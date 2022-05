Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

3.36 , bOOster ( ok ), 12:21, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В rust автоматическое управление памятью без garbage collector и его больших накладных

> расходов. Этим он принципиально отличается от go Повторяем еще раз это есть и в C++ в умных указателях.

4.39 , Аноним ( 40 ), 12:27, 08/05/2022
Тогда Rust это тот же Groovy для Java, когда уже есть Java. А Go это такой же Kotlin, но от очковых.

5.53 , bOOster ( ok ), 12:53, 08/05/2022
> Тогда Rust это тот же Groovy для Java, когда уже есть Java.

> А Go это такой же Kotlin, но от очковых. Нет, потому что синтаксис языка Rust - это полное нечитаемое гуано.

6.59 , Аноним ( 40 ), 13:05, 08/05/2022
Да я не про синтаксис. Groovy не изобрели бы зная про другой язык. Это уже не ради чего-тио нужного создается, а чтобы показать новый неполный набор языка высокого уровня в более низком на замену Си. Hare хотя бы шансы имеет, но сдается мне системный софт надо писать на раст только до тех пор пока на Си не будет качественно переписаны драйвера. Штеуд вот втащил кучу денег в разработку драйверов под линукс, но не у всех есть такая возможность. Так что раст подойдет для прототипирования, а не как серебряная пуля. Языки высокого уровня куда сложнее нечитаемого раста.

5.93 , bOOster ( ok ), 14:49, 08/05/2022
> В глаза долбишься? Речь шла о Go... Вот и глазки то протри, на какой пост я отвечал, и причем тут GO?

4.117 , Аноним ( 4 ), 15:32, 08/05/2022
> Повторяем еще раз это есть и в C++ в умных указателях. Не включены по умолчанию и всё равно полно возможностей получить UB по памяти

3.75 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 13:59, 08/05/2022
> вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок Хорошее управление памятью. И отсутствие накладных расходов интересное

4.79 , Аноним ( - ), 14:09, 08/05/2022
>> вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок

> Хорошее управление памятью. И отсутствие накладных расходов интересное Все верно. Непонятно только, что ты сказать хотел, растоман - просто восхвалить раст? 4.80 , Аноним ( 17 ), 14:12, 08/05/2022
Если бы ты хоть раз в жизни написал что-то сложнее hello world, то знал бы, что операция выделения памяти всегда может завершится с ошибкой. Это зависит не от языка, не от программиста, а от состояния компьютера и операционной системы.

5.85 , Аноним ( - ), 14:36, 08/05/2022
>> panic
> ошибка Как всегда, подмена понятий.

>> ошибка

> Как всегда, подмена понятий. Молодец, подтвердил что никогда не писал ничего круче Hello World.

>> ошибка

> Как всегда, подмена понятий. Как всегда, вопиющее невежество.

6.152 , НяшМяш ( ok ), 16:57, 08/05/2022
> Как всегда, подмена понятий. Лучше уж паника, чем профессиональный сишник, который забыл проверить успешность malloc.