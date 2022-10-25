Уязвимости в Samba, приводящие к переполнению буфера и выходу за границу базового каталога

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|1.1, QwertyReg (ok), 17:18, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Но всё равно луддиты будут смеяться над этими непонятными безопасными языками.
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|1.2, Аноним (3), 17:18, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А есть ли какой-нибудь инструмент (например язык), позволяющий решить проблему переполнения буфера раз и навсегда?
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|1.7, Аноним (4), 17:25, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ничего вы не понимаете, самбисты известные бракоделы, пишут совместимость для офтопика, и вообще - это просто были не настоящие погромисты! Вот!
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|1.9, Аноним (4), 17:32, 25/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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эх, жаль все завсегдатаи опеннета слишком заняты коментариями, а то показали бы как настоящие программисты пишут код на СИ без ошибок, переполненией и use after free Т_Т
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|2.16, Аноним (16), 18:44, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что на С никто уже давно не пишет.
Объём кода на JavaScript в сотни, если не в тысячи, раз больше чем на С.
Более того WebApps это значит эксплуатируется через JavaScript. А сама то дыра, утечка, уязвимость в самом браузере, его реализации кривой. А он то на С++ написан;)))
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|3.19, Аноним (-), 18:54, 25/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объём кода на JavaScript в сотни, если не в тысячи, раз больше чем на С.
поэтому я и предпочитаю краткую и локаничную сишечку. и работает во столько же раз быстрее
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