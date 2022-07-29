Яндекс открыл код фреймворка userver для создания высоконагруженных приложений

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|2.68, user90 (?), 16:57, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отмаливают грешки; уже не поможет.
Давно пришлось к их поисковой выдаче прикрутить блокировщик по доменам.
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|1.2, Массоны Рептилоиды (?), 14:37, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Так, микросервис поиска водителя на заказы в Такси можно использовать для схожей задачи — например поиска курьера для выполнения заказов Яндекс Доставки
А что, удобно! Вызвал такси, а он тебе и пиццу заодно привёз. Сервис!
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|2.7, Аноним (7), 14:47, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага и слил все твои данные в сеть, а заплатил за это не оборотный штраф а символические копейки)
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|4.60, keydon (ok), 16:42, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С разморозкой. Полгода назад по всему рунета гулял дамп Яндекс еды, только глухой об этом не слышал. Компенсации в ходе суда грозит порядка 10 штук рублей на человека (а человек там штук 20, несмотря на масштаб слива), но суд ещё не завершён+пару процессов от роскомпозора порядка 60 штук. Может пару зарплат хорошего безопасника наберется на эти штрафы.
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|4.70, Аноним (-), 16:59, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где пруфы?
Загугли про недавний слив в сеть всех заказов и данных курьеров яндекс жратвы, а может и чего еще. Так что про слив в сеть анон дело говорит.
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|2.8, ыы (?), 14:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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лучше так: набрал в поисковике пицца - а тебе тут же звонок в дверь - пиццу уже привезли...
контекстная доставка...
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|3.9, ыы (?), 14:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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и потом дважды подумаешь перед тем как набирать "ядерная боеголовка"
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|4.22, YetAnotherOnanym (ok), 15:19, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сидит мужик, смотрит новости по ТВ.
Диктор:
- Каждая ядерная бомба обходится американским налогоплательщикам в десять миллионов долларов.
Мужик, мечтательно:
- Вот бы ко мне во двор такая упала!
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|6.50, Аноним (46), 16:16, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то Трахтенберг, в своё время, рассказывая анекдоты, ссылки на источники не давал. И ничего, авторы не страдали.
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|3.49, Аноним (46), 16:05, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Набрал в поисковике "пицца" - а тебе тут же звонок в дверь: "Вы там Вконтакте написали..." Далее последовала контекстная доставка...
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|3.53, тоже Аноним (ok), 16:34, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> набрал в поисковике пицца - а тебе тут же звонок в дверь - пиццу уже привезли...
Звонок в дверь. Незнакомый мужик на пороге:
- Я тебе пиццу привез! Чё стоишь, смотришь? Быстро сел и написал запрос!..
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|3.38, Аноним (37), 15:48, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да тебя еще и на швабру посадили чтобы два раза не вставать. А то иж чо удумал на такси катается и пиццу есть. Иди на завод работать и пофиг что он развалился.
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|1.11, achtosluchilos (ok), 14:52, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пока одни люди продолжают брызжать слюной на vtable в c++ и его медленную работу (вплоть до 5000 пустых цыклов работы процессора) и "разрабаывать свой аналоговнет" jai (я про автора the witness jonathan blow), другие применяют c++ успешно.
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|1.27, YetAnotherOnanym (ok), 15:25, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> микросервис поиска водителя на заказы в Такси можно использовать для схожей задачи — например поиска курьера
Главное - не доводить концепцию микросервисов до уровня "every single fart as a service"
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|1.28, Аноним (30), 15:32, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Спасибо мне от этой компании ничего не надо. Вон даже Волож пытается олигархам втюхать свой Яндекс. Так олигархи, что характерно, не торопятся его покупать.
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|2.36, Аноним (36), 15:47, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Олигархи они не про ИТ, а про что-то другое. В ИТ же надо деньги вкладывать и думать как!
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|1.42, Аноним (42), 15:52, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Фреймворк изначально создавался с акцентом на надёжность
Rust негодует.
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|1.43, Аноним (46), 15:54, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Userver, позволяющего создавать высоконагруженные приложения на языке С++
>Например, userver подсказывает как исправить ошибки ещё на этапе компиляции
Вот опять на "богомерзком" C++, а как же Rust-то? Растаманы негодуют!
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|1.48, Anonima (?), 16:05, 29/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не место смузихлёбскому студенческому Rust'у в царских покоях владений C++. Целуйте перст, смерды.
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|2.52, Аноним (51), 16:29, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно выкладывание такого в опесорос означает закрытие проекта. Теперь напишут на другом каком-нибудь языке например на Карбоне.
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|3.54, Аноним (54), 16:35, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по большой активности на гитхабе, проект никто и не думает закрывать
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|3.67, Anonima (?), 16:57, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычно в опенсурс выкладывают, чтобы энтузиасты бесплатно пахали на корпорации, а те и рады причаститься в своих спальнях к великому, блаженные
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|3.62, Аноним (54), 16:43, 29/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О! Они специально пользователям выдают внятные ошибки из скриптов. Всеб так делали
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