The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Rust 1.63

11.08.2022 20:49

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.63, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

Дополнительно можно отметить инициативу по использованию языка Rust для написания работающего на уровне ядра Linux драйвера для GPU Apple AGX, используемого в чипах Apple M1 и M2. Отмечается, что GPU Apple AGX выполняет прошивку и использует достаточно сложные совместно используемые структуры данных. Реализация управления прошивками и структурами на Rust позволила бы упростить разработку и добиться более высокой безопасности. Рассматриваются два варианта разработки: написание основой части на Си, но использование компонентов на Rust для взаимодействия с прошивкой и управления структурами данных в разделяемой памяти, или написание всего драйвера на Rust и создание Rust-обвязки для подсистемы DRM.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Девятая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Восьмая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: В Rust будет прекращена поддержка старых Linux-систем
  5. OpenNews: В GCC утверждено включение поддержки языка Rust
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.62
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57628-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Rastonim (?), 22:53, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Язык полным ходом развивается, у карбона нет шансов что-то противопоставить такому лаконичному языку как Rust.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:55, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Основные преимущества языка Карбон над всеми другими языками:
    ✔ 1) быстрый
    ✔ 2) безопасный
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:59, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    s/Карбон/Си
     
  • 3.10, АтуЕгоАту (?), 23:08, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст начиная с этой версии 1.63 достиг точки сингулярности и дальнейший рост его безопасности и надёжности будет набирать колоссальные масштабы
     
  • 2.13, njki (ok), 23:16, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Язык полным ходом развивается, у карбона нет шансов что-то противопоставить такому лаконичному
    > языку как Rust.

    А в чём преимущество Раста? Я просто немного в танке.

     
     
  • 3.15, АтуЕгоАту (?), 23:20, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он быстрый как гепард и надежный как слон. Больше он ничем не выделяется из массы языков.
     
     
  • 4.17, njki (ok), 23:26, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    исчерпывающий ответ
     

  • 1.7, Аноним (6), 22:56, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему до сих пор на раст не переписан Фаерфокс?

    Переписывание Хрома на Карбон произойдет по мановению волшебной палочки.

     
     
  • 2.14, dullish (ok), 23:19, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, не задумываться где эта палочка побывает до мановения.
     
  • 2.21, Аноним (21), 00:05, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.mozilla.org/Oxidation
     

  • 1.9, Kusb (?), 23:03, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rust лучший в мире язык программирования. Другое не связанное послание заключается в том, что  Rust лучший язык программирования потому, что его ругают на Opennet. В третьих на Opennet зря ругать не станут.
     
     
  • 2.16, Прохожий (??), 23:26, 11/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы уточнил, всё-таки. Не лучший в мире вообще, а лучший в мире в своей области. И область эта не так уж широка: процентов двадцать-двадцать пять от общего объёма программирования. Разумеется, явление временное. Прогресс не стоит на месте.
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:08, 11/08/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:15, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поехали!
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:29, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    void указатели и type cast, - что может быть лучше?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 00:06, 12/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    for(;P("\n"),R-;P("|"))for(e=C;e-;P("_"+(*u++/8)%2))P("| "+(*u/4)%2);
     

  • 1.19, Ivan_83 (ok), 23:53, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ещё один язык без шансов уместится в голове обычного человека.
    Кресты себя закапывают и эти туда же.
     
  • 1.20, Аноним (20), 23:59, 11/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Астрологи объявили месяц новостей про Rust...
     
  • 1.23, Аноним (23), 00:11, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё таки Rust - переходный язык.

    Он займёт свою нишу. Но он ОЧЕНЬ сложный ментально и семантически язык. И это абсолютно ненужная сложность.

    Вместо алгоритмов, которые сами по себе простые, на них навешивается дикая помесь каких-то owned/borrowed/ref/arc типов. Какие типы имеют runtime значения, а какие только для компилятора?

    И уже вообще непонятно как это внутри работает, какой memory layout и т.п.

    Появятся более продвинутые языки, но потом.

    Сейчас лучшая надежда - это Zig.
    Очень классный и крутой язык.

     
  • 1.24, Аноним (24), 00:21, 12/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гори-гори ясно (5-я точка искперта опеннет)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру