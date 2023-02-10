Увольнение части сотрудников GitHub и GitLab

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|1.1, Аноним (1), 11:59, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Amazon, Google, Facebook, Microsoft.
эпоха халявных денег закончилась, как говорил Маск, пора расплачиваться по долгам, а вот мы хорошо не жили и нечего начинать
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|3.10, 1 (??), 12:33, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крах доткомов - и был крахом доткомов (.com)
А теперь это .... ээээ не крах, а срезание жЫрка ... с ИТ корпораций
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|3.48, Аноним (48), 14:10, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Маркетинговый булшит для желтых заголовков. Ну упали у кого-то там акции так они постоянно у кого-то да падают.
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|2.7, Andr (??), 12:17, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага маск тот, который будет всем говорить про халявные деньги )
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|3.50, Аноним (-), 14:16, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не врет же - вон сколько ему палкохомяки накидали. А теперь можно их всех продать к чертям и ракеты, вот, позапускать. А вам слабо?!
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|3.52, Аноним (52), 15:10, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Маск уже не тот. То ли микроинсульт, то ли старость подкралась к переполненному идеями мозгу... то ли девки заразные
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|4.62, Аноним (62), 15:29, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У него же было достаточно свежее интервью: типа после второй ревакцинации он с трудом восстановился, типа осень сильные побочки. Может и не до конца.
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|1.2, Аноним (2), 12:00, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> перейдёт только на удалённую работу сотрудников
вот оно зумзум щастье
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|2.54, Аноним (-), 15:12, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зум тоже сокращает пересонал, кстати говоря... вопщем, "девочка имела счастье"
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|2.8, Жироватт (ok), 12:17, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Скорее уж белого цисгендерного мужчину-инженера. Или белую цисгендерную женщину-маркетолога.
Ждем громких, публичных и массовых выяснений в судах зведно-полосатых, кто правее: белая женщина, небинарный эко-активист, негр-героинщик или латино-индианская жырная мамка.
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|2.13, Аноним (13), 12:36, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так эти менеджеры сами и выбирают кого увольнять. И угадай кого они выберут для увольнения?
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|3.55, Аноним (-), 15:15, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вообще-то акционеры могут и менеджеров уйти, если им перфоманс фирмы не нравится. Вот так вот просто возьмут и просто сменят исполнительного директора на очередном совещании, допустим. И фиг оспоришь - он такой же наймный работник как и все остальные. Нравится, не нравится, а если фирма контракт разорвала - придется искать другое место для директорства. Ничего личного, это бизнес. И вы либо приносите бабки компании либо - вот так.
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|4.63, пох. (?), 15:38, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычные - не могут. "золотые" - могут.
> Вот так вот просто возьмут и просто сменят исполнительного директора на очередном совещании,
> допустим.
цена акций, правда, при этом прошибает очередное дно, но "золотым"-то похрену, они-то не собирались зарабатывать торговлей акциями.
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|2.49, my_name_is_Mud (ok), 14:10, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что не так с курсами по пайтону (или любому другому ЯПу), если они бесплатны?
Просто не все в этом мире программируют за деньги, для многих это просто хобби. Я, например, пишу в свободное время свои приложеньки просто потому что мне нравится сам процесс. Но при этом я не пропихиваю свои приложения, не пытаюсь их продавать, не захожу на форумы с двух ног со своим "экспертным" мнением, не учавствую в спорах в чатах вокргу того какой ЯП лучше, не навязываю никому своё представление о "бест практикс" и т.д.
И таких как я довольно много. Нам просто нравится изучать что-то новое и создавать что-то своё.
Это всё равно что радиолюбителям сказать, чтобы они переставали учиться, ибо у китайцев уже давно есть готовое дешёвое решение на любой случай.
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|3.51, псевдонимус (?), 14:44, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То, что "пайтон", а по-русски и по маскоту питон, нехер ненужный кусок дерьма, полностью непригодный и вредный для обучения и разработки. И знание его уродских особенностей практически бесполезно. А так он очешуенен.
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|3.57, Аноним (-), 15:17, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я тоже в принципе могу кило гамна навалить, еще и газетку почитав. Только вот потом этот результат мало кому нужен почему-то получается.
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|3.64, пох. (?), 15:39, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что не так с курсами по пайтону (или любому другому ЯПу), если они бесплатны?
все так. Есть платные, хочешь?
А еще рядом, в соседнем помещении, курсы торговлишки на forex есть. Тоже часто бесплатны.
Пойдешь?
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|1.23, Аноним (23), 12:58, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> перехода многих компаний к более консервативному инвестированию
В смысле пришло понимание, что исходники должны храниться на собственных серверах, а не на сервере Microsoft?
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|2.59, Аноним (-), 15:20, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Майкрософт был очень убедителен, сперва пообещав 2FA под угрозой расстрела, потом перепаковав архивы зачем-то, так что чексумы отхехали и билды сломались.
Народ с таких подарков и задумался - а не проще свой сервак поставить, зато предсказуемый, без вот саботажников из чужого маркетинг менеджмента?!
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|3.65, пох. (?), 15:41, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но миллиона рабочих мест для нормальных админов (которые не только "поставить" но и вовремя заметить когда ты прогадил свою "2fa") почему-то не образовалось.
Поэтому сидим и с интересом наблюдаем - как оно у этого "народа" без "саботажников" будет красиво. Бэкапы того что казалось представляющим хоть небольшую ценность, лучше сделав самостоятельно.
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|1.24, Аноним (24), 13:04, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а есть где-то в открытом доступе доходная часть GitHub и GitLab за 2021 и 2022 года ? хотелось бы сравнить изменение за эти годы, на скока они улучшились/ухудшились, а то тока общие слова
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|1.27, Аноним (27), 13:14, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Та вы чего? какой кризис? при капитализме его "с роду" не бывало.
они сами уволились, чтобы освободить место другим!
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|2.29, Аноним (48), 13:18, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое только при социализме бывает. Что так нравится работать что дали и другим поработать.
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|4.43, Аноним (48), 13:53, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато там очень удобно никого увольнять не надо. Просто берешь и разваливаешься, а виноваты пиндосы.
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|2.31, Аноним (13), 13:22, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Делали они тоже что и все. Просто в конкуренции они оказались хуже других по неким KPI например KPI любовь к начальству. Это не значит что они бездельничали на работе как ты, они делали тоже что и все и были нормальными сотрудниками. А нанимали их потому что на сотруднике не написано какой у него будет KPI в будущем и никто не знает что будет включено в этот KPI.
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|3.36, Аноним (36), 13:36, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну конечно, все именно так.
В любой огромной корпорации количество бездельников тем больше, чем больше компания. Просто по другому не получается. Так что 10% - это далеко не предел.
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|4.37, Аноним (48), 13:43, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это смотря что называть безделием. На твоём госпредприятии безделие доходит до 90%.
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|2.39, Аноним (23), 13:44, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чем они занимались? Посмотрите вторую часть "Неадекватных людей", сюжетная линия о разработке некоего мобильного приложения.
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|1.41, Технопозор (?), 13:50, 10/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Происходит то что я предсказал ещё год назад. Пузырь вокруг низкоквалифицированных айтишников (формошлепов, тестировщиков, различных менеджеров и девопсов) начинает потихоньку лопаться. И это прекрасно.
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|3.46, 1 (??), 14:04, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти пузырики схлопнутся, и будут надуваться другие.
Может Oracle и rust прикупит в комплект к Java ?
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|4.47, Аноним (48), 14:09, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. все тоже самое что и всегда. Или вы ожидали IT-коммунизами? И он опять не наступил?
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|2.61, Аноним (52), 15:21, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ой, вы такие бздите каждый год уже лет 20, всем плевать. Народ после фаанга легко найдёт себе менее пыльную работу и всё ещё будет получать больше тебя делая более интересные и более востребованные штуки, а ты иди улицу мети)))
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|4.68, Аноним (52), 15:57, 10/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какие у вас, обиженных дворников, влажные мечты))) На всякий случай отмечу, что это всё ещё более оплачиваемая и востребованная работа, чем твоя
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