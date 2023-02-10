Увольнение части сотрудников GitHub и GitLab

А что не так с курсами по пайтону (или любому другому ЯПу), если они бесплатны? Просто не все в этом мире программируют за деньги, для многих это просто хобби. Я, например, пишу в свободное время свои приложеньки просто потому что мне нравится сам процесс. Но при этом я не пропихиваю свои приложения, не пытаюсь их продавать, не захожу на форумы с двух ног со своим "экспертным" мнением, не учавствую в спорах в чатах вокргу того какой ЯП лучше, не навязываю никому своё представление о "бест практикс" и т.д. И таких как я довольно много. Нам просто нравится изучать что-то новое и создавать что-то своё. Это всё равно что радиолюбителям сказать, чтобы они переставали учиться, ибо у китайцев уже давно есть готовое дешёвое решение на любой случай.

