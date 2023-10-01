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Уязвимости в ядре Linux, Glibc, GStreamer, Ghostscript, BIND и CUPS

01.10.2023 12:25

Несколько недавно выявленных уязвимостей:

  • CVE-2023-39191 - уязвимость в подсистеме eBPF, дающая возможность локальному пользователю повысить свои привилегии и выполнить код на уровне ядра Linux. Уязвимость вызвана некорректной проверкой eBPF-программ, передаваемых пользователем для выполнения. Для проведения атаки пользователь должен иметь возможность загрузки своей BPF-программы (если параметр kernel.unprivileged_bpf_disabled выставлен в значение 0, например, как в Ubuntu 20.04). Сведения об уязвимости переданы разработчикам ядра ещё в декабре прошлого года, а исправление без лишней огласки внесено в январе.
  • CVE-2023-42753 - ошибка при работе с индексами массивов в реализации ipset в подсистеме ядра netfilter, которая может использоваться для инкремента/декремента указателей и создания условий для записи или чтения в область памяти за пределами выделенного буфера. Для проверки наличия уязвимости подготовлен прототип эксплоита, вызывающий аварийное завершение (не исключены более опасные сценарии эксплуатации). Исправление включено в состав выпусков ядра 5.4.257, 6.5.3, 6.4.16, 6.1.53, 5.10.195, 5.15.132.
  • CVE-2023-39192, CVE-2023-39193, CVE-2023-39193 - несколько уязвимостей в ядре Linux, приводящих к утечке содержимого памяти ядра из-за возможности чтения из областей вне выделенного буфера в функциях match_flags и u32_match_it подсистемы Netfilter, а также в коде обработки фильтров состояния. Уязвимости устранены в августе (1, 2) и июне.
  • CVE-2023-42755 - уязвимость, позволяющая непривилегированному локальному пользователю вызвать крах ядра из-за ошибки при работе с указателями в классификаторе трафика rsvp. Проблема проявляется в LTS-ядрах 6.1, 5.15, 5.10, 5.4, 4.19 и 4.14. Подготовлен прототип эксплоита. Исправление пока не принято в состав ядра и доступно в виде патча.
  • CVE-2023-42756 - состояние гонки в подсистеме ядра NetFilter, которое можно использовать для вызова локальным пользователем состояния Panic. Доступен прототип эксплоита, работающий как минимум в ядрах 6.5.rc7, 6.1 и 5.10. Исправление пока не принято в состав ядра и доступно в виде патча.
  • CVE-2023-4527 - переполнение стека в библиотеке Glibc, возникающее в функции getaddrinfo при обработке DNS-ответа, размером более 2048 байт. Уязвимость может привести к утечке данных из стека или аварийному завершению. Уязвимость проявляется только версиях Glibc новее 2.36 при использовании опции "no-aaaa" в /etc/resolv.conf.
  • CVE-2023-40474, CVE-2023-40475 - уязвимости в мультимедийном фреймворке GStreamer, вызванные целочисленным переполнением в обработчиках файлов с видео в формате MXF. Уязвимости могут привести к выполнению кода атакующего при обработке специально оформленных MXF-файлов в приложении, использующем GStreamer. Проблема устранена в пакете gst-plugins-bad 1.22.6.
  • CVE-2023-40476 - переполнение буфера в предлагаемом в GStreamer обработчике видео в формате H.265, позволяющее организовать выполнение кода при обработке специально оформленного видео. Уязвимость устранена в пакете gst-plugins-bad 1.22.6.
  • Разбор - разбор эксплоита, использующего уязвимость CVE-2023-36664 в пакете Ghostscript для выполнения своего кода при открытии специально оформленных документов в формате PostScript. Проблема вызвана некорректной обработкой имён файлов, начинающихся с символа "|" или префикса %pipe%. Уязвимость устранена в выпуске Ghostscript 10.01.2.
  • CVE-2023-3341, CVE-2023-4236 - уязвимости в DNS-сервере BIND 9, приводящие к аварийному завершению процесса named при обработке специально оформленных управляющих сообщений (достаточно доступа к TCP-порту, через который выполняется управление named (по умолчанию открыт только для loopback-интерфейса), знания ключа RNDC не требуется) или создания определённой высокой нагрузки в режиме DNS-over-TLS. Уязвимости устранены в выпусках BIND 9.16.44, 9.18.19 и 9.19.17.
  • CVE-2023-4504 - уязвимость в сервере печати CUPS и библиотеке libppd, приводящая к переполнению буфера при разборе специально оформленных документов в формате Postscript. Не исключена эксплуатация уязвимости для организации выполнения своего кода в системе. Проблема устранена в выпусках CUPS 2.4.7 (патч) и libppd 2.0.0 (патч).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Три критические уязвимости в Exim, позволяющие удалённо выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Локальная уязвимость в сетевой подсистеме ядра Linux
  4. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  5. OpenNews: Уязвимость в Linux-драйвере exFAT, позволяющая поднять привилегии в системе
  6. OpenNews: Уязвимости в PHP, GStreamer, Xen, Node.js, Python, GNOME Files и librsvg
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59852-linux
Ключевые слова: linux, kernek, glibc, gstreamer, ghostscript, bind, cups
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Деды-сишники заложили фундамент для борьбы с тивоизацией и цифровой несвободой позволяя создавать эксплойты.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:19, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как же мило при каждом удобном случае обвинять сишников
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 15:05, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ошибка при работе с индексами массивов
    > утечке содержимого памяти ядра из-за возможности чтения из областей вне выделенного буфера
    > ошибки при работе с указателями
    > переполнение стека
    > переполнение буфера
    > вызванные целочисленным переполнением
    > в libppd, приводящая к переполнению буфера

    Действительно, при чем тут сишники и их сишка?

     
  • 2.7, Аноним (7), 13:25, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ты свои неудачи в жизни проецируешь на сишку тебе бы к психологу походить.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:51, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не осилил Си вот и бесится.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:54, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё не дид, вот и бесится.
     
  • 4.28, Анонин (?), 14:45, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так эти все codemonkeys из новости тоже по ходу не осилили.
    Иначе откуда столько классических сишных багов?
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 15:06, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из совершенного непонимания местными экспертами математики, в частности статистики.

    Начинайте получать образование, хотя бы набрав в поисковике "систематическая ошибка выжившего".

    Ошибок на твоём любимом смузи-языке нет, поскольку ты ничего на нём не написал.

     
     
  • 6.36, Аноним (32), 15:18, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ошибок на твоём любимом смузи-языке нет, поскольку ты ничего на нём не написал.

    То есть ты хочешь сказать, что при всех прочих равных в С и "смузи-языке" одинаковые гарантии при работе с памятью?

     
     
  • 7.49, Витюшка (?), 16:47, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них "статистика" работает только в одну сторону;))
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:38, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как-то так ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.43, фнон (?), 16:15, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какой феерический бред! а есть еще?

    это последствия пограммирования на сишке?
    все эти UB, макросы и memory managment настолько разрушительно влияют на содержимое головы?

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 16:37, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Keep calm. Через некоторое время и до тебя дойдёт.
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:58, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно деды ничего не имели, но сами всё построили.
    А внуки - ни своё строить, ни чужое развивать. Только жаловаться на Опеннете.
     
     
  • 3.44, фнон (?), 16:22, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так самый главный дед ядра - Линус одобрил добавление в ядро нового языка

    и это был не С++ (потому что в сравнении с С тут работает теорема г-на Эскобара), и не
    FORTH, Pascal или куча других кандидатов

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:17, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мммм... какая кросота
     
  • 1.8, Аноним (7), 13:27, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Исторически для Линукс каждую либу пишет свой Васян и не известно на кого он работает. С этим в будущем надо будет что-то делать.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:55, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написать всё самому.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:55, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В прошлом был аудит: https://wiki.gentoo.org/wiki/Auditing_(project_archive)

    Сегодня надо начать со сборки с флагами для безопасности и передачи патчей в апстрим.

     
     
  • 3.52, Аноним (52), 17:53, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    The information in this article is representative of former times and has been archived.

    думаю это были "дела давно минувших дней" и с того момента в ядро столько накодили, что весь аудит пошел лесом

     
  • 2.17, Аноним (16), 13:57, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может ИИ натравить на сорцы, пусть баги поищет.
     
     
  • 3.20, Анонимусс (?), 14:07, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И после этого примет решение уничтожить человечество))
     
     
  • 4.30, YetAnotherOnanym (ok), 14:55, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И поделом.
     
  • 2.27, фнон (?), 14:42, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так и само ядро Линукса писал какой-то васян в качестве университетской работы
     
  • 2.53, Аноним (53), 18:02, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В будущем? В прошлом и настоящем есть *BSD
     

  • 1.9, Анонимусс (?), 13:39, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > организовать выполнение кода при обработке специально оформленного видео

    офигеть однако... посмотрел видосики и все утекло

     
  • 1.10, Аноним (10), 13:40, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Проблема вызвана некорректной обработкой имён файлов, начинающихся с символа "|" или префикса %pipe%.

    Подходил к концу 2023... Да сколько же можно. Напишите уже "экранизатор".

     
     
  • 2.13, фнон (?), 13:53, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты еще предложи проверять размеры массивов!
    тебе расскажут, что все будет работать медленно, пусть лучше будет CVE с повышением привилегий
     
     
  • 3.31, An (??), 15:03, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>тебе расскажут, что все будет работать медленно

    Дак выкати аргументированное опровержение! Раскатай их в блин!!!

     
     
  • 4.34, Аноним (32), 15:11, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дак выкати аргументированное опровержение!

    Опровержение выкатит профайлер кода. Правда, это только если среднестатистический сишник начнет его наконец-то применять...

     

  • 1.12, Собачье Сердце. (?), 13:52, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это корой то, ПОЗОР...

    Собачье Сердце.

     
  • 1.18, мсчмчс (?), 14:00, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда такого не было, и вот опять.
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:06, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто Сишников надо научить как тестировать код, и проблем будет куда меньше; а предложения, такого рода как закопать Си, - не выдерживают абсолютно никакой критики, - просто бредни сумасшедших!
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:13, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://eax.me/cpp-will-never-die/
     
     
  • 3.25, фнон (?), 14:27, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е не умрет пока в мире будут пограммисты-бракоделы, которые готовы получать "скорость" ценой "повышения привилегий"?

    конечно, таких целые толпы и закончатся они совсем не скоро((

     
  • 2.35, Аноним (32), 15:14, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто Сишников надо научить как тестировать код, и проблем будет куда меньше;

    Не поверишь, но во это все и есть уровень "куда меньше проблем". Убери статические анализаторы, которыми обмазаны такие проекты - вот тогда был бы ад.

     
     
  • 3.41, фнон (?), 15:58, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а эти статически анализаторы... они вообще, что анализируют?
    по недавним ошибкам складывается впечатление, что они "жужжат, но нифига не делают"
     

  • 1.21, Ебунтёнок (?), 14:12, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пофиг, сижу на Ubuntu 10.04.
     
  • 1.23, uis (??), 14:17, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > уязвимость в подсистеме eBPF

    Ща набегут свидетели краба на галерах и будут задвигать, что пришла сишечка всё испортила.

     
  • 1.24, uis (??), 14:22, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > которое можно использовать для вызова локальным пользователем состояния Panic.
    > вызвать крах ядра

    Лучше иметь корректные обнаружение и обработку непредвиденных ситуаций, чем не иметь.

     
     
  • 2.29, фнон (?), 14:46, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    удивительно, а в темах про новый язык обычно кричат
    "пок-пок-пок! у вас тут паника бросается паника на выход за пределы массива, а вот в святой сишечке, мы просто читаем юзерский пароль который рядом лежит"

    > корректные обнаружение и обработку непредвиденных ситуаций

    так UB никак не обнаруживается и не обрабатывается

     

  • 1.37, Тот_ещё_аноним (ok), 15:37, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Del
     
  • 1.39, Аноним (39), 15:45, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зато сколько радостного воя было, когда у FreeBSD нашлась единственная уязвимость в ping... Тут же в ядре щедро рассыпаны учебные материалы как ядро писать не нужно, даже Just for Fun
     
     
  • 2.46, Аноним (52), 16:25, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну так ты не сравнивай академический код, с поделием каких-то...
    bsd писали образованные люди из университетов

    думаю у почти всех этих творений GPL лицензия и куча бомжей пишущих с i386

     

  • 1.51, Анонин (?), 17:51, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, кто там кудахтал в соседней теме про Snap Store?
    А тут уязвимости поставляются прим через стандарный менеджер и даже с обновлениями ядра! Круто, да?
     

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