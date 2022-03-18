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Новая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust

18.03.2022 22:25

Мигель Охеда (Miguel Ojeda), автор проекта Rust-for-Linux, предложил для рассмотрения разработчиками ядра Linux выпуск v5 компонентов для разработки драйверов устройств на языке Rust. Это шестая редакция патчей с учётом первого варианта, опубликованного без номера версии. Поддержка Rust рассматривается как экспериментальная, но уже включена в ветку linux-next и достаточно развита для начала работы по созданию слоёв абстракции над подсистемами ядра, а также для написания драйверов и модулей. Разработка финансируется компанией Google и организацией ISRG (Internet Security Research Group), которая является учредителем проекта Let's Encrypt и способствует продвижению HTTPS и развитию технологий для повышения защищённости интернета.

Напомним, что предложенные изменения дают возможность использовать Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра. Поддержка Rust преподносится как опция, не активная по умолчанию и не приводящая к включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру. Использование Rust для разработки драйверов позволит с минимальными усилиями создавать безопасные и более качественные драйверы, избавленные от таких проблем как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами и учёт времени жизни объектов (области видимости), а также через оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

В новом варианте патчей продолжено устранение замечаний, высказанных в процессе обсуждения первой, второй, третьей, четвёртой и пятой редакций патчей. В новой версии:

  • Инструментарий обновлён до выпуска Rust 1.59.0. С новой версией Rust также синхронизирован вариант библиотеки alloc, избавленный от возможных генераций состояния "panic" при возникновении ошибок, таких как нехватка памяти. Стабилизирована возможность использования ассемблерных вставок ("feature(global_asm)").
  • Добавлена поддержка создания на языке Rust хостовых программ, используемых в процессе компиляции ядра.
  • Вместо поставки заранее созданных файлов со спецификацией целевых платформ обеспечена их динамическая генерация на основе конфигурации ядра.
  • Добавлен параметр ядра HAVE_RUST, включаемый для архитектур, на которых поддерживается Rust.
  • Предложены абстракции для использования в коде на языке Rust аппаратного генератора псевдослучайных чисел.
  • Разрешено использование кодов ошибок без префикса "Error::" (например, "return Err(EINVAL)") для приближения к обработке кодов ошибок на Си.
  • Добавлен тип "CString" для собственных Си-строк. Объединены типы Formatter и Buffer.
  • Добавлены типажи Bool и LockInfo.
  • Упрощена реализация spin-блокировок.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2022/3/1...)
  2. OpenNews: Пятая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Четвёртая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  4. OpenNews: Третья редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  5. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
  6. OpenNews: Для ядра Linux предложен драйвер GPIO, написанный на Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56877-rust
Ключевые слова: rust, linux, kernel
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 22:30, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Одобряю
     
  • 1.2, Какойточел (?), 22:30, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    зачем ?
     
     
  • 2.6, Иисус (?), 22:54, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработка на Rust лучше по параметру цена/качество в контексте разработки осей.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:33, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +4 +/
    > преподносится как опция

    Системду в дебиан тоже однажды как опцию запихнули... А потом шурупами намертво вбили.

     
  • 1.4, YetAnotherOnanym (ok), 22:50, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    И ебпф, и раст... И некуды бечь...
     
  • 1.5, Dzen Python (ok), 22:51, 18/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    ...в 2046 году, к тридцать четвертой версии патчей раст (который как мы знаем, удлиняет пинус относительно пиструна Линуса на 10 см с нуля и позволяет без-опа-сно работать с памятью) совсем перестанет отличаться от С и, когда, Линус разрешит собирать ядро с С25 они вместе сольются в жарком экстазе.
     
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