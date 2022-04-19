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Яндекс открыл код распределённой СУБД YDB, поддерживающей SQL

19.04.2022 17:49

Компания Яндекс опубликовала исходные тексты распределённой СУБД YDB, реализующей поддержку диалекта SQL и ACID-транзакций. СУБД создана с нуля и изначально развивается с оглядкой на обеспечение отказоустойчивости, автоматического восстановления при сбоях и масштабируемости. Отмечается, что компанией Яндекс запущены рабочие кластеры YDB, включающие более 10 тысяч узлов, хранящие сотни петабайт данных и обслуживающие миллионы распределённых транзакций в секунду. YDB используется в таких проектах Яндекс, как Маркет, Облако, Умный Дом, Алиса, Метрика и Auto.ru. Код написан на языках C/C++ и распространяется под лицензией Apache 2.0. Для ознакомления и быстрого запуска можно использовать готовый Docker-контейнер.

Особенности проекта:

  • Использование реляционной модели данных с таблицами. Для запросов и определения схемы данных используется язык YQL (YDB Query Language), представляющий собой диалект SQL, адаптированный для работы с большими распределёнными базами данных. При создании схемы хранения поддерживается древовидная группировка таблиц, напоминающая каталоги в файловой системе. Предоставляется API для работы с данными в формате JSON.
  • Поддержка доступа к данным с использованием скан запросов, предназначенных для выполнения аналитических ad-hoc запросов над БД, выполняемых в режиме только для чтения и возвращающих поток grpc.
  • Взаимодействие с СУБД и отправка запросов осуществляется при помощи интерфейса командной строки, встроенного web-интерфейса или набора YDB SDK, предоставляющего библиотеки для языков C++, С# (.NET), Go, Java, Node.js, PHP и Python.
  • Возможность создания отказоустойчивых конфигураций, продолжающих работу при выходе из строя отдельных дисков, узлов, стоек и даже датацентров. YDB поддерживает развёртывание и синхронную репликацию в трёх зонах доступности с сохранением работоспособности кластера в случае выхода из строя одной из зон.
  • Автоматическое восстановление после сбоев с минимальными задержками для приложений и автоматическое поддержание заданной избыточности при хранении данных.
  • Автоматическое создание индексов по первичному ключу и возможность определение вторичных индексов для повышения эффективность доступа к произвольным колонкам.
  • Горизонтальная масштабируемость. По мере роста нагрузки и размера хранимых данных кластер можно расширять простым подключением новых узлов. Уровни для вычислений и хранения разделены, что позволяет раздельно наращивать вычислительную мощность и размер хранилища. СУБД сама следит за равномерным распределением данных и нагрузки с учётом имеющихся аппаратных ресурсов. Возможно развёртывание территориально распределённых конфигураций, охватывающих несколько датацентров в разных частях света.
  • Поддержка модели строгой непротиворечивости и ACID-транзакций при обработке запросов, охватывающих несколько узлов и таблиц. Для повышения производительности возможно выборочное отключение контроля непротиворечивости.
  • Автоматическая репликация данных, автоматическое секционирование (партицирование, шардирование) при увеличении размера или нагрузки и автоматическая балансировка нагрузки и данных между узлами.
  • Хранение данных непосредственно на блочных устройствах, используя собственный компонент PDisk и прослойку VDisk. Поверх VDisk выполняется DSProxy, который анализирует доступность и характеристики работы дисков, для их исключения в случае выявления проблем.
  • Гибкая архитектура, позволяющая создавать поверх YDB, различные сервиcы, вплоть до виртуальных блочных устройств и персистентных очередей (persistent queue). Пригодность применения для разных видов нагрузки, OLTP и OLAP (аналитические запросы).
  • Поддержка многопользовательских (multitenant) и бессерверных конфигураций. Возможность аутентификации клиентов. Пользователи могут создавать свои виртуальные кластеры и БД в общей совместной инфраструктуре с учётом потребления ресурсов на уровне числа запросов и размера данных или арендуя/резервируя определённые вычислительные ресурсы и объём в хранилище.
  • Возможность настройки времени жизни записей для автоматического удаления устаревших данных.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Yandex опубликовал статический анализатор файлов конфигурации nginx
  3. OpenNews: Установочный скрипт проекта yandex-disk-indicator удалял раздел /usr
  4. OpenNews: Яндекс открыл код библиотеки машинного обучения CatBoost
  5. OpenNews: Яндекс опубликовал Odyssey, многопоточный балансировщик соединений для PostgreSQL
  6. OpenNews: Яндекс опубликовал skbtrace, утилиту для трассировки сетевых операций в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57044-ydb
Ключевые слова: ydb, database, yandex
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Корец (?), 19:02, 19/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.4, Аноним (4), 19:14, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 1.2, InuYasha (??), 19:10, 19/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.3, Аноним (3), 19:13, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    github...
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:34, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    яндекс топ, гитхаб топ, шо вам ещё надо для счастья??
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 21:06, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не читай советских газет. Вообще лучше не читай. Залезь в будку и гавкай там.  
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:18, 19/04/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.6, eRIC (ok), 19:30, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 3.10, Fracta1L (ok), 19:36, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 4.15, Аноним (15), 19:44, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 4.30, YetAnotherOnanym (ok), 20:33, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 2.7, Alex (??), 19:31, 19/04/2022 Скрыто модератором
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  • 2.22, Аноним (-), 20:01, 19/04/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.8, Ano (?), 19:32, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ну они простите, биллинг тоже внурь кладут ? (почитал, лол, там до ОС не далеко )
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:57, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ячейка ИИ, перед которой стоит задача заполнить собой все блочные устройства, подключенные к инету.
     

  • 1.11, soomrack (ok), 19:40, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Судя по описанию, весьма неплохо накодили.

    А открыли код, наверное, потому, что платить за обучение работы с YDB внутри компании уже не хочется, пусть программисты сами учатся и приходят.

    По хорошему, им надо еще курсы и сертификаты сделать, по примеру Oracle. Ну и пиарить субд везде где только можно, и на хостингах ее в стандартный набор пропихивать.

     
     
  • 2.13, Аноним (18), 19:41, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    только что пропихнули
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > по примеру Oracle

    Это кто такой ещё?

     
  • 2.17, Аноним (17), 19:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же не хочется платить за обучение

    "Яндекс" выделит 10 млн рублей на обучение курьеров IT-специальностям
    После окончания курса выпускникам помогут подготовиться к собеседованию и составить резюме, а также предложат подходящие вакансии, сообщили в компании

    Курьеры, сотрудничающие с "Яндекс Едой", "Лавкой" и "Доставкой", теперь могут поучаствовать в образовательной программе и освоить новые IT-профессии. Среди специальностей - тестировщик, разработчик, аналитик, дизайнер и другие.

    https://tass.ru/ekonomika/14412655

     
     
  • 3.25, soomrack (ok), 20:11, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну сравнивать первичное обучение на уровень IT-разнорабочий и специалиста по БД, ну такое...
     
  • 2.21, Анончик (?), 20:01, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Oracle для рф больше нет, как и продукции ibm
     
     
  • 3.24, soomrack (ok), 20:10, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О чем и речь. Если хотят занять рынок Oracle в РФ, с прицелом на Азию, то нужно перенимать модель захвата рынка.
     
     
  • 4.36, Аноним (37), 21:04, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С какой целью? Чтобы побольше соседних стран захватит и побольше мирных разбомбить? Какую цель преследует эта недокомпания яндекс?
     

  • 1.19, Аноним (19), 20:00, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда, октрыл напопад файл, а у них в коде имена просто улёт:

    https://github.com/ydb-platform/ydb/blob/main/ydb/core/cms/walle.h

    constexpr const char *WALLE_CMS_USER = "Wall-E";

    namespace NKikimr, прямо кикимора какая-то ))

    Интересно, на чём они там в Яндексе ... ну вы поняли ))

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 20:20, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кроме стеба, а кусок кода неплохой, очень даже
    заметь что constexpr const char *WALLE_CMS_USER = "Wall-E"; это совсем не #define WALLE_CMS_USER "Wall-E", как могло бы быть :)
    здесь же - namespace NKikimr { namespace NCms { - неймсейсы есть, тоже в плюс
    ну если дальше пробежаться по коду в том же каталоге, видно влияние Фаулера, грамотные названия классов, методов и переменных.
     

  • 1.20, Аноним (-), 20:00, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая попытка реабилитироваться, Яндекс, но нет.
     
     
  • 2.28, YetAnotherOnanym (ok), 20:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реабилитироваться после чего?
     
  • 2.34, Аноним (34), 21:01, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка, но Яндекс даже не пытался.  
     

  • 1.23, Анончик (?), 20:03, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как долго проживет репозиторий пока гитхаб не забанит?
     
     
  • 2.29, YetAnotherOnanym (ok), 20:31, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это проблема, да... У Яндекса копии кода не осталось, а если что-то с распечаток восстановят - выложить же ж негде будет.
     
  • 2.32, Аноним (32), 20:40, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего не на отечественном https://gitflic.ru/ ?
     

  • 1.27, arthi747 (ok), 20:24, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На хабре, где все всем всегда недовольны, неожиданно позитивно приняли эту весть. Я вообще впервые вижу настолько позитивную реакцию на том проклятом богами месте.
     
     
  • 2.35, Аноним (34), 21:02, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лог модерирования посмотри и прозрей.  
     

  • 1.31, erthink (ok), 20:33, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох, Ётя, что в имени твоем ;)
     
  • 1.33, Ilya Indigo (ok), 20:53, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего себе так выкатили, да ещё и на C/C++.
    Описание выглядит очень впечатляюще!
     
     
  • 2.38, Аноним (34), 21:08, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А яндекс еда все равно на MySQL работает.  
     

  • 1.39, trdm (ok), 21:09, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сервак только под линукс.
    Под виндой не попробуешь....
    Знаю, знаю, винда маст дай и все такое...
     

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