В Rust будет прекращена поддержка старых Linux-систем

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|2.7, Аноним (7), 22:09, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для чего?
Чтобы нельзя было компилять под centos 6 и ubuntu 10.04? Компилять в 23-24 годах (когда на все основные дистры именно эта версия попадет)?
Тебе голову солнышко напекло, деточка?)
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|Часть нити удалена модератором
|4.12, Аноним (12), 22:25, 01/08/2022 [ответить]
|+1 +/–
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Одноклассницы если и дают, то только пендаль, да?
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|2.8, Аноним (7), 22:10, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Решение принято для упрощения разработки Rust-а, не более. Хороший это подход или нет я не буду судить. Просто не надо очевидное подменять теориями заговоров
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|3.11, Аноним (11), 22:24, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для упрощения разработки Rust
а остальное гори синем пламенем
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|4.22, Аноним (22), 00:02, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что «остальное»? Убунты десятилетней давности в следовых количествах встречаются, и там, где их использование оправдано, никакой rust не нужен.
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|1.2, Аноним (2), 21:49, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>предложено обновить свои системы, оставаться на старых выпусках компилятора или самостоятельно поддерживать своё ответвление libstd с прослойками для сохранения совместимости.
Обновляйся, оставайся, оболдевайся
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|1.6, Аноним (6), 22:03, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Попробуйте язык D, у него есть аж три разных полноценных компилятора, если одна реализация скажет "мы прекратили поддержку ваших старых систем" - ее можно будет выкинуть. Так сказать, наши старые системы прекратили поддержку ваших компиляторов.
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|2.23, burjui (ok), 00:41, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полноценными они будут, когда перестануть падать их стабильные версии, и когда поправят нелепые баги 14-летней давности во фронтенде, который у них общий. А пока можно выкинуть все три компилятора вместе с Ubuntu 12.04, которая нужна только анонам с Опеннета.
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|2.18, Аноним (-), 23:07, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У кого-то из вас 2.6.32? :)
Это опеннет. Т.е. у особо негодующих скорее всего 10.0.19044.1865 :)
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44919
> Релиз системной библиотеки Glibc 2.24
> 05.08.2016 08:46
> Подняты требования к минимальной версии ядра Linux. Для работы Glibc на архитектурах, отличных от x86 и x86_64 теперь требуется ядро Linux 3.2 или более новый выпуск. Для систем x86 и x86_64 возможна работа с ядром 2.6.32. Для сборки на любых архитектурах требуются заголовочные файлы от ядра 3.2 или новее;
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|2.21, hefenud (ok), 23:39, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Linux XXXX 2.6.32-042stab145.3 #1 SMP Thu Jun 11 14:05:04 MSK 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
У меня такая беда :-D
Но тут ничего сделать я сам не могу. Это OpenVZ-таз и вопрос к хостеру(когда последний раз писал хостеру тот разводил руками и говорил, что обновлять хосты этих тазов планов нет)
В целом жить это не мешает, стоит Ubuntu 16.04, подключен ESM и обновления безопасности приходят. Не думаю, что меня как-то заденет тот факт, что свежий раст не будет со мной дружить
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|3.26, Аноним (9), 01:35, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А што за хостер? Просто официальных фиксов для 2.6.32 больше нет :D
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|1.14, Аноним (-), 22:41, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> If you are targeting an old glibc version, consider targeting musl instead.
Низкоуровневые разработчики, итоги.
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|1.15, Аноним (15), 22:52, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Наш ржавый червячок начал постепенно отращивать крылышки и превращаться в в радужную обкуренную бабочку повторяя героический путь Perl 6 -> Raku...
...Сколько их еще таких будет... ))))
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|2.24, burjui (ok), 00:52, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Ржавый червячок", "радужную обкуренную бабочку"... испанский стыд. Очередной ыксперт, которому нечего сказать, но очень хочется передёрнуть на плюсики.
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|1.19, Аноним (19), 23:07, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что поделаешь. Миллиона который задонатили в rust foundation надолго не хватит
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|2.20, Урри (ok), 23:22, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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999 тысяч 999 потратили на смузи, оставшегося доллара не хватило нанять студента следить чтобы никто виртуалку с дженкинсом не выключил.
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|1.28, Аноним (28), 02:03, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раст для луддитов, любители смузи уже две недели как переписывают свои хелоуворды на карбон.
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