Яндекс опубликовал skbtrace, утилиту для трассировки сетевых операций в Linux

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|1.4, Иваня (?), 12:20, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Yandex наконец-то начал вкладываться в Open Source Community.
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|3.34, Аноним (-), 15:43, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+25 +/–
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Яндекс теперь гос. шaрaгa под контролем нeтoвaрищa мaйoрa. Ничего нам них не надо!
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|4.40, Уася (?), 15:50, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, сначала надо разобраться какого гос.
(Registered in Schiphol, the Netherlands)
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|5.58, тов. майор (?), 18:21, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там - разберутся!
(ты правда такой у нас дурачок, что не понимаешь что то что там registered - номинальный держатель доменов-адресныхпространств-что-еще-могут-отобрать и дырка для оплаты зарубежной рекламы, в которой работает ровно один аноним, и тот находится на самом деле в Вологде? А разработчики skbtrace зарплату получают вовсе не от yandex llc, голландской шмалью, а от банального ООО Яндекс ржублями, и находится это ООО вполне себе в Москве, по адресу Льва Толстого гдетотам. И мой кабинет на пятом этаже тоже там. В голландию я не езжу, могут повязать, для этого лейтенанты есть.)
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|7.90, лютый жабби__ (?), 08:22, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Что с этими интересными гражданами делать будем? На чьи жернова воду льют?
Все кто хоть иногда отводит глазёнки от монитора в курсе, что яша уже давно с потрохами фсбшникам и "инвесторам" отдался. Давно уже типичная корпорация зла, навроде гугла...
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|8.99, Аноним (99), 14:10, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Атипичная Гугль - _сотрудничает_ - все любят кредиты под 0 , ты бы тоже вряд ли... текст свёрнут, показать
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|7.75, Аноним (75), 22:11, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А причем тут эти свадебные генералы? "independend non executive director" значит ровно ничего, пустое место.
То есть большое спасибо им за одолженные когда-то на ремонт провала денежки, впрочем, большая часть им вернулась десятикратно. Но они ничего не решают.
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|2.10, Admino (ok), 12:47, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я наконец-то узнал, что Yandex вкладывается в Open Source.
Пофиксил, не благодари.
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|4.78, Аноним (78), 22:58, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ключевое слово - мелочей. Да и те идут не от компании, а от единиц сознательных сотрудников.
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|5.102, Аноним (102), 15:52, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто сотрудникам разрешит выкладывать "мелочи"?
Проекты перед публикацией готовятся, проходят много проверок (и не только на тему "сворованного кода") - многие проекты может и очень хочется выложить, но ресурсов на подготовку их к opensource банально нет.
Оторвать проект от внутренней инфры, без которой он часто вообще не запускается - та ещё работка, часто большая, чем написать такой же код с нуля.
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|3.88, n00by (ok), 07:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что же ты не там, а в ООО "НТЦ ИТ Роса", у которого 4 коммита в Linux сделаны в прошлой жизни? И зачем ты удалил мои репозитории, "вкладчик", скопировав содержимое себе?
Лично твои и твоих подельников действия дают повод задаться вопросом "неужели везде так?"
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|3.94, Аноним (94), 12:32, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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язык Яйа. будет русским клоном паскаля, блоки будут начинаться со слов СЛАВА, а закрываться строкой ЦАРЮ, каждый релиз публичных программ будет верифицироваться в роскомнадзоре на предмет эсктремизма и терорризма, а минтруд отвечать чтобы каждый программист на Яйа получал не меньше и не больше установленных президентом среднего класса 17 тысяч рублей (иначе разбогатеет и еще на митинг выйдет).
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|3.14, Имя Эмйел (?), 13:00, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фигасе, интересно поглядеть, что наворотили там, хотя наверное не так уж используется (уж точно не на слуху)
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|4.61, пох. (?), 18:29, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это проект 90х годов, переписанный с нуля но с по сути прежним синтаксисом в 2002м - разумеется он в 2k22 не используется. Разьве что какие-то унаследованные решения по инерции его еще тянут.
Сайты на xml давно уже немодно.
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|5.91, ryoken (ok), 09:31, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>с нуля но с по сути прежним
У меня вот в этом глаза заблудились...
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|6.100, Аноним (75), 14:12, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какая тебе разница как рептилоидам будет модно нас кушать - с горчицей или с кетчупом?
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|3.17, Аноним (17), 13:28, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Многие дизайнеры от Parser в восторге, так как он даёт возможность реализовывать серверную логику без глубокого изучения программирования. Но для программистов это какой-то когнитивный диссонанс, например, одна только сборка из исходных текстов чего стоит:
"Исходные коды Parser3 можно скачать из раздела «Скачать» с сервера parser.ru или получить из CVS: cvs -d :pserver:anonymous@cvs.parser.ru:/parser3project login"
2022 год, CVS!
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|4.19, Имя Эмйел (?), 13:43, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как бы, это похоже на шаблонизатор просто. Ну или на jsp, asp net и пхп (тот пхп, который в html страницы фигачили, времён 4-го, не нынешний нафреймворченный)
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|4.62, пох. (?), 18:36, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне кажется, таким "программистам" лучше бы заняться обслуживанием свободной кассы.
Единственная реальная сложность там - это плюсы 99го года (по сути си-с-классами), требуемые именно программисту, если он собрался что-то добавить в сам парсер (а обычно программиста именно для этого и зовут. С рисованием менюшек справляется дизайнер. Именно для этой цели парсер и был написан чуть ли не четверть века назад - чтобы программистов таким не отвлекать, они тогда у Студии были довольно дорогостоящие.)
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|4.54, Аноним (7), 18:08, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну разве что одна и та же студия делала дизайн яндекса и дизайн сайта Parser3
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|5.60, пох. (?), 18:26, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот примерно так. Причем эта студия иногда делала не только дизайн, но и сайт целиком, вместе с внутренней механикой, которая в нулевые делалась именно на парсере - но яндекс ничего подобного у нее никогда не покупал.
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|4.89, n00by (ok), 08:07, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Admino - активист Rosa Tresh, а для них характерно распространять лажу и не отвечать за свои слова.
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|3.48, mknv (?), 17:24, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддерживает объектно-ориентирующихся программистов. Ясно.
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|3.59, пох. (?), 18:24, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ни разу не совместный проект, и никакого отношения к яндексу не имел никогда.
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|2.36, Аноним (-), 15:46, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От яндекса мы увидим только средний палец, когда в очередной раз сольет твои данные в сеть.
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|2.49, Аноним (49), 17:28, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Яндекс дал миру БЭМ, который применяется сейчас практически везде.
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|1.32, Аноним (32), 15:24, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Товарищ майор в утилиту вшит? А реклама которую только юзерскриптом убрать можно?
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|2.46, Dzen Python (ok), 16:51, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Инсайд, инфа 146%
- Товарищ Майор автоматом получает рутовый доступ из подсистемы eBPF автоматически, при генерации обработчика на отладку.
Логин: ILoveFSU
Пароль: $AllYourBaseAreBelongToUs1$
- Реклама будет в следующих релизах.
Так же планируется генерация dumb-пакетов и внесение случайных задержек в лог для смазывания отладки. Чтобы их отключить, нужно приехать по адресу Пискарёвский проспект 2, корп. 2, лит. Щ, БЦ «Бенуа», заключить договор на включение премиум-возможностей отладки и оплатить по индивидуально составленному прайсу. После чего в течении 10 рабочих дней вам будет выслана оплаченная редакция.
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|2.64, Ordu (ok), 19:13, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Товарищ майор в утилиту вшит?
Да, очевидно же. Она называется skbstrace. Я не знаю, зачем там b (backdoor?), но sk -- это же определённо "Следственный Комитет".
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|2.87, Woth (ok), 05:54, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Товарищ майор в утилиту вшит? А реклама которую только юзерскриптом убрать можно?
Сто процентов вшит товарищ майор, яндекс без этого неможет.
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|1.42, RAMbug (?), 16:06, 06/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT.
Убрать бы из Go сборщик мусора и добавить прямую работу с памятью. Была бы самая адекватная замена сишке.
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|2.50, Аноним (50), 17:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну... Сишка ведь давно есть. И появилась раньше гопоты. А вообще - ржавого пощупай.
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|3.53, RAMbug (?), 17:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн. Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++.
А вот Go как раз очень продуманный язык.
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|4.57, псевдонимус (?), 18:16, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн.
> Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++.
> А вот Go как раз очень продуманный язык.
Это не впечатление, так все и есть. Проектирование для слабаков!
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|4.69, Аноним (69), 19:57, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так в Core Team сидят люди которые ни строчки кода на языке, который они разрабатывают, не написавшие. А попадают туда туда тупо по блату, через постель или с помощью хитровывернутого гендерного идентификатора и хаера неописуемого цвета.
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|4.71, Имя Эмйел (?), 20:12, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот Go как раз очень продуманный язык
Один из авторов Гошки, кстати, разрабатывал Си. И не любит С++.
Go вообще неплохой язык, либ настругали, всё довольно так неплохо. Но жалко, что кое-где топорноват и мало функционального программирования (скажем, map, filter авторы языка недолюбливают, дженерики только во Go v2 будут, который хз когда)
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|5.93, Аноним (93), 11:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То, что тебе "жалко", не вписывается в философию минимализма Go. А то одному одно "жалко", другим другое... и получается монстр. Go чудесен в своём виде, и ещё многое можно отсечь (вроде функции new). А высказывающиеся за убирание GC вообще ничего не поняли. Сам я программирую в основном на Rust, кстати, потому что в данный момент жизни мне нравится его изучать и постигать, но отлично понимаю фанатов Go.
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|5.104, xgen (?), 00:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да дженерики в 1.18 будут, в этом месяце релиз, в бете можно уже посмотреть. Глядишь так и бизнес логику на нем станет писать сносно.
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|4.72, Имя Эмйел (?), 20:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн. Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++.
Ну у Раста есть приятные идеи, вот этот самый ownership, borrow checker, с функциональщиной всё в порядке, есть map, filter, все дела. Был бы он слегка попроще вот, в плане синтаксиса того. Вот язык бы как Go и как Rust бы, чтобы стремление к иммутабельности и оунершип/борроу чекер от Раста и синтаксис, внешний вид и такую дизайнерскую обвязку, скажем, как от Го
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|5.95, Аноним (93), 12:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Go и Rust очень схожий Си-подобный синтаксис с заимствованиями из Паскаля. Не понимаю нытья по поводу синтаксиса Rust.
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|1.81, Ivan_83 (ok), 01:11, 07/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Измельчал яндекс, поуходили с него годные спецы.
В былые то годы там пилили и дрова под интеловые адаптеры для фри и всякие роутеры на DPDK и прочие хардкорные штуки, а теперь бывшие пиценосцы и пхпшники на go накорябали нечто уровня шелскрипта.
Другая часть поддерживает Дениса Попова и меняет иконки названия в хроме чтобы он стал отечественным.
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|2.82, Мяут (ok), 01:28, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всякие роутеры на DPDK
И сейчас пилим. Не всё выкладываем, правда ;)
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|3.84, mikhailnov (ok), 01:45, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А фряха у вас применяется для старых сетей, а в новых типа Яндекс облака уже линукс?
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|3.105, Ivan_83 (ok), 02:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница в том, что 5 лет назад это было круто тк мало кто умел и либ мало было, а сейчас их пилит любой скрипткидди.
Те от разработки инноваций фокус сместился к потреблению и допиливанию того что есть.
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|2.101, Аноним (75), 14:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как сторожил честно тебе скажу - г-но те дрова были.
Печку топить можно (но лучше их разработчиками), а сервер был так себе. Разумеется, те что в ядре - были ничуть не лучше, просто висли в другой момент.
Но потом, если что, пришел Интел и переписал как надо. Заодно адаптер тоже переделал (так что вполне может быть что линуксные не висли не потому что лучше написаны, а потому что не догружали драйвер).
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|3.106, Ivan_83 (ok), 02:26, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем не менее, это была хардкорная работа, которая к тому же ушла в паблик.
Из той ссылки что я бегло просмотрел по дпдк это разработки уровня студентов: мы взяли и вот тут переписали по алгоритмам из учебника.
Да, клёво, но это сейчас делают и одиночки в нашей стране.
Я уже молчу про то что задача иметь 40к правил она выглядит неправильно с архитектурной точки зрения.
Создаётся ощущение что там просто по накатанной шлепают в ширь и нет никого чтобы сделать рефакторинг архитектуры сети.
И просто мысли в слух: есть узкие бизнес решения, которые нет смысла пихать в паблик, а есть то что нужно пихать в паблик чтобы с одной стороны уменьшить себе работу по поддержке и с другой стороны привлечь внимание и заработать иммидж.
Что то от яндекса не видно ничего в паблике, ни в ОС они как то не коммитят ни куда то ещё.
Даже у нас маленькая контора на 10 разрабов и то мы хотя бы немного коммитим по тем проектам с которыми работаем, учитывая размеры яндекса и сколько они всего юзают - они в каждой бочке затычкой должны были быть, не хуже того же нетфликса или гугла.
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