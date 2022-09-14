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Выпуск Samba 4.17.0

14.09.2022 17:53

Представлен релиз Samba 4.17.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2008 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 11. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.17:

  • Проведена работа по устранению регрессий в производительности нагруженных SMB-серверов, появившихся в результате добавления защиты от уязвимостей, манипулирующих символическими ссылками. Из проведённых оптимизаций упоминается сокращение системных вызовов при проверке имени каталога и не использование wakeup-событий при обработке конкурирующих операций, приводящих к задержкам.
  • Предоставлена возможность сборки Samba без поддержки протокола SMB1 в smbd. Для отключения SMB1 в сборочном скрипте configure реализована опция "--without-smb1-server" (влияет только на smbd, в клиентских библиотеках поддержка SMB1 сохраняется).
  • При использовании MIT Kerberos 1.20 реализована возможность противодействия атаке "Bronze Bit" (CVE-2020-17049), благодаря передаче дополнительной информации между компонентами KDC и KDB. В используемом по умолчанию KDC на базе Heimdal Kerberos проблема была устранена в 2021 году.
  • При сборке с MIT Kerberos 1.20 в контроллере домена на базе Samba реализована поддержка Kerberos-расширений S4U2Self и S4U2Proxy, а также добавлена возможность ограниченного делегирования, основанного на ресурсах (RBCD, Resource Based Constrained Delegation). Для управления RBCDВ в команду "samba-tool delegation" добавлены подкоманды 'add-principal' и 'del-principal'. В применяемом по умолчанию KDC на базе Heimdal Kerberos режим RBCD пока не поддерживается.
  • Во встроенном DNS-сервисе предоставлена возможность изменения сетевого порта, принимающего запросы (например, для запуска на той же системе другого DNS-сервера, перенаправляющего определённые запросы к Samba).
  • В компоненте CTDB, отвечающем за работу кластерных конфигураций, снижены требования к синтаксису файла ctdb.tunables. При сборке Samba с опциями "--with-cluster-support" и "--systemd-install-services" обеспечена установка сервиса systemd для CTDB. Прекращена поставка скрипта ctdbd_wrapper - процесс ctdbd теперь запускается напрямую из сервиса systemd или из скрипта инициализации.
  • Реализована настройка 'nt hash store = never' запрещающая хранение "голых" (без соли) хэшей паролей пользователей Active Directory. В следующей версии настройка 'nt hash store' по умолчанию будет выставлена в значение "auto", при котором режим "never" будет применяться в случае наличия настройки 'ntlm auth = disabled'.
  • Предложена обвязка для обращения к API библиотеки smbconf из кода на языке Python.
  • В программе smbstatus реализована возможность вывода информации в формате JSON (включается опцией "--json").
  • В контроллере домена реализована поддержка группы безопасности "Защищенные пользователи", появившейся в Windows Server 2012 R2 и не допускающей использование ненадёжных типов шифрования (для пользователей в группе отключается поддержка аутентификации NTLM, Kerberos TGTs на базе RC4, ограниченного и неограниченного делегирования).
  • Прекращена поддержка хранилища паролей и метода аутентификации на базе LanMan (настройка "lanman auth = yes" теперь не имеет значения).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю
  3. OpenNews: Выпуск Samba 4.16.0
  4. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Samba
  5. OpenNews: В Samba устранено 8 опасных уязвимостей
  6. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57782-samba
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.2, истина в последней инстанции (?), 18:51, 14/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    > В программе smbstatus реализована возможность вывода информации в формате JSON (включается опцией "--json").

    Мда, формат который мы заслужили.

    Это от тех у кого bash в портянках :D

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:57, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле, jq -- это очень удобно.
     
     
  • 3.6, истина в последней инстанции (?), 19:07, 14/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле всё это не удобно ни человеку ни компьютеру.

    Человеку удобен человеческий простой текстовый формат а не лапша из json или xml а компу удобно просто бинарные данные.

    что json, что xml, что этот твой зверь jq. Тупняк одним словом.

     

  • 1.5, Аноним (-), 19:00, 14/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    В общем так посоны, когда будете ад переводить на вражью фриипу, ставьте сперва пдц на самбе. Синхронизируйте базы а уже потом фриипу. Ипа не умеет брать из ада учетки и прочие радости.
    Все это тот еще головняк, но все как Штульман завещал!
     

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