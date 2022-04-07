Выпуск языка программирования Rust 1.60

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|1.3, Аноним (3), 21:16, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Все таки использование ini-подобных структур файлов (что toml в конфигах карго, что конфигов systemd) всегда фиговая идея. Они нормально работают только для двухуровневых структур данных. Чтобы прикрутить большие уровни, начинаются пляски с костылями. И понаплодили 100500 немного различающихся синтаксисов, несовместимых между собой.
Любой другой формат (ямл, джейсон, да даже многословный xml) лучше по большинству параметров.
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|1.18, Аноним (18), 22:48, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation
Amazon, Google, Microsoft... Хоть бы честно писали, кто там в эту фаюндэшын входит.
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|2.21, Аноним (-), 22:54, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation
> Amazon, Google, Microsoft... Хоть бы честно писали, кто там в эту фаюндэшын входит.
Надеюсь, ты написал этот коммент из под Hurd/HaikuOS/OpenBSD?
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|2.26, Аноним (26), 23:04, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё Mozilla и Huawei
Они же в linux foundation, кроме mozilla
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|3.37, Аноним (37), 23:35, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мозила тут номинально, из неё их как раз и выгнали, чтобы FF меньше портили.
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|4.45, Аноним (-), 23:46, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтобы FF меньше портили.
Занятная опеннетная оналитека. Расскажи поподробнее, чем именно развитие/написание компилятора "портит FF".
> Мозила тут номинально, из неё их как раз и выгнали,
А ты явно не бедствуешь, если для тебя полляма на старте и (минимум) $300 000 в год за платиновый статус - "номинальность".
Странно, с такими-то "оналитическими" способностями.
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|3.41, Аноним (-), 23:39, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ещё Mozilla и Huawei
> Они же в linux foundation, кроме mozilla
Вот взял и всю интригу испортил!
> кроме mozilla
IBM c ораклем за нее. Впрочем, достаточно было бы уже и Сары из МС в списке директоров.
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|1.25, YetAnotherOnanym (ok), 23:01, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В пакетном менеджере cargo стабилизирована поддержка флага "--timings", включающего формирование детального отчёта о ходе сборки и времени выполнения каждого шага. Отчёт может оказаться полезен для оптимизации производительности сборочного процесса.
Телеметрия - наше всё, да.
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|2.27, Аноним (27), 23:05, 07/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо бороться, но не с rust что кгб не освоила и кидает в массы чттоб вы раньше их этим не занимались.
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|2.65, Аноним (-), 01:34, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> В пакетном менеджере cargo стабилизирована поддержка флага "--timings", включающего формирование детального отчёта о ходе сборки и времени выполнения каждого шага. Отчёт может оказаться полезен для оптимизации производительности сборочного процесса.
> Телеметрия - наше всё, да.
Где именно там телеметрия?
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|1.46, Аноним (46), 23:51, 07/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> В пакетном менеджере cargo предложен новый синтаксис
Играть синтаксисом у них модно?
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|2.52, Аноним (-), 00:05, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> You can now use the dep: prefix in the [features] table to explicitly refer to an optional dependency without implicitly exposing it as a feature.
> Играть синтаксисом у них модно?
— Вы любите Битлз?
— Да ничего особенного! Фальшивят, голоса противные...
— А что вы слушали?
— Я — ничего, но мне Рабинович напел!
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|1.50, Аноним (50), 00:01, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Стоит ли учить сабж как хобби, для написания небольших утилит и программирования микроконтроллеров? Имею опыт только с Си. Или лучше в сторону Zig смотреть? Не знаю, что легче/приятнее использовать?
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|2.53, Аноним (53), 00:16, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Написал несколько тысяч строк кода на Zig (пишу базу данных).
Zig - это лучшее что случалось в системном программировании за много лет. Намного лучше С и C++.
Опыта на Rust не имею, кроме чтения критики / хвальбы и туториалов. Но он мне совсем не понравился (но лучше С и С++).
Rust скорее замена С++, Zig - замена С.
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|2.58, Аноним (58), 00:37, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, выходные бинарники разгромные по размеру, а сборка ужасно медленная
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|3.64, Аноним (-), 01:27, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет, выходные бинарники разгромные по размеру, а сборка ужасно медленная
А еще волосы на ладошках вырастут!
% rustc -O -C prefer-dynamic -C strip=symbols hello.rs && ll hello
-rwxr-x--- 1 аноним аноним 6,4K 8 Apr. 07:26 hello
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|1.57, Аноним (57), 00:36, 08/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лично мне не особо rust нравится, но кто мы такие, чтобы выбирать, если глобальные "корпорации добра" даже опенсурс взяли за сами знаете что. Сидите и не рыпайтесь пользуйтесь rust,mono,chromium, github и т.д. Вот и приходится пользоваться тем, что есть. Один человек не способен написать/переписать тонны кода под себя, только если он не миллиардер либо бессмерный с кучей времени. Я люблю лпенсурс, но что с ним творится в последние годы категорически не приветсвую.
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|2.59, Аноним (37), 00:47, 08/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> приходится пользоваться
А можно взять - и не пользоваться этим. Кто заставляет, например, делать сайты только под растаманьского фурифокса?
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