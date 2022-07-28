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Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю

28.07.2022 11:27

Опубликованы корректирующие выпуски пакета Samba 4.16.4, 4.15.9 и 4.14.14 с устранением 5 уязвимостей. Выпуск обновлений пакетов в дистрибутивах можно проследить на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Arch, FreeBSD.

Наиболее опасная уязвимость (CVE-2022-32744) позволяет пользователям домена Active Directory изменить пароль любого пользователя, в том числе можно изменить пароль администратора и получить полный контроль над доменом. Проблема вызвана тем, что KDC принимает запросы kpasswd, зашифрованные любым известным ключом.

Злоумышленник, имеющий доступ к домену, может отправить фиктивный запрос установки нового пароля от имени другого пользователя, зашифровав его своим ключом, и KDC обработает его без проверки соответствия ключа учётной записи. В том числе для отправки фиктивных запросов могут использоваться ключи контроллеров домена, работающих только в режиме чтения (RODC), которые не имеют полномочий для смены паролей. В качестве обходного способа защиты можно отключить поддержку протокола kpasswd, добавив в smb.conf строку "kpasswd port = 0".

Другие уязвимости:

  • CVE-2022-32746 - пользователи Active Directory через отправку специально оформленных LDAP-запросов "add" или "modify" могут инициировать обращение к памяти после её освобождения (use-after-free) в серверном процессе. Проблема вызвана тем, что модуль для ведения лога аудита обращается к содержимому LDAP-сообщения после того, как модуль работы с БД освобождает память, отведённую для сообщения. Для совершения атаки необходимо наличие прав на добавление или модификацию некоторых привилегированных атрибутов, таких как userAccountControl.
  • CVE-2022-2031 - пользователи Active Directory могут обойти некоторые ограничения в контроллере домена. KDC и сервис kpasswd имеют возможность расшифровывать тикеты друг друга, так как совместно используют один набор ключей и учётных записей. Соответственно, пользователь, запросивший смену пароля, может использовать полученный тикет для доступа к другим сервисам.
  • CVE-2022-32745 - пользователи Active Directory могут вызвать аварийное завершение серверного процесса через отправку LDAP-запросов "add" или "modify", приводящих к обращению к неинициализированным данным.
  • CVE-2022-32742 - утечка информации о содержимом памяти сервера через манипуляции с протоколом SMB1. Клиент SMB1, имеющий право записи в совместное хранилище, может создать условия для записи отрывков содержимого памяти серверного процесса в файл или отправки на принтер. Атака производится через отправку запроса "write" с указанием некорректного диапазона. Проблема касается только веток Samba до 4.11 (в ветке 4.11 поддержка SMB1 отключена по умолчанию).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.samba.org/samba/la...)
  2. OpenNews: Выпуск Samba 4.16.0
  3. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Samba
  4. OpenNews: В Samba устранено 8 опасных уязвимостей
  5. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любого пользователя
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57565-samba
Ключевые слова: samba
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.3, Аноним (3), 12:02, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Напомните, на каком языке программирования это написано?

    Явно что вебмакаки ни при чём.

     
     
  • 2.6, anonymous (??), 12:06, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Явно что вебмакаки ни при чём

    да не может быть!

     
  • 2.10, Аноним (10), 12:10, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    А теперь попытайся объяснить при чём тут язык программирования и почему твой безопасный язык Карбон от этой проблемы бы спас?

    Это всё равно что ваш дом построен из кирпичей поэтому он развалился. А то что дом строили рукалицопопы это никого не интересует, конечно же (нет).

     
     
  • 3.14, пох. (?), 12:16, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А теперь попытайся объяснить при чём тут язык программирования и почему твой безопасный язык
    > Каброн от этой проблемы бы спас?

    потому что нет ножек - нет варенья! Ненаписанный код совершенно безопасен.


    > Это всё равно что ваш дом построен из кирпичей поэтому он развалился.

    А я живу на улице - и нечему разваливаться! Шах и мат, отдскульные фанатики небезопастных язычков!

     
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:27, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    БОМЖ?
     
     
  • 5.50, Аноним (50), 14:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это устаревшее ругательство от предыдущих поколений, сейчас надо говорить "практикующий опен-стрит коливинг".
     
  • 5.52, Аноним (52), 14:17, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > БОМЖ?

    Фу, какое нехорошее в наше время слово, не Бомж, а "Лицо, имеющее затруднение с жилой площадью" ЛИЗСЖП, или альтернативнопроживащий!

     
  • 5.55, Аноним (55), 14:25, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно говорить Хиппи!
     
     
  • 6.97, Аноним (-), 18:57, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пох в качестве хиппи? Это был бы номер!
     
  • 6.102, torvn77 (ok), 20:24, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь действительно молодцы буржуи маскировать под субкультуры и моду бедность и социальные проблемы общества
     
  • 3.27, Аноним (27), 12:46, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спас бы. Извенити )
     
     
  • 4.54, Аноним (55), 14:23, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, ты кстати, конченый. Извенити )
     
  • 3.35, Кекус (?), 13:09, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В комменатарии к новостям об уязвимостях в т.н. «смузи»-технологиях или системах, написанных на «новомодных языках», из своих воньких, потных щелей вылазят (буквально как мухи на свежий кал) сверхлюди прошлых поколений с волосами хвостиком и тонированными очками, «программисты, а не кодеры», и начинают объяснять как всё-таки не правы те, кто не пишет на Си или плюсах.
    Это просто издёвка над ними была, так-то ЯП просто инструмент
     
     
  • 4.49, Аноним (3), 14:04, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот умный человек появился Явно пишет не на С Ну так то да, здесь уже дав... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.53, Аноним (52), 14:20, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Я хоть и JavaScript вебмакака (React Native макака), но знаю 10 языков
    > программирования. И основными языками долгое время были С и С++, потом
    > Scala.

    Да, я тоже в 6ом классе, всех баб в школе перетрахал, включая завуча и техничек!


     
     
  • 6.66, Брат Анон (ok), 15:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слабак. Как задвинешь директрисе -- заходи.
     
     
  • 7.70, Likern (?), 15:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он уже задвинул директору.
     
  • 7.73, Аноним (73), 15:36, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Твои детские фантазии тут никому не интересны.  
     
  • 5.57, Аноним (55), 14:28, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чувак да ты Синий чулок, знаешь ничего обо всём)
     
     
  • 6.87, Аноним (87), 17:25, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наша хотя бы свой код смог показать, в отличии от всех местных экспертов, угнетающих (по их мнению) веб и расто макак в каждой новости
     
  • 4.75, Аноним (87), 15:42, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Js и java 27 лет, они никакие не новомодные
    Хотя любой анонимный эксперт подтвердит что это смузитехнологии на которых пишут обезьянки
     
  • 3.88, Анонн (?), 17:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну да, ну да...
    Просто в одном случае ты просто лепишь из говна и палок: то раствор забываешь на кирпич нанести, то дважды его наносишь, то сетку кладочную случайно удаляешь в соседней секции.
    А в другом случае за спиной стоит чувак из приемки, материт тебя за каждый косяк и заставляет исправлять. Ну или подписать бумагу про личную ответственность.
     
  • 2.36, Аноним (43), 13:16, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Напоминаю, что от CVE-2022-32744 Rust не поможет.
     
     
  • 3.58, Аноним (55), 14:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ладно ты ему так мозг сломаешь. Всё что оно может знать это то что язык программирования в названии которого есть C — отстой.  
     
     
  • 4.71, Аноним (87), 15:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве можно сломать мозг растоману? У них же его нет по определению
     
  • 3.65, пох. (?), 15:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поможет! ГДЕ? ГДЕ вы мне скажите нескучный сargo-пакетик c kerberos pw ? А? Нету!!! Тото же ж!

     
     
  • 4.74, Аноним (73), 15:37, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мире фантазий есть все пакеты. Самое главное не забывать поставть пакетик bezopasnost.
     
  • 3.83, Анонн (?), 17:20, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > KDC обработает его без проверки соответствия ключа учётной записи

    Это прекрасно решается продуманной архитектурой типов.
    Возможно это можно (было бы!) сделать и на с++. Но как видим они не справились.

     
  • 2.76, keydon (ok), 15:52, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мелкософтском. Самба эта дырень даже на архитектурном уровне.
     
  • 2.80, Андрей (??), 16:44, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам это знать
     

  • 1.7, Аноним (10), 12:08, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё эти три миллиона лет пока человечество использовала самбу можно было в любой момент поменять пароль. И «никто» не знал. Чет ору.  
     
     
  • 2.29, Без аргументов (?), 12:52, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    виндозависимые
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 13:33, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно!
    "Наиболее опасная уязвимость (CVE-2022-32744) позволяет пользователям домена Active Directory"

    Причем тут Samba?

     
  • 2.38, Аноним (43), 13:17, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не указано, в какой версии внесли уязвимость.
     
  • 2.42, лютый жжжжж (?), 13:26, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >пока человечество использовала самбу

    человечество не использовало ) стайки redeyeed приматов только. столько дырок на протяжении многих лет... уж лучше родное AD (кому это надо)

     

  • 1.9, Аноним (3), 12:10, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Вот они, C/C++ эксперты opennet во всей красе, которые так топят за натив и как там всё у них безопасно.

    Не то что в богомерзком Node.js.

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:11, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Подробно рассказывай почему твои гуру Node.js не написали замену Samba?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:18, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замену Samba не написали на node.js потому что слишком много памяти сожрет такое поделие и будет тормозить. КО все сказал
     
     
  • 4.17, пох. (?), 12:20, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вынипанимаити, память сейчас дешевая, дорого стоит только время разработчика!

     
     
  • 5.19, Аноним (15), 12:26, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но позвольте, как запускать клиент? Хватит ли 128Гб?
     
     
  • 6.21, zshfan (ok), 12:31, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нищеброд! В двадцать первом веке для офисного ПК надо 22 ядра, 222 гига и всего за 999 999 рублей! Потому что как выше сказали время разработчика бесценно! Ведь разработчик может оказаться не в ресурсе или вообще отравиться смузи!
     
  • 2.28, YetAnotherOnanym (ok), 12:49, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как одно только использование интерпретируемого языка может исключить логические ошибки?
     
     
  • 3.96, Аноним (-), 18:55, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае node.js там скорее добавится более 9000 новых: писать проект размером с самбу без типизации - это заведомо не только прострел себе пяток, но и отстрел себе всего остального что можно и нельзя отстрелить.
     
  • 2.30, Без аргументов (?), 12:55, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твой ноужээс написан на Lua, C++, Python, C
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:16, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Макака, причём здесь язык?
     
  • 2.39, Аноним (43), 13:19, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Представляю, что будет, если Samba переписать на богомерзком JS/Node.js
     
     
  • 3.61, амоним (?), 14:56, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    богомерзка самба, на такой же ноде ) агонь )
     

  • 1.16, пох. (?), 12:19, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ой, прелесть-то какая: https://ubuntu.com/security/CVE-2022-32744

    Fixing this in Ubuntu 18.04 LTS would require substantial
    code backports. We will not be fixing this issue in Ubuntu 18.04
    LTS. (патамушта у нас лапки, CoC и Молль. А тут - ой, кодить надо оказываетцо уметь!)

    lts такой lts.

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:07, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/

    > lts такой lts.

    глубокая мысль так глубока,
    что
    пох настолько пох.


     
  • 2.46, Аноним (46), 13:34, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не боись, через недельку будет... в Snap Store
     
  • 2.84, Аноним (84), 17:21, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой шанс показать себя во всей красе. Как полы домоешь.
     
     
  • 3.100, пох. (?), 20:00, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, щас домою полы (тебя что - опять не приняли?) и пойду делать за убунтоидов работу за которую они получают зарплаты.

     
  • 2.98, хрю (?), 19:15, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это однозначная заявка от Убунты на шедевр. Если б не было ссылки, то я б, наверно, даже не поверил бы в такое :D
     

  • 1.20, Массоны Рептилоиды (?), 12:28, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    KDC, kpasswd. Явно что-то KDE-шное
     
     
  • 2.47, 1 (??), 13:58, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тонко
     
  • 2.95, Аноним (-), 18:52, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это майкросо^W керберосовское.
     

  • 1.25, YetAnotherOnanym (ok), 12:45, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > KDC принимает запросы kpasswd, зашифрованные любым известным ключом
    > KDC обработает его без проверки соответствия ключа учётной записи

    Ыыыы... какая прелесть!

     
  • 1.26, Шарп (ok), 12:46, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >обращение к памяти после её освобождения (use-after-free)

    rust

     
     
  • 2.44, анон (?), 13:32, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не поможет
     
  • 2.60, истина в последней инстанции (?), 14:51, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы сначала научитесь определять объём доступной памяти, а потом будете рассказывать как ей пользоваться. Грамотей блин. Память короткая? Утекла вместе с растом? Уже и забыл эпик фейл как вы крашились со своим растом неправильно определив объём памяти?
     
     
  • 3.63, Аноним (63), 14:59, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так и не понял, какими инструментами можно выяснить, куда утекла вся память в расте. Мутная поделка. Зачем им знать доступную память, если они даже за своей следить не способны?
     
  • 3.72, Аноним (87), 15:35, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они все мозги прокулили вот и нет памяти. Растоманы сэр
     
  • 3.90, Аноним (-), 17:50, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вы сначала научитесь определять объём доступной памяти, а потом будете рассказывать как

    Какой возмущенный вспук и 0 по теме. В общем, классика опеннетных Военов Супротив Раста.

     

  • 1.31, Аноним (31), 13:00, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо ftp пользоваться
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:08, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На NetWare
     
     
  • 3.48, 1 (??), 13:59, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тварь была лучшим FS ... Но ...
     
     
  • 4.62, Аноним (-), 14:58, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NetWare - НеТварь.
     
     
  • 5.85, Аноним (84), 17:22, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахахахаха лоооол ну ты отжигаешь. Сам придумал? Красава. Стенд-ап не пробовал?
     
  • 4.79, Аноним (79), 16:43, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно. Но прошло время и родненькая 4.11-я нетварь с NDS перестала запускаться на очередных закупленных железках и пришлось спешно переползать на продукт мелкомягких, это было неприятно. После новеловского DOS'овского клиента SPX/IPX на 286-ых древненьких компах досовский TCP/IP клиент к виндосерверам ворочался как старый пьяный слон в вольере, доставшемся от сусликов. Фокспрошные программы вылетали по нехватке памяти. И в целом сетка/серваки стали работать более уныло.
     
  • 2.40, Аноним (43), 13:22, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно, proftpd
     

  • 1.32, Косой (?), 13:00, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    копия почти всегда хуже оригинала!
    микрософт - это сила!
     
     
  • 2.41, Аноним (43), 13:24, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Косой, не дразни верблюда.
     
     
  • 3.67, Брат Анон (ok), 15:17, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуть что -- сразу косой!
     
  • 2.59, Аноним (59), 14:41, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    студенческие виндосетки обрастающие вируснёй десятки лет намекают что ты ещё школоло
     

  • 1.51, Онаним (?), 14:15, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > KDC принимает запросы kpasswd, зашифрованные любым известным ключом

    Pacefalm.

     
  • 1.56, Аноним (56), 14:25, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    .. х@ямба.
     
     
  • 2.64, Аноним (33), 14:59, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чо Вы хотели от кенгурей?
     

  • 1.68, Брат Анон (ok), 15:18, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В этой новости -- прекрасно фсьо!))
     
  • 1.69, Аноним (-), 15:26, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какие костыли только не придумают чтобы не использовать удобный обмен файлами в стиле Plan9
     
  • 1.77, Аноним (77), 16:04, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот тебе и дебиан! Ре###то!
     
  • 1.78, beck (??), 16:23, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > уязвимость (CVE-2022-32744) позволяет пользователям домена Active Directory изменить пароль любого пользователя, в том числе можно изменить пароль администратора и получить полный контроль над доменом.

    А в оригинале у MS ровно то же самое или там нет этих уязвимостей?

     
     
  • 2.94, Аноним (-), 18:50, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты посмотри список CVE по винде, узнаешь чего во вторник прилетает.
     

  • 1.81, Аноним (81), 16:50, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вроде уже 30 лет отчаянные линуксоиды пытаются в нормальную сетевую фс, а выходит только самба

    Nuff said. R.I.P. Cuckoldix

     
     
  • 2.89, пох. (?), 17:36, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вроде уже 30 лет отчаянные линуксоиды пытаются в нормальную сетевую фс, а

    ЧО?!
    (поправляя кокошник): да мы еще даже не начинали!

    > выходит только самба

    входит и выходит, входит и выходит.

    На самом деле нет, mars nwe была (по тем временам и для тех сетей) вполне нормальна. Если бы протокол не был разработан фирмой novell.

    А сосамбу кенгуроиды делали в общем-то не для людей, а для того чтоб с этоговашеголинoops хоть как можно было поделиться файликами с окружающими. И в целом она свое назначение оправдывала. А если что и было дыряво, то ничего ж ценного и не хранили.

    Но тут их понесло в "риальную конкуренцию с виндой", и вместо нормально работающей третьей самбы мы получили вот это - "прям как AD 2022 только бисплатна!" (а по факту полностью поддерживаются только фичи времен 2000, и еще вот, вот и вот - патамушта именно эти вот мы сумели! А поскольку винда такого не понимает - то и результаты так себе.)

    > Nuff said. R.I.P. Cuckoldix

    ой, ну как будто на твоем макбучеке какая-то другая сосамба. Волшебная, угу, десять раз.

     
     
  • 3.93, Аноним (-), 18:49, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так они и сделали все как в винде. Даже вулны, вот, все передрали.
     
     
  • 4.101, пох. (?), 20:10, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В винде2000 ? Да не, там почему-то нельзя поменять пароль любому юзеру "потому что подходит любой ключ".
    И dfs-r работает (с 2003), а не только dfs и тот из костылей и подпорок и "желательно чтоб число камней было четны..." ой, не оттуда "all-lowercase", во!

    И роли переключаются с transparent failover (2008R2) а не как всегда...

    wannacry да, скопипастили. Но мамой клянутся что само получилось, а не подглядывали в тыренные исходники 2000.

     

  • 1.82, Аноним (82), 16:56, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На арч уже прилетела установил заплатку, самбой не пользуюсь.
     
     
  • 2.92, Аноним (92), 18:13, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты её не удалил тогда?
     

  • 1.86, Аноним (86), 17:24, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    AD не нужен, им только дураки пользуются
     
     
  • 2.91, Аноним (91), 18:07, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, как говорится, за нас, за дураков!
     
     
  • 3.99, Аноним (99), 19:36, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наливайте
     

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