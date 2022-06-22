Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20

На проходящей в эти дни конференции Open-Source Summit 2022 в секции ответов на вопросы Линус Торвальдс упомянул о возможности скорой интеграции в ядро Linux компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Не исключается, что патчи с поддержкой Rust будут приняты в ближайшем окне приёма изменений, формирующем состав ядра 5.20, намеченного на конец сентября.

Запрос на включение изменений в ядро ещё не был отправлен Торвальдсу, но набор патчей прошёл дополнительное рецензирование, избавлен от основных замечаний, уже достаточно давно тестируется в ветке linux-next и доведён до состояния, пригодного для создания слоёв абстракции над подсистемами ядра, написания драйверов и модулей. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

Предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.



