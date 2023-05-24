Уязвимость в GitLab 16, позволяющая прочитать файлы на сервере

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|3.7, Аноним (7), 14:20, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, не Руби, а возможность использовать именно таким способом. Использовали бы иначе, так бы не было.
Увы, сложную вещь нельзя простенько накидать, даже если верится в доступность простоты.
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|1.3, Аноним (3), 14:08, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дружно смотрим код обновления GitLab 16.0.1 и начинаем читать файлы конкурентов.
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|2.28, Аноним (-), 20:16, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кусок кода куда смотреть не зацитируешь? Я бы парочке ну не то чтобы конкурентов, но недружественных субъектов задниц бы надрал по первое число. Иногда просто хочется "взять и у...ть" :)
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|2.6, Аноним (7), 14:18, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это Гилапчик такой. Халтурка красивая удобная, но внутри плохо.
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|2.9, Аноним (7), 14:39, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть на посиксовом шелле. Дело не в языке, а способах использования языка людьми.
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|4.14, Аноним (14), 15:15, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А повторение Gitlab way даст такуюже проблему независимо от языка. В т.ч. и на Расте.
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|4.18, Аноним (-), 17:04, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При том разнообразие способов можно посмотреть воооон там - в списках CVE. А что они, какие-то особенные чтоли? Размахивание безопасностью еще никого до добра не доводило.
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|2.10, Анонимусс (?), 14:51, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так подробностей уязвимости еще нет, предлагаете гадать на кофейной гуще?
Но вообще причем тут раст, если ошибка логическая (наверное опять где-то ".." не обрабатывают), а от логических он не защищает.
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|1.15, Аноним (15), 16:08, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> уязвимость вызвана ошибкой проверки файловых путей, позволяющей выйти за пределы базового каталога
М-м-м-м, классика. Сколько их таких было уже. И даже «поблагодарить» за это некого, относительные пути настолько прочно въелись в сознание, что выкорчевать этот грязный хак уже, пожалуй, невозможно.
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|3.20, Аноним (15), 17:50, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я предлагаю отказаться от механизма относительных путей в принципе. Но это сломает слишком много мозгов. Так что остаётся только уповать на то, что программист не забудет про нормализацию путей.
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|4.23, Аноним (5), 18:08, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Айфоне нет понятия фс и пути в общесистемном понимании для обычных пользователей. Всё норм. Никто ничего не сломал.
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|2.19, Аноним (19), 17:46, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже писал, что все дело в лени. В том, чтобы не кушать лишнюю память и не строить свое виртуальное дерево каталогов и обрабатывать его самому своими силами. Проще ведь просто передать все напрямую в ОСь и не парится. Ну там любимых регэкспов по дороге накидать, чтобы типа фильтровать то, что нельзя. А надо так. Вот эти ".." обрабатывать самому. А в ОСь передавать уже готовый абсолютный путь.
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|3.22, Аноним (5), 18:07, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его вообще не надо никак обрабатывать, лол. Ошибку в ответ пошли нефига относительные пути присылать.
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|1.21, совсем не аноним (?), 17:51, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чет я не очень понял про опасность 10 из 10 и про "насколько это позволяют права доступа процесса, обрабатывающего запросы".
То есть максимум что можно получить это доступ к файлам которые доступны системному юзеру gitlab что резко сужает вектор атаки и вообще величину проблемы. задеть могло только васянов которые собирали из исходников под рутом получается, но они же сами знали на что шли когда так делали, не?
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|2.24, Аноним (24), 18:25, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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10 из 10 -- потому что гитлаб предоставил максимально возможные права, которые смог. Или по-твоему 10 из 10 -- это когда гитлаб каким-то чудом выбирается из контейнера, получает рута в хосте, потом вылезает из VM, в котором крутился хост, и там тоже получает рута, потом взламывает ядро и выполняет код на его уровне?
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