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Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

08.05.2022 10:56

Мигель Охеда (Miguel Ojeda), автор проекта Rust-for-Linux, предложил для рассмотрения разработчиками ядра Linux выпуск v6 компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Это седьмая редакция патчей с учётом первого варианта, опубликованного без номера версии. Поддержка Rust рассматривается как экспериментальная, но уже включена в ветку linux-next и достаточно развита для начала работы по созданию слоёв абстракции над подсистемами ядра, а также для написания драйверов и модулей. Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета.

В новой версии:

  • Инструментарий и вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок, обновлены до выпуска Rust 1.60, в которой стабилизирована поддержка режима "maybe_uninit_extra", применяемого в патчах к ядру.
  • Добавлена возможность выполнения тестов из документации (тесты, одновременно используемые в качестве примеров в документации), через преобразование во время компиляции тестов, завязанных на API ядра, в тесты KUnit, выполняемые во время загрузки ядра.
  • Приняты требования, в соответствии с которыми тесты не должны приводить к выводу предупреждения линтера Clippy, как и код для ядра на языке Rust.
  • Предложена начальная реализация модуля "net" с сетевыми функциями. Для кода на языке Rust предоставлен доступ к таких сетевым структурам ядра, как "Namespace" (на основе структуры ядра "struct net"), SkBuff (struct sk_buff), TcpListener, TcpStream (struct socket), Ipv4Addr (struct in_addr), SocketAddrV4 (struct sockaddr_in) и их эквивалентам для IPv6.
  • Реализована начальная поддержка методов асинхронного программирования (async), реализованная в форме модуля kasync. Например, можно создавать работающий в асинхронном режиме код для манипуляции с TCP-сокетами: 
    
        async fn echo_server(stream: TcpStream) -> Result {
            let mut buf = [0u8; 1024];
            loop {
                let n = stream.read(&mut buf).await?;
                if n == 0 {
                    return Ok(());
                }
                stream.write_all(&buf[..n]).await?;
           }
        }
  • Добавлен модуль net::filter для манипуляции с фильтрами сетевых пакетов. Добавлен пример rust_netfilter.rs с реализацией фильтра на языке Rust.
  • Добавлена реализация простого мьютекса smutex::Mutex, не требующего привязки (pinning).
  • Добавлена блокировка NoWaitLock, которая никогда не приводит к ожиданию освобождения, а в случае занятия другим потоком приводит к выводу ошибки при попытке получения блокировки вместо остановки вызывающего.
  • Добавлена блокировка RawSpinLock отождествлённая с raw_spinlock_t в ядре, применяемая к секциям, которые не могут находиться в состоянии ожидания.
  • Добавлен тип ARef для ссылок на объект, к которому применяется механизм подсчёта ссылок (always-refcounted).
  • В бэкенде rustc_codegen_gcc, позволяющем использовать библиотеку libgccjit от проекта GCC в качестве генератора кода в rustc для обеспечения в rustc поддержки доступных в GCC архитектур и оптимизаций, реализована возможность раскрутки компилятора (bootstrapping) rustc. Под раскруткой компилятора понимается возможность использования в rustc генератора кода на основе GCC для сборки самого компилятора rustc. Кроме того, в недавний выпуск GCC 12.1 включены исправления в libgccjit, необходимые для корректной работы rustc_codegen_gcc. Ведётся подготовка к предоставлению возможности установки rustc_codegen_gcc при помощи утилиты rustup.
  • Отмечается прогресс разработки GCC-фронтэнда gccrs с реализацией компилятора языка Rust на базе GCC. В настоящее время над gccrs в режиме полного рабочего для работают два разработчика.

Напомним, что предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/5/7...)
  2. OpenNews: Новая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Пятая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
  5. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust
  6. OpenNews: Поддержка Rust для ядра Linux столкнулась с критикой Торвальдса
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57153-kernel
Ключевые слова: kernel, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (152) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 11:03, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Очень хорошо. Линукс должен перестать быть таким безбожно дырявым из-за сишки.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:07, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скорей бы уж свет Раст озарил Линукс
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Восславьте солнце друзья мои, линукс с нами!
     
     
  • 4.13, slava_kpss (ok), 11:29, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    88, линукс использовать не бросим!
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 11:36, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Praise the Sun не относится к фашизму, это лозунг рыцаря из Dark Souls, который приходит на помощь игроку.
     
  • 5.44, Аноним (44), 12:40, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Режим шифрования включил?
     
  • 2.30, Корец (?), 12:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Посмотрим, как ты запоёшь, когда он станет безбожно дырявым из-за раста xD
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:41, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Всё равно будет виновата сишка, ну что ты как маленький.
     
  • 3.63, Аноним (63), 13:41, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дело даже не только в безбожной потенциальной дырявости из-за раста, дело в том,... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.124, Аноним (4), 15:42, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это же, те самые растаманы, которые не осилили в нормальные ЯПы

    С чего такие заявления?

    > Это не для усиления секурности, это для снижения порога вхождения,

    Вот можно копать лопатой, а можно экскаватором. Это снижение порога вхождения? Это более удобный инструмент же, емае

    >  "индусов"

    Вы расист?

    > экономия денег

    Всегда важна, как будто это плохое

     
  • 4.143, НяшМяш (ok), 16:47, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в нормальные ЯПы, потому что не знают архитектуры железа

    Я знаю только один ЯП, где это требование необходимо - ассемблер. Все остальные языки в первую очередь сделаны для абстракции. Даже сишка.

     
  • 2.45, Аноним (46), 12:41, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Очередной раз напоминаю дырявости и сишка никак не связаны.
     
     
  • 3.52, Fracta1L (ok), 12:51, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Канеш сишка непогрешима, не волнуйся. А теперь укольчики и спать)
     
     
  • 4.54, nvidiaamd (?), 13:00, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что то не вижу тебя в коммитах к этой байде.
     
     
  • 5.66, Аноним (46), 13:51, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Фракталя не программист, он тролль.
     
  • 3.125, Аноним (4), 15:43, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Связаны, ведь в Си можно делать много UB операций с памятью, которые в Раст запрещены.
     
  • 2.70, Аноним (70), 13:52, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только бездарь может считать, что дело в ЯП.
     
     
  • 3.83, Fracta1L (ok), 14:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    (с) Омар Сигизмундович Стэтхем
     
     
  • 4.90, Аноним (10), 14:47, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше не нажирайся так
     
  • 2.91, Аноним (91), 14:47, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    башка у тебя дырявая
     

  • 1.2, А где же каменты (?), 11:04, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Не взлетит, как сказал тео - нет экосистемы для этого вашего раст, на нем не пишут и не переписывают важный софт.
     
     
  • 2.7, ИмяХ (?), 11:11, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Включение Rust в ядро - это как раз и есть создание экосистемы для развития языка.
     
     
  • 3.28, КО (?), 12:10, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Скажи это ненужному WireGuard.
     
     
  • 4.144, НяшМяш (ok), 16:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу на ненужном WireGuard примерно 2 месяца. Нравится больше L2TP, роутер влёгкую 100 мегабит забивает.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:13, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас уже все на Раст переписывают
     
     
  • 3.18, Fracta1L (ok), 11:41, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже небо, даже Аллаха
     
     
  • 4.47, Аноним (46), 12:42, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переписывать то что нет это очень эффективно да.
     
     
  • 5.49, Fracta1L (ok), 12:45, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Извинись дон
     
     
  • 6.55, nvidiaamd (?), 13:01, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обойдешься.
     
  • 5.60, Аноним (60), 13:13, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ваши доказательства?
     
     
  • 6.68, Аноним (46), 13:52, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сомневаться решил, еретик?)
     
     
  • 7.131, Аноним (131), 16:16, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    предоставьте пентаграмму призыва вашего бога, пожалуйста.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:07, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А те, кто делает патчи, пользуются Linux? Или это как у нас в современной политике "якобы делаем, а сами не пользуемся"
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 11:08, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать Линукс надо, по-хорошему, на МакОС
     
     
  • 3.6, Fracta1L (ok), 11:11, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так Линукс никогда не перестанет быть дырявым.
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 11:13, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 4.29, bOOster (ok), 12:16, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ту*ейшее мнение... Ниже только коровы на поле травку жуют без мыслей вообще о чем-то....
     
     
  • 5.41, Fracta1L (ok), 12:32, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эпплопетух порвался
     
     
  • 6.51, bOOster (ok), 12:50, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эпплопетух порвался

    Очередной т*пой вы*ер, потдверждающий отсуствие мозгов как таковых.
    А по факту, что железка и среда разработки - это стремление самого программиста "не грызть кактус", а заниматься делом. И на результат это никак не влияет.

     
     
  • 7.56, Fracta1L (ok), 13:02, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ти такой умный, родил коммент уровня Коэльо - резонёрский перл ни о чём. А по факту, сишка с плюсами продолжает плодить дыры в реальном софте из-за ущербности в своих днк 😄
     
     
  • 8.89, bOOster (ok), 14:44, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    - Ты, я вижу, холоп, не уймешься с Иван Васильевич Сишка и С проблем не им... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.102, Fracta1L (ok), 15:02, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и предполагал, что из тебя полезет детсадовский илитизм про богов программив... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.104, bOOster (ok), 15:06, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и отлично Как только это произойдет, оплата ремесла на таком продуманно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.155, Fracta1L (ok), 17:11, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты ещё и пророк 128516 ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.127, Аноним (4), 15:44, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что плохого в МакОС-то? Я вон выше спросил, почему, вы почему-то не отвечаете
     
     
  • 7.141, nvidiaamd (?), 16:44, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ценник?
     
     
  • 8.146, НяшМяш (ok), 16:50, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хакинтош ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.11, Аноним (3), 11:20, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мой взгляд консервативно никто сейчас не делает: ни MacOS ни Windows. Linux всё же даёт свободу, но всё равно консервативного отношения не видно.
    Много стандартов.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:27, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD. Там столько консервативности, что хоть консервы заворачивай.
     
  • 2.15, Мохнатый пись (?), 11:31, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Откуда такая растофобия? Как будто в ядро пытаются добавить не низкоуровневый удобный язык, а javascript со смузями
     
     
  • 3.22, keydon (ok), 11:51, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так ведь и пытаются
     
  • 3.31, bOOster (ok), 12:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сам не знал что истину написал? :))

    Когда-то были языки высокого уровня и низкого. А Раст и иже с ними это уже новый класс. Языки программирования среднего уровня. То есть по старой квалификации ни то и не другое.

     
     
  • 4.40, Аноним (40), 12:29, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Высокий уровень в С++ потому что умные указатели такие же как в расте. Плюс жор памяти.
     
  • 4.128, Аноним (4), 15:46, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так а смысл ядро на низком уровне писать? Тонкий контроль не всегда нужен. Да и Си не особо низкого уровня, Си не отражает устройства X86, он в лучшем случае отражает условный виртуальный PDP11.

    https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3212479

     
  • 3.149, НяшМяш (ok), 16:53, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это национальная забава. Когда что-то не понимаешь, надо это хейтить, а лучше запретить. Вон недавно на Форуме Безопасного Интернета дядечка высказался о запрещении этого самого интернета. Там же дети пропадают и роскомнадзорятся. А сколько от раста несчастий - и не перечесть. Теперь так просто UB и закладки не позапихивать, придётся думать.
     

  • 1.14, DildoZilla (?), 11:31, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такое ощущение, как будто лгбтшная мозилла проводит вялотекущий перехват власти над ядром линя, вышибая старых сишников...
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 12:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG
     
     
  • 3.35, bOOster (ok), 12:20, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG

    Ну значит все это упадет - когда финансирование закончится. Хотя и сейчас то не особо взлетает.

     
     
  • 4.43, пох. (?), 12:40, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну значит все это упадет - когда финансирование закончится.

    то есть после мировой ядерной войны, но это неточно? Потому что деньги гугля и циски наверное и тогда не закончатся.


     
     
  • 5.50, bOOster (ok), 12:47, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Google, вообще-то, имеет репутацию весьма крутой на развороты и метания.
     
     
  • 6.114, Аноним (4), 15:30, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут проект - реальный кусок пирога, не то что гугл код для хомяков держать
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:40, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 1.19, ананоша (?), 11:45, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Синтаксис раста страшнючий, но если кому-то нравится, почему нет
     
     
  • 2.33, Аноним (32), 12:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    не надоело ещё мусолить тему про "страшнючий" синтаксис раста?
     
     
  • 3.58, nvidiaamd (?), 13:04, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правда глаза режет.
     
     
  • 4.115, Аноним (4), 15:30, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм синтаксис, просто кто не знает, тот не приучен
     
     
  • 5.119, Аноним (-), 15:34, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Норм синтаксис, просто кто не знает, тот не приучен

    А откуда, если всех знаний - паскальчик да жабкоскриптик c питончиком (ну и еще пара сишечных хелловротов в "универе")?


     
  • 2.48, Аноним (46), 12:43, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что они срут всем, а не только себе.
     
  • 2.106, Andrewpotam (?), 15:14, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормальный там синтаксис, что вы как дети. Ничем не хуже С++.
     
     
  • 3.142, nvidiaamd (?), 16:46, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для инопланетян, возможно. Но не для вменяемых гуманоидов.
     
     
  • 4.150, НяшМяш (ok), 16:55, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те же скобочки, двоеточия да точки с запятой. Не то что питоны с собачками и пробелами.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:47, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Напомним, что предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра.

    Надеюсь, не получится как всегда...

     
     
  • 2.21, Аноним (20), 11:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то процитировал
    >Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
     
     
  • 3.25, keydon (ok), 12:00, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это для начала. А потом будет как обычно: модуль X на расте, софт от гугель требует модуль X (потому что так сказал гугель), поэтому в центос и бубунту проталкивают сборку раста по дефолту, поэтому его начинают использовать как либу другие компании уже со своим софтом, а переписывание модуля на си начинают студенты (которым заняться нечем) и само собой недоделывают его из-за сессии и теперь все пишут какой же модуль на си кривой, а на расте хороший, так что надо ядро на раст переписывать и т.д. и вот типичный EEE: он как бы не обязателен, а без него уже ничего не работает, проходит десяток лет и какой-нибудь "герой" предлагает его включать по дефолту потому что это уже стандарт... Много раз такое проходили.
     
     
  • 4.34, Аноним (40), 12:20, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну будем пользоваться ядром без раста. Это же как libre версия ядра без включения проприетарных компонентов.
     
     
  • 5.133, Аноним (133), 16:24, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же как libre версия ядра без включения проприетарных компонентов.

    Ну и кто ей пользуется?

     
  • 4.38, anonymous (??), 12:26, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни чего не поделаешь. Всегда сидел на FF, перешёл полгода на Chromium. Без него не работает.

    Решает рынок, со стороны web-разработки Go порешал Rust.

     
     
  • 5.151, НяшМяш (ok), 16:56, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Решает рынок, со стороны web-разработки Go порешал Rust.

    А Rust в курсе? А то помнится мне, они немного для разных целей рекламировались.

     

  • 1.23, barmaley (??), 11:55, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно зачем вообще нужен раст? Для низкоуровневого уже есть Гоу который внушает больше доверия чем сомнительная поделка от неизвестно кого
     
     
  • 2.26, Аноним (17), 12:03, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В rust автоматическое управление памятью без garbage collector и его больших накладных расходов. Этим он принципиально отличается от go
     
     
  • 3.36, bOOster (ok), 12:21, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В rust автоматическое управление памятью без garbage collector и его больших накладных
    > расходов. Этим он принципиально отличается от go

    Повторяем еще раз это есть и в C++ в умных указателях.

     
     
  • 4.39, Аноним (40), 12:27, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда Rust это тот же Groovy для Java, когда уже есть Java. А Go это такой же Kotlin, но от очковых.
     
     
  • 5.53, bOOster (ok), 12:53, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда Rust это тот же Groovy для Java, когда уже есть Java.
    > А Go это такой же Kotlin, но от очковых.

    Нет, потому что синтаксис языка Rust - это полное нечитаемое гуано.

     
     
  • 6.59, Аноним (40), 13:05, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я не про синтаксис. Groovy не изобрели бы зная про другой язык. Это уже не ради чего-тио нужного создается, а чтобы показать новый неполный набор языка высокого уровня в более низком на замену Си. Hare хотя бы шансы имеет, но сдается мне системный софт надо писать на раст только до тех пор пока на Си не будет качественно переписаны драйвера. Штеуд вот втащил кучу денег в разработку драйверов под линукс, но не у всех есть такая возможность. Так что раст подойдет для прототипирования, а не как серебряная пуля. Языки высокого уровня куда сложнее нечитаемого раста.
     
  • 6.92, Аноним (92), 14:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отправил скришоты твоих ругательств мамке, пусть посмотрит какого малолетнего Д вырастила.
    Сам напросился. И привет ей передавай;)
     
     
  • 7.98, bOOster (ok), 14:59, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отправил скришоты твоих ругательств мамке, пусть посмотрит какого малолетнего Д вырастила.
    > Сам напросился. И привет ей передавай;)

    Она на том свете - придурок малолетний.

     
     
  • 8.145, nvidiaamd (?), 16:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А может он умеет общаться с умершими ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.67, Аноним (17), 13:52, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В глаза долбишься? Речь шла о Go...
     
     
  • 5.93, bOOster (ok), 14:49, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В глаза долбишься? Речь шла о Go...

    Вот и глазки то протри, на какой пост я отвечал, и причем тут GO?

     
  • 4.117, Аноним (4), 15:32, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Повторяем еще раз это есть и в C++ в умных указателях.

    Не включены по умолчанию и всё равно полно возможностей получить UB по памяти

     
  • 3.75, Бывалый смузихлёб (?), 13:59, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок

    Хорошее управление памятью. И отсутствие накладных расходов интересное

     
     
  • 4.79, Аноним (-), 14:09, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок
    > Хорошее управление памятью. И отсутствие накладных расходов интересное

    Все верно. Непонятно только, что ты сказать хотел, растоман - просто восхвалить раст?

     
  • 4.80, Аноним (17), 14:12, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если бы ты хоть раз в жизни написал что-то сложнее hello world, то знал бы, что операция выделения памяти всегда может завершится с ошибкой. Это зависит не от языка, не от программиста, а от состояния компьютера и операционной системы.

     
     
  • 5.85, Аноним (-), 14:36, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> panic
    > ошибка

    Как всегда, подмена понятий.

     
     
  • 6.94, bOOster (ok), 14:52, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> panic
    >> ошибка
    > Как всегда, подмена понятий.

    Молодец, подтвердил что никогда не писал ничего круче Hello World.

     
  • 6.109, Аноним (-), 15:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>> panic
    >> ошибка
    > Как всегда, подмена понятий.

    Как всегда, вопиющее невежество.


     
  • 6.152, НяшМяш (ok), 16:57, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как всегда, подмена понятий.

    Лучше уж паника, чем профессиональный сишник, который забыл проверить успешность malloc.

     
  • 2.37, Аноним (40), 12:24, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Го это ничем непримечательная поделка. Ты иди сравни быстродействие языков. Потом глянь на микроконтроллеры, хоть те же "умные" часы с несколькими мегабайтами памяти. Потом как бизнес подумай а нахрена ставить в часы гигабайты памяти вместо батарейки. Так вот там памяти как в старых роутерах, а ведь надо еще интерфейс отображать.
     
     
  • 3.73, Бывалый смузихлёб (?), 13:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну как раз под мк поддержки раста практически и нет
    Там, как ни странно, очень даже любят сишку
    Да и зачем там раст, если всё ключевое там всё равно на сях
     
     
  • 4.108, Andrewpotam (?), 15:16, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С - метрвый язык как ни крути. Пока мертвечину еще не закопали к сожалению.
     
     
  • 5.147, nvidiaamd (?), 16:51, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфы будут или как всегда?
     
  • 2.153, НяшМяш (ok), 17:00, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > низкоуровневого уже есть Гоу

    Настолько низкоуровневого, что в нём даже нельзя однозначно понять, когда string(bytes) скопирует байты, а когда нет? А замечательные nil это вообще песня. Или, например, нельзя дважды вызывать close(channel), а то будет паника. Никогда не думал что такое скажу, но даже JS лучше гошки.

     

  • 1.24, Аноним (24), 11:57, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не понимаю, зачем пытаться пропихивать в ядро это новое, но уже ржавое, очевидно страдающее детскими болезнями, поделие, прикрываясь при этом словами о безопасности, когда уже 40+ лет как существует по-настоящему безопасный Язык Ада.
     
     
  • 2.27, keydon (ok), 12:07, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Экспансия же. Корпорации уже раскупили места у руля в цитадели зла(ещё на этапе котлована), теперь остаётся его сделать стандартом и рулить миром. Сначала ненавязчиво(прикрываясь заботой о природе, детях, безопасности, нервых клетках разработчиков, в общем всем хорошим против всего плохого), потом все более явно (как с ютубом, хромом, js, андройдом и тд). Много раз уже такое проходили, ничего хорошего в итоге не получается.
     
  • 2.129, Аноним (4), 15:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В аде гарбадж коллектор есть. В расте нет
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:38, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот ето новость. Все ядро на Rust надо переписать!
    Ооо Дааа Ruuust...
     
  • 1.61, Аноним (-), 13:23, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чистого Си экосистемой является GNU/Linux. А Rust - это чужеродное вкрапление. GNU/Linux прославляет копилефт и Свободу. А растаманы за разрешиловку-пермиссивщину. Растаманы не являются врагами проприетарного ПО, а линуксоиды являются врагами проприетарного ПО.

    Вывод: Rust Линуксу не нужен.

     
     
  • 2.69, Аноним (40), 13:52, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем быть врагами ПО? Как только из ядра начали выпиливать GPLv3 начался упадок и компромиссы. Такими темпами какой-нибудь 9front состоится как замена устаревших UNIX, Linux. VESA режим там работает. Проблем с Rust никаких. Чистый Си. Офигенная скорость работы на совместимом железе.
     
  • 2.95, bOOster (ok), 14:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для чистого Си экосистемой является GNU/Linux. А Rust - это чужеродное вкрапление.
    > GNU/Linux прославляет копилефт и Свободу. А растаманы за разрешиловку-пермиссивщину.
    > Растаманы не являются врагами проприетарного ПО, а линуксоиды являются врагами проприетарного
    > ПО.
    > Вывод: Rust Линуксу не нужен.

    GNU прославляет Открытость. Свободу прославляет BSD. Не стоит путать данные вещи. Свободой в GNU не пахнет от слова совсем. Ты в дофига пунктах постоянно кому то что-то должен.

     
     
  • 3.132, Аноним (-), 16:21, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >GNU прославляет Открытость. Свободу прославляет BSD

    Класическое перевирание: "Чёрное назвать белым, а белое чёрным".

     
     
  • 4.135, Аноним (133), 16:25, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём свобода GNU?
     
  • 2.118, Аноним (4), 15:34, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копилефт - это рабство, свобода насильно. Пермиссив - вот это истинная свобода. Свободнее только общественное достояние

    > линуксоиды являются врагами проприетарного ПО.

    Нет, не являются, это вы себе придумали. Зачем враждовать, если можно сосуществовать?

     
     
  • 3.134, Аноним (-), 16:25, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Пермиссив - вот это истинная свобода

    Нет, пермиссивка это потакание проприетарщине.

     
     
  • 4.136, Аноним (133), 16:26, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, пермиссивка это потакание проприетарщине.

    Как пермиссив потакает проприетарщине? И почему это плохо? Он даёт другим программистам возможность использовать код как им надо, без всяких тупых ограничений на линковку с неоткрытым кодом и проч.

     
  • 2.122, Аноним (-), 15:38, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а линуксоиды являются врагами проприетарного ПО.

    Да-да, особенно любят "враждовать" из под WSL или макоси (как например местный модератор-борец-за-GNU).

     

  • 1.62, Аноним (62), 13:39, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Инструментарий и вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок
    > Добавлена блокировка NoWaitLock, которая никогда не приводит к ожиданию освобождения, а в случае занятия другим потоком приводит к выводу ошибки при попытке получения блокировки вместо остановки вызывающего

    который год костыли и подпорки городят для растовиков, напрашивается вопрос - накой тащить язык который не подходит для ядра в ядро ?

     
     
  • 2.78, Аноним (-), 14:06, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> https://www.kernel.org/doc/htmldocs/kernel-api/API-kmalloc.html
    >> kmalloc is the normal method of allocating memory for objects smaller than page size in the kernel.
    >> https://www.kernel.org/doc/htmldocs/kernel-locking/trylock-functions.html
    >> There are functions that try to acquire a lock only once and immediately return a value telling about success or failure to acquire the lock.
    > который год костыли и подпорки городят для растовиков, напрашивается вопрос - накой тащить язык который не подходит для ядра в ядро ?

    Который год опеннетные Воены Против Раста c умным видом несут хрень  ...

     
     
  • 3.100, Аноним (62), 15:02, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > panic
    > kmalloc

    https://lkml.org/lkml/2021/4/14/1099

    > NoWaitLock
    > trylock Functions

    spin_trylock() и mutex_trylock() проверяют обычные спинлоки и мьютексы, для этого не нужно как в расте создавать специальную блокировку

     
     
  • 4.112, Аноним (-), 15:28, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> panic
    >> kmalloc
    >> пук

    Ясно.

    >> NoWaitLock
    >> trylock Functions
    > spin_trylock() и mutex_trylock() проверяют обычные спинлоки и мьютексы, для этого не нужно как в расте создавать специальную блокировку

    Проверяют через либастрал, ага.


     
  • 2.97, bOOster (ok), 14:58, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Инструментарий и вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок
    >> Добавлена блокировка NoWaitLock, которая никогда не приводит к ожиданию освобождения, а в случае занятия другим потоком приводит к выводу ошибки при попытке получения блокировки вместо остановки вызывающего
    > который год костыли и подпорки городят для растовиков, напрашивается вопрос - накой
    > тащить язык который не подходит для ядра в ядро ?

    Чтобы "ремесленникам-программистам" уровня 1С платить в 10 раз меньше. Профи - всегда хотят много, да еще и нарасхват.

     

  • 1.64, анонимныйнекодим (?), 13:42, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дорогой Мигель (ты же читаешь?)!
    Лучше бы занялся системами сборки (Ninja или tup). Мы бы поблагодарили, да!
     
     
  • 2.99, Аноним (-), 14:59, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://redo.readthedocs.io/en/latest/

    > redo: a recursive, general-purpose build system

     
     
  • 3.103, анонимныйнекодим (?), 15:03, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пихон не нужен, совсем.
     
     
  • 4.105, Аноним (-), 15:13, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта страница для быстрого ознакомления что это. Оригинальный redo на (ba)sh.

    https://redo.readthedocs.io/en/latest/#how-does-this-redo-compare-to-other-red

     
     
  • 5.116, анонимныйнекодим (?), 15:32, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для быстрого ознакомления что это

    Я даже с DJB знаком, но всё равно спасибо. :)

    А вот https://github.com/leahneukirchen/redo-c на Правильном и Нужном Языке.
    Вarning! Автор - бывший мужик.

     

  • 1.65, Аноним (-), 13:46, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это даже не минорщина. Да еще только намерение что-то сделать.

    Зато в главных новостях.

    Ладно, хоть уже не 3 абзаца в начале новости восхваления безопасности Rust и обсирания Си. Всего лишь один абзац в конце.

     
     
  • 2.72, Аноним (40), 13:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так в клетке Rust безопасно. Никакой возможности все легко испортить.
     
  • 2.76, Аноним (-), 14:01, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Интересно, где очередной Воен Супротив Раста там обсирание увидел ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.84, Аноним (-), 14:31, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, где очередной Воен Супротив Раста там "обсирание" увидел.

    Привет, Аноним-из-под-тора-скорее-всего-модератор-внеочередной-антивоен. Опять паникуешь?

     
     
  • 4.107, Аноним (-), 15:15, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Привет, Аноним-из-под-тора-скорее-всего-модератор-внеочередной-антивоен. Опять паникуешь?

    Привет, любящий-вилять-жопой-вместо-ответа-шизик-супротив-раста.

     

  • 1.71, Аноним (70), 13:53, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как обычно, только автор отходит от дел, так набегает сообщество и превращает творение в кучу ненужного хлама.
     
     
  • 2.82, Аноним (46), 14:15, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет автор ушел именно потому что уже понял что это хлам.
     

  • 1.74, Аноним (74), 13:54, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Куколдикс деградирует
     
  • 1.77, Онаним (?), 14:03, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От приведённого примера кода мои глаза снова вытекли.
    На этом реально кто-то всерьёз пишет?
     
     
  • 2.81, Аноним (46), 14:15, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет
     
     
  • 3.88, Аноним (88), 14:42, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гм, а чем плох код? Лаконичный и ясный. Если что, уже с год пишу разные микросервисы на Rust для связи блокчейнов с GUI-инструментами. Rust только радует, давно у меня не было такого субъективно комфортного языка (пожалуй, со времён первого Delphi).
     
     
  • 4.96, Аноним (92), 14:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это методичка у них такая, забей на этих сиплюсплюснутых ботов.
    А синтаксис у Rust Language наиприятнейший😋
     
     
  • 5.148, Аноним (148), 16:51, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что же ты сам себе отвечаешь-то, анонимный писака наиважнейших сервисов?
     
  • 2.110, warlock (??), 15:25, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и с большим удовольствием.
     
  • 2.111, пох. (?), 15:27, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4.88 тебе ответом. kokokoблокчейны, kokokoмикросервисы. На ооочень сириозных щщах.

    Вот такие писатели скоро будут тебе и ведро писать. А ты будешь радостно с лопаты за обе щеки.

    Тебе ведь очень нравилась гордая атмосферка вокруг ведра, когда хороший код выкидывают по желанию левой пятки, потому что ТЕБЕ оно сегодня тоже ненужно, а вот кого надо код - это кого надо код.

    Ну вот теперь будет код циски с гуглем, им надо и они рулят как им надо. А у тебя ни драйверов, ни файрвола, вообще ничего нужного без хруста уже не соберется.

    Впрочем, на фоне окружающего п-ца уже все равно что там у этих гордых собой муравьев под плинтусом произойдет.

    Что у нас там завтра - ядерная "спецоперация" со всем миром в повестке дня?
    (интересно, а вот если йапнуть на самом деле, например, по Берлину - трусливая тварь Столтенберг сдастся сразу же или через пару минут выражения глубокой обеспокоенности? И не только вернет нам мастеркард, но и будет за газ платить ржублями по нашему курсу? Или там все же есть какие-то защитные механизмы времен холодной войны, которые независимы от воли чиновников, случайно надевших генеральскую форму?)

     
     
  • 3.123, Аноним (-), 15:41, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ядерная "спецоперация"
    > а вот если йапнуть на самом деле

    Историческая справка: только одна страна применила такую "спецоперацию" против мирного населения.
    Но почему-то боятся не этой страны.

     
     
  • 4.138, пох. (?), 16:33, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мальчик, я не собираюсь наматывать себе 15 лет за невосторженный образ мыслей, объясняя тебе какие они там были "мирные" и в чем разница с тем что нельзя называть.

    Поэтому да, просто вбей себе в тупую руzzzкую башку: не ее. По очень основательным причинам.

     

  • 1.86, Смузихлёб (ok), 14:37, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Пора закрывать комментарии в темах про руст.
     
     
  • 2.101, Аноним (-), 15:02, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора не писать даже-не-минорщину в (главных) новостях
     
  • 2.120, Аноним (4), 15:36, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Когда нечего отвечать, пытаетесь закрыт людям рты
     

  • 1.113, Неуклюжий танцор (?), 15:28, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень печально. Руст вносит большую неразбириху. Тескты программ, как из прошлого века изобилуют разными колючими символами расставленными то тут то там, скобки, толстая система сборки, да и вообще синтаксис языка отдаёт какимто васянством.
     
     
  • 2.121, Аноним (4), 15:36, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормальный синтаксис, выручите уже и успокойтесь
     
  • 2.130, Смузихлёб (ok), 15:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > толстая система сборки

    Толще чем у JAVA? А вообще, наблюдая за развитием всего этого, складывается впечатление, что будущее (в прикладном софте) за скриптовыми языками и динамической компиляцией.

     

  • 1.126, Аноним (126), 15:44, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux переписыввают на Rust!!!
    Люди добрые, да что же это такое творится?!
     
  • 1.137, Аноним (137), 16:31, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно, что большая часть кода в этой "прослойке" содержит unsafe. В таком случае, какая польза от Rust? Без шуток, действительно интересно.
     
     
  • 2.139, Аноним (133), 16:34, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так это в прослойке, код который с её помощью будет подключаться, будет safe
     
  • 2.140, пох. (?), 16:35, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как какая? Код помечен unsafe! Сразу видно где искать проблемы! (ну да, весь код. В нем и искать.)

    А на устаревшей сишечке ведь никому и в голову не придет их искать - нет меток, смузихлебы не могут так работать.

     
  • 2.154, НяшМяш (ok), 17:04, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому она и называется "прослойка" - потому что использует существующие абстракции. А всё внешнее для раста - unsafe.
     

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