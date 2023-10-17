Оценка проблем с сопровождением открытых проектов и использованием старых зависимостей

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|1.1, Аноним (1), 09:06, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Потому что любая зависимость это плохо, а старая, закоренелая зависимость это в двойне плохо. Избавляйтесь от зависимостей пацаны.
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|1.6, Tron is Whistling (?), 09:41, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хламокодинг с притаскиванием всех библиотек в тушку - это нонсенс.
Библиотеки должны подключаться снаружи и иметь хотя бы более-менее стабильный API/ABI - берите пример с C.
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|2.7, Tron is Whistling (?), 09:42, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(да, м@какинг уже не пройдёт - это чуть сложнее npm install, но зато библиотеки могут обновляться отдельно от проекта)
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|3.11, Аноним (11), 09:48, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И хоба! Ты начинаешь зависеть от долбанутых мейнтейнеров.
Вот когда они соизволят обновить уязвимую либу, вот тогда и уязвимость исправится.
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|4.12, Tron is Whistling (?), 09:50, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но в npm-то том же ты конечно же не зависишь, все уязвимости сами исправляются.
(это уже не говоря про число брошенных лефтпадов)
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|5.15, Аноним (11), 09:55, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В npm, как только есть фикс от разрабов, всё уже зависит от тебя - обновляй и сабмить.
А тут разрабы фикс выкатили, а мейнтенеры деба еще зад чешут (хотя арч и убунта уже выкатили изменение).
Получается часть юзеров (в теории) могут получить фикс, а остальные - без шансов.
Плюс это нужно чтобы пользователь пошел в свой пакетник и обновился. Ты это никак не контролируешь.
А в своей аппе - сам вывел окошко с обновлялкой, можно даже алерт.
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|6.18, Tron is Whistling (?), 09:56, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще из хламореп стоило бы выпиливать все уязвимые версии сразу после обнаружения проблемы.
То, что у кого-то это в поделку не затянется - проблемы подельщика.
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|6.21, Tron is Whistling (?), 10:03, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема именно в том - ниже правильно отметили - что никто тебе фикс не выкатит.
А из репы этот брошенный хлам никто не выпилит - иначе у толп васянов поломается их хлам.
Вот это и есть основная беда хламореп от хламокодинга.
Если выпиливать - стимул поддерживать появится мгновенно, но весь хламокодинг посыпется, как карточный домик, потому что от хламоподобия хламобиблиотек за пару лет останется в лучшем случае 10% поддерживаемых. И это, надо сказать, хорошо, но не случится.
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|7.25, Аноним (11), 10:17, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А из репы этот брошенный хлам никто не выпилит
Угу, а брошенную либу мейнтейнеры прям побежали выпиливать из реп?))
Про аппы вообще молчу - вот в деб стэйбл лежит заведомо уязвимый squid (5.7-2), дырявый по самое немогу, причем годами (даже новость про это была https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59915)
И что? Его выпилили из репы? Нет!
PS: что-то тебя конкретно клинит на "хламо"-чем-то... Может тебе таблеточки попить?
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|1.9, Аноним (11), 09:45, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> прекращено сопровождение каждого пятого проекта
> только 11% продолжают активно сопровождаться
Вполне перекликается с новостями про проблемы сопровождающих ядра, проблемы с LTS и тд.
Люди внезапно заметили появившиеся проблемы и осознали, что тратить свое время на бесплатные проекты... не рационально.
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|2.13, Tron is Whistling (?), 09:51, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблема в том, что хламокодинг позволяет каждому желающему васяну выкатить наколенную поделку, которую другой васян затянет к себе в свою наколенную поделку. То, что первый васян через неделю поделку бросит - никого не волнует.
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|3.16, фнон (?), 09:55, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу, а что скажешь про овнокод в ядре линуха? или дровах?
Там тоже васяны?
Наверное в этом и идея опенсорса?
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|4.20, Tron is Whistling (?), 09:57, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И много хлама из хламорепозитариев ядро внутрь затягивает?
Ах да, туда же растишку добавили. К счастью, выключенную.
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|2.14, Tron is Whistling (?), 09:52, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот. Библиотеки без всяких репозитариев. Прежде чем делать проект - основательно думаешь и выбираешь, на что завязываться, а не тянешь в рот любой свежак с хламорепозитария.
Впрочем, в серьёзных проектах так дело уже и обстоит, проблема по сути выеденного яйца не стоит и касается только однодневок от хламокодинга.
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|3.23, Аноним (23), 10:13, 17/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где rapid application development, там и куча зависимостей-однодневок. Зачем переизобретать велосипед? Интересно пилить свою идею, пока не взлетит. Если не взлетело то и ладно, не сильно то и хотелось. Если таки взлетело то зачем перепиливать - и так ведь работает. Так и получается в конце большой карточный домик.
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|1.26, Аноним (26), 10:36, 17/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> 23% загрузок Java-пакета Log4j до сих пор составляют версии с критическими уязвимостями,
А нафига они предоставляются для скачивания? 404 отдавать. Кому ну очень нужно и в git сбегают.
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