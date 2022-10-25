The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимости в Samba, приводящие к переполнению буфера и выходу за границу базового каталога

25.10.2022 16:41

Опубликованы корректирующие выпуски пакета Samba 4.17.2, 4.16.6 и 4.15.11 с устранением двух уязвимостей. Выпуск обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch, FreeBSD.

  • CVE-2022-3437 - переполнение буфера в функциях unwrap_des() и unwrap_des3(), предоставляемых в библиотеке GSSAPI из пакета Heimdal (поставляется в составе Samba, начиная с версии 4.0). Эксплуатация уязвимости возможна через отправку специально оформленного пакета на системы, в которых используется GSSAPI. Например проблема проявляется в реализации клиента и файлового сервера на базе протокола SMB1, при применении DCE/RPC и в контроллере домена Active Directory. Системы собранные с MIT Kerberos (--with-system-mitkrb5) вместо Heimdal проблеме не подвержены.
  • CVE-2022-3592 - возможность выхода за границы экспортируемого каталога и доступа к любому файлу на сервере через манипуляции с символическими ссылками. Проблема проявляется только в ветке Samba 4.17 и вызвана ошибкой в новом коде для обработки символических ссылок в пространстве пользователя (в коде отсутствовала проверка нахождения целевого каталога ссылки за границей экспортируемого каталога). Уязвимость может быть эксплуатирована клиентом, имеющим доступ на запись в экспортируемый раздел, предоставляемый через протоколы SMB1 или NFS, допускающие создание символических ссылок.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.17.0
  3. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю
  4. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Samba
  5. OpenNews: В Samba устранено 8 опасных уязвимостей
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57978-samba
Ключевые слова: samba
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 17:18, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Но всё равно луддиты будут смеяться над этими непонятными безопасными языками.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:20, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Акела промахнулся!

    ОК.

     
  • 2.5, Аноним (5), 17:24, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    если тебя это волнует так возьми и перепишу все на раст
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:25, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    про какие именно языки речь?
     
     
  • 3.13, Без аргументов (?), 17:53, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    злые же. они вон клепают новости, как будто других видов и типов уязвимостей в мире нет.
     

  • 1.2, Аноним (3), 17:18, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А есть ли какой-нибудь инструмент (например язык), позволяющий решить проблему переполнения буфера раз и навсегда?
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:23, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    C... C never changes...
     
  • 1.7, Аноним (4), 17:25, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ничего вы не понимаете, самбисты известные бракоделы, пишут совместимость для офтопика, и вообще - это просто были не настоящие погромисты! Вот!
     
     
  • 2.11, OpenEcho (?), 17:44, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто ты, о великий судья?
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 18:48, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я: "Аноним"-аноним
    Ты: "OpenEcho"-аноним
    Так ли велика разница?
     

  • 1.8, Аноним (8), 17:27, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    долой самба
    Bittorrent FS тащит!
     
  • 1.9, Аноним (4), 17:32, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    эх, жаль все завсегдатаи опеннета слишком заняты коментариями, а то показали бы как настоящие программисты пишут код на СИ без ошибок, переполненией и use after free Т_Т
     
     
  • 2.20, mikhailnov (ok), 19:03, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя бы на Расте
     

  • 1.10, birdie (ok), 17:44, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Статус обновлений в Fedora:

    https://bodhi.fedoraproject.org/updates/?packages=samba

     
  • 1.12, Без аргументов (?), 17:52, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что, понеслось? Сколько тут веб-приложений на безопасных языках? Сколько сишных?
    https://www.exploit-db.com/
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:44, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что на С никто уже давно не пишет.

    Объём кода на JavaScript в сотни, если не в тысячи, раз больше чем на С.

    Более того WebApps это значит эксплуатируется через JavaScript. А сама то дыра, утечка, уязвимость в самом браузере, его реализации кривой. А он то на С++ написан;)))

     
     
  • 3.19, Аноним (-), 18:54, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Объём кода на JavaScript в сотни, если не в тысячи, раз больше чем на С.

    поэтому я и предпочитаю краткую и локаничную сишечку. и работает во столько же раз быстрее

     

  • 1.14, Ydro (?), 18:31, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, покажите им уже PVS-Studio или Rust.
     
  • 1.17, Аноним (17), 18:45, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    комментарий по раст без аргументации, никогда не юзал
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру