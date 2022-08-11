Выпуск языка программирования Rust 1.63

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|1.5, Rastonim (?), 22:53, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Язык полным ходом развивается, у карбона нет шансов что-то противопоставить такому лаконичному языку как Rust.
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|2.6, Аноним (6), 22:55, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Основные преимущества языка Карбон над всеми другими языками:
✔ 1) быстрый
✔ 2) безопасный
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|3.10, АтуЕгоАту (?), 23:08, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раст начиная с этой версии 1.63 достиг точки сингулярности и дальнейший рост его безопасности и надёжности будет набирать колоссальные масштабы
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|2.13, njki (ok), 23:16, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Язык полным ходом развивается, у карбона нет шансов что-то противопоставить такому лаконичному
> языку как Rust.
А в чём преимущество Раста? Я просто немного в танке.
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|3.15, АтуЕгоАту (?), 23:20, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он быстрый как гепард и надежный как слон. Больше он ничем не выделяется из массы языков.
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|1.7, Аноним (6), 22:56, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему до сих пор на раст не переписан Фаерфокс?
Переписывание Хрома на Карбон произойдет по мановению волшебной палочки.
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|1.9, Kusb (?), 23:03, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Rust лучший в мире язык программирования. Другое не связанное послание заключается в том, что Rust лучший язык программирования потому, что его ругают на Opennet. В третьих на Opennet зря ругать не станут.
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|2.16, Прохожий (??), 23:26, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы уточнил, всё-таки. Не лучший в мире вообще, а лучший в мире в своей области. И область эта не так уж широка: процентов двадцать-двадцать пять от общего объёма программирования. Разумеется, явление временное. Прогресс не стоит на месте.
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|2.22, Аноним (21), 00:06, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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for(;P("\n"),R-;P("|"))for(e=C;e-;P("_"+(*u++/8)%2))P("| "+(*u/4)%2);
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|1.19, Ivan_83 (ok), 23:53, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ещё один язык без шансов уместится в голове обычного человека.
Кресты себя закапывают и эти туда же.
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|1.23, Аноним (23), 00:11, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё таки Rust - переходный язык.
Он займёт свою нишу. Но он ОЧЕНЬ сложный ментально и семантически язык. И это абсолютно ненужная сложность.
Вместо алгоритмов, которые сами по себе простые, на них навешивается дикая помесь каких-то owned/borrowed/ref/arc типов. Какие типы имеют runtime значения, а какие только для компилятора?
И уже вообще непонятно как это внутри работает, какой memory layout и т.п.
Появятся более продвинутые языки, но потом.
Сейчас лучшая надежда - это Zig.
Очень классный и крутой язык.
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