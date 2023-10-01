Уязвимости в ядре Linux, Glibc, GStreamer, Ghostscript, BIND и CUPS

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|1.1, Аноним (1), 13:13, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Деды-сишники заложили фундамент для борьбы с тивоизацией и цифровой несвободой позволяя создавать эксплойты.
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|3.32, Аноним (32), 15:05, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ошибка при работе с индексами массивов
> утечке содержимого памяти ядра из-за возможности чтения из областей вне выделенного буфера
> ошибки при работе с указателями
> переполнение стека
> переполнение буфера
> вызванные целочисленным переполнением
> в libppd, приводящая к переполнению буфера
Действительно, при чем тут сишники и их сишка?
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|2.7, Аноним (7), 13:25, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ты свои неудачи в жизни проецируешь на сишку тебе бы к психологу походить.
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|4.28, Анонин (?), 14:45, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так эти все codemonkeys из новости тоже по ходу не осилили.
Иначе откуда столько классических сишных багов?
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|5.33, Аноним (33), 15:06, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из совершенного непонимания местными экспертами математики, в частности статистики.
Начинайте получать образование, хотя бы набрав в поисковике "систематическая ошибка выжившего".
Ошибок на твоём любимом смузи-языке нет, поскольку ты ничего на нём не написал.
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|6.36, Аноним (32), 15:18, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ошибок на твоём любимом смузи-языке нет, поскольку ты ничего на нём не написал.
То есть ты хочешь сказать, что при всех прочих равных в С и "смузи-языке" одинаковые гарантии при работе с памятью?
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|3.43, фнон (?), 16:15, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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какой феерический бред! а есть еще?
это последствия пограммирования на сишке?
все эти UB, макросы и memory managment настолько разрушительно влияют на содержимое головы?
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|2.40, Аноним (40), 15:58, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно деды ничего не имели, но сами всё построили.
А внуки - ни своё строить, ни чужое развивать. Только жаловаться на Опеннете.
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|3.44, фнон (?), 16:22, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так самый главный дед ядра - Линус одобрил добавление в ядро нового языка
и это был не С++ (потому что в сравнении с С тут работает теорема г-на Эскобара), и не
FORTH, Pascal или куча других кандидатов
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|1.8, Аноним (7), 13:27, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Исторически для Линукс каждую либу пишет свой Васян и не известно на кого он работает. С этим в будущем надо будет что-то делать.
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|3.52, Аноним (52), 17:53, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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The information in this article is representative of former times and has been archived.
думаю это были "дела давно минувших дней" и с того момента в ядро столько накодили, что весь аудит пошел лесом
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|2.27, фнон (?), 14:42, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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так и само ядро Линукса писал какой-то васян в качестве университетской работы
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|1.9, Анонимусс (?), 13:39, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> организовать выполнение кода при обработке специально оформленного видео
офигеть однако... посмотрел видосики и все утекло
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|1.10, Аноним (10), 13:40, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Проблема вызвана некорректной обработкой имён файлов, начинающихся с символа "|" или префикса %pipe%.
Подходил к концу 2023... Да сколько же можно. Напишите уже "экранизатор".
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|2.13, фнон (?), 13:53, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ты еще предложи проверять размеры массивов!
тебе расскажут, что все будет работать медленно, пусть лучше будет CVE с повышением привилегий
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|3.31, An (??), 15:03, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>тебе расскажут, что все будет работать медленно
Дак выкати аргументированное опровержение! Раскатай их в блин!!!
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|4.34, Аноним (32), 15:11, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дак выкати аргументированное опровержение!
Опровержение выкатит профайлер кода. Правда, это только если среднестатистический сишник начнет его наконец-то применять...
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|1.19, Аноним (19), 14:06, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Просто Сишников надо научить как тестировать код, и проблем будет куда меньше; а предложения, такого рода как закопать Си, - не выдерживают абсолютно никакой критики, - просто бредни сумасшедших!
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|3.25, фнон (?), 14:27, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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т.е не умрет пока в мире будут пограммисты-бракоделы, которые готовы получать "скорость" ценой "повышения привилегий"?
конечно, таких целые толпы и закончатся они совсем не скоро((
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|2.35, Аноним (32), 15:14, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Просто Сишников надо научить как тестировать код, и проблем будет куда меньше;
Не поверишь, но во это все и есть уровень "куда меньше проблем". Убери статические анализаторы, которыми обмазаны такие проекты - вот тогда был бы ад.
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|3.41, фнон (?), 15:58, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а эти статически анализаторы... они вообще, что анализируют?
по недавним ошибкам складывается впечатление, что они "жужжат, но нифига не делают"
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|1.23, uis (??), 14:17, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> уязвимость в подсистеме eBPF
Ща набегут свидетели краба на галерах и будут задвигать, что пришла сишечка всё испортила.
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|1.24, uis (??), 14:22, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> которое можно использовать для вызова локальным пользователем состояния Panic.
> вызвать крах ядра
Лучше иметь корректные обнаружение и обработку непредвиденных ситуаций, чем не иметь.
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|2.29, фнон (?), 14:46, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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удивительно, а в темах про новый язык обычно кричат
"пок-пок-пок! у вас тут паника бросается паника на выход за пределы массива, а вот в святой сишечке, мы просто читаем юзерский пароль который рядом лежит"
> корректные обнаружение и обработку непредвиденных ситуаций
так UB никак не обнаруживается и не обрабатывается
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|1.39, Аноним (39), 15:45, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зато сколько радостного воя было, когда у FreeBSD нашлась единственная уязвимость в ping... Тут же в ядре щедро рассыпаны учебные материалы как ядро писать не нужно, даже Just for Fun
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|2.46, Аноним (52), 16:25, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну так ты не сравнивай академический код, с поделием каких-то...
bsd писали образованные люди из университетов
думаю у почти всех этих творений GPL лицензия и куча бомжей пишущих с i386
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|1.51, Анонин (?), 17:51, 01/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати, кто там кудахтал в соседней теме про Snap Store?
А тут уязвимости поставляются прим через стандарный менеджер и даже с обновлениями ядра! Круто, да?
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