Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:14, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – И всё равно весь целиковый раст оказался небезопасным. Это как Титаник самый безопасный, но одна протечка и весь корабль утонул.

3.38 , Аноним ( 37 ), 12:20, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так капитану сказали - непотопляемый. Он и вел себя так что ему море по колено, и черт с ним с айсбергом.

4.64 , Аноним ( 7 ), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Капитан, наш Redox напоролся на утечку, пора уходить с этого проекта! Нет сделайте оркестр погромче!

3.63 , Аноним ( 63 ), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто не надо обобщать "безопасность" раста на всё и сразу. Язык гарантирует безопасную работу с памятью в рамках своей модели с borrow-checker-ом, и всё. Это не "серебряная пуля"!

Если целые классы уязвимостей, от которых никакой язык не защитит, только голова 🙂. И да, в статье именно такие уязвимости. Раст позволить "безопасно" (т.е. без "проездов" по памяти) записать те 2 байта по символьной ссылке.

4.71 , Аноним ( 7 ), 13:37, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы раст хоть что-то позволял, то тогда Фаерфокс давно бы уже работал на движке Servo. Но этого никогда не произойдет и проблема уже не в программистах, а в самом расте.

5.78 , Аноним ( 78 ), 14:03, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проснись, ты об^w все проспал - серво давно в огнелисе

6.84 , Аноним ( 84 ), 14:22, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сегодня Mozilla Firefox использует движок Quantum, в котором сочетаются наработки движков Gecko и Servo. ?

6.122 , Аноним ( 122 ), 16:40, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет его там. Только движок для CSS Stylo и Webrender, которые через мутный бингдинг взаимодействуют с C++ движком Gecko. И всё это называется Quantum.

7.129 , Kuromi ( ok ), 17:21, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет его там. Только движок для CSS Stylo и Webrender, которые через

> мутный бингдинг взаимодействуют с C++ движком Gecko. И всё это называется

> Quantum. Именно так. Планы по полному переходу на Серво были (и да, он по тестам был реаьно адски быстр), но потом у Мозиллы началось "надо больеш денег, милорд" и пришлось выбирать повышать зряплату CEO или тянуть разработку Раста вместе с Servo. Вывод был сделан совершенно логичный, что было готово в Серво интегрировали в ФФ (и то, даже эти полкмеры реально ускорили раузер, что говорит о многом), а Раст слили.

Печальная история.

5.91 , Аноним ( 91 ), 14:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это проблема не Раста, а очень-очень эффективных менеджеров, которые разогнали основную цисгендерно-токсичную команду разработчиков и наняли одаренностей по квотам, чтобы пилить бесполезные сервисы для заработка. Браузером уже давно никто не занимается.

6.121 , Аноним ( 122 ), 16:38, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Менеджмент всё правильно сделал что разогнал. Но неправильно сделал что вообще втянулся в эту авантюру с новым языком ради нового языка.

3.109 , Аноним ( 107 ), 16:05, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анус твой оказался небезопасным, лол

4.123 , Аноним ( 122 ), 16:40, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот и типичный растонедоумок.

2.80 , Аноним ( 80 ), 14:15, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – CVE-2021-31162 "In the standard library in Rust before 1.52.0, a double free can occur in the Vec::from_iter function if freeing the element panics" (https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-31162). Да, исправили, но сам факт наличия double free в стандартной библиотеке языка, якобы гарантирующего безопасную работу с памятью, весьма забавен.