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Выпуск языка программирования Rust 1.60

07.04.2022 20:29

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.60, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В компиляторе rustc стабилизирована основанная на LLVM система для генерации coverage-данных, используемых для оценки охвата кода при тестировании. Для включения coverage-данных при сборке необходимо использовать флаг "-Cinstrument-coverage", например, запуская сборку командой "RUSTFLAGS="-C instrument-coverage" cargo build". После запуска собранного таким образом исполняемого файла в текущем каталоге будет сохранён файл default.profraw, для обработки которого можно использовать утилиту llvm-profdata из компонента llvm-tools-preview. Обработанный утилитой llvm-profdata вывод затем можно передать программе llvm-cov для генерации аннотированного отчёта со сведениями об охвате кода. Информация о привязке к исходным текстам берётся из исследуемого исполняемого файла, в который включаются необходимые данные о связи coverage-счётчиков с кодом. 
    
    1|      1|fn main() {
    2|      1|    println!("Hello, world!");
    3|      1|}
  • В пакетном менеджере cargo стабилизирована поддержка флага "--timings", включающего формирование детального отчёта о ходе сборки и времени выполнения каждого шага. Отчёт может оказаться полезен для оптимизации производительности сборочного процесса.
  • В пакетном менеджере cargo предложен новый синтаксис для механизма условной компиляции и выбора необязательных зависимостей, настраиваемого в файле Cargo.toml через перечисление списка именованных свойств в секции [features] и активируемого через включение свойств во время сборки пакета при помощи флага "--features". В новой версии добавлена поддержка зависимостей в отдельных пространствах имён и слабых (weak) зависимостей.

    В первом случае реализована возможность использования внутри секции "[features]" элементов с префиксом "dep:" для явной привязки к необязательной зависимости без неявного представления этой зависимости как свойства (feature). Во втором случае добавлена поддержка пометки знаком "?" ("package-name?/feature-name") необязательных зависимостей, которые следует включить только, если какое-то другое свойство включает данную необязательную зависимость. Например, в примере ниже включение свойства serde приведёт к включению зависимости "serde", а также свойства "serde" для зависимости "rgb", но только если где-то ещё включена зависимость "rgb": 

    
   [dependencies]
   serde = { version = "1.0.133", optional = true }
   rgb = { version = "0.8.25", optional = true }
   
   [features]
   serde = ["dep:serde", "rgb?/serde"]
  • Возвращена отключённая в прошлом выпуске поддержка инкрементальной компиляции. Ошибка в компиляторе, из-за которой функция была отключена, устранена.
  • Решены некоторые проблемы с предоставлением для таймеров Instant гарантии монотонного расчёта времени, при котором учитывается время проведённое системой в спящем режиме. Ранее для работы таймера по возможности использовался OS API, который не учитывал проблемные ситуации, нарушающие монотонность времени, такие как проблемы с оборудованием, применение виртуализации или ошибки в операционной системе.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ mips64-openwrt-linux-musl* и armv7-unknown-linux-uclibceabi (softfloat). Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
  • Компилятор переведён на использование LLVM 14.

Дополнительно можно отметить:

  • Добавлена поддержка раскрутки компилятора (bootstrapping) rustc при помощи бэкенда rustc_codegen_gcc, позволяющего использовать библиотеку libgccjit от проекта GCC в качестве генератора кода в rustc, что позволяет обеспечить в rustc поддержку доступных в GCC архитектур и оптимизаций. Под раскруткой компилятора понимается возможность использования в rustc генератора кода на основе GCC для сборки самого компилятора rustc. С практической стороны подобная возможность позволяет собирать rust-программы для архитектур, ранее не поддерживаемых в rustc.
  • Доступен выпуск инструментария uutils coreutils 0.0.13, в рамках которого развивается аналог пакета GNU Coreutils, переписанный на языке Rust. В состав coreutils входит более ста утилит, включая sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Целью проекта является создание кросс-платформенной альтернативной реализации Coreutils, способной работать в том числе на платформах Windows, Redox и Fuchsia, а также распространение под пермиссивной лицензией MIT, вместо копилефт-лицензии GPL.

    В новой версии улучшены реализации многих утилит, в том числе значительно улучшена совместимость утилит cp, dd, df, split и tr с аналогами от проекта GNU. Предоставлена online-документация. Для разбора аргументов командной строки задействован парсер clap, что позволило улучшить вывод для флага "--help" и добавить поддержку аббревиатур длинных команд (например, можно указывать "ls --col" вместо "ls --color").



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Новая версия патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.59 с поддержкой ассемблерных вставок
  4. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  5. OpenNews: Уязвимость в стандартной библиотеке языка Rust
  6. OpenNews: Модераторы сообщества Rust в знак протеста объявили об отставке
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56984-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:16, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Все таки использование ini-подобных структур файлов (что toml в конфигах карго, что конфигов systemd) всегда фиговая идея. Они нормально работают только для двухуровневых структур данных. Чтобы прикрутить большие уровни, начинаются пляски с костылями. И понаплодили 100500 немного различающихся синтаксисов, несовместимых между собой.

    Любой другой формат (ямл, джейсон, да даже многословный xml) лучше по большинству параметров.

     
     
  • 2.35, Shatur (ok), 23:30, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так TOML тоже многоуровневый как и YAML.
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:48, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation

    Amazon, Google, Microsoft... Хоть бы честно писали, кто там в эту фаюндэшын входит.

     
     
  • 2.21, Аноним (-), 22:54, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation
    > Amazon, Google, Microsoft... Хоть бы честно писали, кто там в эту фаюндэшын входит.

    Надеюсь, ты написал этот коммент из под Hurd/HaikuOS/OpenBSD?

     
  • 2.26, Аноним (26), 23:04, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё Mozilla и Huawei

    Они же в linux foundation, кроме mozilla

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 23:35, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мозила тут номинально, из неё их как раз и выгнали, чтобы FF меньше портили.
     
     
  • 4.45, Аноним (-), 23:46, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы FF меньше портили.

    Занятная опеннетная оналитека. Расскажи поподробнее, чем именно развитие/написание компилятора "портит FF".

    > Мозила тут номинально, из неё их как раз и выгнали,

    А ты явно не бедствуешь, если для тебя полляма на старте и (минимум) $300 000 в год за платиновый статус - "номинальность".
    Странно, с такими-то "оналитическими" способностями.

     
  • 3.41, Аноним (-), 23:39, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ещё Mozilla и Huawei
    > Они же в linux foundation, кроме mozilla

    Вот взял и всю интригу испортил!
    > кроме mozilla

    IBM c ораклем за нее. Впрочем, достаточно было бы уже и Сары из МС в списке директоров.

     

  • 1.20, Аноним (26), 22:49, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Самокомпилируемый компилятор это очень круто и вообще все молодцы.
     
     
  • 2.28, pashev.ru (?), 23:05, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Паскаль, например 😏
     

  • 1.25, YetAnotherOnanym (ok), 23:01, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В пакетном менеджере cargo стабилизирована поддержка флага "--timings", включающего формирование детального отчёта о ходе сборки и времени выполнения каждого шага. Отчёт может оказаться полезен для оптимизации производительности сборочного процесса.

    Телеметрия - наше всё, да.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 23:05, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо бороться, но не с rust что кгб не освоила и кидает в массы чттоб вы раньше их этим не занимались.
     
  • 2.29, Аноним (26), 23:06, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохо что cargo формирует детальный отчёт о сборке?
    Чем?
     
     
  • 3.40, Аноним (37), 23:38, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 4.49, Аноним (49), 23:55, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что да?
     
     
  • 5.63, Аноним (37), 00:51, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это плохо что cargo формирует детальный отчёт о сборке?
     
  • 2.65, Аноним (-), 01:34, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> В пакетном менеджере cargo стабилизирована поддержка флага "--timings", включающего формирование детального отчёта о ходе сборки и времени выполнения каждого шага. Отчёт может оказаться полезен для оптимизации производительности сборочного процесса.
    > Телеметрия - наше всё, да.

    Где именно там телеметрия?


     

  • 1.46, Аноним (46), 23:51, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В пакетном менеджере cargo предложен новый синтаксис

    Играть синтаксисом у них модно?

     
     
  • 2.52, Аноним (-), 00:05, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> You can now use the dep: prefix in the [features] table to explicitly refer to an optional dependency without implicitly exposing it as a feature.
    > Играть синтаксисом у них модно?

    — Вы любите Битлз?
    — Да ничего особенного! Фальшивят, голоса противные...
    — А что вы слушали?
    — Я — ничего, но мне Рабинович напел!

     
  • 2.62, Аноним (37), 00:50, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Играть синтаксисом

    Одна из крупных проблем растаманов.

     

  • 1.50, Аноним (50), 00:01, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоит ли учить сабж как хобби, для написания небольших утилит и программирования микроконтроллеров? Имею опыт только с Си. Или лучше в сторону Zig смотреть? Не знаю, что легче/приятнее использовать?
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 00:16, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написал несколько тысяч строк кода на Zig (пишу базу данных).

    Zig - это лучшее что случалось в системном программировании за много лет. Намного лучше С и C++.

    Опыта на Rust не имею, кроме чтения критики / хвальбы и туториалов. Но он мне совсем не понравился (но лучше С и С++).

    Rust скорее замена С++, Zig - замена С.

     
     
  • 3.56, А где же каменты (?), 00:33, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поделитесь в чем прелесть zig?
     
  • 2.58, Аноним (58), 00:37, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, выходные бинарники разгромные по размеру, а сборка ужасно медленная
     
     
  • 3.64, Аноним (-), 01:27, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет, выходные бинарники разгромные по размеру, а сборка ужасно медленная

    А еще волосы на ладошках вырастут!




    % rustc -O -C prefer-dynamic -C strip=symbols hello.rs && ll hello                
    -rwxr-x---  1 аноним  аноним   6,4K  8 Apr. 07:26 hello



     
  • 2.60, Аноним (37), 00:49, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > микроконтроллеров

    Вот уж где раст не валялся.

     

  • 1.57, Аноним (57), 00:36, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лично мне не особо rust нравится, но кто мы такие, чтобы выбирать, если глобальные "корпорации добра" даже опенсурс взяли за сами знаете что. Сидите и не рыпайтесь пользуйтесь rust,mono,chromium, github и т.д. Вот и приходится пользоваться тем, что есть. Один человек не способен написать/переписать тонны кода под себя, только если он не миллиардер либо бессмерный с кучей времени. Я люблю лпенсурс, но что с ним творится в последние годы категорически не приветсвую.
     
     
  • 2.59, Аноним (37), 00:47, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > приходится пользоваться

    А можно взять - и не пользоваться этим. Кто заставляет, например, делать сайты только под растаманьского фурифокса?

     

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