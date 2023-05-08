Уязвимость в GitLab, позволяющее запустить код при сборке в CI любого проекта

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|1.1, Аноним (1), 09:55, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Если хорошо порыться в этом комбайне, думаю таких уязвимостей с десяток.
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|3.4, Аноним (4), 10:16, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хорошо что у тебя ничего нет и ты ещё плюс к этому всем должен.
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|5.20, Аноним (4), 14:37, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Слабоумие у него есть это да. Но это не в плюс, а тоже в минус. Он должен пользоваться заёмными мозгами.
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|4.14, Аноним (2), 12:28, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня есть проект за который жирно платят, гитлабчег и раннеры в изолированном окружении, что делит примерно на ноль все твои влажные "прикрепить раннер к любому проекту на том же сервере". А ты продолжай ныть какой именно гитлаб плохой, ведь тебе пофиг чем не пользоваться)
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|5.17, Аноним (17), 13:37, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> что делит примерно на ноль
когда хотел сумничать, но обделался.
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|6.18, Аноним (18), 14:19, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле. Что вы как гуманитарии, товарищи. При умножении на 0 результат всегда будет. И партия математиков одобрит. Ну, политбюро хотя бы... )
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|7.23, Аноним (2), 14:44, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Конечно будет, просто вам, вебмакакам, будет исключительно больно потом это разгребать
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|5.19, Аноним (4), 14:36, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мамка твоя в курсе какой ты крутой комерс? Домашку уже сделал?
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|2.13, Аноним (13), 12:22, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы покопался в нем, но ошибка 404 не даёт покоя. Разработчики что-то знают.
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|1.6, ИмяХ (?), 10:35, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот блиин, я я только-только манйнер под эту уязвимость написал(((
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|1.7, Аноним (8), 11:05, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>позволяющее запустить код при сборке в CI любого проекта
>позволяющая любому аутентифицированному пользователю через манипуляции с API GraphQL прикрепить собственный runner-обработчик (приложение для запуска задач при сборке кода проекта в системе непрерывной интеграции) к любому проекту на том же сервере.
Как это поможет запустить код атакующего? Выглядит не как RCE, а как утечка кода из приватного репозитория на раннер.
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|2.11, Аноним (4), 11:29, 08/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да это скорее фича. Наверняка в проектах бывает что-то что без этого не работает.
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|1.22, Аноним (4), 14:39, 08/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В соседней новости сказали что обязательно надо переписать гитлаб на Mojo.
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