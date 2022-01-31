Удалённая root-уязвимость в Samba

|
|1.2, Ананимус (?), 18:49, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
> переполнением буфера
Сейчас набигут анонимусы с горящими пердаками и будут доказывать что метапрограммирование через порчу памяти в 2022 это нормально и вообще.
|
|
|
|2.6, InuYasha (??), 18:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
От топота копыт уж пыль по треду летит -
То - свирепый анонимус с криками про раст бежит.
|
|
|
|3.7, Пькькь (?), 18:56, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Да ну просто надоели эти постоянные переполнения буферы в Сишных программах. В 2к22 переполнение буффера!!!1
|
|
|
|4.10, Ананимус (?), 19:02, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты не понимаешь. Святые Сишные программисты не могут ошибаться. А если могут, то это несвятые питонисты приперлись своими грязными сапогами тут код пейсать.
|
|1.9, Аноним (9), 19:00, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
А virtualbox там вроде древнюю версию самбы шипит, они её когда-нибудь исправляют или любители коробки получают полный экспириенс любителей самбы?
|
|
|
|
|
|3.24, Аноним (9), 21:13, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обоснуй. Помимо самбы они взяли код из проприетарного вайна 2005 года.
|
|1.11, Аноним (11), 19:05, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А нельзя самбу не под рутом запускать? Ну чтобы дыры не приводили к таким последствиям.
|
|
|
|2.14, Rev (?), 19:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А как она будет расшаривать папки, которыми владеют разные юзеры?
|
|
|
|
|
|4.25, Аноним (25), 22:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну дать ей доступ к той папке, к какой нужно.
/home/user/Shared
|
|1.17, Анонн (?), 19:31, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Проблема вызвана переполнением буфера в коде
Я так устал от этого дерьма (с)
|
|
|
|
|
|3.20, Анонн (?), 20:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Самба как протокол конечно не сахар, но в данном дыры латают в Debian, Ubuntu, RHEL, ...
|
|
|
|4.26, Аноним (25), 22:45, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> но в данном дыры латают в Debian, Ubuntu, RHEL, ...
А как там в Haiku, FreeBSD?
|