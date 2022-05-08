Шестая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

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|1.1, Fracta1L (ok), 11:03, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Очень хорошо. Линукс должен перестать быть таким безбожно дырявым из-за сишки.
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|5.16, Аноним (16), 11:36, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Praise the Sun не относится к фашизму, это лозунг рыцаря из Dark Souls, который приходит на помощь игроку.
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|2.30, Корец (?), 12:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Посмотрим, как ты запоёшь, когда он станет безбожно дырявым из-за раста xD
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|3.63, Аноним (63), 13:41, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Дело даже не только в безбожной потенциальной дырявости из-за раста, дело в том,... большой текст свёрнут, показать
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|4.124, Аноним (4), 15:42, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это же, те самые растаманы, которые не осилили в нормальные ЯПы
С чего такие заявления?
> Это не для усиления секурности, это для снижения порога вхождения,
Вот можно копать лопатой, а можно экскаватором. Это снижение порога вхождения? Это более удобный инструмент же, емае
> "индусов"
Вы расист?
> экономия денег
Всегда важна, как будто это плохое
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|4.143, НяшМяш (ok), 16:47, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в нормальные ЯПы, потому что не знают архитектуры железа
Я знаю только один ЯП, где это требование необходимо - ассемблер. Все остальные языки в первую очередь сделаны для абстракции. Даже сишка.
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|3.125, Аноним (4), 15:43, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Связаны, ведь в Си можно делать много UB операций с памятью, которые в Раст запрещены.
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|1.2, А где же каменты (?), 11:04, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Не взлетит, как сказал тео - нет экосистемы для этого вашего раст, на нем не пишут и не переписывают важный софт.
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|2.7, ИмяХ (?), 11:11, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Включение Rust в ядро - это как раз и есть создание экосистемы для развития языка.
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|4.144, НяшМяш (ok), 16:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сижу на ненужном WireGuard примерно 2 месяца. Нравится больше L2TP, роутер влёгкую 100 мегабит забивает.
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|1.3, Аноним (3), 11:07, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А те, кто делает патчи, пользуются Linux? Или это как у нас в современной политике "якобы делаем, а сами не пользуемся"
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|4.29, bOOster (ok), 12:16, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ту*ейшее мнение... Ниже только коровы на поле травку жуют без мыслей вообще о чем-то....
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|6.51, bOOster (ok), 12:50, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Эпплопетух порвался
Очередной т*пой вы*ер, потдверждающий отсуствие мозгов как таковых.
А по факту, что железка и среда разработки - это стремление самого программиста "не грызть кактус", а заниматься делом. И на результат это никак не влияет.
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|7.56, Fracta1L (ok), 13:02, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ти такой умный, родил коммент уровня Коэльо - резонёрский перл ни о чём. А по факту, сишка с плюсами продолжает плодить дыры в реальном софте из-за ущербности в своих днк 😄
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|6.127, Аноним (4), 15:44, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так а что плохого в МакОС-то? Я вон выше спросил, почему, вы почему-то не отвечаете
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|3.11, Аноним (3), 11:20, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На мой взгляд консервативно никто сейчас не делает: ни MacOS ни Windows. Linux всё же даёт свободу, но всё равно консервативного отношения не видно.
Много стандартов.
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|4.12, Аноним (12), 11:27, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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OpenBSD. Там столько консервативности, что хоть консервы заворачивай.
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|2.15, Мохнатый пись (?), 11:31, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Откуда такая растофобия? Как будто в ядро пытаются добавить не низкоуровневый удобный язык, а javascript со смузями
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|3.31, bOOster (ok), 12:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сам не знал что истину написал? :))
Когда-то были языки высокого уровня и низкого. А Раст и иже с ними это уже новый класс. Языки программирования среднего уровня. То есть по старой квалификации ни то и не другое.
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|4.40, Аноним (40), 12:29, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Высокий уровень в С++ потому что умные указатели такие же как в расте. Плюс жор памяти.
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|3.149, НяшМяш (ok), 16:53, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это национальная забава. Когда что-то не понимаешь, надо это хейтить, а лучше запретить. Вон недавно на Форуме Безопасного Интернета дядечка высказался о запрещении этого самого интернета. Там же дети пропадают и роскомнадзорятся. А сколько от раста несчастий - и не перечесть. Теперь так просто UB и закладки не позапихивать, придётся думать.
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|1.14, DildoZilla (?), 11:31, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Такое ощущение, как будто лгбтшная мозилла проводит вялотекущий перехват власти над ядром линя, вышибая старых сишников...
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|3.35, bOOster (ok), 12:20, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG
Ну значит все это упадет - когда финансирование закончится. Хотя и сейчас то не особо взлетает.
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|4.43, пох. (?), 12:40, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну значит все это упадет - когда финансирование закончится.
то есть после мировой ядерной войны, но это неточно? Потому что деньги гугля и циски наверное и тогда не закончатся.
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|5.50, bOOster (ok), 12:47, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Google, вообще-то, имеет репутацию весьма крутой на развороты и метания.
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|6.114, Аноним (4), 15:30, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут проект - реальный кусок пирога, не то что гугл код для хомяков держать
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|2.33, Аноним (32), 12:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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не надоело ещё мусолить тему про "страшнючий" синтаксис раста?
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|5.119, Аноним (-), 15:34, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Норм синтаксис, просто кто не знает, тот не приучен
А откуда, если всех знаний - паскальчик да жабкоскриптик c питончиком (ну и еще пара сишечных хелловротов в "универе")?
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|4.150, НяшМяш (ok), 16:55, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те же скобочки, двоеточия да точки с запятой. Не то что питоны с собачками и пробелами.
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|1.20, Аноним (20), 11:47, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Напомним, что предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра.
Надеюсь, не получится как всегда...
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|2.21, Аноним (20), 11:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не то процитировал
>Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру.
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|3.25, keydon (ok), 12:00, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это для начала. А потом будет как обычно: модуль X на расте, софт от гугель требует модуль X (потому что так сказал гугель), поэтому в центос и бубунту проталкивают сборку раста по дефолту, поэтому его начинают использовать как либу другие компании уже со своим софтом, а переписывание модуля на си начинают студенты (которым заняться нечем) и само собой недоделывают его из-за сессии и теперь все пишут какой же модуль на си кривой, а на расте хороший, так что надо ядро на раст переписывать и т.д. и вот типичный EEE: он как бы не обязателен, а без него уже ничего не работает, проходит десяток лет и какой-нибудь "герой" предлагает его включать по дефолту потому что это уже стандарт... Много раз такое проходили.
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|4.34, Аноним (40), 12:20, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну будем пользоваться ядром без раста. Это же как libre версия ядра без включения проприетарных компонентов.
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|5.133, Аноним (133), 16:24, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это же как libre версия ядра без включения проприетарных компонентов.
Ну и кто ей пользуется?
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|4.38, anonymous (??), 12:26, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ни чего не поделаешь. Всегда сидел на FF, перешёл полгода на Chromium. Без него не работает.
Решает рынок, со стороны web-разработки Go порешал Rust.
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|5.151, НяшМяш (ok), 16:56, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Решает рынок, со стороны web-разработки Go порешал Rust.
А Rust в курсе? А то помнится мне, они немного для разных целей рекламировались.
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|1.23, barmaley (??), 11:55, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно зачем вообще нужен раст? Для низкоуровневого уже есть Гоу который внушает больше доверия чем сомнительная поделка от неизвестно кого
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|2.26, Аноним (17), 12:03, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В rust автоматическое управление памятью без garbage collector и его больших накладных расходов. Этим он принципиально отличается от go
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|3.36, bOOster (ok), 12:21, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В rust автоматическое управление памятью без garbage collector и его больших накладных
> расходов. Этим он принципиально отличается от go
Повторяем еще раз это есть и в C++ в умных указателях.
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|4.39, Аноним (40), 12:27, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда Rust это тот же Groovy для Java, когда уже есть Java. А Go это такой же Kotlin, но от очковых.
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|5.53, bOOster (ok), 12:53, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тогда Rust это тот же Groovy для Java, когда уже есть Java.
> А Go это такой же Kotlin, но от очковых.
Нет, потому что синтаксис языка Rust - это полное нечитаемое гуано.
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|6.59, Аноним (40), 13:05, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я не про синтаксис. Groovy не изобрели бы зная про другой язык. Это уже не ради чего-тио нужного создается, а чтобы показать новый неполный набор языка высокого уровня в более низком на замену Си. Hare хотя бы шансы имеет, но сдается мне системный софт надо писать на раст только до тех пор пока на Си не будет качественно переписаны драйвера. Штеуд вот втащил кучу денег в разработку драйверов под линукс, но не у всех есть такая возможность. Так что раст подойдет для прототипирования, а не как серебряная пуля. Языки высокого уровня куда сложнее нечитаемого раста.
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|6.92, Аноним (92), 14:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отправил скришоты твоих ругательств мамке, пусть посмотрит какого малолетнего Д вырастила.
Сам напросился. И привет ей передавай;)
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|7.98, bOOster (ok), 14:59, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Отправил скришоты твоих ругательств мамке, пусть посмотрит какого малолетнего Д вырастила.
> Сам напросился. И привет ей передавай;)
Она на том свете - придурок малолетний.
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|5.93, bOOster (ok), 14:49, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В глаза долбишься? Речь шла о Go...
Вот и глазки то протри, на какой пост я отвечал, и причем тут GO?
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|4.117, Аноним (4), 15:32, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Повторяем еще раз это есть и в C++ в умных указателях.
Не включены по умолчанию и всё равно полно возможностей получить UB по памяти
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|3.75, Бывалый смузихлёб (?), 13:59, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок
Хорошее управление памятью. И отсутствие накладных расходов интересное
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|4.79, Аноним (-), 14:09, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок
> Хорошее управление памятью. И отсутствие накладных расходов интересное
Все верно. Непонятно только, что ты сказать хотел, растоман - просто восхвалить раст?
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|4.80, Аноним (17), 14:12, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если бы ты хоть раз в жизни написал что-то сложнее hello world, то знал бы, что операция выделения памяти всегда может завершится с ошибкой. Это зависит не от языка, не от программиста, а от состояния компьютера и операционной системы.
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|6.94, bOOster (ok), 14:52, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> panic
>> ошибка
> Как всегда, подмена понятий.
Молодец, подтвердил что никогда не писал ничего круче Hello World.
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|6.109, Аноним (-), 15:17, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>> panic
>> ошибка
> Как всегда, подмена понятий.
Как всегда, вопиющее невежество.
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|6.152, НяшМяш (ok), 16:57, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как всегда, подмена понятий.
Лучше уж паника, чем профессиональный сишник, который забыл проверить успешность malloc.
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|2.37, Аноним (40), 12:24, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Го это ничем непримечательная поделка. Ты иди сравни быстродействие языков. Потом глянь на микроконтроллеры, хоть те же "умные" часы с несколькими мегабайтами памяти. Потом как бизнес подумай а нахрена ставить в часы гигабайты памяти вместо батарейки. Так вот там памяти как в старых роутерах, а ведь надо еще интерфейс отображать.
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|3.73, Бывалый смузихлёб (?), 13:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну как раз под мк поддержки раста практически и нет
Там, как ни странно, очень даже любят сишку
Да и зачем там раст, если всё ключевое там всё равно на сях
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|2.153, НяшМяш (ok), 17:00, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> низкоуровневого уже есть Гоу
Настолько низкоуровневого, что в нём даже нельзя однозначно понять, когда string(bytes) скопирует байты, а когда нет? А замечательные nil это вообще песня. Или, например, нельзя дважды вызывать close(channel), а то будет паника. Никогда не думал что такое скажу, но даже JS лучше гошки.
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|1.24, Аноним (24), 11:57, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не понимаю, зачем пытаться пропихивать в ядро это новое, но уже ржавое, очевидно страдающее детскими болезнями, поделие, прикрываясь при этом словами о безопасности, когда уже 40+ лет как существует по-настоящему безопасный Язык Ада.
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|2.27, keydon (ok), 12:07, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Экспансия же. Корпорации уже раскупили места у руля в цитадели зла(ещё на этапе котлована), теперь остаётся его сделать стандартом и рулить миром. Сначала ненавязчиво(прикрываясь заботой о природе, детях, безопасности, нервых клетках разработчиков, в общем всем хорошим против всего плохого), потом все более явно (как с ютубом, хромом, js, андройдом и тд). Много раз уже такое проходили, ничего хорошего в итоге не получается.
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|1.61, Аноним (-), 13:23, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для чистого Си экосистемой является GNU/Linux. А Rust - это чужеродное вкрапление. GNU/Linux прославляет копилефт и Свободу. А растаманы за разрешиловку-пермиссивщину. Растаманы не являются врагами проприетарного ПО, а линуксоиды являются врагами проприетарного ПО.
Вывод: Rust Линуксу не нужен.
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|2.69, Аноним (40), 13:52, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем быть врагами ПО? Как только из ядра начали выпиливать GPLv3 начался упадок и компромиссы. Такими темпами какой-нибудь 9front состоится как замена устаревших UNIX, Linux. VESA режим там работает. Проблем с Rust никаких. Чистый Си. Офигенная скорость работы на совместимом железе.
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|2.95, bOOster (ok), 14:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для чистого Си экосистемой является GNU/Linux. А Rust - это чужеродное вкрапление.
> GNU/Linux прославляет копилефт и Свободу. А растаманы за разрешиловку-пермиссивщину.
> Растаманы не являются врагами проприетарного ПО, а линуксоиды являются врагами проприетарного
> ПО.
> Вывод: Rust Линуксу не нужен.
GNU прославляет Открытость. Свободу прославляет BSD. Не стоит путать данные вещи. Свободой в GNU не пахнет от слова совсем. Ты в дофига пунктах постоянно кому то что-то должен.
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|3.132, Аноним (-), 16:21, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>GNU прославляет Открытость. Свободу прославляет BSD
Класическое перевирание: "Чёрное назвать белым, а белое чёрным".
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|2.118, Аноним (4), 15:34, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Копилефт - это рабство, свобода насильно. Пермиссив - вот это истинная свобода. Свободнее только общественное достояние
> линуксоиды являются врагами проприетарного ПО.
Нет, не являются, это вы себе придумали. Зачем враждовать, если можно сосуществовать?
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|3.134, Аноним (-), 16:25, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Пермиссив - вот это истинная свобода
Нет, пермиссивка это потакание проприетарщине.
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|4.136, Аноним (133), 16:26, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, пермиссивка это потакание проприетарщине.
Как пермиссив потакает проприетарщине? И почему это плохо? Он даёт другим программистам возможность использовать код как им надо, без всяких тупых ограничений на линковку с неоткрытым кодом и проч.
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|2.122, Аноним (-), 15:38, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а линуксоиды являются врагами проприетарного ПО.
Да-да, особенно любят "враждовать" из под WSL или макоси (как например местный модератор-борец-за-GNU).
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|1.62, Аноним (62), 13:39, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Инструментарий и вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок
> Добавлена блокировка NoWaitLock, которая никогда не приводит к ожиданию освобождения, а в случае занятия другим потоком приводит к выводу ошибки при попытке получения блокировки вместо остановки вызывающего
который год костыли и подпорки городят для растовиков, напрашивается вопрос - накой тащить язык который не подходит для ядра в ядро ?
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|4.112, Аноним (-), 15:28, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> panic
>> kmalloc
>> пук
Ясно.
>> NoWaitLock
>> trylock Functions
> spin_trylock() и mutex_trylock() проверяют обычные спинлоки и мьютексы, для этого не нужно как в расте создавать специальную блокировку
Проверяют через либастрал, ага.
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|2.97, bOOster (ok), 14:58, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Инструментарий и вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок
>> Добавлена блокировка NoWaitLock, которая никогда не приводит к ожиданию освобождения, а в случае занятия другим потоком приводит к выводу ошибки при попытке получения блокировки вместо остановки вызывающего
> который год костыли и подпорки городят для растовиков, напрашивается вопрос - накой
> тащить язык который не подходит для ядра в ядро ?
Чтобы "ремесленникам-программистам" уровня 1С платить в 10 раз меньше. Профи - всегда хотят много, да еще и нарасхват.
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|1.65, Аноним (-), 13:46, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это даже не минорщина. Да еще только намерение что-то сделать.
Зато в главных новостях.
Ладно, хоть уже не 3 абзаца в начале новости восхваления безопасности Rust и обсирания Си. Всего лишь один абзац в конце.
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|2.72, Аноним (40), 13:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в клетке Rust безопасно. Никакой возможности все легко испортить.
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|3.84, Аноним (-), 14:31, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Интересно, где очередной Воен Супротив Раста там "обсирание" увидел.
Привет, Аноним-из-под-тора-скорее-всего-модератор-внеочередной-антивоен. Опять паникуешь?
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|4.107, Аноним (-), 15:15, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Привет, Аноним-из-под-тора-скорее-всего-модератор-внеочередной-антивоен. Опять паникуешь?
Привет, любящий-вилять-жопой-вместо-ответа-шизик-супротив-раста.
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|1.71, Аноним (70), 13:53, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как обычно, только автор отходит от дел, так набегает сообщество и превращает творение в кучу ненужного хлама.
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|1.77, Онаним (?), 14:03, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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От приведённого примера кода мои глаза снова вытекли.
На этом реально кто-то всерьёз пишет?
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|3.88, Аноним (88), 14:42, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Гм, а чем плох код? Лаконичный и ясный. Если что, уже с год пишу разные микросервисы на Rust для связи блокчейнов с GUI-инструментами. Rust только радует, давно у меня не было такого субъективно комфортного языка (пожалуй, со времён первого Delphi).
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|4.96, Аноним (92), 14:54, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это методичка у них такая, забей на этих сиплюсплюснутых ботов.
А синтаксис у Rust Language наиприятнейший😋
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|5.148, Аноним (148), 16:51, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что же ты сам себе отвечаешь-то, анонимный писака наиважнейших сервисов?
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|2.111, пох. (?), 15:27, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4.88 тебе ответом. kokokoблокчейны, kokokoмикросервисы. На ооочень сириозных щщах.
Вот такие писатели скоро будут тебе и ведро писать. А ты будешь радостно с лопаты за обе щеки.
Тебе ведь очень нравилась гордая атмосферка вокруг ведра, когда хороший код выкидывают по желанию левой пятки, потому что ТЕБЕ оно сегодня тоже ненужно, а вот кого надо код - это кого надо код.
Ну вот теперь будет код циски с гуглем, им надо и они рулят как им надо. А у тебя ни драйверов, ни файрвола, вообще ничего нужного без хруста уже не соберется.
Впрочем, на фоне окружающего п-ца уже все равно что там у этих гордых собой муравьев под плинтусом произойдет.
Что у нас там завтра - ядерная "спецоперация" со всем миром в повестке дня?
(интересно, а вот если йапнуть на самом деле, например, по Берлину - трусливая тварь Столтенберг сдастся сразу же или через пару минут выражения глубокой обеспокоенности? И не только вернет нам мастеркард, но и будет за газ платить ржублями по нашему курсу? Или там все же есть какие-то защитные механизмы времен холодной войны, которые независимы от воли чиновников, случайно надевших генеральскую форму?)
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|3.123, Аноним (-), 15:41, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ядерная "спецоперация"
> а вот если йапнуть на самом деле
Историческая справка: только одна страна применила такую "спецоперацию" против мирного населения.
Но почему-то боятся не этой страны.
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|4.138, пох. (?), 16:33, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мальчик, я не собираюсь наматывать себе 15 лет за невосторженный образ мыслей, объясняя тебе какие они там были "мирные" и в чем разница с тем что нельзя называть.
Поэтому да, просто вбей себе в тупую руzzzкую башку: не ее. По очень основательным причинам.
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|1.113, Неуклюжий танцор (?), 15:28, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень печально. Руст вносит большую неразбириху. Тескты программ, как из прошлого века изобилуют разными колючими символами расставленными то тут то там, скобки, толстая система сборки, да и вообще синтаксис языка отдаёт какимто васянством.
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|2.130, Смузихлёб (ok), 15:48, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> толстая система сборки
Толще чем у JAVA? А вообще, наблюдая за развитием всего этого, складывается впечатление, что будущее (в прикладном софте) за скриптовыми языками и динамической компиляцией.
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|1.137, Аноним (137), 16:31, 08/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Любопытно, что большая часть кода в этой "прослойке" содержит unsafe. В таком случае, какая польза от Rust? Без шуток, действительно интересно.
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|2.139, Аноним (133), 16:34, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так это в прослойке, код который с её помощью будет подключаться, будет safe
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|2.140, пох. (?), 16:35, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как какая? Код помечен unsafe! Сразу видно где искать проблемы! (ну да, весь код. В нем и искать.)
А на устаревшей сишечке ведь никому и в голову не придет их искать - нет меток, смузихлебы не могут так работать.
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|2.154, НяшМяш (ok), 17:04, 08/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому она и называется "прослойка" - потому что использует существующие абстракции. А всё внешнее для раста - unsafe.
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