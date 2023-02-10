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Увольнение части сотрудников GitHub и GitLab

10.02.2023 11:54

GitHub намерен в ближайшие пять месяцев сократить около 10% от персонала компании. Дополнительно GitHub не будет продлевать договоры аренды офисов и перейдёт только на удалённую работу сотрудников. О сокращениях также объявила компания GitLab, которая уволит 7% сотрудников. В качестве причины называется необходимость сокращения расходов в условиях глобального экономического спада и перехода многих компаний к более консервативному инвестированию.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Увольнения в Google коснулись лидеров, продвигавших открытые проекты
  3. OpenNews: Google уволит 16% разработчиков ОС Fuchsia
  4. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  5. OpenNews: На фоне реструктуризации из Mozilla уволено 70 сотрудников
  6. OpenNews: Проект Tor объявил о значительном сокращении сотрудников
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58635-github
Ключевые слова: github, gitlab
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:59, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Amazon, Google, Facebook, Microsoft.

    эпоха халявных денег закончилась, как говорил Маск, пора расплачиваться по долгам, а вот мы хорошо не жили и нечего начинать

     
     
  • 2.5, test (??), 12:13, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Ранее это называли крах дот-комов.
     
     
  • 3.10, 1 (??), 12:33, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крах доткомов - и был крахом доткомов (.com)

    А теперь это .... ээээ не крах, а срезание жЫрка ... с ИТ корпораций

     
  • 3.48, Аноним (48), 14:10, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетинговый булшит для желтых заголовков. Ну упали у кого-то там акции так они постоянно у кого-то да падают.  
     
  • 2.7, Andr (??), 12:17, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага маск тот, который будет всем говорить про халявные деньги )
     
     
  • 3.33, sdkanonymous (?), 13:30, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не ваш, вот вы и беситесь.
     
     
  • 4.35, Аноним (48), 13:33, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не твой вот и бесишься.  
     
  • 3.50, Аноним (-), 14:16, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не врет же - вон сколько ему палкохомяки накидали. А теперь можно их всех продать к чертям и ракеты, вот, позапускать. А вам слабо?!
     
  • 3.52, Аноним (52), 15:10, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маск уже не тот. То ли микроинсульт, то ли старость подкралась к переполненному идеями мозгу... то ли девки заразные
     
     
  • 4.62, Аноним (62), 15:29, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него же было достаточно свежее интервью: типа после второй ревакцинации он с трудом восстановился, типа осень сильные побочки. Может и не до конца.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:00, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > перейдёт только на удалённую работу сотрудников

    вот оно зумзум щастье

     
     
  • 2.54, Аноним (-), 15:12, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зум тоже сокращает пересонал, кстати говоря... вопщем, "девочка имела счастье"
     

  • 1.3, mikhailnov (ok), 12:12, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, сократят ли всяких менеджеров по ЛГБТ
     
     
  • 2.8, Жироватт (ok), 12:17, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Скорее уж белого цисгендерного мужчину-инженера. Или белую цисгендерную женщину-маркетолога.
    Ждем громких, публичных и массовых выяснений в судах зведно-полосатых, кто правее: белая женщина, небинарный эко-активист, негр-героинщик или латино-индианская жырная мамка.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:36, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так эти менеджеры сами и выбирают кого увольнять. И угадай кого они выберут для увольнения?
     
     
  • 3.18, псевдонимус (?), 12:41, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Любого,  кто умнее их самих. Но это не про это. Выбрасывается балласт в основном.
     
     
  • 4.26, Аноним (13), 13:07, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да они так белых цисгендеров и называют — балласт.  
     
     
  • 5.53, Аноним (52), 15:12, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем тебе увольнение не грозит
     
  • 3.55, Аноним (-), 15:15, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вообще-то акционеры могут и менеджеров уйти, если им перфоманс фирмы не нравится. Вот так вот просто возьмут и просто сменят исполнительного директора на очередном совещании, допустим. И фиг оспоришь - он такой же наймный работник как и все остальные. Нравится, не нравится, а если фирма контракт разорвала - придется искать другое место для директорства. Ничего личного, это бизнес. И вы либо приносите бабки компании либо - вот так.
     
     
  • 4.63, пох. (?), 15:38, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычные - не могут. "золотые" - могут.

    > Вот так вот просто возьмут и просто сменят исполнительного директора на очередном совещании,
    > допустим.

    цена акций, правда, при этом прошибает очередное дно, но "золотым"-то похрену, они-то не собирались зарабатывать торговлей акциями.

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:20, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора идти в айти!
     
     
  • 2.12, Вечно недовольный аноним (?), 12:36, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала надо свою соцсеть создать.

    Ещё не поздно. (Нет)

     
  • 2.17, псевдонимус (?), 12:40, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И покупать кизлярские ножи,  конечно.
     

  • 1.11, Аноним (13), 12:35, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полностью поддерживаю меньше сотрудников, меньше ненужных тяжелых фич.  
     
  • 1.14, псевдонимус (?), 12:37, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наконец добрались до дармоедов. Но вы идите на курсы "пайтона"))

    Му-ха-ха! )))

     
     
  • 2.49, my_name_is_Mud (ok), 14:10, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что не так с курсами по пайтону (или любому другому ЯПу), если они бесплатны?

    Просто не все в этом мире программируют за деньги, для многих это просто хобби. Я, например, пишу в свободное время свои приложеньки просто потому что мне нравится сам процесс. Но при этом я не пропихиваю свои приложения, не пытаюсь их продавать, не захожу на форумы с двух ног со своим "экспертным" мнением, не учавствую в спорах в чатах вокргу того какой ЯП лучше, не навязываю никому своё представление о "бест практикс" и т.д.

    И таких как я довольно много. Нам просто нравится изучать что-то новое и создавать что-то своё.

    Это всё равно что радиолюбителям сказать, чтобы они переставали учиться, ибо у китайцев уже давно есть готовое дешёвое решение на любой случай.

     
     
  • 3.51, псевдонимус (?), 14:44, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То,  что "пайтон", а по-русски и по маскоту питон,  нехер ненужный кусок дерьма,  полностью непригодный и вредный для обучения и разработки. И знание его уродских особенностей практически бесполезно. А так он очешуенен.
     
     
  • 4.58, Аноним (52), 15:19, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как у паскалистов то пердь горит)
     
  • 3.57, Аноним (-), 15:17, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я тоже в принципе могу кило гамна навалить, еще и газетку почитав. Только вот потом этот результат мало кому нужен почему-то получается.
     
  • 3.64, пох. (?), 15:39, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что не так с курсами по пайтону (или любому другому ЯПу), если они бесплатны?

    все так. Есть платные, хочешь?

    А еще рядом, в соседнем помещении, курсы торговлишки на forex есть. Тоже часто бесплатны.
    Пойдешь?

     

  • 1.23, Аноним (23), 12:58, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > перехода многих компаний к более консервативному инвестированию

    В смысле пришло понимание, что исходники должны храниться на собственных серверах, а не на сервере Microsoft?

     
     
  • 2.59, Аноним (-), 15:20, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт был очень убедителен, сперва пообещав 2FA под угрозой расстрела, потом перепаковав архивы зачем-то, так что чексумы отхехали и билды сломались.

    Народ с таких подарков и задумался - а не проще свой сервак поставить, зато предсказуемый, без вот саботажников из чужого маркетинг менеджмента?!

     
     
  • 3.65, пох. (?), 15:41, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но миллиона рабочих мест для нормальных админов (которые не только "поставить" но и вовремя заметить когда ты прогадил свою "2fa") почему-то не образовалось.

    Поэтому сидим и с интересом наблюдаем - как оно у этого "народа" без "саботажников" будет красиво. Бэкапы того что казалось представляющим хоть небольшую ценность, лучше сделав самостоятельно.

     

  • 1.24, Аноним (24), 13:04, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а есть где-то в открытом доступе доходная часть GitHub и GitLab за 2021 и 2022 года ? хотелось бы сравнить изменение за эти годы, на скока они улучшились/ухудшились, а то тока общие слова
     
     
  • 2.25, Аноним (13), 13:06, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да в интернете есть.  
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:14, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Та вы чего? какой кризис? при капитализме его "с роду" не бывало.
    они сами уволились, чтобы освободить место другим!
     
     
  • 2.29, Аноним (48), 13:18, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такое только при социализме бывает. Что так нравится работать что дали и другим поработать.
     
     
  • 3.40, Аноним (27), 13:45, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже другая история
     
     
  • 4.43, Аноним (48), 13:53, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато там очень удобно никого увольнять не надо. Просто берешь и разваливаешься, а виноваты пиндосы.  
     
  • 2.32, ПАНК программист а не кодер (?), 13:25, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как тебе с голосами в голове говорить?
     
     
  • 3.34, Аноним (48), 13:32, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всегда приятно поговорить с умным человеком.
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:17, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так а что эти 10% то делали ? Зачем их вообще нанимали ?
     
     
  • 2.30, anonymous (??), 13:21, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    они писали ямлы
     
  • 2.31, Аноним (13), 13:22, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Делали они тоже что и все. Просто в конкуренции они оказались хуже других по неким KPI например KPI любовь к начальству. Это не значит что они бездельничали на работе как ты, они делали тоже что и все и были нормальными сотрудниками.  А нанимали их потому что на сотруднике не написано какой у него будет KPI в будущем и никто не знает что будет включено в этот KPI.
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 13:36, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно, все именно так.
    В любой огромной корпорации количество бездельников тем больше, чем больше компания. Просто по другому не получается. Так что 10% - это далеко не предел.
     
     
  • 4.37, Аноним (48), 13:43, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это смотря что называть безделием. На твоём госпредприятии безделие доходит до 90%.
     
  • 2.39, Аноним (23), 13:44, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем они занимались? Посмотрите вторую часть "Неадекватных людей", сюжетная линия о разработке некоего мобильного приложения.
     

  • 1.41, Технопозор (?), 13:50, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Происходит то что я предсказал ещё год назад. Пузырь вокруг низкоквалифицированных айтишников (формошлепов, тестировщиков, различных менеджеров и девопсов) начинает потихоньку лопаться. И это прекрасно.
     
     
  • 2.42, Аноним (48), 13:52, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что же будет дальше? Наберут потом других новых?
     
     
  • 3.46, 1 (??), 14:04, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти пузырики схлопнутся, и будут надуваться другие.

    Может Oracle и rust прикупит в комплект к Java ?

     
     
  • 4.47, Аноним (48), 14:09, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. все тоже самое что и всегда. Или вы ожидали IT-коммунизами? И он опять не наступил?
     
  • 2.61, Аноним (52), 15:21, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой, вы такие бздите каждый год уже лет 20, всем плевать. Народ после фаанга легко найдёт себе менее пыльную работу и всё ещё будет получать больше тебя делая более интересные и более востребованные штуки, а ты иди улицу мети)))
     
     
  • 3.66, Технопозор (?), 15:53, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > найдёт себе менее пыльную работу

    Охранником в пятёрочку?

     
     
  • 4.68, Аноним (52), 15:57, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие у вас, обиженных дворников, влажные мечты))) На всякий случай отмечу, что это всё ещё более оплачиваемая и востребованная работа, чем твоя
     

  • 1.67, idontlikewebmonkeys (?), 15:55, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они как-то связаны, что за синхронность?
     

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