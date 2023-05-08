Уязвимость в GitLab, позволяющее запустить код при сборке в CI любого проекта

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:11, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Хорошо что у тебя ничего нет. Ну в смысле вообще

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:16, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хорошо что у тебя ничего нет и ты ещё плюс к этому всем должен.

4.12 , Аноним ( 12 ), 12:16, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ошибочка вышла. У него как минимум есть вседовольство ;)

5.20 , Аноним ( 4 ), 14:37, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Слабоумие у него есть это да. Но это не в плюс, а тоже в минус. Он должен пользоваться заёмными мозгами.

4.14 , Аноним ( 2 ), 12:28, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У меня есть проект за который жирно платят, гитлабчег и раннеры в изолированном окружении, что делит примерно на ноль все твои влажные "прикрепить раннер к любому проекту на том же сервере". А ты продолжай ныть какой именно гитлаб плохой, ведь тебе пофиг чем не пользоваться)

5.17 , Аноним ( 17 ), 13:37, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > что делит примерно на ноль когда хотел сумничать, но обделался.

6.18 , Аноним ( 18 ), 14:19, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле. Что вы как гуманитарии, товарищи. При умножении на 0 результат всегда будет. И партия математиков одобрит. Ну, политбюро хотя бы... )

7.23 , Аноним ( 2 ), 14:44, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Конечно будет, просто вам, вебмакакам, будет исключительно больно потом это разгребать

8.24 , Аноним ( 4 ), 14:49, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Твой тупость разгребать Так ты школу сначала закончи потом приходи ... 6.21 , Аноним ( 4 ), 14:38, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Когда не сделал домашку.

5.19 , Аноним ( 4 ), 14:36, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мамка твоя в курсе какой ты крутой комерс? Домашку уже сделал?

2.9 , Tester ( ?? ), 11:14, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ну еще бы... считай бесплатный dos бот.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:22, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы покопался в нем, но ошибка 404 не даёт покоя. Разработчики что-то знают.

