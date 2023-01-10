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Уязвимость в пакетном менеджере Cargo, применяемом в экосистеме Rust

10.01.2023 21:22

В пакетном менеджере Cargo, применяемом для управления пакетами и сборки проектов на языке Rust, выявлена уязвимость (CVE-2022-46176), допускающая проведение MITM-атаки, позволяющей вклиниться в канал связи с сервером. Уязвимость вызвана отсутствием проверки хостового открытого ключа во время клонирования индексов и зависимостей по SSH, что позволяет перенаправить обращение на подставной сервер при наличии у атакующего возможности перехвата трафика (например, при контроле над беспроводной точкой доступа или компрометации домашнего/офисного маршрутизатора).

Атака может быть совершена в том числе на конфигурации, явно не использующие SSH для обращения к индексам или зависимостям, если в настройках Git разрешена замена HTTPS-соединений к GitHub на SSH (параметр url.<base>.insteadOf), что приводит к клонированию индекса репозитория crates.io по SSH.

Уязвимость устранена в выпуске Rust 1.66.1, в котором была реализована проверка соответствия текущего открытого ключа SSH-сервера ключу, который использовался в прошлых сеансах. В случае изменения ключа в новой версии выводится ошибка из-за подозрения в совершении MITM-атаки. При первом соединении вместо подтверждения подлинности серверного открытого ключа теперь также выводится ошибка с информацией о том как добавить открытый ключ в список ключей, заслуживающих доверия, что может повлиять на работу автоматизированных систем сборки, впервые клонирующих индексы или зависимости с определённого хоста.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust
  3. OpenNews: Уязвимости в Please, альтернативе sudo, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Уязвимость в сетевых библиотеках языков Rust и Go, позволяющая обойти проверку IP-адресов
  5. OpenNews: Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58458-cargo
Ключевые слова: cargo, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 22:55, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Кажется, к "don't roll your own crypto" надо добавить "don't reimplement SSH clients"
     
  • 1.9, Аноним (9), 22:58, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в выпуске Rust 1.66.1

    Очень хороший язык, когда каждую неделю выходит новая версия и ломает совместимость со старой. Наверное, круто держать разные версии компилятора для разных программ.

     
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 23:17, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > выходит новая версия и ломает совместимость со старой

    Экспертиза от опеннет во всей красе.

     
     
  • 3.15, Деанон (?), 23:20, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арчеводы тоже
     
  • 3.17, Аноним (17), 23:31, 10/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > теперь также выводится ошибка ... что может повлиять на работу автоматизированных систем сборки
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:58, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не, ну тут ни раст ни его разработчики не винова^W... oh wait, shit
     
  • 1.20, AlexCr4ckPentest (ok), 23:47, 10/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотите добавить дыр в системе на C?
    Просто выполните команду:
    $ sudo pacman -S rust
     

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