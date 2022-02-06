Яндекс опубликовал skbtrace, утилиту для трассировки сетевых операций в Linux

2.82 , Мяут ( ok ), 01:28, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > всякие роутеры на DPDK И сейчас пилим. Не всё выкладываем, правда ;)

3.84 , mikhailnov ( ok ), 01:45, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А фряха у вас применяется для старых сетей, а в новых типа Яндекс облака уже линукс?

4.85 , Мяут ( ok ), 01:51, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде на последнем NextHop рассказывали как один из последних оплотов FreeBSD пал:

https://events.yandex.ru/events/nexthop2021?openTalkDescription=2037-8574#zago

3.105 , Ivan_83 ( ok ), 02:15, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разница в том, что 5 лет назад это было круто тк мало кто умел и либ мало было, а сейчас их пилит любой скрипткидди.

Те от разработки инноваций фокус сместился к потреблению и допиливанию того что есть.

2.101 , Аноним ( 75 ), 14:16, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как сторожил честно тебе скажу - г-но те дрова были. Печку топить можно (но лучше их разработчиками), а сервер был так себе. Разумеется, те что в ядре - были ничуть не лучше, просто висли в другой момент. Но потом, если что, пришел Интел и переписал как надо. Заодно адаптер тоже переделал (так что вполне может быть что линуксные не висли не потому что лучше написаны, а потому что не догружали драйвер). 3.106 , Ivan_83 ( ok ), 02:26, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем не менее, это была хардкорная работа, которая к тому же ушла в паблик. Из той ссылки что я бегло просмотрел по дпдк это разработки уровня студентов: мы взяли и вот тут переписали по алгоритмам из учебника.

Да, клёво, но это сейчас делают и одиночки в нашей стране. Я уже молчу про то что задача иметь 40к правил она выглядит неправильно с архитектурной точки зрения.

Создаётся ощущение что там просто по накатанной шлепают в ширь и нет никого чтобы сделать рефакторинг архитектуры сети. И просто мысли в слух: есть узкие бизнес решения, которые нет смысла пихать в паблик, а есть то что нужно пихать в паблик чтобы с одной стороны уменьшить себе работу по поддержке и с другой стороны привлечь внимание и заработать иммидж.

Что то от яндекса не видно ничего в паблике, ни в ОС они как то не коммитят ни куда то ещё.

Даже у нас маленькая контора на 10 разрабов и то мы хотя бы немного коммитим по тем проектам с которыми работаем, учитывая размеры яндекса и сколько они всего юзают - они в каждой бочке затычкой должны были быть, не хуже того же нетфликса или гугла.

