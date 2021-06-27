79% встроенных в код сторонних библиотек никогда не обновляются

3.22 , Аноним ( 12 ), 11:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Разработку нужно вести на самом актуальном окружении, тестировать мохнатые версии заявленные поддерживаемыми только по остаточному принципу. Собственно, многие так и делают. Другие действуют по принципу "нас и версия 50 летней давности устраивает, в что там нового мы не знаем". Что-то ломается конечно и внезапно, но такие низкокачественные зависимости вещь нечастая.

4.29 , Аноним ( 17 ), 11:20, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Когда актуальность окружения сведётся к месяцам, а доллар будет по 300 рублей - запоёшь

5.36 , Аноним ( 12 ), 11:32, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Когда актуальность окружения сведётся к месяцам, а доллар будет по 300 рублей

> - запоёшь Можно пример где так часто ломают совместимость между версиями? Когда ты используешь новый функционал, ты понимаешь, в какой версии он появился (и что он может быть сыроват). Если ты пользуешься кодом, объявленным устаревшим 10 лет назад, ты тоже понимаешь, к чему это приведёт.

6.39 , ыы ( ? ), 11:35, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – 1С например :) Причем оплачивать совместимость конфигурации с последней версией вы будете из собственного кармана.

Или можно присылать счета вам?

7.48 , Аноним ( 12 ), 11:55, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Куда лучше на годы завязываться на неподдерживаемые версии? Мигрировать всё равно придётся, и чем быстрее, тем меньше проблем это вызовет.

8.49 , Аноним ( 93 ), 12:00, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вот и обновляй железо каждый месяц Все равно придётся, че... 8.51 , ыы ( ? ), 12:00, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Вот прямо сейчас и начнем Счете вам присылать ... 9.54 , Аноним ( 12 ), 12:06, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Т е я должен отвечать за опрометчиво принятые вами решения Нет, спасибо, это в... 10.56 , ыы ( ? ), 12:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Вы поняли что сейчас написали Вы сейчас назвали опрометчивым решением свою сент... 11.64 , Аноним ( 12 ), 12:15, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Что, это я вас подписал взять агрессивно-монетизируемые проприетарные решения ... 12.72 , ыы ( ? ), 12:27, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Когда вам пишут код на заказ- не имеет значения проприетарный код или нет Он ка... 13.86 , Аноним ( 12 ), 12:40, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Это всё ещё последствия принятой модели А значит, бюджет на подобную миграцию з... 14.90 , ыы ( ? ), 12:46, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать То есть вы утверждаете что существует некий вариант кода, который будет совмест... 15.99 , Аноним ( 12 ), 12:59, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Нет, я утверждаю только то, что нагло доить клиентов это очень неприлично, и что... 14.91 , Аноним ( 93 ), 12:48, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Давайте смоделируем по предлагаемой вами модели код пишется для актуального на ... 15.96 , ыы ( ? ), 12:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Вы меня не поняли Я только за , чтобы обновлять парк железа сразу же после выхо... 16.97 , ыы ( ? ), 12:55, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А, я не тому ответил похоже Сорри ... 16.98 , Аноним ( 93 ), 12:56, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать вас то я как раз-таки понимаю, в отличие от нашего собеседника, предлагающего по... 6.129 , Урри ( ok ), 13:47, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Rust, например.

5.58 , Michael Shigorin ( ok ), 12:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > а доллар будет по 300 рублей - запоёшь Вы графики увеличения долларовой и рублёвой массы если давно не видели -- у Макафи при встрече спросите, он-то, поди, в курсе был.

6.62 , ыы ( ? ), 12:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – По такой жаре и в свитере... Отсюда и коменты такие...

В случае обострения кризикса- доллар по курсу и 30 000 рублей может быть...

6.108 , Аноним ( 108 ), 13:10, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Миша, ты что, сатанист?

7.130 , Урри ( ok ), 13:49, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, он просто свидетель скорого краха доллара и америки.

4.95 , Аноним ( 93 ), 12:53, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давайте смоделируем мир по предлагаемой вами модели. После очередного обновления windows поддерживает только актуальное железо, браузер поддерживает только актуальные версии дров, вебсайт только актуальную версию jquery, jquery только актуальную версию браузера. Остальное по остаточному принципу/желанию левой пятки. Сколько понадобится времени, чтобы всё рухнуло?

5.103 , Аноним ( 12 ), 13:03, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это может означать провал новой версии окна. Если ей никто не сможет пользоваться, она уйдёт в минус, тут всё просто. На некоторое время. Новое железо будет поставляться с новой версией окна, и потеряют опять же те, кто завязывался на неподдерживаемые проприетарные решения. Зато сэкономили (и тут).

6.107 , Аноним ( 93 ), 13:09, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот и я говорю: хорошую модель предлагаете. Простую, и, что самое главное, надежную.

7.119 , Аноним ( 12 ), 13:30, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот и я говорю: хорошую модель предлагаете. Простую, и, что самое главное,

> надежную. Кстати по поводу железа. Посмотрите на игровые приставки например, или на телефоны, там ведь всё так и происходит: новая версия ПО для нового железа. Это маленькое развитие привычной модели продажи проприетарного ПО, в данном случае ещё и железо проприетарное. Скорее всего, не будь IBM PC, мы до сих пор жили бы в обществе, где за все обновления надо платить.

8.122 , Аноним ( 17 ), 13:36, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я пользуюсь свежими версиями приложений на смартфоне 18 года, и пишу это сообщен... 9.128 , Аноним ( 12 ), 13:47, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В том и дело, что по завязывается на новые версии железа только искусственно и п... 6.113 , ыы ( ? ), 13:14, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А пользователи не провалятся, у которых доступ к Госуслугам или к Ютубу только с новым браузером который только на новой ОС которая только на новом железе?

7.118 , Аноним ( 12 ), 13:26, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – К госуслугам закрывать доступ старых систем это правильно, может поменьше историй будет в духе "у меня украли 3 квартиры". Но не старых, а более старых чем официально принятый на общегосударственном уровне стандарт минимальной версии. Обновляться надо. И стандарт этот тоже обновлять надо -- дырявые версии прикрытые бумажкой это не выход. С ютубом же так и происходит, причём, всё больше 1 специальный браузер новой версии, или будут разнообразные проблемы.

3.144 , Котофалк ( ? ), 15:24, 27/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Причина - что умному достаточно один раз получить по лбу граблями от очередного улучшизма. И он же готов регулярно получать по лбу граблями от древних багов. Может, дело не в уме? > Чтобы указать "поддерживаемые версии" - надо для начала потратить время на проверку CI, тесты, да. Тут вот какое дело. Либо ты пишешь код и сам с ним брачуешься, либо ты берёшь чужой и экономишь время на разработке. Вся проблема в том, что когда код весь твой, ты можешь забить на его проблемы (или даже не знать о них до поры-до времени) и даже на развитие, а вот когда код чужой тебя ткнут носом. Т.е. если в первом случае экономия понятна всем и признаётся желаемой, по второму варианту есть разночтения. > Очевидно, что нах никому не вперлось этим заниматься. Только тем, кто проблемы своего кода склонен заметать под коврик с криками "мне за это не платят". > Тестировать надо весь апи, включая неиспользуемые части Да, конечно. Но нормальной альтернативой будет свой форк с обязанностью мейнтейнинга, бэкпортов, а вовсе не завернуть древнее гуано в докер и бежать дальше, забыв про это.

