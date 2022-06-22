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Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20

22.06.2022 09:23

На проходящей в эти дни конференции Open-Source Summit 2022 в секции ответов на вопросы Линус Торвальдс упомянул о возможности скорой интеграции в ядро Linux компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Не исключается, что патчи с поддержкой Rust будут приняты в ближайшем окне приёма изменений, формирующем состав ядра 5.20, намеченного на конец сентября.

Запрос на включение изменений в ядро ещё не был отправлен Торвальдсу, но набор патчей прошёл дополнительное рецензирование, избавлен от основных замечаний, уже достаточно давно тестируется в ветке linux-next и доведён до состояния, пригодного для создания слоёв абстракции над подсистемами ядра, написания драйверов и модулей. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.

Предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Выпуск Rust 1.53. Google профинансирует добавление поддержки Rust в ядро Linux
  4. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
  5. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  6. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57391-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 09:28, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Прагматичный мужик, с таким лидером Linux будет успешно развиваться, вбирая в себя лучшие новшества.
     
     
  • 2.3, Аноне (?), 09:37, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как же так, неужели не надо всё ядро выбрасывать и на расте переписывать?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 09:41, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вряд ли он страдает юношеским максимализмом, тем более в его-то возрасте.
     
     
  • 4.24, Менеджер по поддержке ржавчины (?), 10:02, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в таком-то возрасте - пора на пенсию ;)
     
  • 4.58, Аноним (58), 12:13, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тогда зачем он раст то внедряет? Мог бы тогда как в былые годы всем им свой фирменный жест показать!
     
  • 3.11, Fracta1L (ok), 09:45, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Москва не сразу строилась
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 11:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    к счастью, не на расте.
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 12:07, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На чём-то вроде бейсика.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ну, графический пинг написали, можно и за ядро взяться.
     
     
  • 3.27, Массоны Рептилоиды (?), 10:41, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графическое ядро уже почти написали!
     
     
  • 4.51, Аноним (-), 12:04, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заметь, "безопасное графическое ядро".
     
  • 4.55, Аноним (55), 12:09, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Графическое ядро надо писать на Electron.
     
  • 2.32, microsoft (?), 10:59, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А до этого ты орал чти у Торвальдса с головой не в порядке.
     
     
  • 3.33, Fracta1L (ok), 11:06, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда?
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:37, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Непонятно только, если можно писать драйверы на Rust, то почему нельзя на C++?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:38, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дочитай новость до конца, может тогда поймёшь.
     
     
  • 3.10, Александр (??), 09:44, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так плюсы тоже умеют это, если ручку приложить. Он на простой Ся без всякой безопасности жил до этого вполне уверенно. просто дядька невзлюбил плюсы
     
     
  • 4.13, Fracta1L (ok), 09:46, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > плюсы тоже умеют это, если ручку приложить

    Если ручку приложить - можно из буханки хлеба сделать троллейбус, только зачем

     
     
  • 5.63, Аноним (58), 12:15, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HaikuOS полностью написана на с++ и вот-вот нагнёт ваш линукс на десктопах!
     
  • 4.56, Аноним (55), 12:11, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на Rust даже голову прикладывать ненужно, не то, что ручку.
     
  • 2.7, Юрий (??), 09:42, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линус не любит плюсы. И правильно делает.
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:47, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так в C++ Exception и это богомерзко и нельзя.
    А в Rust panic и это только ай-ай-ай.
     
  • 2.20, freehck (ok), 09:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Непонятно только, если можно писать драйверы на Rust, то почему нельзя на C++?

    Потому что Линус в гробу видал C++. Его потом дебажить замучаешься. И сломается в самый неподходящий момент. А это ядро.

     
     
  • 3.60, Аноним (55), 12:14, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так может на OCaml?
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:25, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Непонятно только, если можно писать драйверы на Rust, то почему нельзя на C++?

    Можно. Пиши, что тебе мешает-то?

     
  • 2.38, DmA (??), 11:28, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро и драйвера Windows NT разве не на С++ написаны?
     
     
  • 3.41, Al Ka (?), 11:45, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, на Си. Если не верите посм. утекшие исходники XP
     
  • 3.62, Аноним (62), 12:15, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На C++ был BeOS: https://en.wikipedia.org/wiki/BeOS_API
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:40, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё читал смехушечки про ужасный синтаксис Rust. Потом сам столкнулся. Да даже C++ более читаемым выглядит.

    fn main -> std::io::Result<()>{

    Вот чем думали разработчики языка? Удобно такое набирать? Нет.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:44, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    дада, тебя забыли спросить
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 09:48, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это комментарий, а не ответ. В следующий раз пробуй потоньше.
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:52, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разработчики уже все для тебя придумали: use, use as, type.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 09:56, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, передумал не любить rust. Включайте в ядро.
     
     
  • 4.64, Аноним (55), 12:15, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала в GCC включайте.
     
  • 3.65, Аноним (55), 12:16, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    use ass
     
  • 2.23, Аноним (23), 09:57, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Такое только в hello world бывает. В реальных программах обычно функции возвращают просто Result<()>, потому что подключен anyhow или свой тип Error и "type Result<T> = std::result::Result<T, Error>;"
     
     
  • 3.30, ranen (?), 10:55, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это кусок из примера к стандартной библиотеке вводы/вывода. Никто, находясь в своем уме, не будет выкидывать пользователю сырые ошибки ввода/вывода, хоть бы имя файла указал, с которым проблемы.  
     
  • 2.36, warlock66613 (ok), 11:18, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А в чём проблема, и почему неудобно? Ну и 'std::' лучше убрать, импортировав 'io', тогда будет

    fn main() -> io::Result<()> {
    }


     
     
  • 3.47, Аноним (47), 11:55, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю проблема в этом <()>.
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 12:08, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему этого я не заметил, а ты заметил?
     

  • 1.26, Аноним (26), 10:37, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    больше языков в ядро, а потом удивляться тому, что ядро поддерживает только три с половиной процессора
     
     
  • 2.28, Аноним (4), 10:54, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Тоже ниасилил прочитать новость?

    Вообще предлагаю модераторам сделать следующие: вместо числа на картинке при отправке комментария отвечать на вопросы по содержанию новости.

     

  • 1.31, microsoft (?), 10:57, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > преподносится как опция

    Лицемерие. Ровно до тех пор пока драйвер видео или клавиатуры не будет на нем. Ню ню.

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 11:51, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> преподносится как опция
    > Лицемерие. Ровно до тех пор пока драйвер видео или клавиатуры не будет
    > на нем. Ню ню.

    Ну, сперва на одну восьмую шишечки вставят, а потом и всё ядро проржавеет.

    Чот мне это напомнило... ЕМНИП, нужно вроде было старый инит на более быстрый и без фатального недостатка, переделать, но это не точно, давно это было.

     
     
  • 3.50, Аноним (46), 11:59, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё гарфику пытались безопасной сделать... В итоге половина прог перестали работать из-за архитектурных проблем.
     

  • 1.34, Аноним (34), 11:09, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На самом деле, логичным должен быть вопрос не "когда С++", а "когда Fortran, ADA, objective C".
     
  • 1.35, Anon24 (?), 11:17, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ой, какой то запах гари в комментах..
     
  • 1.40, Sw00p aka Jerom (?), 11:42, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    новое поколение анбешных бекдорописак разучилось писать на С, вот и пихают это поделие, чтобы бекдоры не крешили систему когда работают с памятью.
     
     
  • 2.44, Попандопала (?), 11:48, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интим не предлагать?XD
     

  • 1.42, Попандопала (?), 11:46, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Та вообще не проблема.D Все равно без растишки многое не установить теперь.
     
  • 1.48, Аноним (48), 11:56, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позорище.

    Rust в первую и последнюю очередь - SJW левацкая мр@зь, даже если абстрагироваться от технических деталей.

    Левая у*людочная идеология представляется как норма современного обществ, и хотелось бы, чтобы это дерьмо обошло linux стороной.

    Но, глядя на твиттер аватар Linux Foundation, глупо так думать.

    Надеюсь, rust в ядре не будет никогда.

     
     
  • 2.57, Аноним (-), 12:13, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя болезнь под названием "капитализм головного мозга". Вообще у русских нет оптимума, либо циничный и безжалостный "капитализм", либо "взять и поделить".
     
  • 2.59, Fracta1L (ok), 12:13, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты это, выздоравливай там 😄
     

  • 1.49, Bob (??), 11:57, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Абстрагируясь: можно КПД итогового решения?
    Сетевой драйвер для 10 ГБ\с
    https://github.com/ixy-languages/ixy-languages/blob/master/Rust-vs-C-performan
    В виде научной статьи и в сравнении с другими языками https://www.net.in.tum.de/fileadmin/bibtex/publications/papers/the-case-for-wr
    p.s.: да, там есть грёбанный javascript. Нет, я не буду это спойлерить.
    p.p.s.: Rust чуть хуже с "проверками" и намного быстрее без проверок, даже при банальном переводе С кода в Rust. Смысл в проверках? - Ловит баги. Подробнее - в статье =)
     
     
  • 2.52, Аноним (46), 12:05, 22/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох уж эти сказочки...
     

  • 1.61, Аноним (61), 12:14, 22/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда мечтал собирать ядро неделю.
     

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