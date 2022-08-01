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В Rust будет прекращена поддержка старых Linux-систем

01.08.2022 21:42

Разработчики проекта Rust предупредили пользователей о скором повышении требований к окружению Linux в компиляторе, пакетном менеджере Cargo и стандартной библиотеке libstd. Начиная с версии Rust 1.64, намеченной на 22 сентября 2022 года, минимальные требования к Glibc будут подняты с версии 2.11 до 2.17, а ядра Linux c 2.6.32 до 3.2. Ограничения также распространяются на исполняемые файлы Rust-приложений, собранных с libstd.

Новым требованиям соответствуют дистрибутивы RHEL 7, SLES 12-SP5, Debian 8 и Ubuntu 14.04. Будет прекращена поддержка RHEL 6, SLES 11-SP4, Debian и Ubuntu 12.04. Среди причин прекращения поддержки старых Linux-систем упоминаются ограниченные ресурсы по продолжению сопровождения совместимости со старыми окружениями. В частности, поддержка старых Glibc требует использования старого инструментария при проверке в системе непрерывной интеграции, в условиях повышения требований к версиям в LLVM и утилитах кросс-компиляции. Повышение требований к версии ядра связано с возможностью использования в libstd новых системных вызовов без необходимости поддержания прослоек для обеспечения совместимости со старыми ядрами.

Пользователям, которые используют собранные инструментарием Rust исполняемые файлы в окружениях со старым ядром Linux, предложено обновить свои системы, оставаться на старых выпусках компилятора или самостоятельно поддерживать своё ответвление libstd с прослойками для сохранения совместимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Facebook выделил C++, Rust, Python и Hack в качестве предпочтительных языков программирования
  3. OpenNews: В GCC утверждено включение поддержки языка Rust
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.62
  5. OpenNews: Линус Торвальдс не исключил возможность интеграции поддержки Rust в ядро Linux 5.20
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57582-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:49, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот для этого его и придумали
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:09, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для чего?
    Чтобы нельзя было компилять под centos 6 и ubuntu 10.04? Компилять в 23-24 годах (когда на все основные дистры именно эта версия попадет)?
    Тебе голову солнышко напекло, деточка?)
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.12, Аноним (12), 22:25, 01/08/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Одноклассницы если и дают, то только пендаль, да?
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 02:00, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато прокурор 134-ю не даст.
     
  • 2.8, Аноним (7), 22:10, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Решение принято для упрощения разработки Rust-а, не более. Хороший это подход или нет я не буду судить. Просто не надо очевидное подменять теориями заговоров
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 22:24, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для упрощения разработки Rust

    а остальное гори синем пламенем

     
     
  • 4.16, ожог (?), 23:00, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что у тебя подгорело?
     
  • 4.17, Самый Лучший Гусь (?), 23:01, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слышал когда нибудь о слове - "выбор предпочтительных приоритетов"?
     
  • 4.22, Аноним (22), 00:02, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что «остальное»? Убунты десятилетней давности в следовых количествах встречаются, и там, где их использование оправдано, никакой rust не нужен.
     
  • 4.25, Аноним (25), 01:01, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто старые версии Раст вычистят из Интернета...
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:49, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >предложено обновить свои системы, оставаться на старых выпусках компилятора или самостоятельно поддерживать своё ответвление libstd с прослойками для сохранения совместимости.

    Обновляйся, оставайся, оболдевайся

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:03, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Попробуйте язык D, у него есть аж три разных полноценных компилятора, если одна реализация скажет "мы прекратили поддержку ваших старых систем" - ее можно будет выкинуть. Так сказать, наши старые системы прекратили поддержку ваших компиляторов.
     
     
  • 2.23, burjui (ok), 00:41, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полноценными они будут, когда перестануть падать их стабильные версии, и когда поправят нелепые баги 14-летней давности во фронтенде, который у них общий. А пока можно выкинуть все три компилятора вместе с Ubuntu 12.04, которая нужна только анонам с Опеннета.
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:12, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    У кого-то из вас 2.6.32? :)
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 23:07, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У кого-то из вас 2.6.32? :)

    Это опеннет. Т.е. у особо негодующих скорее всего 10.0.19044.1865 :)

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44919
    > Релиз системной библиотеки Glibc 2.24
    > 05.08.2016 08:46
    > Подняты требования к минимальной версии ядра Linux. Для работы Glibc на архитектурах, отличных от x86 и x86_64 теперь требуется ядро Linux 3.2 или более новый выпуск. Для систем x86 и x86_64 возможна работа с ядром 2.6.32. Для сборки на любых архитектурах требуются заголовочные файлы от ядра 3.2 или новее;

     
  • 2.21, hefenud (ok), 23:39, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Linux XXXX 2.6.32-042stab145.3 #1 SMP Thu Jun 11 14:05:04 MSK 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

    У меня такая беда :-D

    Но тут ничего сделать я сам не могу. Это OpenVZ-таз и вопрос к хостеру(когда последний раз писал хостеру тот разводил руками и говорил, что обновлять хосты этих тазов планов нет)

    В целом жить это не мешает, стоит Ubuntu 16.04, подключен ESM и обновления безопасности приходят. Не думаю, что меня как-то заденет тот факт, что свежий раст не будет со мной дружить

     
     
  • 3.26, Аноним (9), 01:35, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А што за хостер? Просто официальных фиксов для 2.6.32 больше нет :D
     

  • 1.14, Аноним (-), 22:41, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > If you are targeting an old glibc version, consider targeting musl instead.

    Низкоуровневые разработчики, итоги.

     
  • 1.15, Аноним (15), 22:52, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наш ржавый червячок начал постепенно отращивать крылышки и превращаться в в радужную обкуренную бабочку повторяя героический путь Perl 6 -> Raku...
    ...Сколько их еще таких будет... ))))
     
     
  • 2.24, burjui (ok), 00:52, 02/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Ржавый червячок", "радужную обкуренную бабочку"... испанский стыд. Очередной ыксперт, которому нечего сказать, но очень хочется передёрнуть на плюсики.
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:07, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что поделаешь. Миллиона который задонатили в rust foundation надолго не хватит
     
     
  • 2.20, Урри (ok), 23:22, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    999 тысяч 999 потратили на смузи, оставшегося доллара не хватило нанять студента следить чтобы никто виртуалку с дженкинсом не выключил.
     

  • 1.28, Аноним (28), 02:03, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раст для луддитов, любители смузи уже две недели как переписывают свои хелоуворды на карбон.
     

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