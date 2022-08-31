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Вторая за неделю критическая уязвимость в GitLab

31.08.2022 08:15

Компания GitLab опубликовала очередную серию корректирующих обновлений своей платформы для организации совместной разработки - 15.3.2, 15.2.4 и 15.1.6, в которых устранена критическая уязвимость (CVE-2022-2992), позволяющая аутентифицированному пользователю удалённо выполнить код на сервере. Как и уязвимость CVE-2022-2884, исправленная неделю назад, новая проблема присутствует в API для импорта данных из сервиса GitHub. Уязвимость проявляется в том числе в выпусках 15.3.1, 15.2.3 и 15.1.5, в которых была исправлена первая уязвимость в коде импорта из GitHub.

Подробности эксплуатации пока не приводятся. Информация об уязвимости передана в GitLab в рамках действующей на HackerOne программы выплаты вознаграждений за обнаружение уязвимостей, но в отличие от прошлой проблемы выявлена другим участником. В качестве обходного пути администратору рекомендуется отключить функцию импорта из GitHub (в web-интерфейсе GitLab: "Menu" -> "Admin" -> "Settings" -> "General" -> "Visibility and access controls" -> "Import sources" -> отключить "GitHub").

Кроме того, в предложенных обновления исправлено ещё 14 уязвимостей, две из которых помечены как опасные, десяти присвоен средний уровень опасности, а две отмечены как неопасные. Опасными признаны: уязвимость CVE-2022-2865, позволяющая добавить свой JavaScript-код на показываемые другим пользователям страницы через манипуляцию с цветными метками, а также уязвимость CVE-2022-2527, дающая возможность подставить своё содержимое через поле с описанием в шкале инцидентов (Incidents Timeline). Уязвимости средней степени опасности в основном связаны с возможностью совершить отказ в обслуживании.

  1. Главная ссылка к новости (https://about.gitlab.com/relea...)
  2. OpenNews: Критическая уязвимость в GitLab
  3. OpenNews: GitLab намерен удалять бесплатно размещённые проекты, неактивные в течение года (дополнено)
  4. OpenNews: Сбой в GitLab-инфраструктуре FreeDesktop, затронувший репозитории многих проектов
  5. OpenNews: В GitLab заменят встроенный редактор кода на Visual Studio Code
  6. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая захватить аккаунты, авторизированные через OAuth, LDAP и SAML
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57704-gitlab
Ключевые слова: gitlab
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.3, Иваня (?), 08:36, 31/08/2022 [ответить]  
    		• –4 +/
    Какой позор, почему про GitHub так не пишут? Потому-что там лучшие программисты. Из моих закладок только один проект на этом дуршлаке https://gitlab.com/NTPsec/ntpsec
     
     
  • 2.7, Минона (ok), 09:18, 31/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почему про GitHub так не пишут?

    цензура майков?

     

  • 1.4, Аноним (4), 08:53, 31/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Рeшето?
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:00, 31/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    гитлаб потёк
     
  • 1.6, Косой (?), 09:15, 31/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Еще одно подтверждение, что микрософт - это мощь!
     

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