Уязвимость в прокси-сервере Squid, позволяющая обойти ограничения доступа

Раскрыты сведения об уязвимостях в прокси-сервере Squid, которые без лишней огласки были устранены ещё в прошлом году в выпуске Squid 4.8. Проблемы присутствуют в коде обработки блока "@" в начале URL ("user@host") и позволяют обойти правила ограничения доступа, отравить содержимое кэша и совершать атаку с использованием межсайтового скриптинга. CVE-2019-12524 - клиент при помощи специально оформленного URL может обойти правила, заданные при помощи директивы url_regex, и получить конфиденциальные сведения о прокси и обрабатываемом трафике (получить доступ к интерфейсу Cache Manager).

CVE-2019-12520 - через манипуляцию с данными об имени пользователя в URL можно добиться сохранения в кэше фиктивного содержимого для определённой страницы, что например, может использоваться для организации выполнения своего JavaScript-кода в контексте других сайтов.



