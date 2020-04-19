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Уязвимость в прокси-сервере Squid, позволяющая обойти ограничения доступа

19.04.2020 08:59

Раскрыты сведения об уязвимостях в прокси-сервере Squid, которые без лишней огласки были устранены ещё в прошлом году в выпуске Squid 4.8. Проблемы присутствуют в коде обработки блока "@" в начале URL ("user@host") и позволяют обойти правила ограничения доступа, отравить содержимое кэша и совершать атаку с использованием межсайтового скриптинга.

  • CVE-2019-12524 - клиент при помощи специально оформленного URL может обойти правила, заданные при помощи директивы url_regex, и получить конфиденциальные сведения о прокси и обрабатываемом трафике (получить доступ к интерфейсу Cache Manager).
  • CVE-2019-12520 - через манипуляцию с данными об имени пользователя в URL можно добиться сохранения в кэше фиктивного содержимого для определённой страницы, что например, может использоваться для организации выполнения своего JavaScript-кода в контексте других сайтов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск прокси-сервера Squid 4.8 с устранением критической уязвимости
  3. OpenNews: Стабильный релиз прокси-сервера Squid 4
  4. OpenNews: Первый выпуск Sonar, веб-интерфейса для прокси-сервера Squid
  5. OpenNews: Критическая уязвимость в прокси-сервeре Squid
  6. OpenNews: Выпуск прокси-сервера Squid 3.4.8 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52765-squid
Ключевые слова: squid
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:01, 19/04/2020 [ответить]  
    		• –8 +/
    Очередная сишная дырень?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:11, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очередная компьютерная дырень
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:26, 19/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    > отравить содержимое кэша

    Произвести инъекцию смертельного яда?

     
  • 1.6, Аноним (6), 10:01, 19/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Вся ветка 4.х абсолютно неюзабельна. Вплоть до 4.5 squid жрал память как не в себя, так что каждые два часа приходилось убивать и заново стартовать процесс. Вообще непонятно, чем разрабы занимались, пиля эту версию. Такое впечатление, что все силы вбухали в перехват https (по заказу большого брата, ага), ибо ssl-bump - это единственное, что в 4.х наконец-таки стало работать, как задумано.
     

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