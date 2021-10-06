Стабильный релиз прокси-сервера Squid 5

|
|
|
|
|
|3.8, OpenEcho (?), 15:18, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Да, в основном для обхода блокировок
или наоборот, для блокировки походов в обход блокировок
|
|2.4, QwertyReg (ok), 14:47, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В ынтерпрайзи - повсеместно. Не Сквид, конечно, а что-нибудь более надёжное и стабильное, типа CheckPoint или FortiGate, но используется.
В мелких и госконторах видел только Сквид.
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 15:07, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Ты бы ходил в тырнет не только за поревом, может знал бы, что сквид постабильнее твоих костылей)
|
|
|
|4.7, QwertyReg (ok), 15:18, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ты бы ходил в тырнет не только за поревом, может знал бы,
> что сквид постабильнее твоих костылей)
То-то жырный энтырпрайз его не использует совсем. Проплатиле, наверное!11
|
|1.2, QwertyReg (ok), 14:45, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>в ней отныне будут производиться только исправления уязвимостей и проблем со стабильностью
Неужто перепишут?..
|
|1.12, Аноним (11), 15:43, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кальмар - это любимый инструмент одмина уровня бох. Он позволяет доминировать над пользователем. Пущать или не пущать.собирать статистику. Вымогать ничтяки за покрывательство неуемных фантазий хомячка.
Только с приходом мобильного шпд и смартфончиков/планшетов актуальность таки поубивалась. Да.
|
|
|
|
|
|3.14, кк (?), 15:52, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
в энтерпрайзе кстати для этого все в mitm ударились массово
|
|2.16, hefenud (ok), 15:57, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
При чем тут твои мечты о доминировании?
В нулевых кэширующий Squid реально был нужен в конторах, потому что трафик ограниченный и дорогой, приходилось и учитывать пользователей, и по приказу руководства(а не по своему желанию, как в твоих мечтах) ограничивать доступ с рабочих мест к определенным сайтам
Думаю и сейчас в офисах востребован(с 2005 года не связан с офисными серверами, так что только предполагаю), как раз с целью ограничения сайтов на которые есть доступ с рабочего места. Рабочий доступ контролируется тем кто платит, то есть работодателем и он имеет полное право устанавливать ограничения.
|
|
|
|3.18, Аноним (11), 16:03, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это у тебя мечты. А я доминировал, лично. И даже кофе мне приносили с тортиками, за отпускание вожжи.
Так что не зовидуй.
>Думаю и сейчас в офисах востребован
Сейчас хомяк посмотрит в смартфоне что ему нужно. Или тимвывером на домашний пк зайдет и посмотрит, если патологически жаден и трафик считает.
>Рабочий доступ контролируется тем кто платит, то есть работодателем и он имеет полное право устанавливать ограничения.
Это в русской традиции любят ограничить. В то же время были у меня американские клиенты на аутсорсинге, дык на такое предложение просто выкатили глаза. Дескать ноу, ноу, мы верить в свой сотрудник и не ограничивать его свобода.
|
|3.19, Аноним (19), 16:12, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сейчас даже с каналами 5Мб не ставят (я не видел, пока что), главное - анлим.
|
|
|
|4.20, Аноним (19), 16:17, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Во времена диалапа емнип был смарткэш на java. Вот это была киллер фича - пробежался по страницам, гасишь модем и потом спокойно серфишь историю в оффлайне. Но что-то у автора тогда пошло не так, он психанул на себя и похеpил проект. Я потом кальмаром пытался добиться такого же эффекта, но нифига не вышло.
|