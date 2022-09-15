Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust

2.20 , Аноним ( 20 ), 11:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А ты этот свой коммент оставляешь только в новостях про уязвимости раста-и-экосистемы? Или в сишных тоже?

3.24 , анонимус ( ?? ), 11:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Уязвимость - есть уязвимость. Язык это всего лишь деталь реализации. Всем багам - бой.

4.28 , Аноним ( 7 ), 11:41, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хоть один растофанатик про это знает?

5.51 , Аноним ( 51 ), 12:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Об один опеннет эксперт умеет думать?

6.124 , Аноним ( 122 ), 16:41, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты явно не умеешь.

2.21 , Аноним ( 21 ), 11:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не в ущерб скорости и размеру сборки и возможности вносить изменения в компилятор (в копи расте только с разрешением). Да и слишком много там сложных концепций в которых никто не разбирается.

3.23 , анонимус ( ?? ), 11:27, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы сказал что тут надо исходить из критичности и масштаба проблемы. Важные проблемы(техдолг сложности сюда же) должны решаться любой ценой

4.29 , Аноним ( 7 ), 11:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну всё ясно ты никогда не работал хоть над каким-то проектом. Закончишь школу сразу приходи в комменты.

5.36 , анонимус ( ?? ), 11:57, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну всё ясно, тебе нечего возразить и ты сразу переходишь на личности) Понятно, что техдолг дорого исправлять с учетом гонки за новыми(и не всегда полезными) фичами. Но чем дольше его копить(особенно десятилетиями) тем больнее он стреляет.

6.43 , Аноним ( 7 ), 12:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты уже три миллиона раз работу сменишь. Если ты работаешь на проекте 10 лет это с тобой что-то не так.

7.52 , мелкософта ( ? ), 12:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что не так?

7.55 , анонимус ( ?? ), 12:55, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так долго я в одном месте не работал, это была отсылка к какому-нибудь гцц, например. Ну и есть куча промышленного легаси, который тоже кто-то поддерживает. На каком-нибудь коболе для красочности.

2.25 , Moomintroll ( ok ), 11:32, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо признать что в софте всегда будут баги, пока его пишет человек. В первую очередь это нужно признать военам раста. Агрессивный маркетинг раста незамутнённым мозгом воспринимается так, будто это серебряная пуля, панацея, и написание софта на расте автоматически ограждает разработчика якобы от любых ошибок. Но дело в том, что не от любых. Ни один язык, компилятор, линтер, рантайм и т.д. не сможет определить логическую ошибку. Однако растофаны этот факт почему-то игнорируют. И именно поэтому адекватные люди злорадствуют, когда находят баги в софте написанном на расте, и тыкают в них носом недалёких адептов раста. P.S. Я тоже злорадствую.

3.31 , Аноним ( 7 ), 11:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что, ты им просто рушишь всю картину мира. Зачем тогда нужен раст если он не спасает от всего?

3.39 , Анонн ( ? ), 12:36, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – К сожалению это не понимают только отбитые растохейтеры.

Растофанатики как раз прекрасно знают от каких классов ошибок защищает borrow checker. И логических ошибок в этом списке нет. > адекватные люди злорадствуют А теперь немного взаимоисключающих параграфов.

4.54 , мелкософта ( ? ), 12:53, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А теперь немного взаимоисключающих параграфов. Аа что, адекватным запрещенно злорадствовать? Вы полиция злости?

4.87 , qrKot ( ? ), 14:38, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Растофанатики как раз прекрасно знают от каких классов ошибок защищает borrow checker Растофанатики уверены, что от всех, на то они и фанатики. Тчк.

3.48 , анонимус ( ?? ), 12:43, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >написание софта на расте автоматически ограждает разработчика якобы от любых ошибок. Никто никогда такого не может заявлять в трезвом уме. На мой взгляд именно воены раста как раз это отлично понимают.

Раст явно декларирует какие он дает гарантии в safe-коде и 5 явных проверок, которые отключаются для unsafe. Всё. Все остальные логические ошибки, race condition возможны(от гонок данных при этом есть защита). Для всего остального как и в любом другом языке нужны тесты, туллинг и экосистема для обеспечения высокого качества кода. Сабж показывает как идет развитие последнего. Но при этом заявленные гарантии разительно сужают множество допустимых багов, отчасти из-за переноса возможного UB в ошибку компиляции. Цена за это на самом деле тоже достаточно высока - запрещается часть вероятно валидного кода. Да, при этом в компиляторе могут быть баги, как и в любой другой программе. Но тут так же строят надежную экосистему, туллинг и тесты. И при быстром цикле релизов(при том с обратной совместимостью по edition) это становится не критично.

>адекватные люди злорадствуют Пока они злорадствуют - "растофанатики" пишут кучу нового кода, развивают язык, продвигают его в ядро.

Я понимаю позицию ваших этих адекватных людей - они страдали, учили сложные язык и набивали кучу шишок. И тут приходят какие-то выскочки и говорят что можно писать не стреляя в ноги, практически обесценивая их опыт. Но так устроена эволюция, новое приходит чтобы исправить ошибки старого, и самое разумное что тут можно сделать - только успеть адаптироваться.

4.90 , qrKot ( ? ), 14:56, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Воены раста, как раз, это и заявляют Вероятно, во избежание противоречий, сто... 4.132 , Аноним ( 20 ), 18:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "растофанатики" пишут кучу нового кода Переписывать пинг, шоб он выводил прикольные графики != писать новый код.

3.53 , Аноним ( 51 ), 12:52, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новости о rust незамутненным знаниями и разумносью мозгом опеннетовских экспертов воспринимаются так будто это агрессивный маркетинг, будто опеннетовцев режут и отбирают их любимый ANSI C.

При том что сами эксперты не знают ни rust, ни си, а писать умеют только глупые комментарии

2.79 , ip1982 ( ok ), 14:07, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Надо признать что в софте всегда будут баги, пока его пишет человек. Какой невежство! Человек, не человек... Теоремы Гёделя о неполноте: БАГИ БУДУТ ВСЕГДА. Всё.

3.85 , анонимус ( ?? ), 14:29, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Соглашусь, ваше утверждение более сильное. Но если мы можем доказать корректность кодогенератора - то какие там возможны баги? Понятно что еще есть конпеляторы, ос, кеши, процессоры и прочее окружение, но это и должно тестироваться интеграционно. Предлагаете не бороться с багами вовсе?

2.126 , Kuromi ( ok ), 17:07, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы намного больше стал бы беспокоиться о том моменте когда софт начнет писать "не человек", а какой нибудь AI. Вот тут уже будут совсем иные проблемы.

