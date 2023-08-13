Уязвимости в PHP, GStreamer, Xen, Node.js, Python, GNOME Files и librsvg

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|1.1, Аноним (1), 09:50, 13/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Уязвимость (CVE-2023-38633) в библиотеке librsvg
Вот переписали бы на... Ой, это ведь была libsvg когда-то.
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|2.3, Анонимусс (?), 10:29, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Ну так именно поэтому тут проблема с путями, а не с переполнением буфера или overflow как в дыряшке в соседних уязвимостях.
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|3.4, Sergey (??), 10:34, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где по вашему больше виноват человек (кодер) где пути или где память ?
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|4.5, Анонимусс (?), 10:41, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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И там и там виноват)) Но с памятью ошибки опаснее, пути не дадут выполнить произвольный код.
Поэтому у этой уязвимости CVE-2023-38633 score 7.5, а у уязвимости в CVE-2023-3824 с памятью - 9.4 CRITICAL.
Чувствуется разница? А вообще все эти уязвимости с выходом за пределы родного каталога - просто результат черехж0пно спроектированной оси.
Просто дыряшке ты с легкостью сделаешь обе ошибки, а в растишке нужно постараться, чтобы накосячить с памятью.
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|2.22, Шарп (ok), 12:37, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там логическая ошибка, а не типичный сишный обсёр с указателями.
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|3.24, Аноним (-), 13:14, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, это типичная логическая ошибка на Расте, каких в будущем будет много. И такой тип ошибок превратится в класс уязвимостей.
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|4.35, Аноним (33), 14:22, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они время жизни указателя отследить не могут не то что пути.
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|3.55, Anon3 (?), 17:35, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так и об указателях можно сказать, что это логическая ошибка работы с указателями.
Я уже начинаю считать количество типичных обс_ров разработчиков на rust при работе с файлами, включая https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59548
Есть гипотеза, что rust развращает, и разработчик ожидает, что работа с файлами будет такая же безопасная как с указателями.
Вот что мешает разработать и встроить в rust безопасную работу с файлами с учетом их владения, передачи (включая по сети) и времени жизни? Rust начинали писать на OCaml, эту задачу может проще будет решить (для начала) на каком нибудь Coq, Agda, Idris
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|4.61, ИмяХ (?), 18:54, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не получится. Надо создать новый язык, заточеный на безопасную работу с файловыми путями. И рекламировать его везде, вставляя по три больших абзаца текста про безопасную работу с файловыми путями, избавляя программиста от типичных ошибок выхода за пределы рабочего каталога
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|5.68, Anon3 (?), 20:38, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, не то, чтобы не получится.
Но, наверно, вы правы.
Во первых семантика работы с обьектами файловой системы и указателями может не совпадать и будет код на rust похожый на кашу (сейчас, то rust - образец элегантности)
Во вторых, не всем нужна работа с файлами (может же персистентность обеспечиваться СУБД, etc)
А вот rust, и всю его инфраструктуру, видимо надо позиционировать как stateless, всю работу с IO обьявть unsafe.
Итого: rust, не язык общего назначения, а вычислитель с перекладыванием байтов в оперативной памяти
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|2.30, Аноним (30), 14:12, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно, это лишний раз доказывает, что сознательные программисты/компании не зря (пусть не сразу) отказываются от сишки/плюсов. В них бы на одну эту "логическую" ошибку было бы в довесок еще две-три-четыре критических ошибки работы с памятью. Отрадно видеть, что в целом ЯП дает то, что обещает. Думать за программиста над задачей он не обещал. Это вам к чатгопоте будущих версий.
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|3.45, Аноним (45), 15:43, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, ну да, точно. И поэтому гугловцы решили переписать сетевой стек фуксии с го на плюсы.
Видишь ли в конторах где умеют проверять уровень тупости программистов существуют отборочные вопросы и там сразу понятно кто явился. Растишка если бы был панацеей уже применялся бы вообще везде.
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|4.67, Аноним (67), 20:27, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что только отзывы от фанатов в духе "выбрать ржавчину было самой большой ошибкой моей жизни" и далее перечень объективных причин, почему это действительно оказалось плохой идеей. Но, в то же время, ржавчина всё ещё лучше сотен аналогичных моднявых язычков, и если таких неудачников не будет, она никогда не станет юзабельной. Поэтому, чем больше провалов, тем лучше.
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|1.6, Аноним (-), 10:45, 13/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1. phar_dir_read ошибка в файле dirstream.c немного ошиблись с вычислением размеров, бывает
2. логическая ошибка парсинга
3. GStreamer - в файле rmdemux.c забыли вычислять size для gst_buffer
4. xen-netback/netback.c - buffer overrun, какая неожиданность!
5. в жабаскрипте не силен, но тк там нет строгой типизации, то не удивительно
6. urllib.parse - забыли экранировать ввод? странная ошибка для такой древней либы
7. GNOME Files... проблема suid на пеньке появляется регулярно, возможно дело не в руках, а архитектуре
8. и логическая ошибка в librsvg, почти как в PHP что вдвойне обидно)
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|2.9, Sergey (??), 10:49, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я про то что как бы оказалась что Раст будет способствовать понижению уровня программиста.
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|3.11, Аноним (11), 10:54, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты делаешь такой вывод из одной cve'шки ?
было бы интересно глянуть, что там было до переписывания (но лень)))
может логику транслировали 1-в-1 со всеми ошибками
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|4.73, tty0 (?), 00:43, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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История помнит Delphi. Раст, конечно, не столь удобный и продуманный, но все возможно.
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|3.13, Анонин (?), 11:08, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ахаха, а у сишных бракоделов, которые даже размер буфера вычислить не могут, сильно высокий уровень??
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|5.26, Аноним (26), 13:38, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри на число уязвимостей и сложи 2+2(про переполнение не забудь)
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|6.28, Аноним (67), 14:07, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Посмотри на чём пишут софт и на чём только переписывают привет миры и сложи 1 и 1.
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|7.32, Аноним (30), 14:20, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Посмотрел. В андроиде (в последнийх версиях) _новую_ нативную системщину стараются писать на расте и выкидывают к хе.рам собачьим си/плюсы. Старую сишню/плюсовину пока переписывать не собираются, там же рациональные люди, не фанатики - слишком дофига написано, всё не перепишешь, плюс в старом уже большинство ошибок вылизано. Зато радуются, что в ядро растишку всунули. Грозятся, что когда вызреет то и в ядро на расте будут писать, ибо все эти сишные баги их достали. Так что держись там.
https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
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|8.39, Аноним (67), 14:26, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Как я понимаю, ты радуешься за успехи корп в эмбеддовке, но это не серьёзно Как... текст свёрнут, показать
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|9.41, Аноним (30), 14:41, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Похоже, не читал ссылку Свободен, пионер Скоро в школу ага, попробуй найди ст... текст свёрнут, показать
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|5.59, Анонин (?), 18:22, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы умели считать, то и уязвимостей не было))
glibc https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59529
"Устранена уязвимость CVE-2023-25139, приводящая к переполнению буфера в функциях семейства printf при записи в буфер строковых представлений чисел с разделителями тысячных диапазонов, если размер буфера рассчитан без учёта разделителей (например, вывод 1,234,567 приведёт к переполнению на 2 байта)."
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|2.21, Аноним (21), 12:19, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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5. Оно и видно что не силён, ведь все 7 из 7 уязвимостей в ноде ни как не связаны с динамической типизацией
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|2.14, Анонин (?), 11:10, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Проблема не с путями, а с тем, куда ось дает доступ.
То что кто угодно может читать что угодно было нормально в дремучие времена юниксов.
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|3.17, Sergey (??), 11:55, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Selinux может ограничивать доступ не только к файлам и сетке но и к памяти ...
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|4.29, Анонин (?), 14:10, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может, это круто. Ну и где ваш Selinux? Его нужно установить и настроить, причем правильно настроить, а то будет еще хуже. В AppArmor можно тоже прописать deny path, а толку.
Это должно быть в оси по умолчанию. Каждая аппа получает доступ к своей папке в хомяке и больше никуда. Все остальные запросы на доступ идут через запросы к оси и юзер дает права. Или прописываются ручками в отдельном конфиге, если так удобнее.
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|5.46, Аноним (46), 15:47, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В первом абзаце жалуется на то, что ему SELinux папа не настроил, и тут же во втором просит дать ему SELinux ручками настраивать. Подростки такие подростки…
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|6.58, Анонин (?), 18:16, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще раз для таких отбитых как ты))
SELinux - это просто костыль для ядра, потому что в свое время нормально не сделали, а потом уже поздно было переделывать. Контроль доступа к каталогам должен (был) быть неотъемлемой частью ядра. Но что есть, то есть.
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|7.64, uis (??), 19:21, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как же должно быть нормально, о великий кексперт?
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|5.62, Sergey (??), 19:11, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В смысле установить и намтроить ? В Федоре все по дефаульту пашет.
В 2005 году (точно не помню) бяла утечка ПХП и пол инета сайты потюкали, а что были на Шапке не пострадали.
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|1.15, Аноним (12), 11:12, 13/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Специальные элементы директорий '.' и '..' были большой ошибкой и костылём для того, чтобы bat-файлы, не имеющие ООП, было легче писать. Давно пора прекратить обработку '.' и '..' на уровне ядра и сломать все программы, от этого зависящие. Кому нужна родительская директория - пусть используют API операционной системы, POSIX API или std::filesystem. Это и есть окончательное решение вопроса.
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|1.18, Аноним (18), 11:59, 13/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уязвимость в librsvg?! Не может быть! Эта библиотека написана на безопасном языке!
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|2.20, Аноним (20), 12:14, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дык и уязвимость безопасная. Просто фича такая, не дырень же.
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|2.40, Аноним (30), 14:30, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все верно. Там ведь наверное выход за пределы массива? Или обращение к невыделенной памяти? Или, может быть, ее дважды освободили? Хм... Так, что там еще... "Думать за программиста над задачей, предметной областью и не допускать АБСОЛЮТНО ЛЮБЫХ ВООБРАЗИМЫХ ошибок"? А, нет, это сишники выдумали это утверждение и приписывают его растоманам и языку. Пусть тешатся, болезные, ибо как им еще самоутверждаться, оправдываться за 70% ошибок в своих поделках.
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|3.50, Аноним (33), 16:32, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так растовики и считать не умеют выдумывают проценты и сами в них верят.
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|3.52, gleb (?), 16:40, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не-а. Это наглядная иллюстрация к утверждению, что Раст затрудняет процесс написания (требует повышенного внимания программиста) и следовательно, косвенно способствует появлению логических ошибок.
Сдаётся мне, таких новостей будет появляться всё больше.
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|1.23, Аноним (23), 12:39, 13/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет, Rust тут не поможет: ни один баг не про double-free и не про use-after-free, а больше никаких гарантий этот язык не дает.
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|1.27, Витюшка (?), 13:46, 13/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, как поможет Rust, если он тихо проглатывает численные переполнения в арифметических операциях?
Значит скоро полезут уязвимости.
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|2.56, Аноним (56), 18:09, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переполнения не выходят за границы отведенной памяти. Значение становится невалидное. Кроме того, можно указать поведение в случае переполнения.
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|4.74, Анонимусс (?), 02:22, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же по ссылке написано
> thread panicked at 'index out of bounds
Проверка не дала выйти за границу.
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|1.43, Kuromi (ok), 15:27, 13/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"при обработке файлов в формате RealMedia"
Ну вряд ли много кто сейчас помнит-то о таком формате, не то что пользует. Такое найти можно только в пыльных архивах и еще кое где.
Не самый удачный формат для использования уязвимости.
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|2.44, Аноним (67), 15:37, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем не менее, этот формат должен поддерживаться, иначе пользователи будут ныть. А значит, формат максимально удачный. Только вчера выяснял, почему в свеженькой игрушечке не работает видео, и там как раз этот формат оказался.
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|3.69, Аноним (69), 20:59, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>этот формат должен поддерживаться, иначе пользователи будут ныть
Утрутся и сконвертируют. Распространители контента, не пользователи. У пользователей не ffmpeg виноват будет, а те, кто контент во всратом формате, а не в общепринятых h.264 h.255 vp9 в кортейнерах и mp4 mkv (и варианте webm) публикует.
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|4.70, Аноним (67), 21:40, 13/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь у пользователей всё работает. Это очень популярный формат на самом деле, куда популярнее, скажем, общепринятых ogg+theora/daala.
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|1.72, Минона (ok), 00:38, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это все от использования всяких ИИ-копилотов.
Деградация налицо, обленились.
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