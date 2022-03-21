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Выпуск Samba 4.16.0

21.03.2022 22:52

Представлен релиз Samba 4.16.0, продолживший развитие ветки Samba 4 с полноценной реализацией контроллера домена и сервиса Active Directory, совместимого с реализацией Windows 2000 и способного обслуживать все поддерживаемые Microsoft версии Windows-клиентов, в том числе Windows 10. Samba 4 является многофункциональным серверным продуктом, предоставляющим также реализацию файлового сервера, сервиса печати и сервера идентификации (winbind).

Ключевые изменения в Samba 4.16:

  • В состав включён новый исполняемый файл samba-dcerpcd, обеспечивающий работу сервисов DCE/RPC (Distributed Computing Environment / Remote Procedure Calls). Для обработки приходящих запросов samba-dcerpcd может вызваться по мере необходимости из процессов smbd или "winbind --np-helper" с передачей информации через именованные каналы. Кроме того, samba-dcerpcd может работать и в режиме независимо работающего фонового процесса, самостоятельно обрабатывающего запросы, и в том числе может применяться не только вместе с samba, но и с другими реализациями серверов SMB2, такими как встроенный в ядро Linux сервер ksmbd. Для управления запуском samba-dcerpcd в smb.conf в секции "[global]" предложена настройка "rpc start on demand helpers = [true|false]".
  • Встроенная реализация сервера Kerberos обновлена до выпуска Heimdal 8.0pre, в котором появилась поддержка механизма защиты FAST, обеспечивающего защиту мандатов через инкапсуляцию запросов и ответов в отдельный шифрованный туннель.
  • Добавлен механизм Certificate Auto Enrollment, позволяющий автоматически получать сертификаты из сервисов Active Directory при включении групповых политик ("apply group policies" в smb.conf).
  • Во встроенном DNS-сервере реализована возможность использования произвольного номера сетевого порта при определении DNS-серверов для перенаправления запросов (dns forwarder). Если раньше в настройках мог указываться только хост для перенаправления, то теперь информация может задаваться в формате host:port.
  • В компоненте CTDB, отвечающем за работу кластерных конфигураций, роли "recovery master" и "recovery lock" переименованы в "leader" и "cluster lock", также вместо "master" следует использовать слово "leader" в различных командах (recmaster -> leader, setrecmasterrole -> setleaderrole).
  • Прекращена поддержка команды SMBCopy (SMB_COM_COPY) и функции раскрытия масок (wildcard) в именах файлов, работающих на стороне сервера и определённых в устаревшем протоколе SMB1. Функциональность протокола SMB2 для копирования файлов на стороне сервера сохранена без изменений.
  • На платформе Linux в smbd прекращено использование обязательных (mandatory) блокировок файлов в реализации "share modes". Подобные блокировки, которые реализовалась в ядре через блокирование системных вызовов и считались ненадёжными из-за возможных состояний гонки, не поддерживаются начиная с ядра Linux 5.15.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.samba.org/archiv...)
  2. OpenNews: Удалённая root-уязвимость в Samba
  3. OpenNews: В Samba устранено 8 опасных уязвимостей
  4. OpenNews: Выпуск Samba 4.15.0
  5. OpenNews: Выпуск Samba 4.14.0
  6. OpenNews: Реализация контроллера домена в Samba оказалась подвержена уязвимости ZeroLogin
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56888-samba
Ключевые слова: samba
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:52, 21/03/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Windows 2000..... 22года как...
     
     
  • 2, анон (?), 23:58, 21/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    так это к винде претензии, 22 года гавно дырявое клепают...
     
     
  • 4, keydon (ok), 00:41, 22/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Винда это ворованный дос на котором сидели пещерные люди потому что у них не было альтернатив?
     

  • 3, Аноним (3), 00:40, 22/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Дык вроде не актуально уже стало в свете ухода Microsoft с рынка
     
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