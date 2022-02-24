Выпуск языка программирования Rust 1.59 с поддержкой ассемблерных вставок

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|2.5, Аноним (5), 21:54, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Где мои генераторы? Это всё минорщина (которую тем не менее приходится компилировать каждый месяц по 10 часов), когда будет развитие?
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|2.25, Аноним (25), 22:32, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хотел сказать деградирует. Повышение версии это не развитие. Запомни это.
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|2.44, Аноним (44), 23:10, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тому виной продуманная архитектура языка с удачной системой типов. И конечно же сообщество
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|1.3, Аноним (3), 21:45, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ассемблерные вставки, наверное, очень безопасны. Rust с каждым обновлением всё безопаснее и безопаснее
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|2.11, Аноним (-), 22:18, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Ассемблерные вставки, наверное, очень безопасны.
Для экспертусов опеннета: asm-вставкам там, вообще-то,
https://github.com/rust-lang/rust/issues/29722
> Tracking issue for asm (inline assembly) #29722
> aturon opened this issue Nov 9, 2015 · 111 comments
уже сто лет в обед.
> Rust с каждым обновлением всё безопаснее и безопаснее
Заходи сразу с козырей:
Пукнем братья, пукнем дружно:
"Раст совсем-совсем не нужно!"
Пукнем так, как никогда:
"Сишка! Сишка навсегда!"
Пукнем братья, пукнем вместе!
Ведь в единстве наша сила!
В нашем Смрадном Манифесте
Раст отводится могила!
И когда наш Залп Протеста
Растоманам жару даст,
Все на свете осознают,
Как ничтожен этот Раст!
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|4.39, Аноним (-), 22:46, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Давай уже завязывай со своей анальной фиксацией, пукатель.
Видишь ли, есть такое выражение "Пукнуть в лужу"
«Как в лужу пёрнуть:(сказать) что-либо совершенно не имеющее отношение к делу, или выдающее полное незнание предмета.»
Так что "анальная фиксация" - это уже твои личные, латентные тараканы.
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|4.40, Аноним (-), 22:51, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Их же не хотели стабилизировать.
Ну как не хотели - долго не могли определиться, в какой именно форме стабилизировать. Ведь потом (вопреки регулярным воплям местных "экспертов" о "в срасте регулярно усе ломають!") переделать будет уже нельзя, разве что в новом издании (edition).
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|2.20, Аноним (20), 22:28, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Блоки с непонятным для тебя словом "unsafe" и до того были. Использовать ли их - похоже, не тебе, а программисту решать.
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|1.4, Аноним (3), 21:52, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Может мне кто-нибудь объяснить почему необходимо было создавать новый язык программирования?
Почему не использовать C++ (array, vector, functional, unique_ptr, shared_ptr)? Скорость выполнения сильно деградирует?
Почему тогда не написать библиотеку для C, в которой были бы такие конструкции как: array, vector, shared_ptr, unique_ptr? Скорость выполнения, также, сильно деградирует?
Почему бы тогда не сделать плагин для llvm?
Надеюсь на подробный ответ, так как особо не разбираюсь в подобной теме
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|3.45, keydon (ok), 23:16, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Освоил, подумал. Понял что ещё один язык, который решает очередной "фатальный недостаток" и умрёт через 5-10 лет, мне не нужен.
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|2.8, Fracta1L (ok), 22:06, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В сишке это всё костыли примотанные сбоку, а в расте - базовая функциональность с нулевыми накладными расходами
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|4.41, Fracta1L (ok), 22:58, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Неа. Я единственный несущий свет истины во мраке фанатизма и мракобесия.
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|3.10, Маняним (?), 22:16, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В плюсах они всегда такими были. Срактал как всегда не в темпе, но мнение имеет.
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|2.12, sssss (??), 22:19, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Может мне кто-нибудь объяснить почему необходимо было создавать новый язык программирования?
да можно сишку сочетать с разними линтерами и всё будет ок.
А идея простая, на сишке все низковесящие фрукты давно сорваны, нельзя написать библиотеку сортировки и все такие, вау, как круто, раньше такого не было, ну вот тебе лычки архитектора. В сишке тебе, скажут, да молодец, помню мы такое делали в 93.
поэтому всегда надо пытаться навнедрять фичей и сваливать с повышением, тактика роста, херак-херак и через два года пора менять компанию(проект), пока тебя не догнала плохая архитектура твоих решений и не похранила.
а хорошую архитектуру делать, это надо формальные методы применять, доказывать, продумывать.
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|3.19, Аноним (44), 22:27, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А на расте можно прийти и написать свою грепалку которая быстрее сишной 93-го года. Вот гады, какая несправедливость!
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|4.46, keydon (ok), 23:21, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скажу больше - и до раста писали грепалки быстрее/проще/функциональнее, целые статьи про это исписаны. Тут смотря как задачу поставить - можно хоть каждый день по рекорду делать.
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|2.16, Аноним (16), 22:26, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это все не модно, не молодежно, не толерантно и смузи с ними не вкусный.
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|2.28, Аноним (44), 22:34, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Раст позволяет с помощью системы типов описывать контракты - более высокоуровневые понятия. И указывать явно времена жизни ссылок. А в остальном это примерно те же плюсы из которых выпилили накопившиеся костыли(неудачные решения)
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|2.29, Аноним (25), 22:34, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтобы хайпануть что Фаерфокс будет переписан на новый безопасный язык. Как ты понимаешь браузер не переписали, а хайп остался.
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|2.50, Илья (??), 23:36, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это связано с тем, что хотя есть "единый си" этот си очень разный.
Посмотрите сколько у вас способов объявить переменную, сколько разных систем сборок, сколько ранзых способов писать код.
Чем старше становится язык, тем медленее он развивается (из-за того что радикальные изменения не легко приживутся в обществе, и зачастую стараются поддерживать обратную совместимость). Это применимо не только к Си, но и к любым языкам.
Поэтому вместо того чтобы делать правила языка, которые говорят "используйте вот это вместо этого" проще сразу сделать новый язык.
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|2.51, Андрей (??), 23:37, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что так уже пробовали и не получилось не сломать совместимость. А раз она ломается, то новый язык делать разумнее.
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|1.13, Аноним (13), 22:20, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему такая дискриминация? Почему нет вставок на C/C++???
Кажется понял, же несекьюрно.
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|3.22, Аноним (13), 22:30, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Холивара не будет же! Воткнул сишный файл в rust и ололо, программа портирована на rust.
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|2.23, Аноним (23), 22:31, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отчего же дискриминация, для вставок на С/С++ придумали Nim, пользуйся на здоровье
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|1.27, Аноним (27), 22:33, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После всего что сегодня произошло... эх да пофиг на раст и вообще на все
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|3.43, Аноним (27), 23:05, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я в ауе от ситуации у нас
За Украину я не переживаю, ей выстоять до понедельника, а дальше запад поможет все чем возможно и расчехлит маховик санкций
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|1.35, Аноним (35), 22:38, 24/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну вот, совсем другое дело. Ещё лет 20, завезут все проблемные места из других ЯП и этим наконец-то можно будет фигачить в продакшон
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