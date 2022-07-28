Уязвимость в Samba, позволяющая поменять пароль любому пользователю

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|1.3, Аноним (3), 12:02, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Напомните, на каком языке программирования это написано?
Явно что вебмакаки ни при чём.
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|2.10, Аноним (10), 12:10, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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А теперь попытайся объяснить при чём тут язык программирования и почему твой безопасный язык Карбон от этой проблемы бы спас?
Это всё равно что ваш дом построен из кирпичей поэтому он развалился. А то что дом строили рукалицопопы это никого не интересует, конечно же (нет).
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|3.14, пох. (?), 12:16, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А теперь попытайся объяснить при чём тут язык программирования и почему твой безопасный язык
> Каброн от этой проблемы бы спас?
потому что нет ножек - нет варенья! Ненаписанный код совершенно безопасен.
> Это всё равно что ваш дом построен из кирпичей поэтому он развалился.
А я живу на улице - и нечему разваливаться! Шах и мат, отдскульные фанатики небезопастных язычков!
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|5.50, Аноним (50), 14:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это устаревшее ругательство от предыдущих поколений, сейчас надо говорить "практикующий опен-стрит коливинг".
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|5.52, Аноним (52), 14:17, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> БОМЖ?
Фу, какое нехорошее в наше время слово, не Бомж, а "Лицо, имеющее затруднение с жилой площадью" ЛИЗСЖП, или альтернативнопроживащий!
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|6.102, torvn77 (ok), 20:24, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь действительно молодцы буржуи маскировать под субкультуры и моду бедность и социальные проблемы общества
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|3.35, Кекус (?), 13:09, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В комменатарии к новостям об уязвимостях в т.н. «смузи»-технологиях или системах, написанных на «новомодных языках», из своих воньких, потных щелей вылазят (буквально как мухи на свежий кал) сверхлюди прошлых поколений с волосами хвостиком и тонированными очками, «программисты, а не кодеры», и начинают объяснять как всё-таки не правы те, кто не пишет на Си или плюсах.
Это просто издёвка над ними была, так-то ЯП просто инструмент
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|4.49, Аноним (3), 14:04, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вот умный человек появился Явно пишет не на С Ну так то да, здесь уже дав... большой текст свёрнут, показать
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|5.53, Аноним (52), 14:20, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я хоть и JavaScript вебмакака (React Native макака), но знаю 10 языков
> программирования. И основными языками долгое время были С и С++, потом
> Scala.
Да, я тоже в 6ом классе, всех баб в школе перетрахал, включая завуча и техничек!
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|6.87, Аноним (87), 17:25, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наша хотя бы свой код смог показать, в отличии от всех местных экспертов, угнетающих (по их мнению) веб и расто макак в каждой новости
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|4.75, Аноним (87), 15:42, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Js и java 27 лет, они никакие не новомодные
Хотя любой анонимный эксперт подтвердит что это смузитехнологии на которых пишут обезьянки
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|3.88, Анонн (?), 17:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну да, ну да...
Просто в одном случае ты просто лепишь из говна и палок: то раствор забываешь на кирпич нанести, то дважды его наносишь, то сетку кладочную случайно удаляешь в соседней секции.
А в другом случае за спиной стоит чувак из приемки, материт тебя за каждый косяк и заставляет исправлять. Ну или подписать бумагу про личную ответственность.
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|3.58, Аноним (55), 14:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ладно ты ему так мозг сломаешь. Всё что оно может знать это то что язык программирования в названии которого есть C — отстой.
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|4.71, Аноним (87), 15:29, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разве можно сломать мозг растоману? У них же его нет по определению
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|3.65, пох. (?), 15:14, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поможет! ГДЕ? ГДЕ вы мне скажите нескучный сargo-пакетик c kerberos pw ? А? Нету!!! Тото же ж!
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|4.74, Аноним (73), 15:37, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В мире фантазий есть все пакеты. Самое главное не забывать поставть пакетик bezopasnost.
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|3.83, Анонн (?), 17:20, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> KDC обработает его без проверки соответствия ключа учётной записи
Это прекрасно решается продуманной архитектурой типов.
Возможно это можно (было бы!) сделать и на с++. Но как видим они не справились.
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|2.76, keydon (ok), 15:52, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На мелкософтском. Самба эта дырень даже на архитектурном уровне.
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|1.7, Аноним (10), 12:08, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Всё эти три миллиона лет пока человечество использовала самбу можно было в любой момент поменять пароль. И «никто» не знал. Чет ору.
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|3.45, Аноним (45), 13:33, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно!
"Наиболее опасная уязвимость (CVE-2022-32744) позволяет пользователям домена Active Directory"
Причем тут Samba?
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|2.42, лютый жжжжж (?), 13:26, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>пока человечество использовала самбу
человечество не использовало ) стайки redeyeed приматов только. столько дырок на протяжении многих лет... уж лучше родное AD (кому это надо)
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|1.9, Аноним (3), 12:10, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Вот они, C/C++ эксперты opennet во всей красе, которые так топят за натив и как там всё у них безопасно.
Не то что в богомерзком Node.js.
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|2.11, Аноним (10), 12:11, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Подробно рассказывай почему твои гуру Node.js не написали замену Samba?
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|3.15, Аноним (15), 12:18, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Замену Samba не написали на node.js потому что слишком много памяти сожрет такое поделие и будет тормозить. КО все сказал
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|4.17, пох. (?), 12:20, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вынипанимаити, память сейчас дешевая, дорого стоит только время разработчика!
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|6.21, zshfan (ok), 12:31, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нищеброд! В двадцать первом веке для офисного ПК надо 22 ядра, 222 гига и всего за 999 999 рублей! Потому что как выше сказали время разработчика бесценно! Ведь разработчик может оказаться не в ресурсе или вообще отравиться смузи!
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|3.96, Аноним (-), 18:55, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В случае node.js там скорее добавится более 9000 новых: писать проект размером с самбу без типизации - это заведомо не только прострел себе пяток, но и отстрел себе всего остального что можно и нельзя отстрелить.
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|2.39, Аноним (43), 13:19, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Представляю, что будет, если Samba переписать на богомерзком JS/Node.js
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|1.16, пох. (?), 12:19, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ой, прелесть-то какая: https://ubuntu.com/security/CVE-2022-32744
Fixing this in Ubuntu 18.04 LTS would require substantial
code backports. We will not be fixing this issue in Ubuntu 18.04
LTS. (патамушта у нас лапки, CoC и Молль. А тут - ой, кодить надо оказываетцо уметь!)
lts такой lts.
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|2.33, Аноним (33), 13:07, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> lts такой lts.
глубокая мысль так глубока,
что
пох настолько пох.
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|3.100, пох. (?), 20:00, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ага, щас домою полы (тебя что - опять не приняли?) и пойду делать за убунтоидов работу за которую они получают зарплаты.
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|2.98, хрю (?), 19:15, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это однозначная заявка от Убунты на шедевр. Если б не было ссылки, то я б, наверно, даже не поверил бы в такое :D
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|1.25, YetAnotherOnanym (ok), 12:45, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> KDC принимает запросы kpasswd, зашифрованные любым известным ключом
> KDC обработает его без проверки соответствия ключа учётной записи
Ыыыы... какая прелесть!
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|1.26, Шарп (ok), 12:46, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>обращение к памяти после её освобождения (use-after-free)
rust
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|2.60, истина в последней инстанции (?), 14:51, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы сначала научитесь определять объём доступной памяти, а потом будете рассказывать как ей пользоваться. Грамотей блин. Память короткая? Утекла вместе с растом? Уже и забыл эпик фейл как вы крашились со своим растом неправильно определив объём памяти?
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|3.63, Аноним (63), 14:59, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я так и не понял, какими инструментами можно выяснить, куда утекла вся память в расте. Мутная поделка. Зачем им знать доступную память, если они даже за своей следить не способны?
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|3.90, Аноним (-), 17:50, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вы сначала научитесь определять объём доступной памяти, а потом будете рассказывать как
Какой возмущенный вспук и 0 по теме. В общем, классика опеннетных Военов Супротив Раста.
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|5.85, Аноним (84), 17:22, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ахахахаха лоооол ну ты отжигаешь. Сам придумал? Красава. Стенд-ап не пробовал?
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|4.79, Аноним (79), 16:43, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это точно. Но прошло время и родненькая 4.11-я нетварь с NDS перестала запускаться на очередных закупленных железках и пришлось спешно переползать на продукт мелкомягких, это было неприятно. После новеловского DOS'овского клиента SPX/IPX на 286-ых древненьких компах досовский TCP/IP клиент к виндосерверам ворочался как старый пьяный слон в вольере, доставшемся от сусликов. Фокспрошные программы вылетали по нехватке памяти. И в целом сетка/серваки стали работать более уныло.
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|2.59, Аноним (59), 14:41, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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студенческие виндосетки обрастающие вируснёй десятки лет намекают что ты ещё школоло
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|1.51, Онаним (?), 14:15, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> KDC принимает запросы kpasswd, зашифрованные любым известным ключом
Pacefalm.
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|1.69, Аноним (-), 15:26, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какие костыли только не придумают чтобы не использовать удобный обмен файлами в стиле Plan9
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|1.78, beck (??), 16:23, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> уязвимость (CVE-2022-32744) позволяет пользователям домена Active Directory изменить пароль любого пользователя, в том числе можно изменить пароль администратора и получить полный контроль над доменом.
А в оригинале у MS ровно то же самое или там нет этих уязвимостей?
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|2.94, Аноним (-), 18:50, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты посмотри список CVE по винде, узнаешь чего во вторник прилетает.
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|1.81, Аноним (81), 16:50, 28/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вроде уже 30 лет отчаянные линуксоиды пытаются в нормальную сетевую фс, а выходит только самба
Nuff said. R.I.P. Cuckoldix
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|2.89, пох. (?), 17:36, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вроде уже 30 лет отчаянные линуксоиды пытаются в нормальную сетевую фс, а
ЧО?!
(поправляя кокошник): да мы еще даже не начинали!
> выходит только самба
входит и выходит, входит и выходит.
На самом деле нет, mars nwe была (по тем временам и для тех сетей) вполне нормальна. Если бы протокол не был разработан фирмой novell.
А сосамбу кенгуроиды делали в общем-то не для людей, а для того чтоб с этоговашеголинoops хоть как можно было поделиться файликами с окружающими. И в целом она свое назначение оправдывала. А если что и было дыряво, то ничего ж ценного и не хранили.
Но тут их понесло в "риальную конкуренцию с виндой", и вместо нормально работающей третьей самбы мы получили вот это - "прям как AD 2022 только бисплатна!" (а по факту полностью поддерживаются только фичи времен 2000, и еще вот, вот и вот - патамушта именно эти вот мы сумели! А поскольку винда такого не понимает - то и результаты так себе.)
> Nuff said. R.I.P. Cuckoldix
ой, ну как будто на твоем макбучеке какая-то другая сосамба. Волшебная, угу, десять раз.
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|3.93, Аноним (-), 18:49, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так они и сделали все как в винде. Даже вулны, вот, все передрали.
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|4.101, пох. (?), 20:10, 28/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В винде2000 ? Да не, там почему-то нельзя поменять пароль любому юзеру "потому что подходит любой ключ".
И dfs-r работает (с 2003), а не только dfs и тот из костылей и подпорок и "желательно чтоб число камней было четны..." ой, не оттуда "all-lowercase", во!
И роли переключаются с transparent failover (2008R2) а не как всегда...
wannacry да, скопипастили. Но мамой клянутся что само получилось, а не подглядывали в тыренные исходники 2000.
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