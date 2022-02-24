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Выпуск языка программирования Rust 1.59 с поддержкой ассемблерных вставок

24.02.2022 21:02

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.59, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Предоставлена возможность использования ассемблерных вставок, востребованных в приложениях, которым необходимо управлять выполнением на низком уровне или иметь возможность использования специализированных машинных инструкций. Ассемблерные вставки добавляются при помощи макросов "asm!" и "global_asm!" с использованием для именования регистров синтаксиса форматирования строк, аналогичного тому, что используется в строковых подстановках в Rust. Компилятором поддерживаются ассемблерные инструкции для архитектур x86, x86-64, ARM, AArch64 и RISC-V. Пример вставки: 
    
   use std::arch::asm;
   // Multiply x by 6 using shifts and adds
   let mut x: u64 = 4;
   unsafe {
       asm!(
           "mov {tmp}, {x}",
           "shl {tmp}, 1",
           "shl {x}, 2",
           "add {x}, {tmp}",
           x = inout(reg) x,
           tmp = out(reg) _,
       );
   } 
   assert_eq!(x, 4 * 6);
  • Добавлена поддержка деструктурированных (параллельных) присвоений, в которых в левой части выражения указывается несколько типажей, слайсов или структур. Например: 
    
   let (a, b, c, d, e);

   (a, b) = (1, 2);
   [c, .., d, _] = [1, 2, 3, 4, 5];
   Struct { e, .. } = Struct { e: 5, f: 3 };
   
   assert_eq!([1, 2, 1, 4, 5], [a, b, c, d, e]);
  • Предоставлена возможность указания значений по умолчанию для константных дженериков ("const generics"): 
    
   struct ArrayStorage<T, const N: usize = 2> {
      arr: [T; N],
   }
   impl<T> ArrayStorage<T> {
       fn new(a: T, b: T) -> ArrayStorage<T> {
           ArrayStorage {
            arr: [a, b],
           }
       }
   }
  • В пакетном менеджере Cargo обеспечен вывод предупреждений об использовании в зависимостях недопустимых конструкций, обрабатываемых из-за ошибок в компиляторе (например, из-за ошибки допускалось заимствование полей упакованных структур в safe-блоках). Поддержка подобных конструкций будет прекращена в будущей версии Rust.
  • В cargo и rustc встроена возможность генерации исполняемых файлов, очищенных от отладочных данных (strip = "debuginfo") и символов (strip = "symbols"), без необходимости вызова отдельной утилиты. Настройка очистки реализуется через параметр "strip" в Cargo.toml: 
    
   [profile.release]
   strip = "debuginfo", "symbols"
  • По умолчанию отключена инкрементальная компиляция. В качестве причины называется временный обход ошибки в компиляторе, приводящей к сбоям и выводу ошибок десериализации. Исправление ошибки уже подготовлено и войдёт в состав следующего выпуска. Для возвращения инкрементальной компиляции можно использовать переменную окружения RUSTC_FORCE_INCREMENTAL=1.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в функциях:


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.58
  3. OpenNews: Проект Tor опубликовал Arti 0.0.3, реализацию клиента Tor на языке Rust
  4. OpenNews: Пятая редакция патчей для ядра Linux с поддержкой языка Rust
  5. OpenNews: Обновление варианта GNU Coreutils, переписанного на языке Rust
  6. OpenNews: Проект Kerla развивает Linux-совместимое ядро на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56753-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Хакер2005 (?), 21:41, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Поражает то, с какой скоростью развивается язык.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:54, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Где мои генераторы? Это всё минорщина (которую тем не менее приходится компилировать каждый месяц по 10 часов), когда будет развитие?
     
  • 2.25, Аноним (25), 22:32, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать деградирует. Повышение версии это не развитие. Запомни это.  
     
  • 2.44, Аноним (44), 23:10, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тому виной продуманная архитектура языка с удачной системой типов. И конечно же сообщество
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 23:33, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вот это вот https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56208 сообщество?
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:45, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Вдарим asm-ом по безопасности!
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:45, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ассемблерные вставки, наверное, очень безопасны. Rust с каждым обновлением всё безопаснее и безопаснее
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 22:18, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Ассемблерные вставки, наверное, очень безопасны.

    Для экспертусов опеннета: asm-вставкам там, вообще-то,
    https://github.com/rust-lang/rust/issues/29722
    > Tracking issue for asm (inline assembly) #29722
    > aturon opened this issue Nov 9, 2015 · 111 comments

    уже сто лет в обед.

    > Rust с каждым обновлением всё безопаснее и безопаснее

    Заходи сразу с козырей:

    Пукнем братья, пукнем дружно:
    "Раст совсем-совсем не нужно!"
    Пукнем так, как никогда:
    "Сишка! Сишка навсегда!"

    Пукнем братья, пукнем вместе!
    Ведь в единстве наша сила!
    В нашем Смрадном Манифесте
    Раст отводится могила!

    И когда наш Залп Протеста
    Растоманам жару даст,
    Все на свете осознают,
    Как ничтожен этот Раст!

     
     
  • 3.26, Аноним (25), 22:33, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай уже завязывай со своей анальной фиксацией, пукатель.
     
     
  • 4.39, Аноним (-), 22:46, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Давай уже завязывай со своей анальной фиксацией, пукатель.

    Видишь ли, есть такое выражение "Пукнуть в лужу"
    «Как в лужу пёрнуть:(сказать) что-либо совершенно не имеющее отношение к делу, или выдающее полное незнание предмета.»
    Так что "анальная фиксация" - это уже твои личные, латентные тараканы.


     
  • 3.38, Аноним (38), 22:45, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их же не хотели стабилизировать.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 22:51, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Их же не хотели стабилизировать.

    Ну как не хотели - долго не могли определиться, в какой именно форме стабилизировать. Ведь потом (вопреки регулярным воплям местных "экспертов" о "в срасте регулярно усе ломають!") переделать будет уже нельзя, разве что в новом издании (edition).


     
  • 2.20, Аноним (20), 22:28, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блоки с непонятным для тебя словом "unsafe" и до того были. Использовать ли их - похоже, не тебе, а программисту решать.
     

  • 1.4, Аноним (3), 21:52, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может мне кто-нибудь объяснить почему необходимо было создавать новый язык программирования?
    Почему не использовать C++ (array, vector, functional, unique_ptr, shared_ptr)? Скорость выполнения сильно деградирует?
    Почему тогда не написать библиотеку для C, в которой были бы такие конструкции как: array, vector, shared_ptr, unique_ptr? Скорость выполнения, также, сильно деградирует?
    Почему бы тогда не сделать плагин для llvm?
    Надеюсь на подробный ответ, так как особо не разбираюсь в подобной теме
     
     
  • 2.6, pashev.me (?), 21:55, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты освой несколько языков, потом подумай.
     
     
  • 3.45, keydon (ok), 23:16, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Освоил, подумал. Понял что ещё один язык, который решает очередной "фатальный недостаток" и умрёт через 5-10 лет, мне не нужен.
     
  • 2.7, Фанат (?), 22:05, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что С/С++ не принадлежат "фундейшону".
     
  • 2.8, Fracta1L (ok), 22:06, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В сишке это всё костыли примотанные сбоку, а в расте - базовая функциональность с нулевыми накладными расходами
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 22:15, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лжец.
     
     
  • 4.14, Аноним (44), 22:24, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты)
     
  • 4.41, Fracta1L (ok), 22:58, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Неа. Я единственный несущий свет истины во мраке фанатизма и мракобесия.
     
  • 3.10, Маняним (?), 22:16, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В плюсах они всегда такими были. Срактал как всегда не в темпе, но мнение имеет.
     
  • 2.12, sssss (??), 22:19, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Может мне кто-нибудь объяснить почему необходимо было создавать новый язык программирования?

    да можно сишку сочетать с разними линтерами и всё будет ок.
    А идея простая, на сишке все низковесящие фрукты давно сорваны, нельзя написать библиотеку сортировки и все такие, вау, как круто, раньше такого не было, ну вот тебе лычки архитектора. В сишке тебе, скажут, да молодец, помню мы такое делали в 93.

    поэтому всегда надо пытаться навнедрять фичей и сваливать с повышением, тактика роста, херак-херак и через два года пора менять компанию(проект), пока тебя не догнала плохая архитектура твоих решений и не похранила.

    а хорошую архитектуру делать, это надо формальные методы применять, доказывать, продумывать.

     
     
  • 3.19, Аноним (44), 22:27, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на расте можно прийти и написать свою грепалку которая быстрее сишной 93-го года. Вот гады, какая несправедливость!
     
     
  • 4.46, keydon (ok), 23:21, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажу больше - и до раста писали грепалки быстрее/проще/функциональнее, целые статьи про это исписаны. Тут смотря как задачу поставить - можно хоть каждый день по рекорду делать.
     
  • 2.16, Аноним (16), 22:26, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все не модно, не молодежно, не толерантно и смузи с ними не вкусный.
     
  • 2.28, Аноним (44), 22:34, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Раст позволяет с помощью системы типов описывать контракты - более высокоуровневые понятия. И указывать явно времена жизни ссылок. А в остальном это примерно те же плюсы из которых выпилили накопившиеся костыли(неудачные решения)
     
  • 2.29, Аноним (25), 22:34, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтобы хайпануть что Фаерфокс будет переписан на новый безопасный язык. Как ты понимаешь браузер не переписали, а хайп остался.  
     
  • 2.50, Илья (??), 23:36, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это связано с тем, что хотя есть "единый си" этот си очень разный.

    Посмотрите сколько у вас способов объявить переменную, сколько разных систем сборок, сколько ранзых способов писать код.

    Чем старше становится язык, тем медленее он развивается (из-за того что радикальные изменения не легко приживутся в обществе, и зачастую стараются поддерживать обратную совместимость). Это применимо не только к Си, но и к любым языкам.

    Поэтому вместо того чтобы делать правила языка, которые говорят "используйте вот это вместо этого" проще сразу сделать новый язык.

     
  • 2.51, Андрей (??), 23:37, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что так уже пробовали и не получилось не сломать совместимость. А раз она ломается, то новый язык делать разумнее.
     

  • 1.13, Аноним (13), 22:20, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему такая дискриминация? Почему нет вставок на C/C++???

    Кажется понял, же несекьюрно.

     
     
  • 2.15, Аноним (44), 22:25, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При очень большом желании можно и их запилить но зачем
     
     
  • 3.22, Аноним (13), 22:30, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Холивара не будет же! Воткнул сишный файл в rust и ололо, программа портирована на rust.
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:31, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отчего же дискриминация, для вставок на С/С++ придумали Nim, пользуйся на здоровье
     
  • 2.42, Анончик (?), 23:00, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/lemonrock/rust-c
    теперь доволен?
     

  • 1.24, Аноним (25), 22:32, 24/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 22:36, 24/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.31, Аноним (44), 22:36, 24/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.47, keydon (ok), 23:24, 24/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.48, Аноним (-), 23:24, 24/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.27, Аноним (27), 22:33, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После всего что сегодня произошло... эх да пофиг на раст и вообще на все
     
     
  • 2.34, Аноним (25), 22:37, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты поддаешься панике и унынию это смертный грех.
     
     
  • 3.43, Аноним (27), 23:05, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я в ауе от ситуации у нас

    За Украину я не переживаю, ей выстоять до понедельника, а дальше запад поможет все чем возможно и расчехлит маховик санкций

     

  • 1.35, Аноним (35), 22:38, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот, совсем другое дело. Ещё лет 20, завезут все проблемные места из других ЯП и этим наконец-то можно будет фигачить в продакшон
     
  • 1.37, Аноним (37), 22:44, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну не надо новости про раст на опеннете ну зачем
     

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