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Стабильный релиз прокси-сервера Squid 5

06.10.2021 14:06

После трёх лет разработки представлен стабильный релиз прокси-сервера Squid 5.1, готовый для использования в рабочих системах (выпуски 5.0.x имели статус бета-версий). После придания ветке 5.x статуса стабильной, в ней отныне будут производиться только исправления уязвимостей и проблем со стабильностью, также допускается внесение небольших оптимизаций. Разработка новых возможностей будет производиться в новой экспериментальной ветке 6.0. Пользователям прошлой стабильной ветки 4.x рекомендуется спланировать переход на ветку 5.x.

Основные новшества Squid 5:

  • В реализацию протокола ICAP (Internet Content Adaptation Protocol), используемого для интеграции с внешними системами проверки контента, добавлена поддержка механизма присоединения данных (trailer), позволяющего прикрепить к ответу дополнительные заголовки с метаданными, размещаемые после тела сообщения (например, можно передать контрольную сумму и детали о выявленных проблемах).
  • При перенаправлении запросов задействован алгоритм "Happy Eyeballs", который сразу использует полученный IP-адрес, не дожидаясь резолвинга всех потенциально доступных целевых адресов IPv4 и IPv6. Вместо учёта настройки "dns_v4_first" для определения порядка использования семейства адресов IPv4 или IPv6 теперь учитывается порядок ответа в DNS: если при ожидании резолвинга IP-адреса первым поступает ответ DNS AAAA, то будет использован полученный адрес IPv6. Таким образом, настройка предпочитаемого семейства адресов теперь выполняется на уровне межсетевого экрана, DNS или запуска с опцией "--disable-ipv6". Предложенное изменение позволяет ускорить время установки TCP-соединений и снизить влияние на производительность задержек при резолвинге в DNS.
  • Для использования в директиве "external_acl" добавлен обработчик "ext_kerberos_sid_group_acl" для аутентификации с проверкой групп в Active Directory при помощи Kerberos. Для запроса имени группы используется утилита ldapsearch, предоставляемая пакетом OpenLDAP.
  • Поддержка формата БД Berkeley DB объявлена устаревшей из-за лицензионных проблем. Ветка Berkeley DB 5.x уже несколько лет не сопровождается и остаётся с неисправленными уязвимостями, а перейти на более новые выпуски не позволяет изменение лицензии на AGPLv3, требования которой распространяются и на приложения, использующие BerkeleyDB в форме библиотеки - Squid поставляется под лицензией GPLv2, а AGPL несовместима с GPLv2. Вместо Berkeley DB проект переведён на использование СУБД TrivialDB, которая, в отличие от Berkeley DB, оптимизирована для одновременного параллельного доступа к БД. Поддержка Berkeley DB пока сохранена, но в обработчиках "ext_session_acl" и "ext_time_quota_acl" теперь рекомендуется использовать тип хранилища "libtdb" вместо "libdb".
  • Добавлена поддержка HTTP-заголовка CDN-Loop, определённого в RFC 8586 и позволяющего выявлять зацикливания при использовании сетей доставки контента (заголовок предоставляет защиту от ситуаций, когда запрос в процессе перенаправления между CDN по каким-то причинам возвращается обратно в исходную CDN, образуя бесконечное зацикливание).
  • В механизм SSL-Bump, позволяющем организовать перехват содержимого шифрованных HTTPS-сеансов, добавлена поддержка перенаправления подменённых (перезашифрованных) HTTPS-запросов через другие прокси-серверы, указанные в cache_peer, используя обычный туннель на базе метода HTTP CONNECT (передача через HTTPS не поддерживается, так как Squid пока не может передавать TLS внутри TLS). SSL-Bump позволяет при поступлении первого перехватываемого HTTPS-запроса установить TLS-соединение с целевым сервером и получить его сертификат. После этого Squid использует имя хоста из реального полученного от сервера сертификата и создаёт фиктивный сертификат, при помощи которого имитирует запрошенный сервер при взаимодействии с клиентом, продолжая при этом использовать для получения данных TLS-соединение, установленное с целевым сервером (чтобы подмена не приводила к выводу предупреждений в браузерах на стороне клиента требуется добавить в хранилище корневых сертификатов свой сертификат, использованный для генерации фиктивных сертификатов).
  • Добавлены директивы mark_client_connection и mark_client_pack для привязки меток Netfilter (CONNMARK) к клиентским TCP-соединениям или отдельным пакетам.

Следом по горячим следам опубликованы выпуски Squid 5.2 и Squid 4.17 в которых устранены уязвимости:

  • CVE-2021-28116 - утечка информации при обработке специально оформленных сообщений WCCPv2. Уязвимость позволяет атакующему повредить список известных маршрутизаторов WCCP и перенаправить трафик клиентов прокси-сервера на свой хост. Проблема проявляется только в конфигурациях с включённой поддержкой WCCPv2 и при возможности осуществления спуфинга IP-адреса маршрутизатора.
  • CVE-2021-41611 - ошибка при проверке TLS-сертификатов, позволяющая получить доступ с использованием сертификатов, не заслуживающих доверия.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Уязвимость в прокси-сервере Squid, позволяющая обойти ограничения доступа
  3. OpenNews: Выпуск прокси-сервера Squid 4.8 с устранением критической уязвимости
  4. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 4
  5. OpenNews: Первый выпуск Sonar, веб-интерфейса для прокси-сервера Squid
  6. OpenNews: Компания MariaDB представила прокси-сервер MaxScale 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55929
Ключевые слова: , squid, proxy
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, commiethebeastie (ok), 14:41, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А клиентские прокси до сих пор используются?
     
     
  • 2.3, Рева RarogCmex Денис (?), 14:46, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в основном для обхода блокировок
     
     
  • 3.8, OpenEcho (?), 15:18, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да, в основном для обхода блокировок

    или наоборот, для блокировки походов в обход блокировок

     
  • 2.4, QwertyReg (ok), 14:47, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В ынтерпрайзи - повсеместно. Не Сквид, конечно, а что-нибудь более надёжное и стабильное, типа CheckPoint или FortiGate, но используется.
    В мелких и госконторах видел только Сквид.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:07, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты бы ходил в тырнет не только за поревом, может знал бы, что сквид постабильнее твоих костылей)
     
     
  • 4.7, QwertyReg (ok), 15:18, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ты бы ходил в тырнет не только за поревом, может знал бы,
    > что сквид постабильнее твоих костылей)

    То-то жырный энтырпрайз его не использует совсем. Проплатиле, наверное!11

     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 14:45, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >в ней отныне будут производиться только исправления уязвимостей и проблем со стабильностью

    Неужто перепишут?..

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:09, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На Rust, ага.
     
     
  • 3.10, OpenEcho (?), 15:21, 06/10/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 15:39, 06/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.15, QwertyReg (ok), 15:54, 06/10/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.9, Cyber100 (ok), 15:19, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ага, годно.

    как теперь эту обнову присунуть в рабочий pfsense...

     
  • 1.12, Аноним (11), 15:43, 06/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кальмар - это любимый инструмент одмина уровня бох. Он позволяет доминировать над пользователем. Пущать или не пущать.собирать статистику. Вымогать ничтяки за покрывательство неуемных фантазий хомячка.
    Только с приходом мобильного шпд и смартфончиков/планшетов актуальность таки поубивалась. Да.
     
     
  • 2.13, 1 (??), 15:48, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она сильно поубавилась с приходом https
     
     
  • 3.14, кк (?), 15:52, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в энтерпрайзе кстати для этого все в mitm ударились массово
     
  • 3.17, Аноним (11), 15:57, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде давно 443 транспарентно научились?
     
  • 2.16, hefenud (ok), 15:57, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем тут твои мечты о доминировании?
    В нулевых кэширующий Squid реально был нужен в конторах, потому что трафик ограниченный и дорогой, приходилось и учитывать пользователей, и по приказу руководства(а не по своему желанию, как в твоих мечтах) ограничивать доступ с рабочих мест к определенным сайтам

    Думаю и сейчас в офисах востребован(с 2005 года не связан с офисными серверами, так что только предполагаю), как раз с целью ограничения сайтов на которые есть доступ с рабочего места. Рабочий доступ контролируется тем кто платит, то есть работодателем и он имеет полное право устанавливать ограничения.

     
     
  • 3.18, Аноним (11), 16:03, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у тебя мечты. А я доминировал, лично. И даже кофе мне приносили с тортиками, за отпускание вожжи.
    Так что не зовидуй.

    >Думаю и сейчас в офисах востребован

    Сейчас хомяк посмотрит в смартфоне что ему нужно. Или тимвывером на домашний пк зайдет и посмотрит, если патологически жаден и трафик считает.

    >Рабочий доступ контролируется тем кто платит, то есть работодателем и он имеет полное право устанавливать ограничения.

    Это в русской традиции любят ограничить. В то же время были у меня американские клиенты на аутсорсинге, дык на такое предложение просто выкатили глаза. Дескать ноу, ноу, мы верить в свой сотрудник и не ограничивать его свобода.

     
  • 3.19, Аноним (19), 16:12, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас даже с каналами 5Мб не ставят (я не видел, пока что), главное - анлим.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 16:17, 06/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во времена диалапа емнип был смарткэш на java. Вот это была киллер фича - пробежался по страницам, гасишь модем и потом спокойно серфишь историю в оффлайне. Но что-то у автора тогда пошло не так, он психанул на себя и похеpил проект. Я потом кальмаром пытался добиться такого же эффекта, но нифига не вышло.
     

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