Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю

3.14 , пох. ( ? ), 12:16, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А теперь попытайся объяснить при чём тут язык программирования и почему твой безопасный язык

> Каброн от этой проблемы бы спас? потому что нет ножек - нет варенья! Ненаписанный код совершенно безопасен.

> Это всё равно что ваш дом построен из кирпичей поэтому он развалился. А я живу на улице - и нечему разваливаться! Шах и мат, отдскульные фанатики небезопастных язычков! 4.43 , Аноним ( 43 ), 13:27, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – БОМЖ?

5.50 , Аноним ( 50 ), 14:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Это устаревшее ругательство от предыдущих поколений, сейчас надо говорить "практикующий опен-стрит коливинг".

5.52 , Аноним ( 52 ), 14:17, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > БОМЖ? Фу, какое нехорошее в наше время слово, не Бомж, а "Лицо, имеющее затруднение с жилой площадью" ЛИЗСЖП, или альтернативнопроживащий! 5.55 , Аноним ( 55 ), 14:25, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильно говорить Хиппи!

6.97 , Аноним ( - ), 18:57, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пох в качестве хиппи? Это был бы номер!

6.102 , torvn77 ( ok ), 20:24, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ведь действительно молодцы буржуи маскировать под субкультуры и моду бедность и социальные проблемы общества

3.27 , Аноним ( 27 ), 12:46, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – спас бы. Извенити )

4.54 , Аноним ( 55 ), 14:23, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет, ты кстати, конченый. Извенити )

3.35 , Кекус ( ? ), 13:09, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – В комменатарии к новостям об уязвимостях в т.н. «смузи»-технологиях или системах, написанных на «новомодных языках», из своих воньких, потных щелей вылазят (буквально как мухи на свежий кал) сверхлюди прошлых поколений с волосами хвостиком и тонированными очками, «программисты, а не кодеры», и начинают объяснять как всё-таки не правы те, кто не пишет на Си или плюсах.

Это просто издёвка над ними была, так-то ЯП просто инструмент

4.49 , Аноним ( 3 ), 14:04, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Вот умный человек появился Явно пишет не на С Ну так то да, здесь уже дав... 5.53 , Аноним ( 52 ), 14:20, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Я хоть и JavaScript вебмакака (React Native макака), но знаю 10 языков

> программирования. И основными языками долгое время были С и С++, потом

> Scala. Да, я тоже в 6ом классе, всех баб в школе перетрахал, включая завуча и техничек!

6.66 , Брат Анон ( ok ), 15:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Слабак. Как задвинешь директрисе -- заходи.

7.70 , Likern ( ? ), 15:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он уже задвинул директору.

7.73 , Аноним ( 73 ), 15:36, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Твои детские фантазии тут никому не интересны.

5.57 , Аноним ( 55 ), 14:28, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Чувак да ты Синий чулок, знаешь ничего обо всём)

6.87 , Аноним ( 87 ), 17:25, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наша хотя бы свой код смог показать, в отличии от всех местных экспертов, угнетающих (по их мнению) веб и расто макак в каждой новости

4.75 , Аноним ( 87 ), 15:42, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Js и java 27 лет, они никакие не новомодные

Хотя любой анонимный эксперт подтвердит что это смузитехнологии на которых пишут обезьянки

3.88 , Анонн ( ? ), 17:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну да, ну да...

Просто в одном случае ты просто лепишь из говна и палок: то раствор забываешь на кирпич нанести, то дважды его наносишь, то сетку кладочную случайно удаляешь в соседней секции.

А в другом случае за спиной стоит чувак из приемки, материт тебя за каждый косяк и заставляет исправлять. Ну или подписать бумагу про личную ответственность.

