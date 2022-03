Новая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

1.1 , Fracta1L ( ok ), 22:30, 18/03/2022 [ответить] + / – Одобряю

1.2 , Какойточел ( ? ), 22:30, 18/03/2022 зачем ?

2.6 , Иисус ( ? ), 22:54, 18/03/2022 Разработка на Rust лучше по параметру цена/качество в контексте разработки осей.



1.3 , Аноним ( 3 ), 22:33, 18/03/2022 > преподносится как опция Системду в дебиан тоже однажды как опцию запихнули... А потом шурупами намертво вбили.

1.4 , YetAnotherOnanym ( ok ), 22:50, 18/03/2022 И ебпф, и раст... И некуды бечь...

1.5 , Dzen Python ( ok ), 22:51, 18/03/2022 ...в 2046 году, к тридцать четвертой версии патчей раст (который как мы знаем, удлиняет пинус относительно пиструна Линуса на 10 см с нуля и позволяет без-опа-сно работать с памятью) совсем перестанет отличаться от С и, когда, Линус разрешит собирать ядро с С25 они вместе сольются в жарком экстазе.