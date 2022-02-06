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Яндекс опубликовал skbtrace, утилиту для трассировки сетевых операций в Linux

06.02.2022 11:54

Компания Яндекс опубликовала исходные тексты утилиты skbtrace, предоставляющей средства для отслеживания работы сетевого стека и трассировки выполнения сетевых операций в Linux. Утилита реализована в форме надстройки над системой динамической отладки BPFtrace. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа с ядрами Linux 4.14+ и с инструментарием BPFTrace 0.9.2+.

В процессе работы утилита skbtrace генерирует скрипты на высокоуровневом языке BPFtrace, осуществляющие динамическую трассировку и анализ времени выполнения операций, связанных с сетевым стеком Linux и сетевыми сокетами. Скрипты затем транслируются в форму eBPF-приложений и выполняются на уровне ядра.

Из специфичных возможностей skbtrace отмечается измерение времени пересылки пакетов между входящим и исходящим сетевым интерфейсом, времени жизни TCP-соединения от получения SYN до прихода FIN/RST, задержек между разными событиями обработки пакетов, времени на согласование TCP-соединения. Skbtrace также может применяться для выявления повторной передачи TCP-пакетов, даже если они инкапсулированы в другие пакеты, и выступать простым аналогом утилиты tcpdump, способным анализировать выполнение некоторых процедур ядра, таких как вызов kfree_skb для освобождения памяти при отбрасывании пакетов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/yandex-clou...)
  2. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  3. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  4. OpenNews: Яндекс опубликовал Odyssey, многопоточный балансировщик соединений для PostgreSQL
  5. OpenNews: Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr
  6. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56648-skbtrace
Ключевые слова: skbtrace, yandex
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (93) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Иваня (?), 12:20, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Yandex наконец-то начал вкладываться в Open Source Community.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:38, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Не нужно, от компании съевшей Outpost Firewall
     
     
  • 3.34, Аноним (-), 15:43, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +25 +/
    Яндекс теперь гос. шaрaгa под контролем нeтoвaрищa мaйoрa. Ничего нам них не надо!
     
     
  • 4.40, Уася (?), 15:50, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, сначала надо разобраться какого гос.

    (Registered in Schiphol, the Netherlands)

     
     
  • 5.51, ЛэтМиСпикФромМайХарт (?), 17:36, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Любезный анон, поясните. А как это мешает держать в управляющем совете людей, которые аффилированы с госом?
     
  • 5.58, тов. майор (?), 18:21, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там - разберутся!

    (ты правда такой у нас дурачок, что не понимаешь что то что там registered - номинальный держатель доменов-адресныхпространств-что-еще-могут-отобрать и дырка для оплаты зарубежной рекламы, в которой работает ровно один аноним, и тот находится на самом деле в Вологде? А разработчики skbtrace зарплату получают вовсе не от yandex llc, голландской шмалью, а от банального ООО Яндекс ржублями, и находится это ООО вполне себе в Москве, по адресу Льва Толстого гдетотам. И мой кабинет на пятом этаже тоже там. В голландию я не езжу, могут повязать, для этого лейтенанты есть.)

     
     
  • 6.63, Аноним (63), 19:10, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа лейтенантов не жалко, пускай вяжут? А если кончатся?
     
     
  • 7.90, лютый жабби__ (?), 08:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Что с этими интересными гражданами делать будем? На чьи жернова воду льют?

    Все кто хоть иногда отводит глазёнки от монитора в курсе, что яша уже давно с потрохами фсбшникам и "инвесторам" отдался. Давно уже типичная корпорация зла, навроде гугла...

     
     
  • 8.99, Аноним (99), 14:10, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атипичная Гугль - _сотрудничает_ - все любят кредиты под 0 , ты бы тоже вряд ли... текст свёрнут, показать
     
  • 6.74, приятная колонна (?), 21:42, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что с этими интересными гражданами делать будем На чьи жернова воду льют John ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.75, Аноним (75), 22:11, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А причем тут эти свадебные генералы? "independend non executive director" значит ровно ничего, пустое место.

    То есть большое спасибо им за одолженные когда-то на ремонт провала денежки, впрочем, большая часть им вернулась десятикратно. Но они ничего не решают.

     
  • 4.103, Capra (ok), 17:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да куда лучше майор Джонсон !
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:38, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не только сейчас, под текстом новости есть ссылки.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:38, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага, все для тебя конечно, без задней мысли.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 13:50, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не то что гюгуль.
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 15:49, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сорта корпорастного гoмна...
     
  • 2.10, Admino (ok), 12:47, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Я наконец-то узнал, что Yandex вкладывается в Open Source.

    Пофиксил, не благодари.

     
     
  • 3.30, YetAnotherOnanym (ok), 15:06, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Две обиженки на правду уже отметились минусами. Гордись.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:50, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    А как же ClickHouse?
     
     
  • 3.31, YetAnotherOnanym (ok), 15:08, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Иваням об этом знать незачем.
     
  • 3.38, Аноним (-), 15:48, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что за дом, на который надо кликать? Я отстал от трендов?
     
  • 3.45, TrickyFoxy (ok), 16:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И не только он. Catboost, Yandex.Tank и ещё множество разных мелочей
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 22:58, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ключевое слово - мелочей. Да и те идут не от компании, а от единиц сознательных сотрудников.
     
     
  • 5.102, Аноним (102), 15:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто сотрудникам разрешит выкладывать "мелочи"?
    Проекты перед публикацией готовятся, проходят много проверок (и не только на тему "сворованного кода") - многие проекты может и очень хочется выложить, но ресурсов на подготовку их к opensource банально нет.

    Оторвать проект от внутренней инфры, без которой он часто вообще не запускается - та ещё работка, часто большая, чем написать такой же код с нуля.

     
  • 2.83, mikhailnov (ok), 01:36, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно вкладывается. Во FreeBSD, например.
     
     
  • 3.88, n00by (ok), 07:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что же ты не там, а в ООО "НТЦ ИТ Роса", у которого 4 коммита в Linux сделаны в прошлой жизни? И зачем ты удалил мои репозитории, "вкладчик", скопировав содержимое себе?

    Лично твои и твоих подельников действия дают повод задаться вопросом "неужели везде так?"

     

  • 1.5, Имя Эмйел (?), 12:36, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот гугл создал язык Go. Когда же мы увидим язык от Яндекса?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:44, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ya?
     
     
  • 3.15, Ю.Т. (?), 13:04, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шаб-Ниггурат
     
  • 3.27, Dzen Python (ok), 14:29, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Я-я, натюрлих!
     
  • 3.94, Аноним (94), 12:32, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    язык Яйа. будет русским клоном паскаля, блоки будут начинаться со слов СЛАВА, а закрываться строкой ЦАРЮ, каждый релиз публичных программ будет верифицироваться в роскомнадзоре на предмет эсктремизма и терорризма, а минтруд отвечать чтобы каждый программист на Яйа получал не меньше и не больше установленных президентом среднего класса 17 тысяч рублей (иначе разбогатеет и еще на митинг выйдет).
     
  • 3.96, Аноним (96), 13:35, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Накуяндекс
     
  • 2.11, Admino (ok), 12:48, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Вот гугл создал язык Go. Когда же мы увидим язык от Яндекса?

    https://www.parser.ru/

    Это совместный проект со студией Лебедева.

     
     
  • 3.14, Имя Эмйел (?), 13:00, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигасе, интересно поглядеть, что наворотили там, хотя наверное не так уж используется (уж точно не на слуху)
     
     
  • 4.16, Имя Эмйел (?), 13:07, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А блин, это как java server pages или asp net
     
  • 4.61, пох. (?), 18:29, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это проект 90х годов, переписанный с нуля но с по сути прежним синтаксисом в 2002м - разумеется он в 2k22 не используется. Разьве что какие-то унаследованные решения по инерции его еще тянут.

    Сайты на xml давно уже немодно.

     
     
  • 5.91, ryoken (ok), 09:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>с нуля но с по сути прежним

    У меня вот в этом глаза заблудились...

     
  • 5.98, Аноним (96), 13:41, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХЗ, что там в 2220-м модно будет.
     
     
  • 6.100, Аноним (75), 14:12, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая тебе разница как рептилоидам будет модно нас кушать - с горчицей или с кетчупом?

     
  • 3.17, Аноним (17), 13:28, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Многие дизайнеры от Parser в восторге, так как он даёт возможность реализовывать серверную логику без глубокого изучения программирования. Но для программистов это какой-то когнитивный диссонанс, например, одна только сборка из исходных текстов чего стоит:

    "Исходные коды Parser3 можно скачать из раздела «Скачать» с сервера parser.ru или получить из CVS: cvs -d :pserver:anonymous@cvs.parser.ru:/parser3project login"

    2022 год, CVS!

     
     
  • 4.18, Самокатофил (?), 13:42, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    У тебя буква "к" в 2022 пропущена.
     
  • 4.19, Имя Эмйел (?), 13:43, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как бы, это похоже на шаблонизатор просто. Ну или на jsp, asp net и пхп (тот пхп, который в html страницы фигачили, времён 4-го, не нынешний нафреймворченный)
     
  • 4.62, пох. (?), 18:36, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, таким "программистам" лучше бы заняться обслуживанием свободной кассы.

    Единственная реальная сложность там - это плюсы 99го года (по сути си-с-классами), требуемые именно программисту, если он собрался что-то добавить в сам парсер (а обычно программиста именно для этого и зовут. С рисованием менюшек справляется дизайнер. Именно для этой цели парсер и был написан чуть ли не четверть века назад - чтобы программистов таким не отвлекать, они тогда у Студии были довольно дорогостоящие.)

     
  • 3.29, Alex_K (??), 14:58, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расскажите подробнее, какое отношение это имеет к Яндексу.
     
     
  • 4.54, Аноним (7), 18:08, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну разве что одна и та же студия делала дизайн яндекса и дизайн сайта Parser3
     
     
  • 5.60, пох. (?), 18:26, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот примерно так. Причем эта студия иногда делала не только дизайн, но и сайт целиком, вместе с внутренней механикой, которая в нулевые делалась именно на парсере - но яндекс ничего подобного у нее никогда не покупал.

     
  • 4.89, n00by (ok), 08:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Admino - активист Rosa Tresh, а для них характерно распространять лажу и не отвечать за свои слова.
     
  • 3.48, mknv (?), 17:24, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживает объектно-ориентирующихся программистов. Ясно.
     
     
  • 4.97, Аноним (96), 13:38, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только восмибитовые кодировки поддерживать не стоит.
     
  • 3.59, пох. (?), 18:24, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ни разу не совместный проект, и никакого отношения к яндексу не имел никогда.

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:49, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы стать 47 закрытым поектом
     
  • 2.25, Dzen Python (ok), 14:27, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написать компилятор для onescript?
    https://oscript.io/
     
  • 2.36, Аноним (-), 15:46, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От яндекса мы увидим только средний палец, когда в очередной раз сольет твои данные в сеть.
     
  • 2.49, Аноним (49), 17:28, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Яндекс дал миру БЭМ, который применяется сейчас практически везде.
     
     
  • 3.77, Аноним (77), 22:18, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозги тебе промыли хорошо
     

  • 1.21, Аноним (-), 14:00, 06/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.22, Имя Эмйел (?), 14:05, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 3.23, Аноним (63), 14:18, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.26, Dzen Python (ok), 14:28, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 5.33, Всем Анонимам Аноним (?), 15:41, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.35, Аноним (-), 15:44, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.43, RAMbug (?), 16:09, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.32, Аноним (32), 15:24, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Товарищ майор в утилиту вшит? А реклама которую только юзерскриптом убрать можно?
     
     
  • 2.46, Dzen Python (ok), 16:51, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Инсайд, инфа 146%
    - Товарищ Майор автоматом получает рутовый доступ из подсистемы eBPF автоматически, при генерации обработчика на отладку.
    Логин: ILoveFSU
    Пароль: $AllYourBaseAreBelongToUs1$
    - Реклама будет в следующих релизах.
    Так же планируется генерация dumb-пакетов и внесение случайных задержек в лог для смазывания отладки. Чтобы их отключить, нужно приехать по адресу Пискарёвский проспект 2, корп. 2, лит. Щ, БЦ «Бенуа», заключить договор на включение премиум-возможностей отладки и оплатить  по индивидуально составленному прайсу. После чего в течении 10 рабочих дней вам будет выслана оплаченная редакция.
     
  • 2.64, Ordu (ok), 19:13, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Товарищ майор в утилиту вшит?

    Да, очевидно же. Она называется skbstrace. Я не знаю, зачем там b (backdoor?), но sk -- это же определённо "Следственный Комитет".

     
     
  • 3.73, Dzen Python (ok), 21:29, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    СКБ Контур.
    Совпадение? Не думаю...
     
  • 3.86, torvn77 (ok), 04:40, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попрчу вам хохму:  

    Специальное Конструкторское Бюро

     
  • 2.87, Woth (ok), 05:54, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Товарищ майор в утилиту вшит? А реклама которую только юзерскриптом убрать можно?

    Сто процентов вшит товарищ майор, яндекс без этого неможет.


     

  • 1.42, RAMbug (?), 16:06, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.

    Убрать бы из Go сборщик мусора и добавить прямую работу с памятью. Была бы самая адекватная замена сишке.

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 17:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну... Сишка ведь давно есть. И появилась раньше гопоты. А вообще - ржавого пощупай.
     
     
  • 3.53, RAMbug (?), 17:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн. Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++.

    А вот Go как раз очень продуманный язык.

     
     
  • 4.57, псевдонимус (?), 18:16, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн.
    > Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++.
    > А вот Go как раз очень продуманный язык.

    Это не впечатление, так все и есть. Проектирование для слабаков!

     
  • 4.69, Аноним (69), 19:57, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну так в Core Team сидят люди которые ни строчки кода на языке, который они разрабатывают, не написавшие. А попадают туда туда тупо по блату, через постель или с помощью хитровывернутого гендерного идентификатора и хаера неописуемого цвета.
     
  • 4.71, Имя Эмйел (?), 20:12, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вот Go как раз очень продуманный язык

    Один из авторов Гошки, кстати, разрабатывал Си. И не любит С++.

    Go вообще неплохой язык, либ настругали, всё довольно так неплохо. Но жалко, что кое-где топорноват и мало функционального программирования (скажем, map, filter авторы языка недолюбливают, дженерики только во Go v2 будут, который хз когда)

     
     
  • 5.93, Аноним (93), 11:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что тебе "жалко", не вписывается в философию минимализма Go. А то одному одно "жалко", другим другое... и получается монстр. Go чудесен в своём виде, и ещё многое можно отсечь (вроде функции new). А высказывающиеся за убирание GC вообще ничего не поняли. Сам я программирую в основном на Rust, кстати, потому что в данный момент жизни мне нравится его изучать и постигать, но отлично понимаю фанатов Go.
     
  • 5.104, xgen (?), 00:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да дженерики в 1.18 будут, в этом месяце релиз, в бете можно уже посмотреть. Глядишь так и бизнес логику на нем станет писать сносно.
     
  • 4.72, Имя Эмйел (?), 20:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн. Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++.

    Ну у Раста есть приятные идеи, вот этот самый ownership, borrow checker, с функциональщиной всё в порядке, есть map, filter, все дела. Был бы он слегка попроще вот, в плане синтаксиса того. Вот язык бы как Go и как Rust бы, чтобы стремление к иммутабельности и оунершип/борроу чекер от Раста и синтаксис, внешний вид и такую дизайнерскую обвязку, скажем, как от Го

     
     
  • 5.95, Аноним (93), 12:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Go и Rust очень схожий Си-подобный синтаксис с заимствованиями из Паскаля. Не понимаю нытья по поводу синтаксиса Rust.
     

  • 1.47, псевдонимус (?), 17:17, 06/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.52, Аноним (49), 17:38, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.55, псевдонимус (?), 18:12, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.66, keydon (ok), 19:24, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.56, псевдонимус (?), 18:14, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.67, keydon (ok), 19:41, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.68, псевдонимус (?), 19:55, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.70, псевдонимус (?), 20:11, 06/02/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (7)

  • 1.81, Ivan_83 (ok), 01:11, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Измельчал яндекс, поуходили с него годные спецы.

    В былые то годы там пилили и дрова под интеловые адаптеры для фри и всякие роутеры на DPDK и прочие хардкорные штуки, а теперь бывшие пиценосцы и пхпшники на go накорябали нечто уровня шелскрипта.

    Другая часть поддерживает Дениса Попова и меняет иконки названия в хроме чтобы он стал отечественным.

     
     
  • 2.82, Мяут (ok), 01:28, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всякие роутеры на DPDK

    И сейчас пилим. Не всё выкладываем, правда ;)

     
     
  • 3.84, mikhailnov (ok), 01:45, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А фряха у вас применяется для старых сетей, а в новых типа Яндекс облака уже линукс?
     
     
  • 4.85, Мяут (ok), 01:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде на последнем NextHop рассказывали как один из последних оплотов FreeBSD пал:
    https://events.yandex.ru/events/nexthop2021?openTalkDescription=2037-8574#zago
     
  • 3.105, Ivan_83 (ok), 02:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница в том, что 5 лет назад это было круто тк мало кто умел и либ мало было, а сейчас их пилит любой скрипткидди.
    Те от разработки инноваций фокус сместился к потреблению и допиливанию того что есть.
     
  • 2.101, Аноним (75), 14:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как сторожил честно тебе скажу - г-но те дрова были.

    Печку топить можно (но лучше их разработчиками), а сервер был так себе. Разумеется, те что в ядре - были ничуть не лучше, просто висли в другой момент.

    Но потом, если что, пришел Интел и переписал как надо. Заодно адаптер тоже переделал (так что вполне  может быть что линуксные не висли не потому что лучше написаны, а потому что не догружали драйвер).

     
     
  • 3.106, Ivan_83 (ok), 02:26, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем не менее, это была хардкорная работа, которая к тому же ушла в паблик.

    Из той ссылки что я бегло просмотрел по дпдк это разработки уровня студентов: мы взяли и вот тут переписали по алгоритмам из учебника.
    Да, клёво, но это сейчас делают и одиночки в нашей стране.

    Я уже молчу про то что задача иметь 40к правил она выглядит неправильно с архитектурной точки зрения.
    Создаётся ощущение что там просто по накатанной шлепают в ширь и нет никого чтобы сделать рефакторинг архитектуры сети.

    И просто мысли в слух: есть узкие бизнес решения, которые нет смысла пихать в паблик, а есть то что нужно пихать в паблик чтобы с одной стороны уменьшить себе работу по поддержке и с другой стороны привлечь внимание и заработать иммидж.
    Что то от яндекса не видно ничего в паблике, ни в ОС они как то не коммитят ни куда то ещё.
    Даже у нас маленькая контора на 10 разрабов и то мы хотя бы немного коммитим по тем проектам с которыми работаем, учитывая размеры яндекса и сколько они всего юзают - они в каждой бочке затычкой должны были быть, не хуже того же нетфликса или гугла.

     

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