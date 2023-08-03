Уязвимость в пакетном менеджере Cargo

В пакетном менеджере Cargo, применяемом для управления пакетами и сборки проектов на языке Rust, выявлена уязвимость (CVE-2023-38497), вызванная отсутствием учёта значения umask в процессе извлечения файлов из пакетов на Unix-подобных системах, что приводит к установке для извлечённых файлов исходных прав доступа, указанных в архиве.

Если в архиве имеются файлы с правами, разрешающими запись для всех пользователей, то они будут распакованы без очистки данных прав, что позволит любому локальному пользователю изменить код зависимости и добиться выполнения своего кода во время компиляции и выполнения проекта другим пользователем. Уязвимость устранена в выпуске Rust 1.71.1.



