Увольнения в Google коснулись лидеров, продвигавших открытые проекты

2.19 , Аноним ( 19 ), 10:24, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – При нормальном капитализме ситуация, когда негры и женщины, не имеющие о программировании никакого представления, занимают руководящие должности в айтишных конторах невозможна. Также при нём невозможна ситуация, когда половина фирмы развивает бесплатные опенсорсные проекты, которые затем выкидывает в мусорную корзину.

3.21 , АнонПапка ( ? ), 10:27, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +17 + / – «Нормального капитализма» не существует. Нет такого понятия. Это частные фантазии несбыточного уровня.

4.31 , Аноним ( 19 ), 10:55, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Нормальный капитализм со своими законами существует независимо от желания людей, подобно тому как действуют законы физика. Если какая-то группа лиц решила напечатать много бабла и перераспределить себе и своим корешам (к которым Гугл более не относится) это не проблемы капитализма.

5.43 , Placeholder ( ok ), 11:02, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Жаль что нормальны капитализм отличается от той сказки которую его защитники любят рассказывать. Например вечно забывают что "группа лиц" у власти это ставленники в том числе Гугла, так как выборы выигрываются донатами от этих самых гуглов, кто лучше пообещает этим гуглам политику, тот больше денег и получит.

6.53 , Аноним ( 19 ), 11:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Ну да, поэтому эти люди умело переводят борьбу с самими собой в борьбу за права... (нужное подчернуть). Именно эти люди и культивируют в обществе социализм.

7.122 , Placeholder ( ok ), 12:03, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Часто сами с собой боретесь?

5.181 , Аноним ( - ), 15:04, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать только в воображении Нет ни одной успешной экономики, которая работала бы п... 6.222 , Аноним ( 19 ), 16:34, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нету такой проблемы как дефицит ликвидности. Деньги лишь мера, которая используется для обмена одного товара на другой. Если кто-то напечатал больше денег - все цены вырастут, если денег мало, упадут. Ни то ни другое не является существенной проблемой капитализма.

6.228 , Placeholder ( ok ), 17:02, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как-то странно все это читать. Типа это не бриты уроды моральные, а Китай сам виноват. То что Британия в своих колониях, той же Индии, организовала массовое производства опиума (что кстати до сих пор миру аукается) в котором та же британская корона которую ты как-то сильно обелить хочешь была замазана по самое небалуйся, чтобы поделить еще один рыночек который делиться не хотел, а потом силой навязал свою волю другой стране, мы поставим как то что Китай совсем оборзел) Ню-ню Кстати, там тот факт что типа 4к британцев весь Китай нагнули это тоже преувеличение. В то время у Китая были большие проблемы с крестьянскими восстаниями (кстати благодаря той же опиумной торговле в немалой степени) и китайская армия была занята разбираясь с парой сот миллионов (!!) восставших крестьян, в результате там в столице особенно и войск не было-то, что позволило просто высадиться и войти во дворец где окромя церемониальной стражи и не было-то никого. >Количество ликвидности должно быть увязано с объёмом деловой активности, но эту проблему капитализм сам по себе решить не может. Банки могут создавать деньги из воздуха, без помощи специально обученной группы лиц с особыми полномочиями, но чем это кончается? А эти люди с особыми полномочиями откуда берутся? Они ставятся на свои должности политиками, которые в свою очередь выбираются благодаря донатам капиталистов на выборные кампании. Как именно они должны бизнес ограничивать и контроллировать если они ему обязаны своими должностями-то? Унтер-офицерская вдова сама себя высекла, ога)

4.89 , Placeholder ( ok ), 11:34, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – || capitalismus ||

3.22 , Нон ( ? ), 10:29, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Опять капитализм не тот

4.26 , Аноним ( 26 ), 10:41, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Капитализм условие необходимое, но недостаточное для процветания. Для этого требуется ещё демократия и хорошо отлаженная антимонопольная служба. Вот с последним беда.

В противном случае получаем социализм с его Лысенковым и прочими бездарями.

5.35 , Аноним ( 19 ), 10:56, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Антимонопольная служба это уже не капитализм, а социализм. А сами монополии, если они не срастаются с государством, не зло а благо для потребителя.

6.39 , Аноним ( 39 ), 10:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Грибы тебя совсем не отпускают, в простых распильщиках социализм прибредился

6.40 , Placeholder ( ok ), 11:00, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это не социализм, социализм это когда ты начинаешь перестраивать экономику чтобы прийти к коммунизму и это радикальное изменение по снижению товарности и обобществлению собственности, а не гос служба которая типа чуток рыночек контроллирует.

7.44 , Аноним ( 39 ), 11:03, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Чтобы перейти к чему? От чего? Для мальньких, медленно раздупляющих и не учащихся на истории: капитализма, социализма, коммунизма в чистом виде никогда нигде не было, нет и не будет

8.52 , Placeholder ( ok ), 11:08, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Советую хотя бы почитать определения терминов Сейчас капитализм в самом что ни ... 9.61 , Аноним ( 39 ), 11:15, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Почитай хотя бы что-то уже Всегда забавляла тупая самоуверенность людей живущих... 10.82 , Placeholder ( ok ), 11:29, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Давай, что именно почитать Будем меряться пинусами на тему кто больше читал про... 11.91 , Аноним ( 39 ), 11:36, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем мериться кто больше прочитал, если важнее кто больше понял Ты опять сел в... 12.119 , Placeholder ( ok ), 12:00, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А ты научился понимать не читая Ну оно и видно Обеткай, порвачок ... 7.46 , Аноним ( 19 ), 11:03, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Социализм это любые попытки государства вмешиваться в экономику, в самом базовом варианте это регулирование деятельности компаний, а в хардкорном - тотальная государственная собственность на всё.

8.51 , Аноним ( 39 ), 11:07, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Ложь и профанация От корки до корки Вот прям сейчас вижу как бизнесочек захват... 9.57 , Аноним ( 19 ), 11:11, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Почитайте историю, узнаете много нового о людях финансировавших левые идеи в 19 ... 10.60 , Аноним ( 39 ), 11:13, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Почему вы предлагаете мне то, что сами не осилили прочитать и осмыслить ... 10.69 , Placeholder ( ok ), 11:20, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Я учил историю по книгам, а не по мемам, поэтому всякие сказки про то как Уолл С... 11.84 , Аноним ( 19 ), 11:31, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, из Швейцарии через территорию воюющей с нами Германии Ленин и товарищи пе... 12.96 , Placeholder ( ok ), 11:39, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нет, на поезде, а так как Кайзер боялся что коммуняки могут сойти на полпути в Г... 13.152 , Аноним ( 19 ), 13:56, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну да, они не хотели чтобы отморозки издевались над их страной, а разлагали враж... 14.169 , Placeholder ( ok ), 14:29, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Ну да, ведь революции 1918 года не было Ведь это возмущенное большинство это от... 15.182 , Аноним ( 19 ), 15:05, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Отморозки это не возмущённое большинство, а кучка горлопанов, которые ни дня не ... 16.189 , Placeholder ( ok ), 15:13, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Дододо, осведомленность об истории так из всех шелей и бьет ключом Ты главное п... 17.195 , Аноним ( 19 ), 15:19, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать А вам стоит начать с изучения подробной биографии ваших кумиров, Маркса и Ленина... 18.213 , Placeholder ( ok ), 15:51, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тут в треде уже кто-то выкакал про немецкого шпиона Ленина, могу отослать туда ж... 9.145 , Аноним ( 145 ), 13:33, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать А идти работать за зарплату на дядю тебя и другие семь миллиардов голодных ртов ... 8.54 , Омномним ( ? ), 11:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Судя по тому, в каких формах это лизм существовал - это просто благозвучное на... 8.59 , Placeholder ( ok ), 11:12, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – текст свёрнут, показать Ну да, а государство это у нас такое инопланетное, незивестно откуда взявшееся я... 9.70 , Аноним ( 19 ), 11:21, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Аппарат насилия да, но про классы это устаревшие бредни бородатого старичка из 1... 10.77 , Placeholder ( ok ), 11:26, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ох, сколько бреда Нет, классы были и есть, хоть Маркса читай, хоть Адама Смита ... 11.81 , Аноним ( 39 ), 11:28, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Ещё предложи Ленина читать, который верещал что только он один Маркса понял, а в... 12.118 , Placeholder ( ok ), 12:00, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Я бы конечно предложил начать с чего попроще и с картинками А можно цитатку про... 10.78 , Аноним ( 39 ), 11:27, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Аппарат насилия и якобы невозможность без него существовать государству - это то... 11.98 , Placeholder ( ok ), 11:41, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Какого немца То что государство это аппарат насилия в первую очередь было извес... 12.104 , Аноним ( 39 ), 11:46, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать бредни Маркса выдумал ты сам только что, потому что других не читал и не отдупля... 13.110 , Placeholder ( ok ), 11:50, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я думал их выдумал Маркс Давай конкретику Или ты только флейм на пустом месте м... 7.163 , Аноним ( 156 ), 14:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Коммунизм не требует перестройки экономики. Это следующая формация, органично вырастающая из капиталистической. Читать Карла Маркса надо.

8.171 , Placeholder ( ok ), 14:33, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Лол, а что там Маркс писал про первую стадию коммунизма, диктатуру пролетариата,... 5.38 , Placeholder ( ok ), 10:58, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ага, а еще надо как-то суметь построить общество где частная экономическая власт... 6.48 , Аноним ( 39 ), 11:05, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Надо построить ОБЩЕСТВО, с воспитанными образованными ЛЮДЬМИ и тогда отличненько будет независимо от этих ваших *измов.

Всё остальное лютые бредни и заведомо фрагментация с перетягиванием одеяла политпроститутами

7.64 , Placeholder ( ok ), 11:16, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Правильно, убить всех плохих и хороших посадить на их места) Гениальное решение, никто до этого не додумывался в истории человечества. Вот только забыл ты (а скорее всего и не знал) что люди берутся не из ниоткуда, а формируются обществом, какое у тебя общество, такими будут и люди. И основной фактор того как общество формирует людей это экономика. Ну и еще ты забываешь что если у тебя есть концентрированная экономическая власть в руках меньшинства, то эта власть быстро становится властью политической и там уже не важно хорошие люди или плохие, потому что интересы этого меньшинства будут перевешивать интересы большинства. Так что советую начать читать умные книжки чтобы не позорится своим необразованным мнением в интернетах.

8.68 , Аноним ( 39 ), 11:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Вам бы, кретинам, только убивать, везде одно мерещится дальше с таким примато... 9.71 , Placeholder ( ok ), 11:22, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Так это не мне, а тебе Я наоборот предлагаю решать проблемы в корне, а не менят... 10.76 , Аноним ( 39 ), 11:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Ты опять лжёшь, убивать первым вплёл ты Ты пытаешься притянуть то, что не говор... 11.99 , Placeholder ( ok ), 11:43, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ну а как именно ты хочешь сменить этих плохих людей без применения репрессивного... 12.108 , Аноним ( 39 ), 11:49, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – текст свёрнут, показать Южнокорейцы такие мммм, нужно больше репрессий, нафиг это образование Финны и... 13.117 , Placeholder ( ok ), 11:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Ну как обычно, полная необразованность адептов рыночка Начиная от того что реп... 14.153 , Аноним ( 19 ), 13:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Интересно почему тогда северокорейцы бегут на юг, а в обратную сторону никто не ... 15.157 , Placeholder ( ok ), 14:20, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А это тебе южнокорейская пресса сказала или ты на границе стоял и считал Могу ... 16.186 , Аноним ( 19 ), 15:08, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну ну, конечно же лучше жрать траву, ходить в сером мешке всю жизнь и говорить ш... 17.192 , Placeholder ( ok ), 15:15, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты не забудь усердно повторять себе перед сном что все видео из Северной Кореи г... 18.199 , Аноним ( 19 ), 15:20, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Очевидно что вы не жили в СССР, да и Россию видели только по картинкам и рассказ... 19.204 , Placeholder ( ok ), 15:34, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Очевидно что тебе нечего ответить по многочисленным фактам которые я в этом тред... 20.207 , Аноним ( 19 ), 15:41, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Факты ваши основаны на устаревшем учении 19 века в понимании одного единственног... 21.210 , Placeholder ( ok ), 15:48, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Что именно идеология Что Exxon скрывал факты о глобальном потеплении Неужели М... 13.194 , Placeholder ( ok ), 15:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ты кстати на вопрос так и не ответил Ты говорил что надо сделать общество где р... 10.240 , Аноним ( 240 ), 18:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Так это вроде бы Эйнштейн говорил уже давно Что остались хомо, которые еще не п... 6.50 , Аноним ( 19 ), 11:06, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну если вы сможете создать общество без капитализма, но где функционеры этого интересного строя не станут разлагаться и перераспределять все богатства себе, демонстрируя при этом тотальную некомпетентность, то мы будем только рады.

7.66 , Placeholder ( ok ), 11:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Либо сможем, либо это последний век в истории человечества. И СССР при всех его недостатках по всем параметрам был лучше капиталистического общества в любой момент его времени. Про перераспределение богатств смешно слушать, так как даже в позднем СССР у людей были просто смешные претензии и критика по сравнению с сегодняшним днем, например что партийным в продуктовой корзине полагался сервелат по 4 рубля, а не колбаса по 2 20 как всем) Да, ужасное неравенство)

8.73 , Аноним ( 39 ), 11:23, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ох уж эти ватные байки про превосходство трупа во всём А людей в 90-ые грабили,... 9.103 , Placeholder ( ok ), 11:45, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Внезапно, бытие определяет сознание Бытие кардинально изменилось, изменились и ... 10.172 , Аноним ( 172 ), 14:34, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Поправка - общественное бытие и общественное сознание Индивидуальное сознание м... 11.173 , Placeholder ( ok ), 14:37, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И оно все равно формируется бытием Просто уже конкретным индивидуальным, а не о... 8.75 , Аноним ( 19 ), 11:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну я немного застал то время Могу сказать, что никаким образом вы меня в это ме... 9.100 , Placeholder ( ok ), 11:43, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать Чем моложе блоггер, тем хуже ему жилось при СССР, ага ... 10.151 , Аноним ( 19 ), 13:54, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Ну ну, как раз сейчас вся молодёжь вместо того чтобы учиться и работать, ударила... 11.175 , Placeholder ( ok ), 14:42, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ух какая плохая молодежь Надо работать по 12-14 часов в день за количество дене... 12.191 , Аноним ( 19 ), 15:14, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вот эта типичная уловка леваков, сравнивать уровень жизни рабочих 18-19 века с с... 13.202 , Placeholder ( ok ), 15:27, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем с 70х Во-первых, восьмичасовой рабочий день появился практически сразу же... 13.220 , Аноним ( 220 ), 16:26, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Всё в Москву поедем, к тому что ты описываешь Даёшь город-стомиллионник Плюс в... 6.83 , Аноним ( 83 ), 11:30, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чел, ты упоролся. Лысенко не был прав, он исходил из начально неверных предположений. А зарубил на корню развитие генетики в СССР.

7.105 , Placeholder ( ok ), 11:48, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Генетика развивалась и до Лысенко и после, а ты просто вообще не в курсе про что Лысенко говорил и в чем вообще был цимус. Потому что просто всю жизнь кушал пропаганду и никогда не пытался сам разобраться в вопросе и критически это осмыслить. Сложно спорить с людьми у которых знаний ноль. Вот ты вообще можешь без гугла сказать что именно критиковал Лысенко?

3.30 , Аноним ( 39 ), 10:53, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так они и платные точно так же выкидывают. Чел, ты совсем запутался, но главное обвинять во всём капитализм. Как будто при других строях с диктовкой всего "верного" сверху эти свободные продукты вообще появились бы

3.123 , Placeholder ( ok ), 12:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А когда всякие белые гетеросексуальные мужчины занимают эти должности, тоже ничего не понимая, это нормально, или проблема чисто в женщинах и неграх? Всякие там Маски да Безосы. А зачем им знать, кстати? Им надо понимать рыночек, а для остального есть тех специалисты, это вот всякие погромисты считают себя сильно умными и не понимаю что их софтина это такой же товар как и все остальное и его производство должно подстраиваться под требования рынка, а не всяким там представлениям о чистой архитектуре этих вот специалистов.

4.127 , Аноним ( 19 ), 12:28, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну их по крайней мере сравнивают между собой, выбирая более-менее нормальных, а не тупо заполняют штатное расписание меньшинствами. И да, Маск и Безос (равно как Джобс и Гейс) - люди довольно прилично разбирающиеся в программировании.

5.130 , Placeholder ( ok ), 12:43, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кто выбирает?) Ты точно не выбираешь кто будет твоим боссом) Представления о том что когда выбирают белых мущщин, то там сравнивают и выбирают нормальных, а когда "меньшинств", то "тупо заполняют все штатное расписание" это довольно смешно. > И да, Маск и Безос (равно как Джобс и Гейс) - люди довольно прилично разбирающиеся в программировании. Дооо, конечно, особенно это видно в последних эскападах Маска с отлключение 80% прода на твитторе, так как он же ненужен. Смешно наблюдать за этими культами личности откровенных дураков просто потому что "ну есть деньги, значит они успешные и умные, вон все же в гараже начинали". Это просто слепое почитание начальства помноженное на необразованность.

6.150 , Аноним ( 19 ), 13:52, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я говорю не про боссов, а про всю компанию. Естественно руководство никто не будет набирать по объявлению (хотя в российских компаниях встречается и такое). А в твиттере и в других конторах можно уволить ещё больше, очевидно что они всё это время работали не в условиях капитализма, иначе такого роста дармоедов просто бы не случилось.

7.161 , Placeholder ( ok ), 14:24, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А выбирают те же боссы или их ставленники) Которых опять же ты не выбираешь. > А в твиттере и в других конторах можно уволить ещё больше О, да, у Маска же отлично получилось) Вот что бывает когда культ личности сталкивается с реальностью и когда все эти сео внезапно начинают принимать решения сами, а не делегировать профессионалам) >иначе такого роста дармоедов просто бы не случилось. Дармоеды это всякие Маски, что опять же можно увидеть по результатам его офигенно адекватных решений. В общем это типичное правацкое "мигранты, бабы и негры во всем виноваты, надо просто дать всю власть фюр...эффективному белому гетеросексуальному менеджеру который всем сделает хорошо.

8.211 , Аноним ( 19 ), 15:49, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Он вам вообще что сделал, этот Маск, что вы на него взъелись Человек работает ... 9.215 , Placeholder ( ok ), 16:10, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ничего, просто я когда что-то говорю люблю подтверждать свои слова примерами из ... 10.219 , Аноним ( 19 ), 16:22, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Гитлер любимый жупел леваков Только вот вы не понимаете, что он такой же левак ... 11.224 , Placeholder ( ok ), 16:44, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Ну а Северная Корея называется Корейская Народно-Демократическая Республика, сле... 5.170 , Аноним ( 156 ), 14:31, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Давай пруфы. Кажется за Джобса кодил Woz, за Гейтса - Аллен, за Дурова - Кот, а Маск и Безос вообще профессиональные инвесторы.

6.221 , Аноним ( 19 ), 16:27, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это все программисты

2.109 , Анна нимф ( ? ), 11:50, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда увольняют энтузиастов, скажем, тех, кто поддерживает OpenSource, сразу ощущается закапывание всей сути прогресса для технологий, во "благо" максимальной прибыли и отупления человечества.

3.144 , Аноним ( 145 ), 13:31, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эти энтузиасты делали свой open source при финансовой поддержке Гугла, и ради его же прибыли.

2.205 , мдааа ( ? ), 15:35, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Другая доступная опция - работать за палочки в табеле на колхозных полях без права на передвижение, собственность и личное мнение. Думаю инженерам такого уровня данная опция не очень по душе будет и они просто пойдут работать на очередной гугл и зарабатывать на второй дом в Калифорнии за 1.5м$.

3.217 , Placeholder ( ok ), 16:17, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ты знаешь что эти "палочки" означали хоть? Это доля в прибыли колхоза. Колхоз продавал продукцию государству, за это государство платило ему за нее по плану, это типа зарплата, все что сверху плана это колхоз распределял самостоятельно либо натур продуктом между членами, либо продавал на рынке или государству и делили уже деньги между участниками, согласно труду. Трудовые нормы (те самые трудодни, или, как их называют малообразованные, палочки) колхоз определял на общем собрании. Председятеля тоже выбирали на общем собрании. Это вообще называется кооператив. Я думаю большая часть из вас если бы им предложили такие условия мамку бы родную продали чтобы в такую фирму попасть, где прибыли идут не парочке владельцев, а распределяются между сотрудниками и где вы сами выбираете себе начальство, а не сверху вам его назначают владельцы, только фиг вам) >они просто пойдут работать на очередной гугл и зарабатывать на второй дом в Калифорнии за 1.5м$. Не, они пойдут продавать свой первый потому что после того как их уволили из гугла, они не могут позволить оплачивать даже налоги на него, не то что ипотеку.

4.223 , Аноним ( 19 ), 16:44, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот только колхоз не мог продать продукцию по реальной цене, а лишь по той, которую назначало государство. Также определялись цены на орудия труда, технику, удобрения. В итоге получилось то что получилось, а именно государство перераспределило ресурсы в свою сторону. Мои родители в детстве ходили в тулет в дырку в земле, мылись из рукомойника, а в городах были магазины "березка", где чиновники затаривались элитным вискарем и икрой.

5.229 , Placeholder ( ok ), 17:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Государству он продавал по фиксированной цене, за что получал всякие там трактора, комбайны, химикаты нужные и все вот эти прочие мелочи. А излишки на рынке продавал уже по рыночной. Учим матчасть. >Также определялись цены на орудия труда, технику, удобрения. Цены на них появились уже при кукурузнике, что был откат обратно к капитализму и не очень хорошо повлиял на уровень жизни многих колхозников. Изначально они выдавались по плану. То есть сколько колхоз распланирует земли обрабатывать, на столько и тракторов выдадут. >Мои родители в детстве ходили в тулет в дырку в земле, мылись из рукомойника, а в городах были магазины "березка", где чиновники затаривались элитным вискарем и икрой. Ну и вместо того чтобы дальше идти по пути обобществления собственности и изведения товарности из экономики чобы повысить свой уровень жизни и остатки неравенства убрать, твои родители начитались Огонька и решили что капитализм, джинсы (обязательно фирмА, чтобы вареные или рваные, а не эти вот совковые из Болгарии) и баблгам это круто. Теперь срут туда же, только меньше потому что еще и жрать нечего, а отдельные люди не в Березке икрой затариваются, а имеют свои яхты, дворцы, личные самолеты и острова с несовершеннолетними проститутками. Это выглядит как победа.

6.232 , Аноним ( 19 ), 17:32, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Такие же излишки , которые крестьяне были вынуждены отдавать упоротым с наганам... 7.235 , Placeholder ( ok ), 17:44, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как обычно - не смог по фактам, начал уводить в сторону. >упоротым с наганами в гражданскую войну. Белые действительно были упороты, достаточно их собственные мемуары почитать и союзничков, например Грэвса который руководил американскими войсками которые помогали Колчаку. Там много интересного. >мы у вас отберём столько сколько захотим, а вы нам ничего за это не сможете сделать". В твоих фантазиях, а в реальности оставалось весьма немало. Если пруфов твоим фантазиям не будет, то можешь их распечатать и пойти с ними в туалет чтобы использовать по назначению >Ну раз бесплатно технику дают, значит вообще нефиг что-то требовать у государства, сколько и по какой цене скажем, столько и отдадите. Внезапно, это основная статья расхода для селького хозяйства, так что да, оно более чем компенсировало контроль цен. >Не согласны - пуля в лоб или в лагеря. Ты видать был одним из тех кому ее в лоб и пустили. >Ну не знаю, сейчас по крайней мере колхозник приходя домой может смыть с себя коровье дерьмо, поскольку его частном доме круглосуточно течёт горячая вода и есть канализация. Во-первых, колхозников нет уже давно, малограмотный. Во-вторых, ты хоть раз видел какие сейчас условия в сельском хозяйстве и деревнях вообще? Те кто работают на агрофирмы и местных кулачков получают гроши, работают вахтами, живя в вагончиках где помыться ты можешь из бочки или чайника если погода позволит и делишь этот вагончик с 10 такими же как ты, располагаясь чуть менее комфортно чем урки на нарах. Про блага цивилизации в деревнях слушать ну совсем смешно. Опять эти маня-фантазии про доброго барина, которые с реальностью вообще никак не состыкуются.