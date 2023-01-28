Увольнения в Google коснулись лидеров, продвигавших открытые проекты

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|1.1, pashev.ru (?), 09:55, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–27 +/–
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Наконец-то эти открытые проекты станут стабильными без бесконечных «улучшений».
39193
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|2.6, Аноним (6), 10:02, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Тогда пожалуйста, возьми сопровождение всех этих проектов на себя.
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|4.88, Аноним (6), 11:34, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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С таким спо-шником как ты - никаких проприерастов не надо. Само всё угробит во имя "щтабильносте".
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|5.216, pashev.ru (?), 16:14, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Свободное ПО не нуждается в «поддержке», его надо просто использовать, копировать и изменять для своих нужд.
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|3.29, Аноним (29), 10:49, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Каких проектов?
Хром вернул нас во времена IE и устроил библиотечный ад
Андройд устроил глобальную слежку за всем и вся и сильно продвинул проприетврщину
Кубер на мой взгляд переусложнен и добавляет столько же проблем сколько решает (окай, это имхо, но его найдётся кому сопровождать)
Tenserflow очередная либа "как-то работает, ну и ладно"
С go более спорно, но лично я его тоже невысоко оцениваю как язык, вот гошникам возможно несладко придётся
В общем тут либо "с такими друзьями и враги не нужны", либо "как нибудь переживём"
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|4.93, Аноним (6), 11:37, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так не пользуйся ими, если они настолько плохи для тебя. Роди альтернативу хромому и ведроиду, например.
Мне например, нравится всё из списка, кроме ведроида. И с удовольствием использую всё кроме ведроида.
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|5.114, iZEN (ok), 11:53, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Роди альтернативу хромому и ведроиду, например.
Зря похерили Windows Phone 8.1 в угоду многолетнему проприетарному булшиту на базе Android.
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|6.160, Аноним (6), 14:23, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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То есть, вантузофон был свободен в твоей метавселенной? Прикольно...
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|6.165, Аноним (6), 14:26, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я скажу что хорошо, что похерили проприетарный булщит в угоду достаточно свободной(всегда юзал без GMS) операционке, которая заслуженно захватила большинство телефонов.
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|5.156, Аноним (156), 14:17, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И с удовольствием использую всё кроме ведроида.
Значит проприетарные Palm OS/Symbian/Windows Mobile/Windows Phone/Apple iOS используешь, потому что больше ничего нет (всякие жрущие говноподелки вроде plasma mobile, когда на телефоны с десктопным подходом к разработке программ идут, можно в расчёт не брать).
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|6.179, Аноним (178), 15:01, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Написать мобильную ОС нет никаких проблем вообще, даже выпустить смартфон с этой ОС никаких проблем.
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|4.125, Устин (ok), 12:16, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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«Андройд устроил глобальную слежку за всем и вся и сильно продвинул проприетврщину»
А остались бы Windows Mobile и Symbian - вот тогда бы была открытость и свобода)
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|6.239, Celcion (ok), 18:05, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Все надежды были на Maemo/MeeGo.
Надежды на это можно было отнести лишь в список пожеланий Деду Морозу. Потому что никаких предпосылок для успеха там не было от слова "совсем". Помирающий под гнётом собственной неповоротливости гигант родишь мышь, которую даже смог впарить Интелу, но из-за всё той же неповоротливости и непонимания куда дальше идти и что со всем этим делать, не смог даже чужими руками за чужие средства довести проект до чего-то вменяемого, вынудив Интел, покрутив пальцем у виска, удалиться.
Все эти чудесные заходы плана "а давайте возьмём линукс, соберём на его основе сборочку с нескучными обоями, и заявим это как платформу, которую все как побегут развивать и продвигать, аж шуба завернётся" - увы, заканчиваются примерно одинаково.
(речь про пользовательский сегмент устройств, конечно же, в серверном правила чуть другие и вообще всё сильно отличается)
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|2.62, Аноним (62), 11:15, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сам вроде бузишь против намордников, при этом радуешься, что сократили СПОшников, шизуха
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|3.177, bOOster (ok), 14:58, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это хорошо. Наконец-то эти СПОшники вернутся к сопровождению проектов с которых они начинали. И возможно Элисон напряжется и Самба переедет с га*на - называемого внутренний LDAP сервер на что-то нормальное вроле 365ldap (или как его?) и openLDAP и т.п.
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|1.2, Аноним (2), 09:55, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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одни мужики, нужно увольнять 50/50 - срочно уволить еще столько же женщин!!!
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|2.5, Анони (?), 09:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> одни мужики, нужно увольнять 50/50 - срочно уволить еще столько же женщин!!!
Кэт Аллман - женщина.
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|2.7, АнонПапка (?), 10:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А женщин разработчиков незначительная часть, они в основном дизайнеры, руководители, занимают более высокие должности чем просто разработчик
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|3.158, Аноним (156), 14:20, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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... и зарабатывают меньше, потому что в отличие от разработчиков, менеджеров можно просто взять и выгнать, а их обязанности повесить на других менеджеров дополнительно. О - оптимизация. У - уплотнение. Что мы и видим.
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|4.234, 11 (?), 17:43, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ... и зарабатывают меньше
почему это вранье так популярно?
Меньше они тока на стройке зарабатывают, где физически корячится надо.
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|2.132, Аноним (135), 12:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> срочно уволить еще столько же женщин!!!
Зачем, их оклады же по статистике небольшие, большой экономии не принесут
*trollface*
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|3.237, 11 (?), 17:50, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Зачем, их оклады же по статистике небольшие
Пруфы будут?
...очердой идиот не знающий реальной статистики.
например, по гендерной/половой статистике в штатах самые оплачиваемые женщины азиатки.
По чисто половой надо смотреть по специльностям (а то стройка и бетон мешать как-то не для всех), но в ИТ женщины тоже зарабатываю на уроне мужиков и по многим компаниям больше.
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|1.3, dullish (ok), 09:55, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Главное, эффективных менеджеров и талантливых небинарных маркетологов не трогать. А инженеры... Инженеров за воротами голодная очередь.
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|2.10, АнонПапка (?), 10:12, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сейчас еще и зарплаты улетят вниз, так как эффективных свободных инженеров на рынке увеличится. Работать придется за еду в макдаке
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|3.238, 11 (?), 17:58, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зря минусуете.
На линкедине в штатах любая IT вакансия сейчас собирает в 5-6 раз большей соискателей чем в августе-сентябре (горячий сезон). Те твои шансы падаю намного больше.
После таких увольнений рынок 5-6 месяцев будет снижать зп.
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|2.42, Аноним (62), 11:02, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Небинарность и небинарная гендерная идентичность это примерно как Java и Java Script, извращи всё под себя извратят
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|2.134, Аноним (135), 13:01, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Менеджерицу же тронули, да еще по Outreach. Маловато для инклюзивности, но и на том спасибо
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|2.159, Аноним (156), 14:22, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Их и не тронули, они согласились на уплотнение. Кто цену себе знает и несогласен был - того и уволили.
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|1.4, Аноним (4), 09:57, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Довыдвигались. Мавр сделал свое дело Мавр может уходить. Гугл получил бенефиты и уволил - как ни странно, взрослый подход - благотворительностью никто заниматься не хочет.
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|2.11, Аноним (11), 10:12, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Мавр сделал свое дело Мавр может уходить
Уверен, что как раз таки мавров из уволенных меньшинство, очень вероятно нагнали в основном носителей кожи не политкорректного цвета.
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|2.12, АнонПапка (?), 10:13, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как не хочет? Вечно невозможно заниматься благотворительностью. Гугл передает эстафету другим.
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|4.162, анонна (?), 14:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не смей говорить такое о святом. америка это светочь. она не может быть в кризисе. там есть хреналион гендеров и черные наконец взяли белых в рабство. америка идет к процветанию. ага)))
по факту большие сокращения не только в айти))
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|2.203, мдааа (?), 15:32, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Гугл получил бенефиты
А про зарплаты уволенных и выплаты им по увольнению, мы конечно вспоминать не будем.
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|2.19, Аноним (19), 10:24, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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При нормальном капитализме ситуация, когда негры и женщины, не имеющие о программировании никакого представления, занимают руководящие должности в айтишных конторах невозможна. Также при нём невозможна ситуация, когда половина фирмы развивает бесплатные опенсорсные проекты, которые затем выкидывает в мусорную корзину.
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|3.21, АнонПапка (?), 10:27, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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«Нормального капитализма» не существует. Нет такого понятия. Это частные фантазии несбыточного уровня.
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|4.31, Аноним (19), 10:55, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Нормальный капитализм со своими законами существует независимо от желания людей, подобно тому как действуют законы физика. Если какая-то группа лиц решила напечатать много бабла и перераспределить себе и своим корешам (к которым Гугл более не относится) это не проблемы капитализма.
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|5.43, Placeholder (ok), 11:02, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Жаль что нормальны капитализм отличается от той сказки которую его защитники любят рассказывать. Например вечно забывают что "группа лиц" у власти это ставленники в том числе Гугла, так как выборы выигрываются донатами от этих самых гуглов, кто лучше пообещает этим гуглам политику, тот больше денег и получит.
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|6.53, Аноним (19), 11:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ну да, поэтому эти люди умело переводят борьбу с самими собой в борьбу за права... (нужное подчернуть). Именно эти люди и культивируют в обществе социализм.
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|5.181, Аноним (-), 15:04, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
только в воображении Нет ни одной успешной экономики, которая работала бы п... большой текст свёрнут, показать
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|6.222, Аноним (19), 16:34, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нету такой проблемы как дефицит ликвидности. Деньги лишь мера, которая используется для обмена одного товара на другой. Если кто-то напечатал больше денег - все цены вырастут, если денег мало, упадут. Ни то ни другое не является существенной проблемой капитализма.
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|6.228, Placeholder (ok), 17:02, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как-то странно все это читать. Типа это не бриты уроды моральные, а Китай сам виноват. То что Британия в своих колониях, той же Индии, организовала массовое производства опиума (что кстати до сих пор миру аукается) в котором та же британская корона которую ты как-то сильно обелить хочешь была замазана по самое небалуйся, чтобы поделить еще один рыночек который делиться не хотел, а потом силой навязал свою волю другой стране, мы поставим как то что Китай совсем оборзел) Ню-ню
Кстати, там тот факт что типа 4к британцев весь Китай нагнули это тоже преувеличение. В то время у Китая были большие проблемы с крестьянскими восстаниями (кстати благодаря той же опиумной торговле в немалой степени) и китайская армия была занята разбираясь с парой сот миллионов (!!) восставших крестьян, в результате там в столице особенно и войск не было-то, что позволило просто высадиться и войти во дворец где окромя церемониальной стражи и не было-то никого.
>Количество ликвидности должно быть увязано с объёмом деловой активности, но эту проблему капитализм сам по себе решить не может. Банки могут создавать деньги из воздуха, без помощи специально обученной группы лиц с особыми полномочиями, но чем это кончается?
А эти люди с особыми полномочиями откуда берутся? Они ставятся на свои должности политиками, которые в свою очередь выбираются благодаря донатам капиталистов на выборные кампании. Как именно они должны бизнес ограничивать и контроллировать если они ему обязаны своими должностями-то? Унтер-офицерская вдова сама себя высекла, ога)
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|4.26, Аноним (26), 10:41, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Капитализм условие необходимое, но недостаточное для процветания. Для этого требуется ещё демократия и хорошо отлаженная антимонопольная служба. Вот с последним беда.
В противном случае получаем социализм с его Лысенковым и прочими бездарями.
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|5.35, Аноним (19), 10:56, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Антимонопольная служба это уже не капитализм, а социализм. А сами монополии, если они не срастаются с государством, не зло а благо для потребителя.
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|6.39, Аноним (39), 10:59, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Грибы тебя совсем не отпускают, в простых распильщиках социализм прибредился
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|6.40, Placeholder (ok), 11:00, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не социализм, социализм это когда ты начинаешь перестраивать экономику чтобы прийти к коммунизму и это радикальное изменение по снижению товарности и обобществлению собственности, а не гос служба которая типа чуток рыночек контроллирует.
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|7.44, Аноним (39), 11:03, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чтобы перейти к чему? От чего? Для мальньких, медленно раздупляющих и не учащихся на истории: капитализма, социализма, коммунизма в чистом виде никогда нигде не было, нет и не будет
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|9.61, Аноним (39), 11:15, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почитай хотя бы что-то уже Всегда забавляла тупая самоуверенность людей живущих... текст свёрнут, показать
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|7.46, Аноним (19), 11:03, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Социализм это любые попытки государства вмешиваться в экономику, в самом базовом варианте это регулирование деятельности компаний, а в хардкорном - тотальная государственная собственность на всё.
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|8.51, Аноним (39), 11:07, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Ложь и профанация От корки до корки Вот прям сейчас вижу как бизнесочек захват... текст свёрнут, показать
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|9.57, Аноним (19), 11:11, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Почитайте историю, узнаете много нового о людях финансировавших левые идеи в 19 ... текст свёрнут, показать
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|9.145, Аноним (145), 13:33, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А идти работать за зарплату на дядю тебя и другие семь миллиардов голодных ртов ... текст свёрнут, показать
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|9.70, Аноним (19), 11:21, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Аппарат насилия да, но про классы это устаревшие бредни бородатого старичка из 1... текст свёрнут, показать
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|11.81, Аноним (39), 11:28, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Ещё предложи Ленина читать, который верещал что только он один Маркса понял, а в... текст свёрнут, показать
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|10.78, Аноним (39), 11:27, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Аппарат насилия и якобы невозможность без него существовать государству - это то... текст свёрнут, показать
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|7.163, Аноним (156), 14:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Коммунизм не требует перестройки экономики. Это следующая формация, органично вырастающая из капиталистической. Читать Карла Маркса надо.
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|6.48, Аноним (39), 11:05, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Надо построить ОБЩЕСТВО, с воспитанными образованными ЛЮДЬМИ и тогда отличненько будет независимо от этих ваших *измов.
Всё остальное лютые бредни и заведомо фрагментация с перетягиванием одеяла политпроститутами
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|7.64, Placeholder (ok), 11:16, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Правильно, убить всех плохих и хороших посадить на их места) Гениальное решение, никто до этого не додумывался в истории человечества. Вот только забыл ты (а скорее всего и не знал) что люди берутся не из ниоткуда, а формируются обществом, какое у тебя общество, такими будут и люди. И основной фактор того как общество формирует людей это экономика. Ну и еще ты забываешь что если у тебя есть концентрированная экономическая власть в руках меньшинства, то эта власть быстро становится властью политической и там уже не важно хорошие люди или плохие, потому что интересы этого меньшинства будут перевешивать интересы большинства. Так что советую начать читать умные книжки чтобы не позорится своим необразованным мнением в интернетах.
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|8.68, Аноним (39), 11:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вам бы, кретинам, только убивать, везде одно мерещится дальше с таким примато... текст свёрнут, показать
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|10.76, Аноним (39), 11:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты опять лжёшь, убивать первым вплёл ты Ты пытаешься притянуть то, что не говор... текст свёрнут, показать
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|6.50, Аноним (19), 11:06, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если вы сможете создать общество без капитализма, но где функционеры этого интересного строя не станут разлагаться и перераспределять все богатства себе, демонстрируя при этом тотальную некомпетентность, то мы будем только рады.
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|7.66, Placeholder (ok), 11:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Либо сможем, либо это последний век в истории человечества. И СССР при всех его недостатках по всем параметрам был лучше капиталистического общества в любой момент его времени. Про перераспределение богатств смешно слушать, так как даже в позднем СССР у людей были просто смешные претензии и критика по сравнению с сегодняшним днем, например что партийным в продуктовой корзине полагался сервелат по 4 рубля, а не колбаса по 2 20 как всем) Да, ужасное неравенство)
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|8.73, Аноним (39), 11:23, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ох уж эти ватные байки про превосходство трупа во всём А людей в 90-ые грабили,... текст свёрнут, показать
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|8.75, Аноним (19), 11:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну я немного застал то время Могу сказать, что никаким образом вы меня в это ме... текст свёрнут, показать
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|6.83, Аноним (83), 11:30, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чел, ты упоролся. Лысенко не был прав, он исходил из начально неверных предположений. А зарубил на корню развитие генетики в СССР.
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|7.105, Placeholder (ok), 11:48, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Генетика развивалась и до Лысенко и после, а ты просто вообще не в курсе про что Лысенко говорил и в чем вообще был цимус. Потому что просто всю жизнь кушал пропаганду и никогда не пытался сам разобраться в вопросе и критически это осмыслить. Сложно спорить с людьми у которых знаний ноль. Вот ты вообще можешь без гугла сказать что именно критиковал Лысенко?
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|3.30, Аноним (39), 10:53, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так они и платные точно так же выкидывают. Чел, ты совсем запутался, но главное обвинять во всём капитализм. Как будто при других строях с диктовкой всего "верного" сверху эти свободные продукты вообще появились бы
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|3.123, Placeholder (ok), 12:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А когда всякие белые гетеросексуальные мужчины занимают эти должности, тоже ничего не понимая, это нормально, или проблема чисто в женщинах и неграх? Всякие там Маски да Безосы.
А зачем им знать, кстати? Им надо понимать рыночек, а для остального есть тех специалисты, это вот всякие погромисты считают себя сильно умными и не понимаю что их софтина это такой же товар как и все остальное и его производство должно подстраиваться под требования рынка, а не всяким там представлениям о чистой архитектуре этих вот специалистов.
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|4.127, Аноним (19), 12:28, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну их по крайней мере сравнивают между собой, выбирая более-менее нормальных, а не тупо заполняют штатное расписание меньшинствами. И да, Маск и Безос (равно как Джобс и Гейс) - люди довольно прилично разбирающиеся в программировании.
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|5.130, Placeholder (ok), 12:43, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто выбирает?) Ты точно не выбираешь кто будет твоим боссом) Представления о том что когда выбирают белых мущщин, то там сравнивают и выбирают нормальных, а когда "меньшинств", то "тупо заполняют все штатное расписание" это довольно смешно.
> И да, Маск и Безос (равно как Джобс и Гейс) - люди довольно прилично разбирающиеся в программировании.
Дооо, конечно, особенно это видно в последних эскападах Маска с отлключение 80% прода на твитторе, так как он же ненужен. Смешно наблюдать за этими культами личности откровенных дураков просто потому что "ну есть деньги, значит они успешные и умные, вон все же в гараже начинали". Это просто слепое почитание начальства помноженное на необразованность.
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|6.150, Аноним (19), 13:52, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я говорю не про боссов, а про всю компанию. Естественно руководство никто не будет набирать по объявлению (хотя в российских компаниях встречается и такое). А в твиттере и в других конторах можно уволить ещё больше, очевидно что они всё это время работали не в условиях капитализма, иначе такого роста дармоедов просто бы не случилось.
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|7.161, Placeholder (ok), 14:24, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А выбирают те же боссы или их ставленники) Которых опять же ты не выбираешь.
> А в твиттере и в других конторах можно уволить ещё больше
О, да, у Маска же отлично получилось) Вот что бывает когда культ личности сталкивается с реальностью и когда все эти сео внезапно начинают принимать решения сами, а не делегировать профессионалам)
>иначе такого роста дармоедов просто бы не случилось.
Дармоеды это всякие Маски, что опять же можно увидеть по результатам его офигенно адекватных решений.
В общем это типичное правацкое "мигранты, бабы и негры во всем виноваты, надо просто дать всю власть фюр...эффективному белому гетеросексуальному менеджеру который всем сделает хорошо.
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|8.211, Аноним (19), 15:49, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Он вам вообще что сделал, этот Маск, что вы на него взъелись Человек работает ... большой текст свёрнут, показать
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|5.170, Аноним (156), 14:31, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Давай пруфы. Кажется за Джобса кодил Woz, за Гейтса - Аллен, за Дурова - Кот, а Маск и Безос вообще профессиональные инвесторы.
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|2.109, Анна нимф (?), 11:50, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда увольняют энтузиастов, скажем, тех, кто поддерживает OpenSource, сразу ощущается закапывание всей сути прогресса для технологий, во "благо" максимальной прибыли и отупления человечества.
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|3.144, Аноним (145), 13:31, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эти энтузиасты делали свой open source при финансовой поддержке Гугла, и ради его же прибыли.
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|2.205, мдааа (?), 15:35, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другая доступная опция - работать за палочки в табеле на колхозных полях без права на передвижение, собственность и личное мнение. Думаю инженерам такого уровня данная опция не очень по душе будет и они просто пойдут работать на очередной гугл и зарабатывать на второй дом в Калифорнии за 1.5м$.
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|3.217, Placeholder (ok), 16:17, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты знаешь что эти "палочки" означали хоть? Это доля в прибыли колхоза.
Колхоз продавал продукцию государству, за это государство платило ему за нее по плану, это типа зарплата, все что сверху плана это колхоз распределял самостоятельно либо натур продуктом между членами, либо продавал на рынке или государству и делили уже деньги между участниками, согласно труду. Трудовые нормы (те самые трудодни, или, как их называют малообразованные, палочки) колхоз определял на общем собрании. Председятеля тоже выбирали на общем собрании. Это вообще называется кооператив.
Я думаю большая часть из вас если бы им предложили такие условия мамку бы родную продали чтобы в такую фирму попасть, где прибыли идут не парочке владельцев, а распределяются между сотрудниками и где вы сами выбираете себе начальство, а не сверху вам его назначают владельцы, только фиг вам)
>они просто пойдут работать на очередной гугл и зарабатывать на второй дом в Калифорнии за 1.5м$.
Не, они пойдут продавать свой первый потому что после того как их уволили из гугла, они не могут позволить оплачивать даже налоги на него, не то что ипотеку.
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|4.223, Аноним (19), 16:44, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только колхоз не мог продать продукцию по реальной цене, а лишь по той, которую назначало государство. Также определялись цены на орудия труда, технику, удобрения. В итоге получилось то что получилось, а именно государство перераспределило ресурсы в свою сторону. Мои родители в детстве ходили в тулет в дырку в земле, мылись из рукомойника, а в городах были магазины "березка", где чиновники затаривались элитным вискарем и икрой.
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|5.229, Placeholder (ok), 17:09, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Государству он продавал по фиксированной цене, за что получал всякие там трактора, комбайны, химикаты нужные и все вот эти прочие мелочи. А излишки на рынке продавал уже по рыночной. Учим матчасть.
>Также определялись цены на орудия труда, технику, удобрения.
Цены на них появились уже при кукурузнике, что был откат обратно к капитализму и не очень хорошо повлиял на уровень жизни многих колхозников. Изначально они выдавались по плану. То есть сколько колхоз распланирует земли обрабатывать, на столько и тракторов выдадут.
>Мои родители в детстве ходили в тулет в дырку в земле, мылись из рукомойника, а в городах были магазины "березка", где чиновники затаривались элитным вискарем и икрой.
Ну и вместо того чтобы дальше идти по пути обобществления собственности и изведения товарности из экономики чобы повысить свой уровень жизни и остатки неравенства убрать, твои родители начитались Огонька и решили что капитализм, джинсы (обязательно фирмА, чтобы вареные или рваные, а не эти вот совковые из Болгарии) и баблгам это круто. Теперь срут туда же, только меньше потому что еще и жрать нечего, а отдельные люди не в Березке икрой затариваются, а имеют свои яхты, дворцы, личные самолеты и острова с несовершеннолетними проститутками. Это выглядит как победа.
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|6.232, Аноним (19), 17:32, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Такие же излишки , которые крестьяне были вынуждены отдавать упоротым с наганам... большой текст свёрнут, показать
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|7.235, Placeholder (ok), 17:44, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как обычно - не смог по фактам, начал уводить в сторону.
>упоротым с наганами в гражданскую войну.
Белые действительно были упороты, достаточно их собственные мемуары почитать и союзничков, например Грэвса который руководил американскими войсками которые помогали Колчаку. Там много интересного.
>мы у вас отберём столько сколько захотим, а вы нам ничего за это не сможете сделать".
В твоих фантазиях, а в реальности оставалось весьма немало. Если пруфов твоим фантазиям не будет, то можешь их распечатать и пойти с ними в туалет чтобы использовать по назначению
>Ну раз бесплатно технику дают, значит вообще нефиг что-то требовать у государства, сколько и по какой цене скажем, столько и отдадите.
Внезапно, это основная статья расхода для селького хозяйства, так что да, оно более чем компенсировало контроль цен.
>Не согласны - пуля в лоб или в лагеря.
Ты видать был одним из тех кому ее в лоб и пустили.
>Ну не знаю, сейчас по крайней мере колхозник приходя домой может смыть с себя коровье дерьмо, поскольку его частном доме круглосуточно течёт горячая вода и есть канализация.
Во-первых, колхозников нет уже давно, малограмотный. Во-вторых, ты хоть раз видел какие сейчас условия в сельском хозяйстве и деревнях вообще? Те кто работают на агрофирмы и местных кулачков получают гроши, работают вахтами, живя в вагончиках где помыться ты можешь из бочки или чайника если погода позволит и делишь этот вагончик с 10 такими же как ты, располагаясь чуть менее комфортно чем урки на нарах. Про блага цивилизации в деревнях слушать ну совсем смешно. Опять эти маня-фантазии про доброго барина, которые с реальностью вообще никак не состыкуются.
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|4.72, Аноним (72), 11:23, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Есть предположение что это ветки россейского, а не таки-да филиала
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|2.206, мдааа (?), 15:38, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На рынке США дефицит IT кадров если ты не знал. Одни уволят, другие наймут.
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|1.16, Аноним (19), 10:21, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очевидно американскому доминированию в информационных технологиях приходит конец.
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|2.33, Аноним (39), 10:56, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Очевидно грибы тебя не отпускают. В тут то компетенций осталось - даже права на репо настроить не в состоянии. Шерето кругом во имя тварища майора. Алишечка превратилась в адище с подачи команды разработки от мылару. Джетбрейнсы, нжинкс и ещё куча клёвых котанов уехало. Остальное можно даже не смотреть.
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|3.67, Аноним (67), 11:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С чего ты решил что на замену США придёт Россия? Скорее уж Китай подсосется, у них технологических компаний полно и в последнее время их экономика чувствует себя лучше всех.
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|4.87, Аноним (83), 11:33, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому каждый раз попытка выйти на иной рынок оканчивалась провалом, что относится к Baidu, Bilibili и прочим глобальным информационным сервисам.
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|5.138, Аноним (138), 13:13, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А прямо сейчас в Штатах готовят законопроект о блокировке тиктока...
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|6.174, Аноним (156), 14:39, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем блокировать? Достаточно
1. разрешить американским и европейским компаниям пиратить контент из тиктока (по типу того, как делают альтернативные фронтенды, доступные через libredirect)
2. создать свои сервисы лучше тиктока, со своим контентом + с напираченным из тиктока в реальном времени + ActivityPub
3. принять закон, запрещающий американским компаниям опускаться до того, что делает тикток в отношении пользователей из США
4. рассказать правду о тиктоке, только правду, ничего кроме правды, довести её до каждого
После этого американские пользователи перейдут с тиктока на федерацию альтернативных сервисов. Никто не хочет быть прошпионенным тоталитарной парашей, если есть возможность получить то же самое, только лучше и без шпионажа.
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|7.201, Аноним (178), 15:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. пиратить
2. уходить в децентрализацию
всегда знал что в децентрализации сидят шизы, но это через чур.
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|4.120, пох. (?), 12:00, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> С чего ты решил что на замену США придёт Россия? Скорее уж Китай подсосется
там точно такой же п-ц и развивается в том же направлении.
Вечный Си у руля, псевдопобеды и фейки вместо реального роста экономики и так уже много лет, а сейчас снежный ком покатится. Тем более что денежки для того роста брались вовсе не в китае, а сам догадайся у кого.
Индия еще куда ни шло, но там скорее всего опять все сп...ят и прое..т.
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|3.154, Аноним (154), 14:15, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это наверно хорошо верить в то что все уехали из России, но это не очень правда.
nginx как не странно в России (уехало 2 человека).
половина JetBrains в России, их скупил Хуавей.
Intel кинул своих сотрудиников - теперь Alt может подсуетиться и получить хороший MPI team для продажи в крастерные продукты.
Еще есть хорошие инженеры по стораджам - которые не смогли/не захотели уехать, и которых кинули.
еще очень многие есть, но главное верить что все уехали и бросили Россию.
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|4.188, Аноним (156), 15:11, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну не могут все взять и уехать. Кто мог - тот уже уехал. У меня так одна немного знакомая уехала, вместе с половиной исконно российской (но топовой) организации, где она работала. Теперь все в разных организациям в разных странах работают - кому какой offer пришёл. Я, к большому сожалению, уехать не могу. Подозреваю, что кончится всё эмиграцией в могилу, если не просто в чернозём.
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|5.218, пох. (?), 16:18, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это кому повезет. А кому неповезет - "иммигрирует" сперва куда-нибудь на колыму. В кашники нынче не всех берут, а только достойных. Ты вот сколько старух молотком забил? Вот, то-то же ж.
Так что даже сдохнуть побыстрому не получится. Сперва непременно помучаться.
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|2.45, Anonimus (??), 11:03, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Там где толстый похудеет - там тощий загнётся" . Проблемы то у всех и выживут самые большие . Так что не "американскому доминированию" приходит конец , а конкурентам американцев .
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|3.55, Аноним (39), 11:10, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И примерно 80% галер у неамериканцев, которым достойно оплачивать высококвалифицированный труд здешние "кастомеры" не будут примерно никогда, а при местных зарплатах уровня вайтишник в госе даже на жильё приличное не заработать
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|2.56, Аноним (62), 11:10, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опенсорс видимо не оправдал себя, зачем было открывать Андроид, если больше никто в него не контрибутил, а лишь паразитировал.
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|3.58, Аноним (39), 11:12, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты не оправдал себя, зачем было в тебя контрибьютить твоим родителям, если в тебе одни глисты
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|2.208, мдааа (?), 15:41, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это не удивительно они же там без росийского газа замерзли уже все. Вот и IT колом встало. Скоро на коленях будут просится в суверенный Чебурнет и ездить за валежником в лучшую страну в мире.
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|3.37, Аноним (39), 10:57, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вообще у того гулага всё ещё лучше условия и запланированные показатели круче
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|1.74, Аноним (80), 11:24, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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" Джереми Эллисон (Jeremy Allison), создатель проекта Samba"
Рази не Триджель?
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|2.115, пох. (?), 11:55, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Группа зачистки уже в пути.
Сказали тебе - создатель, все лишнее что помнил надо было забыть и выбросить. А если не все - тебя щас накажут.
P.S. но, кажется, именно этот как раз архитектор и продвиженец того мусора что samba4.
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|1.90, Аноним (90), 11:36, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Помните историю автомобилестроения? Инженеры придумали, создали, разрекламировали. Пришёл капитал, предложил сотрудничество, превратил создателя в высокооплачиваемого работника, затем среднеоплачиваемого, а затем и вовсе выпнули на улицу за плохое умение продавать товар и себя.
История повторяется.
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|3.116, пох. (?), 11:57, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Там и не было ни одного инженера, только промдизайнеры. Патент на дверные ручечки, ога.
Инженерия там вся либо куплена готовая либо честно скопирована у китайцев, прожект полностью автоматизированной сборки так и остался в прекрасных масковых фантазиях, как лупили мексы по шурупам молотками так и лупят, что уж с пресловутым автопилотом - неизвестно, есть подозрение что и он сделан ctrlc-ctrlv макаками.
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|4.146, Аноним (138), 13:36, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> скопирована у китайцев
да не может быть! да как так-то! вы фсё врёте! Гениальный Илон не мог так поступить!
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|5.167, пох. (?), 14:27, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, ну ручечки-то - свои, уникальные! И в опенсорсе выложены, как мы все любим!
А у китаез - обычный холодильник на колесах. У них даже названий нет, в смысле, на человеческих языках, одни квадратики.
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|6.193, Аноним (178), 15:16, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Китайцы сначала покупали технологии строя совместные производства, потом начала скупать европейских дизайнеров, потом началаи скупать целые бренды.
Конкурировать с китайцами не реально,
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|3.190, Аноним (178), 15:14, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>100% история Теслы.
>либо честно скопирована у китайцев
Справедливости ради в Северной Африке тоже автопром есть, отверточная сборка китайских машин под местными брендами.
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|3.164, Аноним (90), 14:25, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Профсоюзы на что?
Вы где-то слышали про профсоюзы программистов? Вот и во времена зарождения автопроизводства профсоюзов инженеров не было. Уверенным в себе людям не свойственно сбиваться в кучку для самозащиты. А слабым духом бесполезно объединятся, так как запугают по одиночке.
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|3.209, мдааа (?), 15:45, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И как профсоюз защитит тебя от увольнения если ты больше не нужен компании? Обяжет компанию кормить тебя безвозмездно?
Тут если сам дурак и не имеешь финансовой подушки и готового резюме на такой случай то ничто уже не поможет. Только жизненный опыт через хождение по граблям.
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|4.212, Аноним (178), 15:49, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И как профсоюз защитит тебя от увольнения
Вообще то увилить человека очень сложно
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|4.226, ivan_erohin (?), 16:54, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И как профсоюз защитит тебя от увольнения
1) сперва предупредит рабовладельца "может не надо это делать ?".
2) потом снизит ему внутренний рейтинг, так что нормальные кадры туда не пойдут.
3) потом у рабовладельца сами собой образуются проблемы,
от неуплаты налогов до "шел пьяный, упал в канаву и захлебнулся".
разумеется для этого надо платить членские взносы в профсоюз и не трепать языком о методах работы.
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|1.107, mos87 (ok), 11:49, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А лидеров продвигающих всеобщее постоянное и пристальное внимание к меньшинствам не коснулось.
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|1.124, Аноним (126), 12:15, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> во многом благодаря Кристоферу появились такие проекты, как Android, Chromium, Kubernetes, Go и Tensorflow
Этого надо было ещё в колыбели удавить.
> Джереми Эллисон (Jeremy Allison), создатель проекта Samba
Эээ... А Триджел тогда кто?
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|2.131, пох. (?), 12:49, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Группа зачистки, шевелитесь быстрее! Тут еще один помнит то чего не должен!
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|1.133, user90 (?), 13:00, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> во многом благодаря Кристоферу появились такие проекты, как Android, Chromium
Расстрелять за это!)) А так глядишь была бы нормальная мобильная ОС..
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|2.136, Аноним (138), 13:11, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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но это же купленные проекты?! "благодаря Кристоферу" - он что ли покупал?
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|3.149, user90 (?), 13:51, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но нужно же кого-то обвинять за текущий быдлокод на распространенных девайсах? Жаба, хосспади!
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|1.176, Аноним (176), 14:48, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я много лет следил за MeeGo, Inoi, Harmattan, Sailfish. Теперь что бы купить себе телефон начинаю 4pda изучать внимательно. Слава Богу их случайно не убили.
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|2.200, Аноним (178), 15:21, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Name OS CPU GPU RAM Astro Slide Linux OS compatible MediaTek Dimensity 800 Arm M... большой текст свёрнут, показать
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|1.185, Kuromi (ok), 15:07, 28/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, походу в Гугль пришла зима (экономическая), т.к. похоже что "резать косты" они решили основательно.
Интересно, решатся ли на повышение расценок для пользователей? Тот же Яндекс в РФ ныне постоянно пытается вздернуть ценник вверх.
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|2.214, мдааа (?), 15:52, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такая зима что выручка только вверх идёт. Сейчас весь сектор сокращает то что нанял выше потолка во время ковида. Срежут где-то 20% и успокоятся. Ну читатели по диагонали конечно будут кричать про конец света.
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|3.230, Kuromi (ok), 17:12, 28/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Такая зима что выручка только вверх идёт. Сейчас весь сектор сокращает то
> что нанял выше потолка во время ковида. Срежут где-то 20% и
> успокоятся. Ну читатели по диагонали конечно будут кричать про конец света.
Ты так говоришь как будто бы не знаешь, что Настоящий капиталист умудряется зарабатывать даже тогда когда все вокруг разоряются. Так что ничего удивительного, даже более того, если срезать не 20% а 40%, то выручка может в космос устремиться. Тут главное не перестараться и не уволить весь персонал кроме руководящего звена и менеджмента, а то конфуз случится, как у Маска.
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