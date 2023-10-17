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Оценка проблем с сопровождением открытых проектов и использованием старых зависимостей

17.10.2023 08:04

Компания Sonatype, специализирующаяся на защите от атак, манипулирующих подменой программных компонентов и зависимостей (supply chain), опубликовала результаты исследования (PDF, 62 стр.) проблем с зависимостями и сопровождением открытых проектов на языках Java, JavaScript, Python и .NET, представленных в репозиториях Maven Central, NPM, PyPl и Nuget. За год отмечено увеличение числа проектов в отслеживаемых открытых экосистемах в среднем на 29%. Число загрузок пакетов из рассматриваемых репозиториев в 2023 году выросло на 33%, но для сравнения в 2021 году число загрузок увеличилось на 73%.

Существенно выросла вредоносная активность в репозиториях - с начала года выявлено 245 тысяч вредоносных пакетов и в два раза увеличилось число зафиксированных атак, нацеленных на подмену зависимостей.

Многие проекты продолжают использовать уязвимые версии, например, 23% загрузок Java-пакета Log4j до сих пор составляют версии с критическими уязвимостями, устранёнными в 2021 году. В репозитории Maven Central около 12% всех загрузок приходятся на компоненты, содержащие известные уязвимости. В среднем для всех репозиториев доля загрузок старых версий пакетов, относящихся к категориям рискованных (например, с неисправленными уязвимостями) составляет 20% (в 80% случаев загружается актуальная версия). В 96% случаев загрузки компонентов с уязвимостями можно было избежать, выбрав версии, в которых проблема уже устранена.

Значительную проблему в поддержании безопасности также составляет качественно сопровождение проектов. В экосистемах для языков Java и JavaScript с этим большие проблемы - за последний год было прекращено сопровождение каждого пятого проекта (18.6%), представленного в Maven Central и NPM, и сопровождаемого в предыдущем году. Из 1.176 миллиона проанализированных проектов, присутствующих в репозиториях Maven, NPM, PyPl и Nuget, только 11% (118 тысяч) продолжают активно сопровождаться.

В ходе исследования также был проведён опрос 621 профессионального разработчика из различных компаний. 67% опрошенных полагают, что их приложения не используют уязвимые библиотеки, 10% за последние 12 месяцев сталкивались с инцидентами с безопасностью, вызванными уязвимостями в открытом ПО, а 20% затрудняются ответить. 28% компаний определяют наличие уязвимых компонентов в течение 1 дня после раскрытия данных об уязвимости, 39% - от 1 до 7 дней, а 29% - более недели.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.sonatype.com/intr...)
  2. OpenNews: Более 50% компаний из списка Fortune 500 используют уязвимое открытое ПО
  3. OpenNews: 46% Python-пакетов в репозитории PyPI содержат потенциально небезопасный код
  4. OpenNews: Инициатива Alpha-Omega, нацеленная на повышение безопасности 10 тысяч открытых проектов
  5. OpenNews: Выявлена подстановка вредоносной зависимости в ночные сборки PyTorch
  6. OpenNews: Атака на зависимости позволила выполнить код на серверах PayPal, Micrоsoft, Apple, Netflix, Uber и ещё 30 компаний
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59936-opensource
Ключевые слова: opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:06, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потому что любая зависимость это плохо, а старая, закоренелая зависимость это в двойне плохо. Избавляйтесь от зависимостей пацаны.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 10:15, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переизобретайте strsplit() пацаны.
     

  • 1.6, Tron is Whistling (?), 09:41, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хламокодинг с притаскиванием всех библиотек в тушку - это нонсенс.
    Библиотеки должны подключаться снаружи и иметь хотя бы более-менее стабильный API/ABI - берите пример с C.
     
     
  • 2.7, Tron is Whistling (?), 09:42, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (да, м@какинг уже не пройдёт - это чуть сложнее npm install, но зато библиотеки могут обновляться отдельно от проекта)
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:48, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И хоба! Ты начинаешь зависеть от долбанутых мейнтейнеров.
    Вот когда они соизволят обновить уязвимую либу, вот тогда и уязвимость исправится.
     
     
  • 4.12, Tron is Whistling (?), 09:50, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но в npm-то том же ты конечно же не зависишь, все уязвимости сами исправляются.
    (это уже не говоря про число брошенных лефтпадов)
     
     
  • 5.15, Аноним (11), 09:55, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В npm, как только есть фикс от разрабов, всё уже зависит от тебя - обновляй и сабмить.
    А тут разрабы фикс выкатили, а мейнтенеры деба еще зад чешут (хотя арч и убунта уже выкатили изменение).
    Получается часть юзеров (в теории) могут получить фикс, а остальные - без шансов.
    Плюс это нужно чтобы пользователь пошел в свой пакетник и обновился. Ты это никак не контролируешь.
    А в своей аппе - сам вывел окошко с обновлялкой, можно даже алерт.
     
     
  • 6.18, Tron is Whistling (?), 09:56, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще из хламореп стоило бы выпиливать все уязвимые версии сразу после обнаружения проблемы.
    То, что у кого-то это в поделку не затянется - проблемы подельщика.
     
     
  • 7.19, Tron is Whistling (?), 09:56, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (заодно популярность лефтпадного хламокодинга сразу поубавится)
     
  • 6.21, Tron is Whistling (?), 10:03, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема именно в том - ниже правильно отметили - что никто тебе фикс не выкатит.
    А из репы этот брошенный хлам никто не выпилит - иначе у толп васянов поломается их хлам.
    Вот это и есть основная беда хламореп от хламокодинга.

    Если выпиливать - стимул поддерживать появится мгновенно, но весь хламокодинг посыпется, как карточный домик, потому что от хламоподобия хламобиблиотек за пару лет останется в лучшем случае 10% поддерживаемых. И это, надо сказать, хорошо, но не случится.

     
     
  • 7.25, Аноним (11), 10:17, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А из репы этот брошенный хлам никто не выпилит

    Угу, а брошенную либу мейнтейнеры прям побежали выпиливать из реп?))

    Про аппы вообще молчу - вот в деб стэйбл лежит заведомо уязвимый squid (5.7-2), дырявый по самое немогу, причем годами (даже новость про это была https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59915)
    И что? Его выпилили из репы? Нет!

    PS: что-то тебя конкретно клинит на "хламо"-чем-то... Может тебе таблеточки попить?

     
  • 5.17, Аноним (11), 09:55, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если лефтпад брошен, то тебе и в виде либы фикс не прилетит
     

  • 1.9, Аноним (11), 09:45, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > прекращено сопровождение каждого пятого проекта
    > только 11% продолжают активно сопровождаться

    Вполне перекликается с новостями про проблемы сопровождающих ядра, проблемы с LTS и тд.
    Люди внезапно заметили появившиеся проблемы и осознали, что тратить свое время на бесплатные проекты... не рационально.

     
     
  • 2.13, Tron is Whistling (?), 09:51, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что хламокодинг позволяет каждому желающему васяну выкатить наколенную поделку, которую другой васян затянет к себе в свою наколенную поделку. То, что первый васян через неделю поделку бросит - никого не волнует.
     
     
  • 3.16, фнон (?), 09:55, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Угу, а что скажешь про овнокод в ядре линуха? или дровах?
    Там тоже васяны?
    Наверное в этом и идея опенсорса?
     
     
  • 4.20, Tron is Whistling (?), 09:57, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И много хлама из хламорепозитариев ядро внутрь затягивает?
    Ах да, туда же растишку добавили. К счастью, выключенную.
     
     
  • 5.22, фнон (?), 10:10, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве ядро это не просто свалка уязвимого кода?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59852
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:46, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даешь единый blob, содержащий абсолютно всё!
     
     
  • 2.14, Tron is Whistling (?), 09:52, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот. Библиотеки без всяких репозитариев. Прежде чем делать проект - основательно думаешь и выбираешь, на что завязываться, а не тянешь в рот любой свежак с хламорепозитария.

    Впрочем, в серьёзных проектах так дело уже и обстоит, проблема по сути выеденного яйца не стоит и касается только однодневок от хламокодинга.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 10:13, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где rapid application development, там и куча зависимостей-однодневок. Зачем переизобретать велосипед? Интересно пилить свою идею, пока не взлетит. Если не взлетело то и ладно, не сильно то и хотелось. Если таки взлетело то зачем перепиливать - и так ведь работает. Так и получается в конце большой карточный домик.
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:36, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > 23% загрузок Java-пакета Log4j до сих пор составляют версии с критическими уязвимостями,

    А нафига они предоставляются для скачивания? 404 отдавать. Кому ну очень нужно и в git сбегают.

     

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