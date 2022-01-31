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Удалённая root-уязвимость в Samba

31.01.2022 18:39

Опубликованы корректирующие выпуски пакета 4.15.5, 4.14.12 и 4.13.17 с устранением 3 уязвимостей. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2021-44142) позволяет удалённому атакующему выполнить произвольный код с правами root на системе с уязвимой версией Samba. Проблеме присвоен уровень опасности 9.9 из 10.

Уязвимость проявляется только при использовании VFS-модуля vfs_fruit с параметрами по умолчанию (fruit:metadata=netatalk или fruit:resource=file), обеспечивающего дополнительный уровень совместимости с клиентами mac OS и улучшающего переносимость с файловыми серверами Netatalk 3 AFP. Проблема вызвана переполнением буфера в коде разбора метаданных с расширенными атрибутами (EA, xattr), вызываемого во время открытия файлов в smbd. Для осуществления атаки пользователь должен иметь доступ на запись к расширенным атрибутам файла, при том, что атака может быть проведена и гостевым пользователем, если ему разрешена подобная запись.

Выпуск обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, RHEL, SUSE, Fedora, Arch, FreeBSD. В качестве обходного пути защиты можно удалить модуль "fruit" из списка "vfs objects" в smb.conf.

Остальные две узвимости:

  • Уязвимость CVE-2022-0336 позволяет пользователю Samba AD DC выдать себя за другой сервис и организовать перехват адресованного этому сервису трафика. Для атаки пользователь должен иметь право изменения атрибута servicePrincipalName в учётной записи.
  • Уязвимость CVE-2021-44141 может привести к утечке информации о существовании файлов и каталогов в области ФС за пределами экспортируемого раздела Samba. Атака осуществляется через манипуляцию с символическими ссылками.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Критическая удалённая уязвимость в Samba, предоставляющая root-доступ к серверу
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Heimdal Kerberos, затрагивающая Samba 4
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
  5. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
  6. OpenNews: В Samba устранено 8 опасных уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56615-samba
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:49, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять самба? Даёшь FTP!
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 20:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Даёшь XMPP!

    * пофиксил

     
  • 2.22, jonh_erohin (?), 20:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    файлопомойки не нужны.

    в крайнем случае NFS + Kerberos. но лучше без NFS.

     
     
  • 3.27, aname (?), 23:31, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На одном Kerberos?

    :D

     

  • 1.2, Ананимус (?), 18:49, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > переполнением буфера

    Сейчас набигут анонимусы с горящими пердаками и будут доказывать что метапрограммирование через порчу памяти в 2022 это нормально и вообще.

     
     
  • 2.6, InuYasha (??), 18:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    От топота копыт уж пыль по треду летит -
    То - свирепый анонимус с криками про раст бежит.
     
     
  • 3.7, Пькькь (?), 18:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да ну просто надоели эти постоянные переполнения буферы в Сишных программах. В 2к22 переполнение буффера!!!1
     
     
  • 4.10, Ананимус (?), 19:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понимаешь. Святые Сишные программисты не могут ошибаться. А если могут, то это несвятые питонисты приперлись своими грязными сапогами тут код пейсать.
     

  • 1.3, А где же каменты (?), 18:49, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Win!
     
  • 1.4, InuYasha (??), 18:50, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Клиентов на MacOS нет. Значит, можно отключить и не париться?
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 18:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно оно дефолтом отключено в дистрибутивах.
    В  NAS-ах могут включить.
     
     
  • 3.12, Anonymou (?), 19:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неделю назад пофиксили :)
    https://www.synology.com/en-global/security/advisory/Synology_SA_22_02
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:00, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А virtualbox там вроде древнюю версию самбы шипит, они её когда-нибудь исправляют или любители коробки получают полный экспириенс любителей самбы?
     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 20:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Бред
     
     
  • 3.24, Аноним (9), 21:13, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обоснуй. Помимо самбы они взяли код из проприетарного вайна 2005 года.
     

  • 1.11, Аноним (11), 19:05, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А нельзя самбу не под рутом запускать? Ну чтобы дыры не приводили к таким последствиям.
     
     
  • 2.13, Аноньимъ (ok), 19:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше. Её нужно прямо в ядре запускать!
     
     
  • 3.15, Rev (?), 19:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ядре уже eBPF дыры открывает, наверно хватит :)
     
  • 2.14, Rev (?), 19:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как она будет расшаривать папки, которыми владеют разные юзеры?
     
     
  • 3.16, местные (?), 19:26, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На папки пусть 777 ставят
     
  • 3.23, Аноним (11), 20:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну дать ей доступ к тем папкам, к каким нужно.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 22:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну дать ей доступ к той папке, к какой нужно.

    /home/user/Shared

     

  • 1.17, Анонн (?), 19:31, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проблема вызвана переполнением буфера в коде

    Я так устал от этого дерьма (с)

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 19:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем же так о любимом протоколе апологетов Windows?
     
     
  • 3.20, Анонн (?), 20:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самба как протокол конечно не сахар, но в данном дыры латают в Debian, Ubuntu, RHEL, ...
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 22:45, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но в данном дыры латают в Debian, Ubuntu, RHEL, ...

    А как там в Haiku, FreeBSD?

     

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