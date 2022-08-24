The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Критическая уязвимость в GitLab

24.08.2022 10:33

В корректирующих обновлениях платформы для организации совместной разработки GitLab 15.3.1, 15.2.3 и 15.1.5 устранена критическая уязвимость (CVE-2022-2884), позволяющая аутентифицированному пользователю, имеющему доступ к API для импорта данных из GitHub, удалённо выполнить код на сервере. Подробности эксплуатации пока не приводятся. Уязвимость выявлена исследователем безопасности в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за выявление уязвимостей.

В качестве обходного пути администратору рекомендуется отключить функцию импорта из GitHub (в web-интерфейсе GitLab: "Menu" -> "Admin" -> "Settings" -> "General" -> "Visibility and access controls" -> "Import sources" -> отключить "GitHub").

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: GitLab намерен удалять бесплатно размещённые проекты, неактивные в течение года (дополнено)
  3. OpenNews: Разработчики Wine приняли решение о переводе разработки на GitLab
  4. OpenNews: Сбой в GitLab-инфраструктуре FreeDesktop, затронувший репозитории многих проектов
  5. OpenNews: В GitLab заменят встроенный редактор кода на Visual Studio Code
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57672-gitlab
Ключевые слова: gitlab
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Жироватт (ok), 10:51, 24/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    [Удобство]\/[Безопасность]

    Хе. Чаша [Удобство] снова в приоритете.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:53, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    опять ты
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:10, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где там удобство, диффы убого как в соснольке отображаются, когда во всех нормальных IDE графически.
     
     
  • 3.6, anonymous (??), 11:18, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    покажи как надо
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym (ok), 11:28, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как всегда, активно минусуют любители разменять контроль над своими анатомическими отверстиями на удобство.
     
     
  • 3.8, annnon (?), 12:00, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то у луддитов все мысли совдятся к анатомическим отверстиям...
    Подозрительно как-то -_-
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 12:47, 24/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак сейчас за бугром на работу берут на основе того, в какие анатомические отверстия... Ну ты понял. Фильм никакую премию не получит, если в нём не будет вот этих.
     

  • 1.4, Анна Нист (?), 11:06, 24/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    То чувство, когда товарищи Гитлабовцы хотели удалять код из-за простоя...
    Начинайте с себя!
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:32, 24/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Оно все также жрет памяти как прожорливая корова?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру