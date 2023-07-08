Уязвимости в GStreamer, приводящие к выполнению кода при обработке файлов SRT и PGS

В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлены две уязвимости, которые могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленных файлов в форматах SRT (CVE-2023-37329) и PGS (CVE-2023-37328) в приложениях, использующих GStreamer. Уязвимости вызваны переполнениями буфера в коде разбора и декодирования субтитров из файлов в форматах SRT и PGS. Переполнения возникают из-за отсутствия должной проверки размера присутствующих в файлах полей, перед копированием их содержимого в выделенный буфер. Уязвимости устранены в выпуске 1.22.4 наборов gst-plugins-good, gst-plugins-bad и gst-plugins-base.



