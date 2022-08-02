Восьмая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

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|3.44, Анонн (?), 18:02, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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зачем? скольким людям это нужно? зачем вкладывать ресурсы в это меньшинство?
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|4.56, Аноним (56), 19:45, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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зачем развивать линукс? скольким людям он нужен? зачем вкладывать ресурсы в это меньшинство?
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|5.62, Оно ним (?), 20:11, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Никто бы и не вкладывал, если бы линуксом не пользовались корпорации и инфраструктурные проекты. А поддержка старого оборудования - это тупиковая ветвь, по ней нельзя двигаться бесконечно.
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|2.46, Аноним (46), 18:13, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У вас в третьем знаке неверный сдвиг в полиалфавитной подстановке.
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|2.14, Аноним (14), 16:57, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом раст задеприкейтит раст для старых ядер, и старые железки, которым зачем-то написали растовые дрова превратятся в тыкву. Или плати бакшишь через служебный проход на лапу разрабу.
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|1.4, Самый Лучший Гусь (?), 16:26, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Горячо поддерживаю данные начинания. Определённо, это прорыв в области системного программирования. Винде такого даже близко не нилось
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|1.5, анон (?), 16:36, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А почему именно раст, у того же гоу намного лучше работа с памятью, он безопасней? Да тот же компилятор эльбруса сделает то же самое, но для него не нужен раст, сойдет сишный код. Это заказуха?
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|2.22, Аноним (22), 17:07, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я правильно понимаю, что после этого ведро без нужной версии glibc в кармане нельзя будет собрать?
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|2.18, Аноним (14), 17:02, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лыко да мочало — начинай сначала.
Что это даст, кроме лишней траты времени?
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|2.29, анон (?), 17:10, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то на гите был скрипт на баше, который это делает, но так не освоить несколько миллиардов даляров, и не поборовшись за свободу и равенство.
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|2.50, Аноним (50), 19:09, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лучше бы ты вышел на улицу, спустил штаны и немного наклонился. А то прилип к стулу, к чему эти полумеры? Сегодня как раз день десантника празднуют, станешь душой компании.
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|2.20, Самый Лучший Гусь (?), 17:05, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Писать-то можно, но вот в главное дерево сурцов ядра этот ваш драйвер на VisualBasic for Applications скорее всего не примут.
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|4.26, Самый Лучший Гусь (?), 17:09, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так это даже и к лучшему)
Так без этого считай, что драйвера-то и нет. Единственное исключение — нвидиеблоб, но и тот рано или поздно стечёт в ядро. Так будет с каждым.
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|5.32, Аноним (14), 17:13, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сед бат тру. Помню собирал сторонние дрова для вайфаев с переменным успехом для разных ядер это было боль.
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|2.36, Аноним (11), 17:29, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И писать в новости про раст, что это запрещённая организация на территории РФ
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|1.43, Аноним (43), 17:58, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Восьмая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
Печально
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|1.47, Аноним (47), 18:14, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что будут делать анонимные эксперты когда в Линукс появятся драйвера на rust? Перейдут на одинацаточку?
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|2.52, Аноним (50), 19:12, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что останется делать, если линух начнёт падать каждые полчаса.
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|2.63, Аноним (38), 20:13, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Что будут делать анонимные эксперты
Жаловаться в комментариях, как обычно.
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|3.65, Анонн (?), 20:27, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так причем тут раст - они это делают с 1996 года.
Должно еще что-то произойти. Напр. глобальное потепление.
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|1.49, asdasd (?), 18:33, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализация макроса "concat_idents!" переписана в форме процедурного макроса, не привязанного к функциональности concat_idents и допускающего применение ссылок на локальные переменные.
Они бы его для начала из unstable вывели -_-
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|1.53, Аноним (53), 19:14, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ждём Zig-For-Linux (с "export" и "@cImport" для бесшовной интеграции в/из C кода) ?
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|2.66, Анонн (?), 20:31, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот вы всегда все ждете. А нет бы создать тему на LKML, показать как прекрасен м̶и̶р̶ Zig, насколько на нем легко, приятно писать, где он помогает погромисту и тд.
Но это же что-то делать надо, проще поныть.
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|2.64, Аноним (43), 20:17, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я хочу поблагодарить своих родителей, таньку и володьку.
А бабу Клаву?
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|1.69, РАСТОМАН (?), 20:55, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В каждой новости о Rust вижу потоки нечистот, направленных на этот благородный язык. В связи с чем хочется спросить тех негодяев - а вы хоть одну боевую программу написали на Rust? Вы даже не пробывали его, не щупали его, не трогали его - поэтому вы все негодяи, ату вас всех.
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|2.70, Аноним (-), 21:00, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пытался создать хеллоуворлд, но у компилятора были слишком высокие системные требования.
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|1.71, Аноним (71), 21:22, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дорогая редакция, ну нельзя же так! Опеннетный аноним ещё от прошлой новости не отошёл, а тут ему контрольный выстрел.
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