Уязвимости в PHP, GStreamer, Xen, Node.js, Python, GNOME Files и librsvg

2.2 , Sergey ( ?? ), 10:10, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В расте не может быть уязвимости !

2.3 , Анонимусс ( ? ), 10:29, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Ну так именно поэтому тут проблема с путями, а не с переполнением буфера или overflow как в дыряшке в соседних уязвимостях.

3.4 , Sergey ( ?? ), 10:34, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где по вашему больше виноват человек (кодер) где пути или где память ?

4.5 , Анонимусс ( ? ), 10:41, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – И там и там виноват)) Но с памятью ошибки опаснее, пути не дадут выполнить произвольный код.

Поэтому у этой уязвимости CVE-2023-38633 score 7.5, а у уязвимости в CVE-2023-3824 с памятью - 9.4 CRITICAL.

Чувствуется разница? А вообще все эти уязвимости с выходом за пределы родного каталога - просто результат черехж0пно спроектированной оси. Просто дыряшке ты с легкостью сделаешь обе ошибки, а в растишке нужно постараться, чтобы накосячить с памятью.

5.49 , Аноним ( - ), 16:14, 13/08/2023 Скрыто модератором +2 + / – 3.33 , Аноним ( 33 ), 14:20, 13/08/2023 Скрыто модератором +1 + / – 2.22 , Шарп ( ok ), 12:37, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Там логическая ошибка, а не типичный сишный обсёр с указателями.

3.24 , Аноним ( - ), 13:14, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это типичная логическая ошибка на Расте, каких в будущем будет много. И такой тип ошибок превратится в класс уязвимостей.

4.35 , Аноним ( 33 ), 14:22, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они время жизни указателя отследить не могут не то что пути.

3.55 , Anon3 ( ? ), 17:35, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так и об указателях можно сказать, что это логическая ошибка работы с указателями.

Я уже начинаю считать количество типичных обс_ров разработчиков на rust при работе с файлами, включая https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59548

Есть гипотеза, что rust развращает, и разработчик ожидает, что работа с файлами будет такая же безопасная как с указателями.

Вот что мешает разработать и встроить в rust безопасную работу с файлами с учетом их владения, передачи (включая по сети) и времени жизни? Rust начинали писать на OCaml, эту задачу может проще будет решить (для начала) на каком нибудь Coq, Agda, Idris

4.61 , ИмяХ ( ? ), 18:54, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не получится. Надо создать новый язык, заточеный на безопасную работу с файловыми путями. И рекламировать его везде, вставляя по три больших абзаца текста про безопасную работу с файловыми путями, избавляя программиста от типичных ошибок выхода за пределы рабочего каталога

5.68 , Anon3 ( ? ), 20:38, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, не то, чтобы не получится.

Но, наверно, вы правы.

Во первых семантика работы с обьектами файловой системы и указателями может не совпадать и будет код на rust похожый на кашу (сейчас, то rust - образец элегантности)

Во вторых, не всем нужна работа с файлами (может же персистентность обеспечиваться СУБД, etc)

А вот rust, и всю его инфраструктуру, видимо надо позиционировать как stateless, всю работу с IO обьявть unsafe.

Итого: rust, не язык общего назначения, а вычислитель с перекладыванием байтов в оперативной памяти

2.30 , Аноним ( 30 ), 14:12, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно, это лишний раз доказывает, что сознательные программисты/компании не зря (пусть не сразу) отказываются от сишки/плюсов. В них бы на одну эту "логическую" ошибку было бы в довесок еще две-три-четыре критических ошибки работы с памятью. Отрадно видеть, что в целом ЯП дает то, что обещает. Думать за программиста над задачей он не обещал. Это вам к чатгопоте будущих версий.

3.36 , Аноним ( 33 ), 14:22, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Компании в твоём сказочном мире?

3.45 , Аноним ( 45 ), 15:43, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А, ну да, точно. И поэтому гугловцы решили переписать сетевой стек фуксии с го на плюсы.

Видишь ли в конторах где умеют проверять уровень тупости программистов существуют отборочные вопросы и там сразу понятно кто явился. Растишка если бы был панацеей уже применялся бы вообще везде.

4.67 , Аноним ( 67 ), 20:27, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока что только отзывы от фанатов в духе "выбрать ржавчину было самой большой ошибкой моей жизни" и далее перечень объективных причин, почему это действительно оказалось плохой идеей. Но, в то же время, ржавчина всё ещё лучше сотен аналогичных моднявых язычков, и если таких неудачников не будет, она никогда не станет юзабельной. Поэтому, чем больше провалов, тем лучше.

