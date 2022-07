Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю

Ой, прелесть-то какая: https://ubuntu.com/security/CVE-2022-32744 Fixing this in Ubuntu 18.04 LTS would require substantial

code backports. We will not be fixing this issue in Ubuntu 18.04

LTS. (патамушта у нас лапки, CoC и Молль. А тут - ой, кодить надо оказываетцо уметь!) lts такой lts.