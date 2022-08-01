В Rust будет прекращена поддержка старых Linux-систем

Разработчики проекта Rust предупредили пользователей о скором повышении требований к окружению Linux в компиляторе, пакетном менеджере Cargo и стандартной библиотеке libstd. Начиная с версии Rust 1.64, намеченной на 22 сентября 2022 года, минимальные требования к Glibc будут подняты с версии 2.11 до 2.17, а ядра Linux c 2.6.32 до 3.2. Ограничения также распространяются на исполняемые файлы Rust-приложений, собранных с libstd.

Новым требованиям соответствуют дистрибутивы RHEL 7, SLES 12-SP5, Debian 8 и Ubuntu 14.04. Будет прекращена поддержка RHEL 6, SLES 11-SP4, Debian и Ubuntu 12.04. Среди причин прекращения поддержки старых Linux-систем упоминаются ограниченные ресурсы по продолжению сопровождения совместимости со старыми окружениями. В частности, поддержка старых Glibc требует использования старого инструментария при проверке в системе непрерывной интеграции, в условиях повышения требований к версиям в LLVM и утилитах кросс-компиляции. Повышение требований к версии ядра связано с возможностью использования в libstd новых системных вызовов без необходимости поддержания прослоек для обеспечения совместимости со старыми ядрами.

Пользователям, которые используют собранные инструментарием Rust исполняемые файлы в окружениях со старым ядром Linux, предложено обновить свои системы, оставаться на старых выпусках компилятора или самостоятельно поддерживать своё ответвление libstd с прослойками для сохранения совместимости.



