Яндекс открыл код распределённой СУБД YDB, поддерживающей SQL

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|3.37, Аноним (37), 21:06, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не читай советских газет. Вообще лучше не читай. Залезь в будку и гавкай там.
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|1.8, Ano (?), 19:32, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну они простите, биллинг тоже внурь кладут ? (почитал, лол, там до ОС не далеко )
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|2.18, Аноним (18), 19:57, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ячейка ИИ, перед которой стоит задача заполнить собой все блочные устройства, подключенные к инету.
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|1.11, soomrack (ok), 19:40, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Судя по описанию, весьма неплохо накодили.
А открыли код, наверное, потому, что платить за обучение работы с YDB внутри компании уже не хочется, пусть программисты сами учатся и приходят.
По хорошему, им надо еще курсы и сертификаты сделать, по примеру Oracle. Ну и пиарить субд везде где только можно, и на хостингах ее в стандартный набор пропихивать.
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|2.17, Аноним (17), 19:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же не хочется платить за обучение
"Яндекс" выделит 10 млн рублей на обучение курьеров IT-специальностям
После окончания курса выпускникам помогут подготовиться к собеседованию и составить резюме, а также предложат подходящие вакансии, сообщили в компании
Курьеры, сотрудничающие с "Яндекс Едой", "Лавкой" и "Доставкой", теперь могут поучаствовать в образовательной программе и освоить новые IT-профессии. Среди специальностей - тестировщик, разработчик, аналитик, дизайнер и другие.
https://tass.ru/ekonomika/14412655
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|3.25, soomrack (ok), 20:11, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну сравнивать первичное обучение на уровень IT-разнорабочий и специалиста по БД, ну такое...
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|3.24, soomrack (ok), 20:10, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О чем и речь. Если хотят занять рынок Oracle в РФ, с прицелом на Азию, то нужно перенимать модель захвата рынка.
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|4.36, Аноним (37), 21:04, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С какой целью? Чтобы побольше соседних стран захватит и побольше мирных разбомбить? Какую цель преследует эта недокомпания яндекс?
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|2.26, Аноним (26), 20:20, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну кроме стеба, а кусок кода неплохой, очень даже
заметь что constexpr const char *WALLE_CMS_USER = "Wall-E"; это совсем не #define WALLE_CMS_USER "Wall-E", как могло бы быть :)
здесь же - namespace NKikimr { namespace NCms { - неймсейсы есть, тоже в плюс
ну если дальше пробежаться по коду в том же каталоге, видно влияние Фаулера, грамотные названия классов, методов и переменных.
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|2.29, YetAnotherOnanym (ok), 20:31, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это проблема, да... У Яндекса копии кода не осталось, а если что-то с распечаток восстановят - выложить же ж негде будет.
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|1.27, arthi747 (ok), 20:24, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На хабре, где все всем всегда недовольны, неожиданно позитивно приняли эту весть. Я вообще впервые вижу настолько позитивную реакцию на том проклятом богами месте.
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|1.39, trdm (ok), 21:09, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сервак только под линукс.
Под виндой не попробуешь....
Знаю, знаю, винда маст дай и все такое...
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