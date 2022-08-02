The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Восьмая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

02.08.2022 16:11

Мигель Охеда (Miguel Ojeda), автор проекта Rust-for-Linux, предложил для рассмотрения разработчиками ядра Linux выпуск v8 компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Это девятая редакция патчей с учётом первого варианта, опубликованного без номера версии. Поддержка Rust рассматривается как экспериментальная, но уже включена в ветку linux-next, претендует на интеграцию в осенний выпуск 5.20/6.0 и достаточно развита для начала работы по созданию слоёв абстракции над подсистемами ядра, а также для написания драйверов и модулей. Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета.

В новой версии:

  • Инструментарий и вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок, обновлены до выпуска Rust 1.62. По сравнению с ранее используемой версией в инструментарии Rust стабилизирована поддержка функциональности const_fn_trait_bound, используемой в патчах к ядру.
  • Код привязок выделен в отдельный crate-пакет "bindings", что упрощает пересборку в случае внесения изменений только в основной пакет "kernel".
  • Реализация макроса "concat_idents!" переписана в форме процедурного макроса, не привязанного к функциональности concat_idents и допускающего применение ссылок на локальные переменные.
  • Переписан макрос "static_assert!", что позволило использовать "core::assert!()" в любом контексте вместо констант.
  • Макрос "build_error!" адаптирован для работы при выставлении для модулей режима "RUST_BUILD_ASSERT_{WARN,ALLOW}".
  • Добавлен отдельный файл с настройками "kernel/configs/rust.config".
  • Обрабатываемые в макроподстановках файлы "*.i" переименованы в "*.rsi".
  • Прекращена поддержка сборки Rust-компонентов с уровнями оптимизации, отличными от применяемых для кода на языке Си.
  • Добавлен модуль fs, предоставляющий обвязки для работы с файловыми системами. Предложен пример простой файловой системы, написанной на языке Rust.
  • Добавлен модуль workqueue для работы с системными очередями (предоставляет обвязки над структурами ядра work_struct и workqueue_struct).
  • Продолжено развитие модуля kasync с реализацией методов асинхронного программирования (async). Добавлен пример работающего на уровне ядра TCP-сервера, написанного на Rust.
  • Добавлена возможность обработки прерываний на языке Rust при помощи типажей [Threaded]Handler и типов [Threaded]Registration`.
  • Добавлен процедурный макрос "#[vtable]", упрощающий работу с таблицами указателей на функции, такими как структура file_operations.
  • Добавлена реализация двунаправленных связных списков "unsafe_list::List".
  • Добавлена начальная поддержка RCU (Read-copy-update) и тип Guard для проверки привязки блокировки на чтение к текущему потоку.
  • Добавлена функция Task::spawn() для создания и автоматического запуска потоков ядра. Также добавлен метод Task::wake_up().
  • Добавлен модуль delay, позволяющий использовать задержки (обёртка над msleep()).

Предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/8/1...)
  2. OpenNews: Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20
  3. OpenNews: Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
  5. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
  6. OpenNews: В ветку ядра Linux-next добавлен код для разработки драйверов на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57586-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:22, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 17:33, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше бы поддержку старых Линукс-систем запилили
     
     
  • 3.44, Анонн (?), 18:02, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    зачем? скольким людям это нужно? зачем вкладывать ресурсы в это меньшинство?
     
     
  • 4.56, Аноним (56), 19:45, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зачем развивать линукс? скольким людям он нужен? зачем вкладывать ресурсы в это меньшинство?
     
     
  • 5.62, Оно ним (?), 20:11, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никто бы и не вкладывал, если бы линуксом не пользовались корпорации и инфраструктурные проекты. А поддержка старого оборудования - это тупиковая ветвь, по ней нельзя двигаться бесконечно.
     
  • 2.46, Аноним (46), 18:13, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас в третьем знаке неверный сдвиг в полиалфавитной подстановке.
     

  • 1.2, Аноним (-), 16:23, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Троянский конь намазаный мёдом
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 16:57, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом раст задеприкейтит раст для старых ядер, и старые железки, которым зачем-то написали растовые дрова превратятся в тыкву. Или плати бакшишь через служебный проход на лапу разрабу.  
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 17:33, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И старый код удалит из vcs. Опасный язык программирования!
     
  • 3.73, Аноним (73), 21:32, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это заговор! А власти скрывают!
     

  • 1.4, Самый Лучший Гусь (?), 16:26, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Горячо поддерживаю данные начинания. Определённо, это прорыв в области системного программирования. Винде такого даже близко не нилось
     
     
  • 2.34, НяшМяш (ok), 17:24, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они тоже стараются не отставать https://github.com/microsoft/windows-rs
     

  • 1.5, анон (?), 16:36, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А почему именно раст, у того же гоу намного лучше работа с памятью, он безопасней? Да тот же компилятор эльбруса сделает то же самое, но для него не нужен раст, сойдет сишный код. Это заказуха?
     
     
  • 2.8, Анонн (?), 16:40, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У го сборка мусора
     
  • 2.22, Аноним (22), 17:07, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я правильно понимаю, что после этого ведро без нужной версии glibc в кармане нельзя будет собрать?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 17:10, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве ведро зависит от GLibc? Наоборот же.
     
     
  • 4.31, Аноним (14), 17:12, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст зависимый и вторичный язык.  
     
  • 2.42, Аноним (42), 17:49, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя в голове каша. Пройди курс компьютерных наук.
     
     
  • 3.61, Анончик (?), 19:54, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это тебя там научили говорить "Пройди курс компьютерных наук"
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:48, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какай-тт солянка из языков выходит.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:50, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы ядро полностью на Раст переписали. К чему эти полумеры?
     
     
  • 2.13, th3m3 (ok), 16:53, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не всё сразу.
     
  • 2.15, Линус Торвальдс (?), 16:59, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поможешь?
     
  • 2.18, Аноним (14), 17:02, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лыко да мочало — начинай сначала.

    Что это даст, кроме лишней траты времени?

     
  • 2.29, анон (?), 17:10, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то на гите был скрипт на баше, который это делает, но так не освоить несколько миллиардов даляров, и не поборовшись за свободу и равенство.
     
  • 2.50, Аноним (50), 19:09, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше бы ты вышел на улицу, спустил штаны и немного наклонился. А то прилип к стулу, к чему эти полумеры? Сегодня как раз день десантника празднуют, станешь душой компании.
     
     
  • 3.59, Аноним (56), 19:48, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    из личного опыта?
     
  • 3.60, Аноним (56), 19:48, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из личного опыта?
     

  • 1.17, Аноним (14), 17:00, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто чтобы вы понимали дрова можно писать и на джава скрипт и на хаскеле. И никакой Javascript-for-Linux для этого не нужен. Бери шаблон да пиши https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51475
     
     
  • 2.20, Самый Лучший Гусь (?), 17:05, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писать-то можно, но вот в главное дерево сурцов ядра этот ваш драйвер на VisualBasic for Applications скорее всего не примут.
     
     
  • 3.21, Аноним (14), 17:06, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это даже и к лучшему)
     
     
  • 4.26, Самый Лучший Гусь (?), 17:09, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так это даже и к лучшему)

    Так без этого считай, что драйвера-то и нет. Единственное исключение — нвидиеблоб, но и тот рано или поздно стечёт в ядро. Так будет с каждым.

     
     
  • 5.32, Аноним (14), 17:13, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сед бат тру. Помню собирал сторонние дрова для вайфаев с переменным успехом для разных ядер это было боль.  
     
     
  • 6.35, НяшМяш (ok), 17:25, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Обычно всё ограничивалось сборкой ndiswrapper (=
     

  • 1.33, Аноним (33), 17:21, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора наконец признать адептов языка Rust к религиозной секте
     
     
  • 2.36, Аноним (11), 17:29, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И писать в новости про раст, что это запрещённая организация на территории РФ
     
  • 2.40, XoXo (?), 17:36, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поддерживаю
     
  • 2.41, Аноним (42), 17:48, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собака лает, караван идёт.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 19:46, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Растовики лают, сишник идёт.  
     

  • 1.43, Аноним (43), 17:58, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Восьмая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

    Печально

     
  • 1.45, Аноним (45), 18:08, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я слышу хруст!!
     
     
  • 2.51, Аноним (50), 19:11, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сходи к лору, ушные проходы прочисти.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 19:25, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати я завтра собирался на прём к ЛОРу.
     

  • 1.47, Аноним (47), 18:14, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что будут делать анонимные эксперты когда в Линукс появятся драйвера на rust? Перейдут на одинацаточку?
     
     
  • 2.52, Аноним (50), 19:12, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что останется делать, если линух начнёт падать каждые полчаса.
     
  • 2.63, Аноним (38), 20:13, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что будут делать анонимные эксперты

    Жаловаться в комментариях, как обычно.

     
     
  • 3.65, Анонн (?), 20:27, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так причем тут раст - они это делают с 1996 года.
    Должно еще что-то произойти. Напр. глобальное потепление.
     

  • 1.48, Аноним12345 (?), 18:25, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С черного входа
     
  • 1.49, asdasd (?), 18:33, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализация макроса "concat_idents!" переписана в форме процедурного макроса, не привязанного к функциональности concat_idents и допускающего применение ссылок на локальные переменные.

    Они бы его для начала из unstable вывели -_-

     
  • 1.53, Аноним (53), 19:14, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём Zig-For-Linux (с "export" и "@cImport" для бесшовной интеграции в/из C кода) ?
     
     
  • 2.58, Аноним (57), 19:47, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zig единственный нормальный раст
     
  • 2.66, Анонн (?), 20:31, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вы всегда все ждете. А нет бы создать тему на LKML, показать как прекрасен м̶и̶р̶  Zig, насколько на нем легко, приятно писать, где он помогает погромисту и тд.
    Но это же что-то делать надо, проще поныть.
     

  • 1.54, Аноним (55), 19:24, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я хочу поблагодарить своих родителей, таньку и володьку.
     
     
  • 2.64, Аноним (43), 20:17, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я хочу поблагодарить своих родителей, таньку и володьку.

    А бабу Клаву?

     

  • 1.69, РАСТОМАН (?), 20:55, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каждой новости о Rust вижу потоки нечистот, направленных на этот благородный язык. В связи с чем хочется спросить тех негодяев - а вы хоть одну боевую программу написали на Rust? Вы даже не пробывали его, не щупали его, не трогали его - поэтому вы все негодяи, ату вас всех.
     
     
  • 2.70, Аноним (-), 21:00, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пытался создать хеллоуворлд, но у компилятора были слишком высокие системные требования.
     
     
  • 3.72, РАСТОМАН (?), 21:27, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    высокие системные требования в студию
     

  • 1.71, Аноним (71), 21:22, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дорогая редакция, ну нельзя же так! Опеннетный аноним ещё от прошлой новости не отошёл, а тут ему контрольный выстрел.
     
     
  • 2.74, РАСТОМАН (?), 21:35, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будет покоя отныне анонимам.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру