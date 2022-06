Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:44, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –13 + / – дада, тебя забыли спросить

3.16 , Аноним ( 5 ), 09:48, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это комментарий, а не ответ. В следующий раз пробуй потоньше.

2.17 , Аноним ( 17 ), 09:52, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Разработчики уже все для тебя придумали: use, use as, type.

3.21 , Аноним ( 21 ), 09:56, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ладно, передумал не любить rust. Включайте в ядро.

4.64 , Аноним ( 55 ), 12:15, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала в GCC включайте.

3.65 , Аноним ( 55 ), 12:16, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – use ass

2.23 , Аноним ( 23 ), 09:57, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Такое только в hello world бывает. В реальных программах обычно функции возвращают просто Result<()>, потому что подключен anyhow или свой тип Error и "type Result<T> = std::result::Result<T, Error>;"

3.30 , ranen ( ? ), 10:55, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это кусок из примера к стандартной библиотеке вводы/вывода. Никто, находясь в своем уме, не будет выкидывать пользователю сырые ошибки ввода/вывода, хоть бы имя файла указал, с которым проблемы.

2.36 , warlock66613 ( ok ), 11:18, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А в чём проблема, и почему неудобно? Ну и 'std::' лучше убрать, импортировав 'io', тогда будет



fn main() -> io::Result<()> {

}





3.47 , Аноним ( 47 ), 11:55, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю проблема в этом <()>.

4.54 , Аноним ( - ), 12:08, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему этого я не заметил, а ты заметил?