Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20

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|1.1, Fracta1L (ok), 09:28, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Прагматичный мужик, с таким лидером Linux будет успешно развиваться, вбирая в себя лучшие новшества.
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|2.3, Аноне (?), 09:37, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как же так, неужели не надо всё ядро выбрасывать и на расте переписывать?
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|3.6, Аноним (6), 09:41, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Вряд ли он страдает юношеским максимализмом, тем более в его-то возрасте.
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|4.58, Аноним (58), 12:13, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тогда зачем он раст то внедряет? Мог бы тогда как в былые годы всем им свой фирменный жест показать!
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|1.2, Аноним (2), 09:37, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Непонятно только, если можно писать драйверы на Rust, то почему нельзя на C++?
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|3.10, Александр (??), 09:44, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так плюсы тоже умеют это, если ручку приложить. Он на простой Ся без всякой безопасности жил до этого вполне уверенно. просто дядька невзлюбил плюсы
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|4.13, Fracta1L (ok), 09:46, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> плюсы тоже умеют это, если ручку приложить
Если ручку приложить - можно из буханки хлеба сделать троллейбус, только зачем
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|5.63, Аноним (58), 12:15, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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HaikuOS полностью написана на с++ и вот-вот нагнёт ваш линукс на десктопах!
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|2.15, Аноним (15), 09:47, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так в C++ Exception и это богомерзко и нельзя.
А в Rust panic и это только ай-ай-ай.
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|2.20, freehck (ok), 09:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Непонятно только, если можно писать драйверы на Rust, то почему нельзя на C++?
Потому что Линус в гробу видал C++. Его потом дебажить замучаешься. И сломается в самый неподходящий момент. А это ядро.
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|2.37, Аноним (37), 11:25, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Непонятно только, если можно писать драйверы на Rust, то почему нельзя на C++?
Можно. Пиши, что тебе мешает-то?
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|2.38, DmA (??), 11:28, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ядро и драйвера Windows NT разве не на С++ написаны?
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|1.5, Аноним (5), 09:40, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Всё читал смехушечки про ужасный синтаксис Rust. Потом сам столкнулся. Да даже C++ более читаемым выглядит.
fn main -> std::io::Result<()>{
Вот чем думали разработчики языка? Удобно такое набирать? Нет.
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|2.23, Аноним (23), 09:57, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Такое только в hello world бывает. В реальных программах обычно функции возвращают просто Result<()>, потому что подключен anyhow или свой тип Error и "type Result<T> = std::result::Result<T, Error>;"
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|3.30, ranen (?), 10:55, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это кусок из примера к стандартной библиотеке вводы/вывода. Никто, находясь в своем уме, не будет выкидывать пользователю сырые ошибки ввода/вывода, хоть бы имя файла указал, с которым проблемы.
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|2.36, warlock66613 (ok), 11:18, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А в чём проблема, и почему неудобно? Ну и 'std::' лучше убрать, импортировав 'io', тогда будет
fn main() -> io::Result<()> {
}
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|1.26, Аноним (26), 10:37, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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больше языков в ядро, а потом удивляться тому, что ядро поддерживает только три с половиной процессора
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|2.28, Аноним (4), 10:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Тоже ниасилил прочитать новость?
Вообще предлагаю модераторам сделать следующие: вместо числа на картинке при отправке комментария отвечать на вопросы по содержанию новости.
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|1.31, microsoft (?), 10:57, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> преподносится как опция
Лицемерие. Ровно до тех пор пока драйвер видео или клавиатуры не будет на нем. Ню ню.
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|2.45, Аноним (45), 11:51, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> преподносится как опция
> Лицемерие. Ровно до тех пор пока драйвер видео или клавиатуры не будет
> на нем. Ню ню.
Ну, сперва на одну восьмую шишечки вставят, а потом и всё ядро проржавеет.
Чот мне это напомнило... ЕМНИП, нужно вроде было старый инит на более быстрый и без фатального недостатка, переделать, но это не точно, давно это было.
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|3.50, Аноним (46), 11:59, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё гарфику пытались безопасной сделать... В итоге половина прог перестали работать из-за архитектурных проблем.
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|1.34, Аноним (34), 11:09, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На самом деле, логичным должен быть вопрос не "когда С++", а "когда Fortran, ADA, objective C".
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|1.40, Sw00p aka Jerom (?), 11:42, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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новое поколение анбешных бекдорописак разучилось писать на С, вот и пихают это поделие, чтобы бекдоры не крешили систему когда работают с памятью.
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|1.48, Аноним (48), 11:56, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Позорище.
Rust в первую и последнюю очередь - SJW левацкая мр@зь, даже если абстрагироваться от технических деталей.
Левая у*людочная идеология представляется как норма современного обществ, и хотелось бы, чтобы это дерьмо обошло linux стороной.
Но, глядя на твиттер аватар Linux Foundation, глупо так думать.
Надеюсь, rust в ядре не будет никогда.
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|2.57, Аноним (-), 12:13, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя болезнь под названием "капитализм головного мозга". Вообще у русских нет оптимума, либо циничный и безжалостный "капитализм", либо "взять и поделить".
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