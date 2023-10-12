В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены

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|2.3, пох. (?), 13:20, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а как еще я буду подсматривать какой прон ты качаешь с рабочего места?!
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|1.7, Аноним (7), 13:24, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Используйте серверное ПО от Microsoft и не будет вам уязвимостей, которые опенсорсники не исправляют десятилетиями
А говорили опенсорс и линукс безопасны
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|2.8, Аноним (9), 13:25, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему-то не верю что они там наблобили, там не то что случайных уязвимостей полно, но и специальных куча.
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|1.10, Аноним (10), 13:30, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Переполнение стека
> Обращение к памяти после её освобождения
> Целочисленное переполнение
> Обращение к памяти после освобождения и переполнение буфера
Кажется авторы хотели собрать всех покемонов /_-
Или получили заказ от университета на "пример самого отстойного кода"
По ссылкам из статьи отличные примеры
Proxy-Authorization: Digest nc="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.."
in order to cause a stack buffer overflow.
"Когда я это вижу, мне хочется кричать №лЯЯЯЯЯЯААААААААААА" (с)
или создаем переменную int64_t, а функция возвращает int ClientHttpRequest::mRangeCLen()
Привет неявные касты, вы такие удобные!
Buffer Underflow, это уже поинтереснее
> Note: that К is the Cyrillic К, not the Latin letter K. К in hex-encoded UTF-8 is 0xD0 0x9A – aka. a multi-byte character.
> We can convert this to decimal (twos complement) “-48 -102”.
Ничоси! Авторы только узнали о сущестоввании других языков кроме англ и о том что буква может быть multi-byte!
> Effectively, memory will be allocated at internal[-48] and internal[-102] respectively.
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|2.13, Анонин (?), 13:43, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уязвимостей
> 55 vulnerabilities and 35 0days
Причем проверка была еще в 2021, а они до сих пор не исправили...
Багов там наверняка на порядок больше.
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