлом году выпустить версию, которая по плану должна было выйти ещё в 2018-м, потом в 2019-м. До сих пор обещают. Лишь недавно опубликовали какую-то альфу, поскольку прежняя версия 2016 ̶с̶о̶в̶с̶е̶м̶ ̶п̶р̶о̶т̶у̶х̶л̶а̶ в 2021-м выглядит странно.
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|4.155, Аноним (155), 16:28, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вот опять наш поехавший на никому нафиг не сплющившимся дистре. Поаплодируем господа, его тупой настойчивости в повышении индекса цитируемости этой ненужной шняги!
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|5.156, n00by (ok), 16:33, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А вот опять наш поехавший на никому нафиг не сплющившимся дистре.
Кстати, в прошлый раз Вы так и не представились. Почему? Вы, случаем, не тот фанат Rosa Tresh, который считает, что он одновременно Виндос и Опух? https://www.opennet.ru/~ВыньОпух
> Поаплодируем
> господа, его тупой настойчивости в повышении индекса цитируемости этой ненужной шняги!
Ну, Вы определитесь. Она же Вам не нужна. Но Вы про неё пишете, и меня преследуете заодно.
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|3.101, Аноним (101), 13:02, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Я бы еще добавил, что обратная совместимость у большинства библиотек напрочь отсутствует. На примере libgit2 - от версии к версии интерфейсы перелопачиваются, желание переводить проект на новую версию отпадает.
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|4.126, Урри (ok), 13:43, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да что тут говорить, если даже широко рекламируемые ЯП (не буду называть чтобы не провоцировать контекстный срач) таким страдают.
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|2.21, Аноним (21), 11:12, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Это говорит о том что нужно использовать репозиторий, такой как npm, composer и maven, а не копировать исходный код.
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|3.25, Shshsh (?), 11:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пропадает интернет, вы на объекте без оного и т.п. и вы его не соберете.
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|4.79, Аноним (79), 12:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему? Есть кэширующие прокси реестры. Например verdaccio для npm
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|4.100, Аноним (100), 12:59, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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maven и gradle сохраняют в кэш, один на все проекты
npm скачивает в каталог node_modules каждого проекта
в yarn 2 сделан так что позволяет каталог с библиотеками сохранять в git репозиторий и при этом установочные скрипты выполнялись. Даже CI даже не понадобится интернет.
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|4.104, Аноним (100), 13:06, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у maven кэш в HOME/.m2 и у gradle в $HOME/.gradle/caches/
они не выкачивают библиотеки для каждой сборки. Даже если новый проект создать они возьмут библиотеки из кэша
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|3.192, Тфьу (?), 21:08, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нужно использовать репозиторий, такой как npm, composer и maven, а не копировать исходный код.
это так не работает. в энтерпрайзе значительная часть софта не разрабатывается активно, а лишь поддерживается в рабочем состоянии. и постоянно гнаться за ломающими изменениями в сотнях библиотек никто никогда не будет. да и концепция контейнеров, которая нынче популярна, тоже этому не способствует, побилдил контейнер и используешь его 10 лет без изменений.
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|1.8, Аноним (21), 10:59, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот поэтому во всех нормальных языках используют репощитории. frontend можно просто сделать npm update и всё обновиться согласно правилам, а не абы как.
В spring вообще достаточно обновить версию spring boot
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|2.15, Аноним (11), 11:06, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> frontend можно просто сделать npm update и всё обновиться
только работать перестанет. Не смотря на заявления о том что "мы только устранили баги, зуб даем, совместимо-совместимо".
См, опять же, репо единственного вроде бы нужного проекта на "нормальном языке" - сколько совершенно нечеловеческих усилий тратится на бессмысленные "bump version ...." - а сколько там реально кода.
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|3.40, Аноним (21), 11:38, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Новость о том что разработчики не тратят время на bump version того что скопипастили. Они молодцы и правильно делают
Typescript в строгом режиме и java при измени api в большинстве случаев просто не скомпилируют это будет видно сразу.
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|4.78, Аноним (11), 12:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
да Они занимаются вместо этого - разработкой, использовав результат чужого труд... большой текст свёрнут, показать
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|5.93, Аноним (93), 12:51, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> с наименьшей потерей своего времени
не своего, а бизнеса. сильно разные вещи. иначе на зп прогерам не хватит
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|6.165, Аноним (11), 16:59, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Те же самые это вещи. В случае отсутствия какого-либо бизнеса за спиной - "зп прогеров и их свободного времени, тратимых на хобби-проект, не хватит", чтобы довести его до более-менее законченного состояния. Все усилия уйдут на фуфел - погоню за новыми и новейшими версиями библиотек.
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|2.16, Dzen Python (ok), 11:07, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Разрабочик Larry Hullison продал компании Huei LaoWei Pedul HongKongPong Inc. права на библиотеку SuperHellYeahJSONSmooozyFractalEditor.
> B npm автоматом прилетела свежая версия с трояном от китайцев
Да...
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|3.37, Аноним (21), 11:32, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Автоматически она не прилетит потому что npm сохраняет версию и хэш. При каждом npm install будет прилётать одно и тоже, даже если в новой версии появился троян.
А если обнаружется уязвимость то npm о ней будет сообщать.
> Разрабочик Larry Hullison продал компании Huei LaoWei Pedul HongKongPong Inc. права на библиотеку SuperHellYeahJSONSmooozyDzenEditor.
> настоящий разработчик скопировал себе версию с трояном и следующие 20 лет она так и лежала в lib
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|4.50, Annoynymous (ok), 12:00, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Автоматически она не прилетит потому что npm сохраняет версию и хэш.
И чем это тогда отличается от встраивания библиотек?
Логика не очень понятна большинству комментаторов опеннета.
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|5.84, anonymous (??), 12:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вероятно тем, что автоматически сообщается об уязвимостях, и исправить их можно одной командой.
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|6.116, Аноним (93), 13:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одна команда, которая исправляет уязвимости, класс!
Че за команда? Фиксики?
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|5.120, Аноним (100), 13:33, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
тем что библиотеками управляет npm Не анонимный комментатор opennet лезет в git... большой текст свёрнут, показать
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|6.138, Annoynymous (ok), 14:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это имеет смысл, если этим пользоваться.
В 79% продуктов этим, разумеется, никто пользоваться не будет — качнул, работает и ладно.
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|2.65, vitektm (?), 12:15, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с обновлением часто может поломаться сайт, а может оказаться так что для одной библиотеки можно jq обновить до последней а для другой нет.
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|1.9, Dzen Python (ok), 11:00, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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146% разработчиков - разработчики.
5% разработанных программ - могут считаться секурными на 100%
80% всего бюджета разработки съедают 20% менеджеров, вставляющих 80% педуль разработчикам.
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|1.12, Аноним (12), 11:03, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бандлинг дно, сегодня VCS позволяют указывать конкретные поддерживаемые версии сторонних зависимостей и подгружать их автоматически. Примерно 100% проектов бандлит зависимости просто так, большинство при этом не позволяет цеплять другие версии (скажем, системные) совершенно без причины (хотя поддерживаемые версии могли бы и указывать, это не так сложно обнаружить проблемы при самом минимальном тестировании).
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|2.17, Аноним (17), 11:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> конкретные поддерживаемые версии сторонних зависимостей
Удобно ты придумал.
А что если уязвимость исправлена в версии 2.99.1, а у тебя 1.01?
Кто заплатит программисту за работу с BC при переходе с 1.05 -> 2.99?
Дядя Петя? Тётя Мотя?
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|4.74, Аноним (93), 12:29, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это то чем занимаются разработчики дистрибутивов? тут мои познания на уровне тумбочки, можешь пояснить свой коммент?
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|5.94, n00by (ok), 12:52, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это то, чем они по замыслу должны заниматься.
На деле "разработчик" Rosa Tresh сочинял сегодня рифму:
Арчем деб манжит кубину
Улыбок тебе, дед Макар.
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|6.135, Аноним (135), 14:11, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел, вот прям жаль тебя даже.
Плюнь ты на эту росу.
Ну кинули, ну да, бывает со всеми.
Живи спокойно дальше, эти сами сдохнут.
Лучше что нибудь полезное сделай или приятное, чем вот так с обидкой няньчиться.
Неужели других достижений в жизни нет, всё роса украла?
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|7.141, n00by (ok), 14:43, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чел, вот прям жаль тебя даже.
Да-да. Где-то я уже это слышал. https://lurkmore.to/Мне_вас_жаль
> Плюнь ты на эту росу.
Я и плюю, как Вы просите. Одновременно отвечаю человеку на его вопрос. Они служат примером. Все довольны. Кроме Вас.
> Ну кинули, ну да, бывает со всеми.
Точно, кинули своего работничка Алзима. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/124359.html#204
> Живи спокойно дальше, эти сами сдохнут.
> Лучше что нибудь полезное сделай или приятное, чем вот так с обидкой
> няньчиться.
> Неужели других достижений в жизни нет, всё роса украла?
Я и делаю. Вас то что так волнует?
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|3.123, Аноним (100), 13:41, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А что если уязвимость исправлена в версии 2.99.1, а у тебя 1.01?
надо было об этом думать десять лет назад.
тот же кто оплатил появление в проекте версии 1.01, очевидно же.
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|2.18, Аноним (11), 11:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Причина - что умному достаточно один раз получить по лбу граблями от очередного улучшизма.
Чтобы указать "поддерживаемые версии" - надо для начала потратить время на проверку, какие же версии работают - а потом еще и разгребать багрепорты от тех кто подсунул-таки "поддерживаемую", а она, ну надо же - что-то поломала.
Очевидно, что нах никому не вперлось этим заниматься.
Нет, "самым минимальным" не отделаешься. Тестировать надо весь апи, включая неиспользуемые части - сегодня не используешь, завтра что-то по мелочи изменил в коде - и уже используешь, даже сам этого не зная (потому что при другом параметре той же функции оно внутри библиотеки начинает использоваться).
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|3.22, Аноним (12), 11:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Разработку нужно вести на самом актуальном окружении, тестировать мохнатые версии заявленные поддерживаемыми только по остаточному принципу. Собственно, многие так и делают. Другие действуют по принципу "нас и версия 50 летней давности устраивает, в что там нового мы не знаем". Что-то ломается конечно и внезапно, но такие низкокачественные зависимости вещь нечастая.
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|4.29, Аноним (17), 11:20, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Когда актуальность окружения сведётся к месяцам, а доллар будет по 300 рублей - запоёшь
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|5.36, Аноним (12), 11:32, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда актуальность окружения сведётся к месяцам, а доллар будет по 300 рублей
> - запоёшь
Можно пример где так часто ломают совместимость между версиями? Когда ты используешь новый функционал, ты понимаешь, в какой версии он появился (и что он может быть сыроват). Если ты пользуешься кодом, объявленным устаревшим 10 лет назад, ты тоже понимаешь, к чему это приведёт.
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|6.39, ыы (?), 11:35, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1С например :)
Причем оплачивать совместимость конфигурации с последней версией вы будете из собственного кармана.
Или можно присылать счета вам?
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|7.48, Аноним (12), 11:55, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Куда лучше на годы завязываться на неподдерживаемые версии? Мигрировать всё равно придётся, и чем быстрее, тем меньше проблем это вызовет.
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|9.54, Аноним (12), 12:06, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Т е я должен отвечать за опрометчиво принятые вами решения Нет, спасибо, это в... текст свёрнут, показать
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|10.56, ыы (?), 12:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Вы поняли что сейчас написали Вы сейчас назвали опрометчивым решением свою сент... текст свёрнут, показать
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|11.64, Аноним (12), 12:15, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Что, это я вас подписал взять агрессивно-монетизируемые проприетарные решения ... текст свёрнут, показать
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|12.72, ыы (?), 12:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Когда вам пишут код на заказ- не имеет значения проприетарный код или нет Он ка... текст свёрнут, показать
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|13.86, Аноним (12), 12:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Это всё ещё последствия принятой модели А значит, бюджет на подобную миграцию з... текст свёрнут, показать
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|14.90, ыы (?), 12:46, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
То есть вы утверждаете что существует некий вариант кода, который будет совмест... текст свёрнут, показать
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|15.99, Аноним (12), 12:59, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Нет, я утверждаю только то, что нагло доить клиентов это очень неприлично, и что... текст свёрнут, показать
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|14.91, Аноним (93), 12:48, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Давайте смоделируем по предлагаемой вами модели код пишется для актуального на ... текст свёрнут, показать
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|15.96, ыы (?), 12:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Вы меня не поняли Я только за , чтобы обновлять парк железа сразу же после выхо... текст свёрнут, показать
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|5.58, Michael Shigorin (ok), 12:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> а доллар будет по 300 рублей - запоёшь
Вы графики увеличения долларовой и рублёвой массы если давно не видели -- у Макафи при встрече спросите, он-то, поди, в курсе был.
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|6.62, ыы (?), 12:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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По такой жаре и в свитере... Отсюда и коменты такие...
В случае обострения кризикса- доллар по курсу и 30 000 рублей может быть...
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|7.130, Урри (ok), 13:49, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, он просто свидетель скорого краха доллара и америки.
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|4.95, Аноним (93), 12:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давайте смоделируем мир по предлагаемой вами модели.
После очередного обновления windows поддерживает только актуальное железо, браузер поддерживает только актуальные версии дров, вебсайт только актуальную версию jquery, jquery только актуальную версию браузера. Остальное по остаточному принципу/желанию левой пятки.
Сколько понадобится времени, чтобы всё рухнуло?
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|5.103, Аноним (12), 13:03, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это может означать провал новой версии окна. Если ей никто не сможет пользоваться, она уйдёт в минус, тут всё просто. На некоторое время. Новое железо будет поставляться с новой версией окна, и потеряют опять же те, кто завязывался на неподдерживаемые проприетарные решения. Зато сэкономили (и тут).
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|6.107, Аноним (93), 13:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и я говорю: хорошую модель предлагаете. Простую, и, что самое главное, надежную.
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|7.119, Аноним (12), 13:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот и я говорю: хорошую модель предлагаете. Простую, и, что самое главное,
> надежную.
Кстати по поводу железа. Посмотрите на игровые приставки например, или на телефоны, там ведь всё так и происходит: новая версия ПО для нового железа. Это маленькое развитие привычной модели продажи проприетарного ПО, в данном случае ещё и железо проприетарное. Скорее всего, не будь IBM PC, мы до сих пор жили бы в обществе, где за все обновления надо платить.
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|6.113, ыы (?), 13:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А пользователи не провалятся, у которых доступ к Госуслугам или к Ютубу только с новым браузером который только на новой ОС которая только на новом железе?
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|7.118, Аноним (12), 13:26, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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К госуслугам закрывать доступ старых систем это правильно, может поменьше историй будет в духе "у меня украли 3 квартиры". Но не старых, а более старых чем официально принятый на общегосударственном уровне стандарт минимальной версии. Обновляться надо. И стандарт этот тоже обновлять надо -- дырявые версии прикрытые бумажкой это не выход. С ютубом же так и происходит, причём, всё больше 1 специальный браузер новой версии, или будут разнообразные проблемы.
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|3.144, Котофалк (?), 15:24, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Причина - что умному достаточно один раз получить по лбу граблями от очередного улучшизма.
И он же готов регулярно получать по лбу граблями от древних багов. Может, дело не в уме?
> Чтобы указать "поддерживаемые версии" - надо для начала потратить время на проверку
CI, тесты, да. Тут вот какое дело. Либо ты пишешь код и сам с ним брачуешься, либо ты берёшь чужой и экономишь время на разработке. Вся проблема в том, что когда код весь твой, ты можешь забить на его проблемы (или даже не знать о них до поры-до времени) и даже на развитие, а вот когда код чужой тебя ткнут носом. Т.е. если в первом случае экономия понятна всем и признаётся желаемой, по второму варианту есть разночтения.
> Очевидно, что нах никому не вперлось этим заниматься.
Только тем, кто проблемы своего кода склонен заметать под коврик с криками "мне за это не платят".
> Тестировать надо весь апи, включая неиспользуемые части
Да, конечно. Но нормальной альтернативой будет свой форк с обязанностью мейнтейнинга, бэкпортов, а вовсе не завернуть древнее гуано в докер и бежать дальше, забыв про это.
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|1.14, ИмяХ (?), 11:05, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Очередное подтверждение того, что опенсурс - это рай для вирусописателей. Ни о какой безопасности тут не может быть и речи. Ведь тут даже не надо ничего дизассемблировать, проводить трассировку, перехватывать вызовы и т.п. - просто пишешь скрипты для отслеживания за диффами и смотри, какие уязвимости были исправлены, и кто эти библиотеки юзает и не обновляет. Все бекдоры у тебя прямо на ладони в открытом виде.
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|2.19, Dzen Python (ok), 11:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И поэтому под откытые оси вирусов единицы, а под НЕрай для вирусописателей - терабайты баз с сигнатурами этих вирусов?
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|3.24, Аноним (17), 11:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачем писать вирус нацеленный на 2% маргинальных пользователей "откытых" ОСей, если можно писать вирус для 98%?
Когда выгодно - тогда и "откытость" ОСи не спасут
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|4.111, Dzen Python (ok), 13:12, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Зачтем, что более лакомый кусок (сервера под линухом содеривативы и фрибзд содеривативы), несмотря на 2%, а терминалы юзеров в большинстве своем не содержат ничего ценнее пережатой порнухи, игр и -самое ценное- пользовательских фото-видео?
Странно.
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|4.131, Урри (ok), 13:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем писать вирус нацеленный на 2% маргинальных пользователей "откытых" ОСей, если можно
> писать вирус для 98%?
> Когда выгодно - тогда и "откытость" ОСи не спасут
Вот так внезапно все миллиарды андроидов превратились в 2%. Опеннетчики день ото дня пробивают новые днища.
Это, дайте почитать... Аноним утверждает, что в мире работают 125 миллиардов(!) десктопов под управлением офтопика. маск-курит-травку.жпег.
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|3.26, Аноним (26), 11:17, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Др Веб обновляет базу за три секунды. Терабайты такие терабайты.
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|4.112, Dzen Python (ok), 13:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тупо держа в себе некую малую базу актуальных зловредов, всеми силами ужимая сигнатуры в семейства и все больше топя за ложноположительную эвристику?
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|5.157, Аноним (26), 16:36, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от вендора. Этот имеет возможность доступа к базам в облаке если при установке было разрешено такое вами. Многие вендоры так делают и в первую очередь бесплатные варианты. Ваши познания в мире Windows несколько устарели. Анонсировали не так давно Windows 11, как выйдет обновите свои мантры и чакры.)))
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|5.158, Аноним (155), 16:36, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да у них там уже больше десяти лет тупой робот эти сигнатуры штампует. ХЗ кто этим пользуется вообще, в оффтопике встроенный бесплатный примерно такой же по бесполезности
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|3.30, ыы (?), 11:22, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"
- Сколько вирусов под Линукс?
- 8. И еще надо пое..тся чтобы заработали!
" (с)анек
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|4.114, Dzen Python (ok), 13:15, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу. И ядро собрать с определенными флагами, и библиотеки строго определенных версий, и самостоятельно дать право на запуск вируса, и ловить его (вируса) сегфолты...
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|3.33, iZEN (ok), 11:26, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Статическая линковка кода библиотек в приложение возможна и на Unix и на GNU/Linux. Например, Bash можно статически слинковать с его зависимостями и получить автономный bash-static.
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|2.59, Michael Shigorin (ok), 12:11, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Очередное подтверждение того, что
...некоторым и впрямь более к лицу жевать, чем вещать: заодно и за умного сойти можно.
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|2.67, Аноним (38), 12:18, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>Ведь тут даже не надо ничего дизассемблировать, проводить трассировку, перехватывать вызовы и т.п.
Security by obscurity закрытого софта несомненно лучше, да.
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|3.145, Котофалк (?), 15:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Красивоэпичное "Security by obscurity" кратко и по-русски - "прикрыли лопухом".
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|2.169, iLex (ok), 18:08, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Наоборот, программирование под что-то опенсорсное - это ад для любого программиста, в том числе вирусописателя. Потому что в мире OpenSource слово "совместимость" самое страшное ругательство, и любой ваш софт будет запускаться только на той машине, на которой он разрабатывался/собирался. А чтобы охватить хоть сколько-то заметный процент чужих машин, приходится прикладывать просто титанические усилия.
Да блин, даже из исходников собрать для опенсорса - тот ещё квест. Вот просто выберите любой C/C++ проект на github'е, сделайте git clone и попробуйте собрать стандартной связкой configure-make. Я вас уверяю, ни один такой скачанный проект с первого раза не соберётся, хоть на чём-то да засыплется сборка из-за зависимостей этих сраных. И ждут вас часы шаманства...
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|1.27, Ананоним (?), 11:17, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О какие плохие и неправильные пользователи библиотек! Ату их! О какие хорошие и правильные разработчики бублиотек! Хвала им!
Реальность несколько иная - нет дыма без огня.
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|1.31, Аноним (31), 11:22, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Причём тут динамическое связывание? Ну вот лежит у меня в папке с автокадом миллиард ДЛЛ файлов. Допустим некоторые это динамические библиотеки с уязвимостью. Они предлагают мне пойти скачать откуда-то свежие ДЛЛ и перезаписать их у себя? Или они предлагают разрабам вместо копирования их в папку с приложением класть их в system32 порождая dll hell?
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|2.32, ыы (?), 11:24, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они предлагают отслеживать лицензию, и обновлчть вам автокад автоматически на каждый пук автора длл...
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|3.146, Котофалк (?), 15:29, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Упаси аллах, пусть валяется кривое тухлое. Пользователь деньги уже занёс, к чему лишние хлопоты?
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|4.150, ыы (?), 15:38, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть вы признаете что продали недоброкачественный продукт и знали об этом заранее...
А ведь это сокрытие существенной информации при сделке...
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|5.179, библия (?), 19:38, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в еуле все это прописано, что покупаете гомнецо. так что никаких претензий.
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|2.34, iZEN (ok), 11:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Причём тут динамическое связывание? Ну вот лежит у меня в папке с
> автокадом миллиард ДЛЛ файлов. Допустим некоторые это динамические библиотеки с уязвимостью.
> Они предлагают мне пойти скачать откуда-то свежие ДЛЛ и перезаписать их
> у себя? Или они предлагают разрабам вместо копирования их в папку
> с приложением класть их в system32 порождая dll hell?
Они ничего не предлагают, а лишь констатируют печальный факт.
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|2.53, Аноним (38), 12:05, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не все же подряд программы работают с чувствительными к утечкам данными.
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|2.177, Аноним (177), 19:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Photoshop сольет АНБ твои мемасы с обамой и российскими подьездами
|
|1.43, боня (?), 11:45, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Отговорки, что обновление библиотек не производится из-за возможного нарушения совместимости, в большинстве случаев беспочвенны
Это про проекты на c++ где берут указатели на произвольные участки памяти и выполняют их?
У нас наоборот, запрещено зависимости обновлять потому что проект на дотнете и 100% кода - безопасный код.
Просто не пишите на дырявом решете
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|2.47, Аноним (45), 11:54, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я пришлю Вам счёт за услуги проф.химчистки - весь монитор жиром залило.
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|3.92, боня (?), 12:50, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я пришлю Вам счёт за услуги проф.химчистки - весь монитор жиром залило.
спасибо. Жирнвато - да. Но автор статьи совсем не учёл специфику различных проектов и технологий разработки.
Например, нашей библиотеке, которая взаимодействует с сериализацией сетевых сообщений более пяти лет. И только человек, который желает получить в печень может попытаться обновить её.
С другой стороны, в том же джаваскрипте обновления - это вечная погоня за своими пятками. В условиях дикого запада люди обновляют обновляют обновляют обновляют... и зачем? Лучше и безопаснее не становится
|
|2.57, Аноним (38), 12:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот так вот прямо на произвольный? А если там окажется середина машинной команды? Машинные коды они далеко не всегда однобайтовые.
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|3.106, n00by (ok), 13:07, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот так вот прямо на произвольный? А если там окажется середина машинной
> команды?
Будет обработана процессором как другая команда.
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|2.139, Маняним (?), 14:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто не пишите на дырявом решете
Вот поэтому ты и пишешь всю жизнь обёртки к софту на "на дырявом *ешете". Дай тебе "дырявое *ешето" и мы будем свидетелями удивительных вещей.
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|3.160, боня (?), 16:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Дай тебе "дырявое *ешето" и мы будем свидетелями удивительных вещей.
Спасибо, не надо. Выжигали это архитектурное недоразумение годами
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|2.148, Котофалк (?), 15:31, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У нас наоборот, запрещено зависимости обновлять потому что проект на дотнете и 100% кода - безопасный код.
(помечает в блокнотике)
...разработчики на дотнете напрочь оторваны от реальности, придумали 100% безопасный код.
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|1.52, Аноним (52), 12:05, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"простым" обновлением кода библиотеки
но на C/C++ что-ли обновление простое?))
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|1.69, CPP (??), 12:20, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Если после исправления бага нужно повторно проходить сертификацию продукта, то руководство предпочтёт подождать ещё лет пять.
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|2.75, ыы (?), 12:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так старые дыры позакрывали... как новые то подсовывать? Обновляться надоть...
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|1.73, ip1982 (ok), 12:28, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я думаю отчасти виноваты авторы библиотек, которые срать хотели на пользователей и мчатся впереди паровоза не думая ни о чём: ни о проектировании, ни об обратной совместимости, ни о переносимости.
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|2.149, Котофалк (?), 15:38, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Авторы библиотек бывают разные. Некоторые всё ломают, некоторые - нет. Некоторые некоторое время тянут две версии - старую, до радикальной смены API и новую.
И разработчики бывают разные. Некоторые забивают на развитие библиотек (которые кстати сами выбрали) и стонут по форумам "слоооожно", некоторые не забивают.
Очевидно авторов библиотек, которые делают нехорошо, можно и нужно критиковать. Но ровно то же и про разработчиков. В головной новости даже не критикуют, просто указывают на проблему. И тут уже вой от любителей прибитых гвоздями версий библиотек.
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|1.77, x3who (?), 12:33, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну ладно уязвимости - это ещё фигня, их и пофиксить можно. Но ведь не секрет что многие разработчики до сих пор не проверяют проекты, из которых наследуют функционал, на инклузивность! А что если в разработке по поучаствовало ни одного содомита!? Я понимаю что такое теперь редко встречается, но опасность всё равно пока остаётся. Репозитории должны уделять больше внимания этому вопросу и помечать неинклузивные проекты предостерегающим значком.
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|2.81, Аноним (93), 12:37, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тут еще вот ведь какая опасность: унаследовавшись от master автоматически получаешь white privilege
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|2.85, ыы (?), 12:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот! Нашелся человек который поставил вопрос остро и по существу! Необходим общедоступный фреймворк от уважаемой компании, который мог бы проводить анализ автоматически и исключать из дерева зависимостей неблагонадежные коды.
И кстати еще не закончена борьба с master, slave и подобным. Репозитории должны блокировать исходный код, инклюзивность которого сомнительна. А те разработчики которые присылают патчи повышающие KPI - должны изгоняться из сообщества, и патчи от них приниматься не должны.
А еще встроенный на этом сайте спелчекер в редакторе не знает слова "инклюзивность". На опасную тропинку вступаете Максим... Ой опасную...
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|3.102, Аноним (93), 13:03, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Необходим общедоступный фреймворк от уважаемой компании
У которого тоже есть версии :(
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|3.117, Dzen Python (ok), 13:25, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Фу! Это прошлый век. Проверять коды, помечать их....
Нужно сделать полицию инклюзивности. Вот ты выложил свой хеллуворлд в паблик, и к тебе прихал сквад из трех жирных феминисток, гея-п**ора-латиноса, зеленоволосого вонючего ОНО в мешковатой одежде, трех укуренных ниггеров-исламистов, экосектанта-вегана индейца и затравленного белого куколдиста в очочках без права голоса в ошейнике.
И он будет долго и вдумчиво изучать тебя и твой код. А еще дело заведут - как ты посмел, белый умный гетераст написать в одно рыло код аж в три юнита и не привлечь к разработке меньшинства! Почему у тебя в семье нет квот на ниггеров, даунов, жиробасов и инвалидов? Ты что, угнетатель тут дох***я, а? Ты вообще с какой гендерной идентичности, пацанчик? Почему ты тут пердишь и твой углеродный след тут всю планету парниковым эффектом затянул, а? Вообще не по масти живешь тут, черт христианский! А ну быстро отдал нас все свои деньги, мужло!
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|4.125, боня (?), 13:42, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто говорите что вы инклюзивно угнетённый, еще больше чем все остальные. Проблем то?
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|5.159, ыы (?), 16:39, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"
- А ты Мариос - ты всегда на стороне девок, ты зло.бучий, подлый, х.есо.ущий верблюдов .бущий нацист-уголовник!
- Во первых - я не принимаю сторону девушек, и во вторых- я совершенно точно не .бу верблюдов
" (С) Освободите Джимми. Гоблин
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|4.161, Аноним (155), 16:46, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у них там русские к цветным приравнены уже, ибо тоже угнетались в этой их Америке не меньше прочих. Так что сиди спокойно, а лучше присоединяйся к описанной тобогй весёлой команде. Заодно недотрах вылечишь.
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|1.82, макпыф (ok), 12:38, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а все навсего надо не заниматься этой дурью и просто динамически связываться с библиотекой, не встраивая её в проект
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|3.89, макпыф (ok), 12:41, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это как?
не засовывать исхи библиотеки в свой проект, а просто использовать её системную версию
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|3.115, макпыф (ok), 13:16, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Существуют header-only библиотеки.
и? хидеры тоже обычно системные при сборки используются.
бывают конечно случае исключительные, где это обоснованно (видел проект где используются хидеры boost, но не сам boost, там это было обоснованно, чтоб буст в систему не ставить). Однако в основном включение библиотек в код не имеет смысла
хуже всего когда даже опцию при сборе для использования системноой версии не делают
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|4.127, n00by (ok), 13:44, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Существуют header-only библиотеки.
> и? хидеры тоже обычно системные при сборки используются.
Осталось понять, как это обеспечит "просто динамически связываться с библиотекой".
> бывают конечно случае исключительные, где это обоснованно (видел проект где используются
> хидеры boost, но не сам boost, там это было обоснованно, чтоб
> буст в систему не ставить). Однако в основном включение библиотек в
> код не имеет смысла
Буст - это набор библиотек, часть из них header-only. Что-то из них даже принимают в стандартную.
> хуже всего когда даже опцию при сборе для использования системноой версии не
> делают
Не спрашивали разработчиков, почему они так поступают?
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|5.133, макпыф (ok), 13:55, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я имел ввиду использовать системные версии библиотек.
буст в любом случае это один тарбол и собирать его придеться полностью
и зачем писать 2 раза сообщение, есть кнопка "правка"
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|6.137, n00by (ok), 14:19, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я имел ввиду использовать системные версии библиотек.
Вы смотрите на вопрос с точки зрения сборки Линукс, Вам так удобнее. У разработчиков свои критерии, и не всегда "удобнее" в приоритете.
> буст в любом случае это один тарбол и собирать его придеться полностью
Не в любом. Можно извлечь только требуемые библиотеки при помощи bcp https://www.boost.org/doc/libs/1_75_0/tools/bcp/doc/html/index.html
Особенно header-only.
> и зачем писать 2 раза сообщение, есть кнопка "правка"
Спасибо, отправил жалобу на первое. Криво его отредактировал.
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|3.151, Котофалк (?), 15:41, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты всё проспал. Разработчики прибитых гвоздями версий ненавидят системные библиотеки. Им нужна среда, в которой всё как они захотят.
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|3.162, Аноним (26), 16:51, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И чтобы было меньше вопросов к системным либам пихают многие разработчики свое творчество в снапы, флатпаки, а то и в докеры и почему то случается, что и это не помогает. Кто же все-таки виноват и что делать?
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|3.170, Ordu (ok), 18:20, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подскажи мне, в какой версии какой системной библиотеки можно найти реализацию p... большой текст свёрнут, показать
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|4.173, макпыф (ok), 19:04, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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системные библиотеки = установленные в систему то есть в /usr/lib или еще куда нибудь
установить туда можно что угодно
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|5.178, Ordu (ok), 19:34, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хаха Ты пробовал Не, ну ты вот сам подумай Вот, допустим, ты пишешь софтину, ... большой текст свёрнут, показать
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|6.182, макпыф (ok), 19:50, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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configure проверяет либы через pkg-config. Всегда нормально работало это и никаких проблем подобных не было. потом линкеру идет -lsome-lib и он уже решает so.3.12 или so.3.13 и тд
если же ты про бинарники (их распространяют только дистры и виндузятники) то
1. их кстати принято распространять ввиде пакетов для дистрибутивов (а значет зависимости решаются дистрибутивным ПМ)
2. просто сказать что требуются установить определенные библиотеки нельзя
3. ld.so если что сам скажет что какаято либа не найдена
Ну а если вы используете какието странные васяноподелки которых даже в репах дистров нету то в случае бинарников прилинкуйте статически. При нормальной установке пользователю не составит труда собрать также и эту зависимость
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|7.185, Ordu (ok), 20:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык они и делают именно это они включают статически, вместе с сорцами А насчёт... большой текст свёрнут, показать
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|9.190, Ordu (ok), 20:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты сейчас излагаешь точку зрения энд-юзверя Точку зрения зделайте так, чтобы м... текст свёрнут, показать
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|5.183, макпыф (ok), 19:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Надеюсь это не мне написано было, а то для меня тут темный
> лес.
разуметься тебе, ну кому же еще это может быть написанно. Ведь точно не тому на чье сообщение это ответ
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|6.188, Аноним (26), 20:25, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В начале не понятно кому, потом было конкретно не мне, но я кажется понял о чем разговор идет и себе же ответил.)
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|2.194, тоже Аноним (ok), 21:52, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а все навсего надо не заниматься этой дурью и просто динамически связываться с библиотекой, не встраивая её в проект
Есть у меня программка, собранная под Ubuntu 16.04. Использует системные библиотеки, в т.ч. libpng12.so.
Знаешь, почему она перестала запускаться под Ubuntu 18.04? Да потому, что системная библиотека PNG исправила уязвимости, стала лучше и вообще обновилась. И стала по этому поводу называться libpng16.so.
Всего-навсего.
P.S. Причем, ЧСХ, этой программе были глубоко до пуговицы любые уязвимости в этой библиотеке, потому что НИ ОДНОГО внешнего PNG-файла в программе НИКОГДА не открывается.
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|1.140, Аноним (140), 14:29, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда основные доработки библиотек сводятся к имитации бурной деятельности и постоянному ломанию обратной совместипости, потому что "надо выпустить новую версию", встроить и никогда больше не трогать единственная альтернатива варианту написать самому только то, что тебе требуется. А в плане временных затрат, в которых разработчики урезаны до невозможно, потому что пипл требует вчера и со всистелками и на халяву, то и единственная.
Что просили, то и получили. Чё ныть то теперь?
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|1.142, Маняним (?), 14:46, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Непонятно о каком софте речь. Для серьёзного софта существуют регрессион тесты. Заменил либвер1.0 на либвер1.1, прогнал регтесты. Прошли тесты заменяешь на новую версию, нет - досвидос. Либо разбираешься где сломалось, если изменения нужные, либо забиваешь. При этом добавить новую зависимость в такой софт, как кстати и новый регрессион тест - это такой квест, что предпринимается только действительно в обоснованных случаях.
Ну а если они имеют ввиду говнософт от васи пупкина, то там конечно всё так как они описали.
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|2.152, Котофалк (?), 15:50, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть два варианта развития серьёзного софта. Первый - как ты описал. Второй - как мы встречаем на каждом шагу: всё прибито гвоздями, предложение не прибивать встречается заунывными песнями "а кто будет тестить", "а кто мне за это заплатит" и прочими. Лично у меня велик соблазн сказать "потому что в бывшем они виндузятники, у них так принято", но это неправда. Я видел софт который пишется чистыми виндузятниками, но так, что хочется некоторых привести за ухо и показать, как надо. Ещё приятно видеть когда некая контора, которая пишет опенсорс, на основании багрепортов меняется. Unbundle либ, свитч на другую билд-систему, обновление зависимостей. И никаких визгов "кто будет платить?", "это всё ж надо проверять!". Ну речь как вы догадываетесь о европейских компаниях. Российские например вообще крайне не любят писать инструмент для себя и выкладывать в опенсорс. Про остальное и речи нет.
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|2.154, НяшМяш (ok), 16:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Только вот в жизни наличие или отсутствие регрессионных тестов никак не зависит от серьёзности софта. Может быть ынтырпрайз продукт, который тестируется только вручную обезьянками за еду, а может быть утилита от васи пупкина, который для себя эти тесты написал.
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|2.163, ыы (?), 16:52, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нет - досвидос
Первый раз досвидос...
Второй раз досвидос...(хотя могли бы понять что будет как в первый)
А третий раз даже тест запускать ненадо- сразу сообразили ясно что досвидос гарантирован...
А делать то что? Непонятно как это вообще меняет проблему или показывает ее под другим угол? Вы вообще о чем сейчас?
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|1.143, Михрютка (ok), 14:53, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>без предоставления сведений - устранения уязвимости приходилось ждать 7 и более месяцев.
естебственно.
- У нас дыра в безопасности!
- Ну слава богу, хоть что-то у нас в безопасности...
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|1.175, Аноним (177), 19:23, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Британские ученые видимо пилили эту статью(((
А ниче что у тех самых пресловутых библиотек нет стабильного API и ни одна нормальная программа не будет рисковать динамически подрубать непротестированную либу?
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|1.176, Аноним (177), 19:27, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для большей наглядности можно привести Qt и его лицензию LGPL для коммерсов, которую те обходят десятой дорогой и покупают лицензию Qt, потому что софтоделам не нужен гемморой с угадыванием, та ли версия Qt что нужно стоит у пользователя и есть ли Qt у юзера вообще
Блджад!
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|1.184, Аноним (184), 20:04, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>в 69% случаев уязвимости были устранены в корректирующих выпусках
Т е в 31% случаев программа бы сломалась из-за потери совместимости? Много этих разработчиков либ поддерживают отдельные ветки в плане безопасности?
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|1.193, And (??), 21:15, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала обновляют, а потом ломают, отбирают функционал, не тестируют. Не. Обновления - зло, зло и зло.
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|1.197, anonymous (??), 22:24, 27/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> так как в 69% случаев уязвимости были устранены в корректирующих выпусках, не связанных с изменением функциональности.
Ага. Только уязвимость внесли года три назад и пару мажорных версий. И толку от корректирующих вупысков для новых версий, когда ты всё равно их использовать не можешь.
А если кто и поддерживает старые версии - то только за деньги.
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