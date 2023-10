Уязвимости в ядре Linux, Glibc, GStreamer, Ghostscript, BIND и CUPS

2.15 , Аноним ( 14 ), 13:55, 01/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Написать всё самому.

2.16, Аноним (16), 13:55, 01/10/2023
В прошлом был аудит: https://wiki.gentoo.org/wiki/Auditing_(project_archive) Сегодня надо начать со сборки с флагами для безопасности и передачи патчей в апстрим.

3.52, Аноним (52), 17:53, 01/10/2023
The information in this article is representative of former times and has been archived. думаю это были "дела давно минувших дней" и с того момента в ядро столько накодили, что весь аудит пошел лесом

2.17, Аноним (16), 13:57, 01/10/2023
Может ИИ натравить на сорцы, пусть баги поищет.

3.20, Анонимусс (?), 14:07, 01/10/2023
И после этого примет решение уничтожить человечество))

4.30, YetAnotherOnanym (ok), 14:55, 01/10/2023
И поделом.

2.27, фнон (?), 14:42, 01/10/2023
так и само ядро Линукса писал какой-то васян в качестве университетской работы

2.53, Аноним (53), 18:02, 01/10/2023
В будущем? В прошлом и настоящем есть *BSD