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В прокси-сервере Squid выявлено 55 уязвимостей, 35 из которых пока не исправлены

12.10.2023 13:15

Опубликованы результаты независимого аудита безопасности открытого кэширующего прокси-сервера Squid, проведённого в 2021 году. В ходе проверки кодовой базы проекта выявлено 55 уязвимостей, из которых в настоящее время 35 проблем пока не исправлены разработчиками (0-day). Разработчики Squid были уведомлены о проблемах ещё два с половиной года назад, но так и не завершили работу по их устранению. В конечном счёте автор аудита решил раскрыть информацию не дожидаясь исправления всех проблем и предварительно уведомил об этом разработчиков Squid.

Среди выявленных уязвимостей:



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 5
  3. OpenNews: Уязвимость в прокси-сервере Squid, позволяющая обойти ограничения доступа
  4. OpenNews: Выпуск прокси-сервера Squid 4.8 с устранением критической уязвимости
  5. OpenNews: Выпуск прокси-сервера Squid 3.4.8 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в прокси-сервeре Squid
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59915-squid
Ключевые слова: squid, proxy
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, commiethebeastie (ok), 13:19, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем оно в 2023 году?
     
     
  • 2.3, пох. (?), 13:20, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а как еще я буду подсматривать какой прон ты качаешь с рабочего места?!
     
     
  • 3.5, commiethebeastie (ok), 13:22, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >с рабочего места?!

    С кого кого, а это кто такой?

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:26, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как поставили в 2003 году так оно и стоит.
     

  • 1.2, Советский инженер (ok), 13:20, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    похоже, все статические анализаторы отвалились
     
     
  • 2.6, Аноним (9), 13:22, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, кто то пишет и сразу шифрует свой код)
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:24, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Используйте серверное ПО от Microsoft и не будет вам уязвимостей, которые опенсорсники не исправляют десятилетиями

    А говорили опенсорс и линукс безопасны

     
     
  • 2.8, Аноним (9), 13:25, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему-то не верю что они там наблобили, там не то что случайных уязвимостей полно, но и специальных куча.
     

  • 1.10, Аноним (10), 13:30, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Переполнение стека
    > Обращение к памяти после её освобождения
    > Целочисленное переполнение
    > Обращение к памяти после освобождения и переполнение буфера

    Кажется авторы хотели собрать всех покемонов /_-
    Или получили заказ от университета на "пример самого отстойного кода"

    По ссылкам из статьи отличные примеры
       Proxy-Authorization: Digest nc="AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.."
    in order to cause a stack buffer overflow.
    "Когда я это вижу, мне хочется кричать №лЯЯЯЯЯЯААААААААААА" (с)

    или создаем переменную int64_t, а функция возвращает int ClientHttpRequest::mRangeCLen()
    Привет неявные касты, вы такие удобные!

    Buffer Underflow, это уже поинтереснее
    > Note: that К is the Cyrillic К, not the Latin letter K. К in hex-encoded UTF-8 is 0xD0 0x9A – aka. a multi-byte character.
    > We can convert this to decimal (twos complement) “-48 -102”.

    Ничоси! Авторы только узнали о сущестоввании других языков кроме англ и о том что буква может быть multi-byte!
    > Effectively, memory will be allocated at internal[-48] and internal[-102] respectively.

     
  • 1.11, Аноним (11), 13:37, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    уязвимости или баги?
     
     
  • 2.13, Анонин (?), 13:43, 12/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимостей
    > 55 vulnerabilities and 35 0days

    Причем проверка была еще в 2021, а они до сих пор не исправили...
    Багов там наверняка на порядок больше.

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:40, 12/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хуя, вот это дырень. Не юзаем 👎
     

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