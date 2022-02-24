Выпуск языка программирования Rust 1.59 с поддержкой ассемблерных вставок

2.6 , pashev.me ( ? ), 21:55, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А ты освой несколько языков, потом подумай.

3.45 , keydon ( ok ), 23:16, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Освоил, подумал. Понял что ещё один язык, который решает очередной "фатальный недостаток" и умрёт через 5-10 лет, мне не нужен.

2.7 , Фанат ( ? ), 22:05, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что С/С++ не принадлежат "фундейшону".

2.8 , Fracta1L ( ok ), 22:06, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В сишке это всё костыли примотанные сбоку, а в расте - базовая функциональность с нулевыми накладными расходами

3.9 , Аноним ( 5 ), 22:15, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты лжец.

4.14 , Аноним ( 44 ), 22:24, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, ты)

4.41 , Fracta1L ( ok ), 22:58, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Неа. Я единственный несущий свет истины во мраке фанатизма и мракобесия.

3.10 , Маняним ( ? ), 22:16, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В плюсах они всегда такими были. Срактал как всегда не в темпе, но мнение имеет.

2.12 , sssss ( ?? ), 22:19, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Может мне кто-нибудь объяснить почему необходимо было создавать новый язык программирования? да можно сишку сочетать с разними линтерами и всё будет ок.

А идея простая, на сишке все низковесящие фрукты давно сорваны, нельзя написать библиотеку сортировки и все такие, вау, как круто, раньше такого не было, ну вот тебе лычки архитектора. В сишке тебе, скажут, да молодец, помню мы такое делали в 93. поэтому всегда надо пытаться навнедрять фичей и сваливать с повышением, тактика роста, херак-херак и через два года пора менять компанию(проект), пока тебя не догнала плохая архитектура твоих решений и не похранила. а хорошую архитектуру делать, это надо формальные методы применять, доказывать, продумывать.

3.19 , Аноним ( 44 ), 22:27, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А на расте можно прийти и написать свою грепалку которая быстрее сишной 93-го года. Вот гады, какая несправедливость!

4.46 , keydon ( ok ), 23:21, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скажу больше - и до раста писали грепалки быстрее/проще/функциональнее, целые статьи про это исписаны. Тут смотря как задачу поставить - можно хоть каждый день по рекорду делать.

2.16 , Аноним ( 16 ), 22:26, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это все не модно, не молодежно, не толерантно и смузи с ними не вкусный.

2.28 , Аноним ( 44 ), 22:34, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Раст позволяет с помощью системы типов описывать контракты - более высокоуровневые понятия. И указывать явно времена жизни ссылок. А в остальном это примерно те же плюсы из которых выпилили накопившиеся костыли(неудачные решения)

2.29 , Аноним ( 25 ), 22:34, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чтобы хайпануть что Фаерфокс будет переписан на новый безопасный язык. Как ты понимаешь браузер не переписали, а хайп остался.

2.50 , Илья ( ?? ), 23:36, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это связано с тем, что хотя есть "единый си" этот си очень разный. Посмотрите сколько у вас способов объявить переменную, сколько разных систем сборок, сколько ранзых способов писать код. Чем старше становится язык, тем медленее он развивается (из-за того что радикальные изменения не легко приживутся в обществе, и зачастую стараются поддерживать обратную совместимость). Это применимо не только к Си, но и к любым языкам. Поэтому вместо того чтобы делать правила языка, которые говорят "используйте вот это вместо этого" проще сразу сделать новый язык.

2.51 , Андрей ( ?? ), 23:37, 24/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что так уже пробовали и не получилось не сломать совместимость. А раз она ломается, то новый язык делать разумнее.

