В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены

> Переполнение стека

> Обращение к памяти после её освобождения

> Целочисленное переполнение

> Обращение к памяти после освобождения и переполнение буфера

Кажется авторы хотели собрать всех покемонов /_-

Или получили заказ от университета на "пример самого отстойного кода"

По ссылкам из статьи отличные примеры

Proxy-Authorization: Digest nc="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.."

in order to cause a stack buffer overflow.

"Когда я это вижу, мне хочется кричать №лЯЯЯЯЯЯААААААААААА" (с)

или создаем переменную int64_t, а функция возвращает int ClientHttpRequest::mRangeCLen()

Привет неявные касты, вы такие удобные!

Buffer Underflow, это уже поинтереснее

> Note: that К is the Cyrillic К, not the Latin letter K. К in hex-encoded UTF-8 is 0xD0 0x9A – aka. a multi-byte character.

> We can convert this to decimal (twos complement) “-48 -102”.

Ничоси! Авторы только узнали о сущестоввании других языков кроме англ и о том что буква может быть multi-byte!

> Effectively, memory will be allocated at internal[-48] and internal[-102] respectively.