Яндекс опубликовал skbtrace, утилиту для трассировки сетевых операций в Linux

2.50 , Аноним ( 50 ), 17:33, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну... Сишка ведь давно есть. И появилась раньше гопоты. А вообще - ржавого пощупай.

3.53 , RAMbug ( ? ), 17:39, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн. Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++. А вот Go как раз очень продуманный язык.

4.57 , псевдонимус ( ? ), 18:16, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн.

> Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++.

> А вот Go как раз очень продуманный язык. Это не впечатление, так все и есть. Проектирование для слабаков!

4.69 , Аноним ( 69 ), 19:57, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну так в Core Team сидят люди которые ни строчки кода на языке, который они разрабатывают, не написавшие. А попадают туда туда тупо по блату, через постель или с помощью хитровывернутого гендерного идентификатора и хаера неописуемого цвета.

4.71 , Имя Эмйел ( ? ), 20:12, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А вот Go как раз очень продуманный язык Один из авторов Гошки, кстати, разрабатывал Си. И не любит С++. Go вообще неплохой язык, либ настругали, всё довольно так неплохо. Но жалко, что кое-где топорноват и мало функционального программирования (скажем, map, filter авторы языка недолюбливают, дженерики только во Go v2 будут, который хз когда)

5.93 , Аноним ( 93 ), 11:48, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То, что тебе "жалко", не вписывается в философию минимализма Go. А то одному одно "жалко", другим другое... и получается монстр. Go чудесен в своём виде, и ещё многое можно отсечь (вроде функции new). А высказывающиеся за убирание GC вообще ничего не поняли. Сам я программирую в основном на Rust, кстати, потому что в данный момент жизни мне нравится его изучать и постигать, но отлично понимаю фанатов Go.

5.104 , xgen ( ? ), 00:43, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да дженерики в 1.18 будут, в этом месяце релиз, в бете можно уже посмотреть. Глядишь так и бизнес логику на нем станет писать сносно.

4.72 , Имя Эмйел ( ? ), 20:15, 06/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У меня складывается впечатление, что Rust разрабатывается без малейшего намёка на дизайн. Лепят на ходу, подпирают костылями, создавая второй C++. Ну у Раста есть приятные идеи, вот этот самый ownership, borrow checker, с функциональщиной всё в порядке, есть map, filter, все дела. Был бы он слегка попроще вот, в плане синтаксиса того. Вот язык бы как Go и как Rust бы, чтобы стремление к иммутабельности и оунершип/борроу чекер от Раста и синтаксис, внешний вид и такую дизайнерскую обвязку, скажем, как от Го

5.95 , Аноним ( 93 ), 12:44, 07/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Go и Rust очень схожий Си-подобный синтаксис с заимствованиями из Паскаля. Не понимаю нытья по поводу синтаксиса Rust.