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Яндекс открыл код фреймворка userver для создания высоконагруженных приложений

29.07.2022 11:10

Компания Яндекс опубликовала исходный код фреймворка Userver, позволяющего создавать высоконагруженные приложения на языке С++, работающие в асинхронном режиме. Фреймворк протестирован на нагрузках уровня Яндекса и используется в таких сервисах, как Яндекс Go, Лавка, Доставка, Маркет и финтех-проектах. Код Userver написан на языке C++ и открыт под лицензией Apache 2.0.

Userver лучше всего подходит для разработки приложений с микросервисной архитектурой. Изначально фреймворк разрабатывался для Яндекс Такси, с его помощью команда перешла с монолитного приложения на архитектуру, которая позволяет разрабатывать отдельные независимые компоненты (микросервисы) и использовать их в разных приложениях. Микросервисы автономны, поэтому приложение на подобной архитектуре легко обновлять и добавлять в него новые функции. Так, микросервис поиска водителя на заказы в Такси можно использовать для схожей задачи — например поиска курьера для выполнения заказов Яндекс Доставки. То же самое можно проделать и с расчетом времени прибытия водителя или курьера и многими другими задачами.

Фреймворк изначально создавался с акцентом на надёжность и удобство, а внутри него предусмотрено всё необходимое для разработки, диагностики, мониторинга, отладки и экспериментов. Например, userver подсказывает как исправить ошибки ещё на этапе компиляции, умеет работать с разными базами данных, менять параметры на лету и так далее. Заявлена поддержка систем Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, Gentoo, macOS, архитектур x86, x86_64, AArch64, Arm, компиляторов GCC 8+ и Clang 9+, стандартов C++17, C++20, C++23.

В состав входят драйверы для асинхронной работы с СУБД (MongoDB, PostgreSQL, Redis, ClickHouse, MySQL), асинхронно работающие клиенты и серверы для различных протоколов (HTTP, HTTPS, GRPC, TCP, UDP, TLS), низкоуровневые примитивы для управления синхронизацией и доступа к возможностям операционной системы, а также высокоуровневые компоненты для работы с кэшем, задачами, распределёнными блокировками, трассировкой, метриками, статистикой и данными в форматах JSON/YAML/BSON. Поддерживается изменение конфигурации сервиса на лету, без его остановки.

Ранее Яндекс перевёл в форму открытых проектов и другие свои ключевые технологии — например, распределенную систему управления базами данных YDB, способную обрабатывать миллионы запросов в секунду, а также библиотеку машинного обучения CatBoost, которую Яндекс применяет в Поиске и других сервисах.

  1. Главная ссылка к новости (https://habr.com/ru/company/ya...)
  2. OpenNews: Яндекс открыл код распределённой СУБД YDB, поддерживающей SQL
  3. OpenNews: Яндекс опубликовал skbtrace, утилиту для трассировки сетевых операций в Linux
  4. OpenNews: Яндекс опубликовал Odyssey, многопоточный балансировщик соединений для PostgreSQL
  5. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  6. OpenNews: Компания Яндекс подготовила собственную прошивку на базе платформы Android
Автор новости: Яндекс
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57571-userver
Ключевые слова: userver, cpp, yandex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:31, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вы там карму (метафизическую, уточняю) себе чистите, что-ли?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:39, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не поможет уже. Догнали и перегнали маилру.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:45, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё не перегнали Google, Microsoft, Apple.
     
  • 2.25, Аноним (-), 15:23, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Пруфы предоставлять не учили? Предоставте пруфы про карму!
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 15:47, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если что я тебе в карму уже напихал.  
     
     
  • 4.66, Аноним (-), 16:55, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экий ты быстрый на пруфы!
     
  • 3.46, Аноним (46), 16:00, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    astral://yandex.ru/
     
  • 2.68, user90 (?), 16:57, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отмаливают грешки; уже не поможет.
    Давно пришлось к их поисковой выдаче прикрутить блокировщик по доменам.
     

  • 1.2, Массоны Рептилоиды (?), 14:37, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Так, микросервис поиска водителя на заказы в Такси можно использовать для схожей задачи — например поиска курьера для выполнения заказов Яндекс Доставки

    А что, удобно! Вызвал такси, а он тебе и пиццу заодно привёз. Сервис!

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:47, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага и слил все твои данные в сеть, а заплатил за это не оборотный штраф а символические копейки)
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 15:24, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где пруфы?
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 15:35, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лови https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/04/21/919176-yandeksedu-60-000

    Я тебе даже твоё же методичку напомню: «Вы всё врете»  

     
  • 4.60, keydon (ok), 16:42, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С разморозкой. Полгода назад по всему рунета гулял дамп Яндекс еды, только глухой об этом не слышал. Компенсации в ходе суда грозит порядка 10 штук рублей на человека (а человек там штук 20, несмотря на масштаб слива), но суд ещё не завершён+пару процессов от роскомпозора порядка 60 штук. Может пару зарплат хорошего безопасника наберется на эти штрафы.
     
  • 4.70, Аноним (-), 16:59, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где пруфы?

    Загугли про недавний слив в сеть всех заказов и данных курьеров яндекс жратвы, а может и чего еще. Так что про слив в сеть анон дело говорит.

     
  • 2.8, ыы (?), 14:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лучше так: набрал в поисковике пицца - а тебе тут же звонок в дверь - пиццу уже привезли...
    контекстная доставка...
     
     
  • 3.9, ыы (?), 14:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    и потом дважды подумаешь перед тем как набирать "ядерная боеголовка"
     
     
  • 4.22, YetAnotherOnanym (ok), 15:19, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сидит мужик, смотрит новости по ТВ.
    Диктор:
    - Каждая ядерная бомба обходится американским налогоплательщикам в десять миллионов долларов.
    Мужик, мечтательно:
    - Вот бы ко мне во двор такая упала!
     
     
  • 5.34, Аноним (-), 15:38, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылку на источник давать не учили? Уважайте авторские права!
     
     
  • 6.35, Аноним (37), 15:46, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай пруф что этому кого-то учили.
     
  • 6.50, Аноним (46), 16:16, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то Трахтенберг, в своё время, рассказывая анекдоты, ссылки на источники не давал. И ничего, авторы не страдали.
     
     
  • 7.51, Аноним (51), 16:27, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он и закончил плохо.
     
     
  • 8.65, 1 (??), 16:52, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит плохо Не туда попал после ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.49, Аноним (46), 16:05, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набрал в поисковике "пицца" - а тебе тут же звонок в дверь: "Вы там Вконтакте написали..." Далее последовала контекстная доставка...
     
  • 3.53, тоже Аноним (ok), 16:34, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > набрал в поисковике пицца - а тебе тут же звонок в дверь - пиццу уже привезли...

    Звонок в дверь. Незнакомый мужик на пороге:
    - Я тебе пиццу привез! Чё стоишь, смотришь? Быстро сел и написал запрос!..

     
  • 2.23, YetAnotherOnanym (ok), 15:21, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вызвал такси, а он тебе и за пиццу заодно с карточки списал.

    Пофиксил.

     
     
  • 3.38, Аноним (37), 15:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да тебя еще и на швабру посадили чтобы два раза не вставать.   А то иж чо удумал на такси катается и пиццу есть. Иди на завод работать и пофиг что он развалился.  
     

  • 1.4, Аноним (7), 14:41, 29/07/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 14:46, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 14:50, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 14:53, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.13, ыы (?), 14:53, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• –6 +/
     
     
  • 5.32, Аноним (30), 15:37, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.21, Аноним (-), 15:19, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.29, Аноним (-), 15:33, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.39, Аноним (37), 15:50, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.20, Аноним (-), 15:18, 29/07/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.11, achtosluchilos (ok), 14:52, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пока одни люди продолжают брызжать слюной на vtable в c++ и его медленную работу (вплоть до 5000 пустых цыклов работы процессора) и "разрабаывать свой аналоговнет" jai (я про автора the witness jonathan blow), другие применяют c++ успешно.
     
  • 1.27, YetAnotherOnanym (ok), 15:25, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > микросервис поиска водителя на заказы в Такси можно использовать для схожей задачи — например поиска курьера

    Главное - не доводить концепцию микросервисов до уровня "every single fart as a service"

     
     
  • 2.31, ллщд (?), 15:37, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Пруфы на это есть?
     

  • 1.28, Аноним (30), 15:32, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Спасибо мне от этой компании ничего не надо. Вон даже Волож пытается олигархам втюхать свой Яндекс. Так олигархи, что характерно, не торопятся его покупать.  
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 15:47, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Олигархи они не про ИТ, а про что-то другое. В ИТ же надо деньги вкладывать и думать как!
     
  • 2.40, Аноним (-), 15:50, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, разве можно в яндекс открыть краник, что бы бабло текло?
     
     
  • 3.44, Аноним (37), 15:54, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бюджетное бабло туда можно запустить.  
     

  • 1.42, Аноним (42), 15:52, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Фреймворк изначально создавался с акцентом на надёжность

    Rust негодует.

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:04, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее с ухмылкой пожимает плечами и разводит руками
     

  • 1.43, Аноним (46), 15:54, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Userver, позволяющего создавать высоконагруженные приложения на языке С++
    >Например, userver подсказывает как исправить ошибки ещё на этапе компиляции

    Вот опять на "богомерзком" C++, а как же Rust-то? Растаманы негодуют!

     
     
  • 2.45, Аноним (37), 15:55, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На него всё ещё планируют переходить, но не переходят.  
     

  • 1.48, Anonima (?), 16:05, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не место смузихлёбскому студенческому Rust'у в царских покоях владений C++. Целуйте перст, смерды.
     
     
  • 2.52, Аноним (51), 16:29, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно выкладывание такого в опесорос означает закрытие проекта. Теперь напишут на другом каком-нибудь языке например на Карбоне.  
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 16:35, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по большой активности на гитхабе, проект никто и не думает закрывать
     
  • 3.67, Anonima (?), 16:57, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычно в опенсурс выкладывают, чтобы энтузиасты бесплатно пахали на корпорации, а те и рады причаститься в своих спальнях к великому, блаженные
     

  • 1.55, Аноним (-), 16:35, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "ыы (?), 14:53, 29/07/2022", куда делася? Гугл осваивать ушёл?)))))
     
  • 1.56, pashev.ru (?), 16:38, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Клоуны https://github.com/userver-framework/userver/blob/38cf933b74f80b4d3cb6255b24fe
     
     
  • 2.57, Аноним (54), 16:41, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что тут от клоунады?
     
     
  • 3.61, pashev.ru (?), 16:42, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё равно не поймёшь.
     
     
  • 4.63, Аноним (54), 16:44, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понял что глупость сморозил?
     
  • 2.58, pashev.ru (?), 16:41, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё более дикий бред https://github.com/userver-framework/userver/blob/38cf933b74f80b4d3cb6255b24fe
     
     
  • 3.62, Аноним (54), 16:43, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О! Они специально пользователям выдают внятные ошибки из скриптов. Всеб так делали
     

  • 1.59, Аноним (59), 16:41, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это повортот!
     
  • 1.64, Аноним (-), 16:46, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А когда яндекс сменит юрлицо с Нидерландов на Россию?
     
     
  • 2.69, Anonima (?), 16:58, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда последнюю разотменят как было.
     

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