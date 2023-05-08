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Уязвимость в GitLab, позволяющее запустить код при сборке в CI любого проекта

08.05.2023 09:16

Опубликованы корректирующие обновления платформы для организации совместной разработки - GitLab 15.11.2, 15.10.6 и 15.9.7, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2023-2478), позволяющая любому аутентифицированному пользователю через манипуляции с API GraphQL прикрепить собственный runner-обработчик (приложение для запуска задач при сборке кода проекта в системе непрерывной интеграции) к любому проекту на том же сервере. Подробности эксплуатации пока не приводятся. Информация об уязвимости передана в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Захват контроля над уязвимыми серверами GitLab для вовлечения в проведение DDoS-атак
  3. OpenNews: Вторая за неделю критическая уязвимость в GitLab
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab
  5. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая получить доступ к токенам Runner
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59098-gitlab
Ключевые слова: gitlab
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:55, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Если хорошо порыться в этом комбайне, думаю таких уязвимостей с десяток.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:11, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хорошо что у тебя ничего нет. Ну в смысле вообще
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:16, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошо что у тебя ничего нет и ты ещё плюс к этому всем должен.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 12:16, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ошибочка вышла. У него как минимум есть вседовольство ;)
     
     
  • 5.20, Аноним (4), 14:37, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слабоумие у него есть это да. Но это не в плюс, а тоже в минус. Он должен пользоваться заёмными мозгами.
     
  • 4.14, Аноним (2), 12:28, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня есть проект за который жирно платят, гитлабчег и раннеры в изолированном окружении, что делит примерно на ноль все твои влажные "прикрепить раннер к любому проекту на том же сервере". А ты продолжай ныть какой именно гитлаб плохой, ведь тебе пофиг чем не пользоваться)
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 13:37, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > что делит примерно на ноль

    когда хотел сумничать, но обделался.

     
     
  • 6.18, Аноним (18), 14:19, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле. Что вы как гуманитарии, товарищи. При умножении на 0 результат всегда будет. И партия математиков одобрит. Ну, политбюро хотя бы... )
     
     
  • 7.23, Аноним (2), 14:44, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно будет, просто вам, вебмакакам, будет исключительно больно потом это разгребать
     
     
  • 8.24, Аноним (4), 14:49, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой тупость разгребать Так ты школу сначала закончи потом приходи ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.21, Аноним (4), 14:38, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда не сделал домашку.
     
  • 5.19, Аноним (4), 14:36, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мамка твоя в курсе какой ты крутой комерс? Домашку уже сделал?
     
  • 2.9, Tester (??), 11:14, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну еще бы... считай бесплатный dos бот.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:22, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы покопался в нем, но ошибка 404 не даёт покоя. Разработчики что-то знают.
     

  • 1.3, Аноним (4), 10:14, 08/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.8, Аноним (8), 11:07, 08/05/2023 Скрыто модератором
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  • 3.10, Аноним (4), 11:27, 08/05/2023 Скрыто модератором
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  • 4.15, Аноним (2), 12:29, 08/05/2023 Скрыто модератором
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  • 4.16, Аноним (8), 13:12, 08/05/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.5, Бывалый смузихлёб (?), 10:26, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > через манипуляции с API GraphQL

    мало того что переусложнение на ровном месте, так ещё и дырявое

     
  • 1.6, ИмяХ (?), 10:35, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот блиин, я я только-только манйнер под эту уязвимость написал(((
     
  • 1.7, Аноним (8), 11:05, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >позволяющее запустить код при сборке в CI любого проекта
    >позволяющая любому аутентифицированному пользователю через манипуляции с API GraphQL прикрепить собственный runner-обработчик (приложение для запуска задач при сборке кода проекта в системе непрерывной интеграции) к любому проекту на том же сервере.

    Как это поможет запустить код атакующего? Выглядит не как RCE, а как утечка кода из приватного репозитория на раннер.

     
     
  • 2.11, Аноним (4), 11:29, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да это скорее фича. Наверняка в проектах бывает что-то что без этого не работает.
     

  • 1.22, Аноним (4), 14:39, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В соседней новости сказали что обязательно надо переписать гитлаб на Mojo.
     

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