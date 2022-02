Выпуск языка программирования Rust 1.59 с поддержкой ассемблерных вставок

use std::arch::asm; // Multiply x by 6 using shifts and adds let mut x: u64 = 4; unsafe { asm!( "mov {tmp}, {x}", "shl {tmp}, 1", "shl {x}, 2", "add {x}, {tmp}", x = inout(reg) x, tmp = out(reg) _, ); } assert_eq!(x, 4 * 6);