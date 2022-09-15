Уязвимости в пакетном менеджере Cargo, применяемом для проектов на языке Rust

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|1.3, Аноним (-), 10:08, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> Вторая уязвимость (CVE-2022-36114) может быть использована для исчерпания свободного места на диске.
Так это и обычный раст при сборке даже хеллоуворлда умеет делать и кэш писать, в чем тогда уязвимость? От растаманов слышал, что диски сейчас дешевые.
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|2.26, Lost Inside (ok), 11:38, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тоже мне... Виндовс 10/11 состоит целиком из одной гигантской уязвимости, исчерпывающей свободное место на диске.
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|3.81, ываыпвфапва (?), 14:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Так Windows больше и не позиционируется, как система для людей. В идеале юзер должен запустить комп и отвалить. А она там сама будет диском шуршать и делать свои дела.
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|4.107, Аноним (107), 16:01, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так работает любая техника. Если не использовать - работает идеально. А человек только энтропию вносит.
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|4.113, Kuromi (ok), 16:11, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видели иконку "Мой Компьютер" на рабочем столе виндовс? Так надо читать буквально, МОЙ т.е. принадлижащий Виндовс, а вовсе не ваш.
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|6.128, Kuromi (ok), 17:17, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Там уже давно не мой а Этот компьютер
Ая уже давно в Ляликсе, так что упустил.
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|2.37, Аноним (37), 12:17, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В чем проблема? Я налью тебе скажем типовой 100 метровый зип, который не будет вызвать у тебя вопросов, но потом ты охренеешь во сколько гигов это декомпрессуется. И от времени этого процесса тоже. Где-то в середине этого у тебя немного кончится место на диске, система и софт начнет сыпаться как карточный домик "потому что запись всех файлов обламывается" и в целом это будет нормальная DoS атака. Весьма эффективная. Ведь ты вместо работания работы теперь занят ковырянием в системе, пытаясь вообще одуплить откуда такая свинья вообще приехала и как это аннулировать. Это, очевидно, сильно якорит твои планы.
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|3.41, Аноним (41), 12:41, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Где-то в середине этого у тебя немного кончится место на диске, система и софт начнет сыпаться как карточный домик "потому что запись всех файлов обламывается"
Только у ламера, не знающего про резерв у ext.
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|4.59, Аноним (59), 13:05, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чувак, ты этот самый ламер и есть. К тому же, весь запущенный софт типа браузеров при этом максимально вайпнется. Если дело будет происходить на разделе, где он хранит данные сессии. Опенсорс вообще хреново реагирует на кончившееся место.
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|5.69, Аноним (69), 13:29, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вайпнется только у хипстеров, которые сборку делают в своей же локальной системе, где у них и браузеры и всё остальное. В таком случае проблема со свободным местом одна из последних после возможностей угнать ключики и сделать прочие интересные вещи (причём незаметно).
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|6.77, Аноним (59), 13:59, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хипстеры вроде как раз в облаке одной кнопочкой собирают всё. Но я имел в виду архив, ты все скачиваемые файлы извлекаешь в облаке?
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|5.112, Аноним (41), 16:10, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Несколько раз забивал раздел в 0 торрентом, забыв о размере. Ничего не падало, не ломалось. При этом, у меня единственный раздел, без отдельного home. Ext4 делает своё дело.
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|6.118, Аноним (59), 16:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты везунчик. Резерв ext4 существует только для рута, любые пользовательские программы ударятся об 0 и дальше как повезёт. С точки зрения файловой системы это проблема только из-за запредельной фрагментации последних байт (та же нтфс со сжатием/шифрованием от закончившегося места может и помереть), а вот софт с таким работать не умеет.
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|4.60, Аноним (60), 13:07, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Где-то в середине этого у тебя немного кончится место на диске, система и софт начнет сыпаться как карточный домик "потому что запись всех файлов обламывается"
> Только у ламера, не знающего про резерв у ext.
А продвинутые раста-пользователи, вангую, вообще btrfs используют, вместо того чтобы использовать стабильные системы и фс стабильно обмазываются снапшотами размером с корень, а ещё резерв не используют, это для слабаков!
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|4.102, Аноним (102), 15:53, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не мешай нищебрoду искать оправдания. Может он газеткой подтирается потому что это излишества.
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|5.108, Аноним (-), 16:04, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Буржуазия подтянулась!
Не подкините 30 битков в дело продвижения Легиона? Оч надо!
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|4.106, Аноним (-), 16:00, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ось це где такой коммунизьмЪ, чтоб по 10к приличные нвме на 2тб раздавали?
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|4.115, Kuromi (ok), 16:12, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лол, только вчера на DTF читал посты вроде 4ТБ винт всего 6 штук, дешево!
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|2.75, НяшМяш (ok), 13:55, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> раст при сборке даже хеллоуворлда умеет делать и кэш писать, в чем тогда уязвимость
не знал, что сяшка сразу в астрал собирает, минуя жёсткий диск и оперативку
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|1.4, Жироватт (ok), 10:08, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну слава б-гу, что не use-after-free. А то у нас бы было массовое отрицание ржавеньких и реактивные сверхманёвры.
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|2.7, Аноним (7), 10:14, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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И всё равно весь целиковый раст оказался небезопасным. Это как Титаник самый безопасный, но одна протечка и весь корабль утонул.
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|3.38, Аноним (37), 12:20, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так капитану сказали - непотопляемый. Он и вел себя так что ему море по колено, и черт с ним с айсбергом.
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|4.64, Аноним (7), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Капитан, наш Redox напоролся на утечку, пора уходить с этого проекта! Нет сделайте оркестр погромче!
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|3.63, Аноним (63), 13:16, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто не надо обобщать "безопасность" раста на всё и сразу. Язык гарантирует безопасную работу с памятью в рамках своей модели с borrow-checker-ом, и всё. Это не "серебряная пуля"!
Если целые классы уязвимостей, от которых никакой язык не защитит, только голова 🙂. И да, в статье именно такие уязвимости. Раст позволить "безопасно" (т.е. без "проездов" по памяти) записать те 2 байта по символьной ссылке.
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|4.71, Аноним (7), 13:37, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если бы раст хоть что-то позволял, то тогда Фаерфокс давно бы уже работал на движке Servo. Но этого никогда не произойдет и проблема уже не в программистах, а в самом расте.
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|6.84, Аноним (84), 14:22, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сегодня Mozilla Firefox использует движок Quantum, в котором сочетаются наработки движков Gecko и Servo.
?
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|6.122, Аноним (122), 16:40, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет его там. Только движок для CSS Stylo и Webrender, которые через мутный бингдинг взаимодействуют с C++ движком Gecko. И всё это называется Quantum.
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|7.129, Kuromi (ok), 17:21, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет его там. Только движок для CSS Stylo и Webrender, которые через
> мутный бингдинг взаимодействуют с C++ движком Gecko. И всё это называется
> Quantum.
Именно так. Планы по полному переходу на Серво были (и да, он по тестам был реаьно адски быстр), но потом у Мозиллы началось "надо больеш денег, милорд" и пришлось выбирать повышать зряплату CEO или тянуть разработку Раста вместе с Servo. Вывод был сделан совершенно логичный, что было готово в Серво интегрировали в ФФ (и то, даже эти полкмеры реально ускорили раузер, что говорит о многом), а Раст слили.
Печальная история.
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|5.91, Аноним (91), 14:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это проблема не Раста, а очень-очень эффективных менеджеров, которые разогнали основную цисгендерно-токсичную команду разработчиков и наняли одаренностей по квотам, чтобы пилить бесполезные сервисы для заработка. Браузером уже давно никто не занимается.
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|6.121, Аноним (122), 16:38, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Менеджмент всё правильно сделал что разогнал. Но неправильно сделал что вообще втянулся в эту авантюру с новым языком ради нового языка.
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|1.13, анонимус (??), 10:56, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Довольно забавно наблюдать за выбросами в комментах. Надо признать что в софте всегда будут баги, пока его пишет человек. Разного уровня критичности и масштаба. Полезно уметь автоматизировать поиск части этих багов и конечно полезно иметь общую базу всех ошибок чтобы можно было при нахождении править баг и защищаться от него в будущем, часть багов отсечь по построению. Вероятно местные тролли это не способны осознать
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|2.20, Аноним (20), 11:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А ты этот свой коммент оставляешь только в новостях про уязвимости раста-и-экосистемы? Или в сишных тоже?
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|3.24, анонимус (??), 11:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уязвимость - есть уязвимость. Язык это всего лишь деталь реализации. Всем багам - бой.
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|2.21, Аноним (21), 11:19, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не в ущерб скорости и размеру сборки и возможности вносить изменения в компилятор (в копи расте только с разрешением). Да и слишком много там сложных концепций в которых никто не разбирается.
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|3.23, анонимус (??), 11:27, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы сказал что тут надо исходить из критичности и масштаба проблемы. Важные проблемы(техдолг сложности сюда же) должны решаться любой ценой
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|4.29, Аноним (7), 11:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну всё ясно ты никогда не работал хоть над каким-то проектом. Закончишь школу сразу приходи в комменты.
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|5.36, анонимус (??), 11:57, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну всё ясно, тебе нечего возразить и ты сразу переходишь на личности) Понятно, что техдолг дорого исправлять с учетом гонки за новыми(и не всегда полезными) фичами. Но чем дольше его копить(особенно десятилетиями) тем больнее он стреляет.
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|6.43, Аноним (7), 12:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты уже три миллиона раз работу сменишь. Если ты работаешь на проекте 10 лет это с тобой что-то не так.
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|7.55, анонимус (??), 12:55, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так долго я в одном месте не работал, это была отсылка к какому-нибудь гцц, например. Ну и есть куча промышленного легаси, который тоже кто-то поддерживает. На каком-нибудь коболе для красочности.
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|2.25, Moomintroll (ok), 11:32, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо признать что в софте всегда будут баги, пока его пишет человек.
В первую очередь это нужно признать военам раста.
Агрессивный маркетинг раста незамутнённым мозгом воспринимается так, будто это серебряная пуля, панацея, и написание софта на расте автоматически ограждает разработчика якобы от любых ошибок. Но дело в том, что не от любых. Ни один язык, компилятор, линтер, рантайм и т.д. не сможет определить логическую ошибку. Однако растофаны этот факт почему-то игнорируют. И именно поэтому адекватные люди злорадствуют, когда находят баги в софте написанном на расте, и тыкают в них носом недалёких адептов раста.
P.S. Я тоже злорадствую.
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|3.31, Аноним (7), 11:42, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что, ты им просто рушишь всю картину мира. Зачем тогда нужен раст если он не спасает от всего?
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|3.39, Анонн (?), 12:36, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К сожалению это не понимают только отбитые растохейтеры.
Растофанатики как раз прекрасно знают от каких классов ошибок защищает borrow checker. И логических ошибок в этом списке нет.
> адекватные люди злорадствуют
А теперь немного взаимоисключающих параграфов.
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|4.54, мелкософта (?), 12:53, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А теперь немного взаимоисключающих параграфов.
Аа что, адекватным запрещенно злорадствовать? Вы полиция злости?
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|4.87, qrKot (?), 14:38, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Растофанатики как раз прекрасно знают от каких классов ошибок защищает borrow checker
Растофанатики уверены, что от всех, на то они и фанатики. Тчк.
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|3.48, анонимус (??), 12:43, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>написание софта на расте автоматически ограждает разработчика якобы от любых ошибок.
Никто никогда такого не может заявлять в трезвом уме. На мой взгляд именно воены раста как раз это отлично понимают.
Раст явно декларирует какие он дает гарантии в safe-коде и 5 явных проверок, которые отключаются для unsafe. Всё. Все остальные логические ошибки, race condition возможны(от гонок данных при этом есть защита). Для всего остального как и в любом другом языке нужны тесты, туллинг и экосистема для обеспечения высокого качества кода. Сабж показывает как идет развитие последнего. Но при этом заявленные гарантии разительно сужают множество допустимых багов, отчасти из-за переноса возможного UB в ошибку компиляции. Цена за это на самом деле тоже достаточно высока - запрещается часть вероятно валидного кода. Да, при этом в компиляторе могут быть баги, как и в любой другой программе. Но тут так же строят надежную экосистему, туллинг и тесты. И при быстром цикле релизов(при том с обратной совместимостью по edition) это становится не критично.
>адекватные люди злорадствуют
Пока они злорадствуют - "растофанатики" пишут кучу нового кода, развивают язык, продвигают его в ядро.
Я понимаю позицию ваших этих адекватных людей - они страдали, учили сложные язык и набивали кучу шишок. И тут приходят какие-то выскочки и говорят что можно писать не стреляя в ноги, практически обесценивая их опыт. Но так устроена эволюция, новое приходит чтобы исправить ошибки старого, и самое разумное что тут можно сделать - только успеть адаптироваться.
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|4.90, qrKot (?), 14:56, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Воены раста, как раз, это и заявляют Вероятно, во избежание противоречий, сто... большой текст свёрнут, показать
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|4.132, Аноним (20), 18:13, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "растофанатики" пишут кучу нового кода
Переписывать пинг, шоб он выводил прикольные графики != писать новый код.
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|3.53, Аноним (51), 12:52, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новости о rust незамутненным знаниями и разумносью мозгом опеннетовских экспертов воспринимаются так будто это агрессивный маркетинг, будто опеннетовцев режут и отбирают их любимый ANSI C.
При том что сами эксперты не знают ни rust, ни си, а писать умеют только глупые комментарии
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|2.79, ip1982 (ok), 14:07, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надо признать что в софте всегда будут баги, пока его пишет человек.
Какой невежство! Человек, не человек... Теоремы Гёделя о неполноте: БАГИ БУДУТ ВСЕГДА. Всё.
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|3.85, анонимус (??), 14:29, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Соглашусь, ваше утверждение более сильное. Но если мы можем доказать корректность кодогенератора - то какие там возможны баги? Понятно что еще есть конпеляторы, ос, кеши, процессоры и прочее окружение, но это и должно тестироваться интеграционно. Предлагаете не бороться с багами вовсе?
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|2.126, Kuromi (ok), 17:07, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы намного больше стал бы беспокоиться о том моменте когда софт начнет писать "не человек", а какой нибудь AI. Вот тут уже будут совсем иные проблемы.
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|1.15, Аноним (15), 10:59, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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к солажелению да, пакетные менеджеры они таки, - они сами по себе одна большая уязвимость:(
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|2.35, Аноним (21), 11:57, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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То ли дело скачивать исполняемые файлы непонятно откуда и добавлять в проект даже не в виде гит субмодуля исходники какой-то библиотеки...
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|3.89, Аноним (84), 14:45, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну тут уязвимость из разряда засунуть rm -rf в configure.ac
Все же чуть чуть не так. Это как попытка посмотреть содержимое configure.ac вызывает rm -rf.
Значительно более критичная.
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|4.95, Ананимус (?), 15:22, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все же чуть чуть не так. Это как попытка посмотреть содержимое configure.ac вызывает rm -rf.
Почему? Никто не мешает тебе слить ихсодники и почитать. Когды их стягивает cargo, он их стягивает, чтобы собрать.
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|5.114, Аноним (84), 16:12, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему? Никто не мешает тебе слить ихсодники и почитать. Когды их стягивает cargo, он их стягивает, чтобы собрать.
Вот! Ты пытаешься собрать проект которому доверяешь. По зависимостям тянется нечто....
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|6.117, Ананимус (?), 16:15, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот! Ты пытаешься собрать проект которому доверяешь. По зависимостям тянется нечто....
Котором доверяет автор проекта, которому ты доверяешь. Короче там же самая петрушка, что в дистрибутивах.
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|1.22, Аноним (21), 11:25, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Суть первой уязвимости в том, что создатель пакета может разместить внутри символическую ссылку с именем .cargo-ok, что приведёт к записи текста "ok" в файл, на который указывает ссылка.
Раст это когда создать файл проще, чем переменную.
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|3.33, Аноним (21), 11:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Создание файла это побочный эффект ненужный в чистых функциях.
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|4.67, a_kusb (ok), 13:24, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Создание файла это побочный эффект ненужный в чистых функциях.
Ввод и вывод вообще иногда лишнее.
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|1.34, Корец (?), 11:55, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Неплохо неплохо. Чем больше софта, тем польше уязвимостей. Жду не дождусь, когда фанатики раста прибегут и будут с пеной у рта вопить: "Вы не понимаете! Это другое!".
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|1.46, Аноним (51), 12:42, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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У местных экспертов праздник, в пакетном менеджере можно сделать zip бомбу.
Несомненно это событие станет главным доказательством "небезопасности" rust, на ближайшие лет десять
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|2.68, Аноним (84), 13:28, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема в другом.
В ненужности самого cargo.
Система сборки и пакетные менеджеры должны быть независимыми от языка и его компилятора и друг от друга.
Существует 100500 всего этого, но растоманы стали лепить свои велосипеды. И естественно совершают детские ошибки.
Это говорит об уровне разработки.
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|3.82, Аноним (78), 14:17, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Существует 100500 всего этого,
и это проблема. касательно с++ например. большая фрагментация делает переиспользование абсолютно неюзаемым. и в итоге все стремятся делать one-header либу(привет минификаторам жс) добавляют к себе в проект и никогда ее не обновляют. в итоге куча софта без фиксов, в том числе secutiry. ну либо еще хуже - когда не юзают либы и пилят свои велосипеды.
да, не всегда добавление еще одного стандарта/формата/инструмента осмысленно, но время от времени это нужно и неизбежно.
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|4.86, Аноним (84), 14:30, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и это проблема. касательно с++ например. большая фрагментация делает переиспользование абсолютно неюзаемым. и в итоге все стремятся делать one-header либу
Причина этого совсем не в системах сборки и пакетах. А в нестандартизованности хранения в библиотеках части касающейся частичной спецификации шаблонов.
А 100500 систем сборки приводят к тому, что нормальным считается разработка использующая то, что в системе установлено, какой бы системой оно не собиралось. И это эдинственно правильный путь.
Альтернатива подходит только для поектов однодневок. Когда или сам проект живет ограниченное количество веремени или каждая конкретная версия успевает устареть так быстро, что нет смысла тратить время на поддержку всего набора библиотек и версий.
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|1.76, Аноним (76), 13:56, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот такие они, удобненькие язычки с удобненькими пакетными менеджерами.
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|1.88, Аноним (88), 14:42, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Растафарайские смуззяши налетели на этот комент на электросамокатах, начали дружно жалиться в клининг, клининг выехал и подтер.
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|2.96, Аноним (96), 15:25, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как-то уныленько. Осень, погоды, людей в сон клонит, видимо.
Да и клининг бушует.
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|1.97, истина в последней инстанции (?), 15:32, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уааааааахахахахахахахаааааааааааааааа
обосрамс
Но конечно это другое.
А с памятью у растоманов вообще проблема. Она у них то течёт то ещё что. Назавтра уже забудут.
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|2.100, Аноним (100), 15:47, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выучить математику, выучить логику, выучить Си, проанализировать проблемы ядра, сделать полный рефакторинг на Си.
Не благодарите.
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|3.101, Аноним (102), 15:51, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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... состариться и помереть между "проанализировать проблемы ядра" и "сделать полный рефакторинг на Си"
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|4.105, Аноним (100), 15:58, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное чтоб на математике выжили!
В остальном будь их хотя бы тушек этак 100к...
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|3.119, истина в последней инстанции (?), 16:21, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередной ждун что за тебя что-то сделают?
Нафик нужен твой карбон если у плюсов современных и так нет этих проблем которые они там решить пытаются?
Ну трать время на очередное ненужно и жди когда взлетит. А потом шмугл это просто выбросит.
Имхо проще и быстрее и качественней освоить плюсы в таком случае. Тем более что сложного там ничего нет.
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|3.120, истина в последней инстанции (?), 16:24, 15/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе кстати чуть выше намекнули про состариться. Ошиблись с причиной но да. Пока взлетит очередное ненужно вы ждуны уже состаритесь.
Бросайте дурное и учите нормальные языки и математику. C и C++ решат все проблемы если элементарно знать последние стандарты. И не смешивать важно.
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|1.125, истина в последней инстанции (?), 16:47, 15/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала была растоось. Что-то не взлетело. А чего?
Потом был ржачь в самой мазиле, когда безопасно работая с памятью они не правильно определяли доступный объём свободной и всё тупо падало. Ой, а чего?
Теперь вот самый безопасный в мире и самый лучший cargo. Ой а чего так?
И это только самые громкие.
Но конечно это всё другое.
Ничего, стена вашего позора ещё имеет свободное место. Радуйте и дальше.
Ждём самый безопасный в мире драйвер спаливший железо
Ждём самые безопасные патчи в ядре приводящие в полную неработоспособность систему
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