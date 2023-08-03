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Уязвимость в пакетном менеджере Cargo

03.08.2023 22:11

В пакетном менеджере Cargo, применяемом для управления пакетами и сборки проектов на языке Rust, выявлена уязвимость (CVE-2023-38497), вызванная отсутствием учёта значения umask в процессе извлечения файлов из пакетов на Unix-подобных системах, что приводит к установке для извлечённых файлов исходных прав доступа, указанных в архиве.

Если в архиве имеются файлы с правами, разрешающими запись для всех пользователей, то они будут распакованы без очистки данных прав, что позволит любому локальному пользователю изменить код зависимости и добиться выполнения своего кода во время компиляции и выполнения проекта другим пользователем. Уязвимость устранена в выпуске Rust 1.71.1.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Уязвимость в пакетном менеджере Cargo, применяемом в экосистеме Rust
  3. OpenNews: Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust
  4. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
  5. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  6. OpenNews: Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59548-cargo
Ключевые слова: cargo, rust
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Обсуждение (4) RSS
  • 2, Аноньимъ (ok), 22:26, 03/08/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Это и уязвимостью то сложно назвать... На каждый баг новости будемс создавать?
     
  • 3, Аноним (3), 22:28, 03/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    а че, карго куда-то не в хомяк распаковывает? У /home/$USER обычно 0700, так что $ANOTHER_USER будет кусать локти, а не "изменять код зависимости". и почему в архиве сохраняются пермишоны как есть, а не как в гите? (100755, 100644 и усё, остальные не поддерживается)
     
     
  • 4, Anonymous116723333333333 (?), 22:34, 03/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в гите на папку target? :^))))))))
     

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