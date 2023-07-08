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Уязвимости в GStreamer, приводящие к выполнению кода при обработке файлов SRT и PGS

08.07.2023 22:32

В мультимедийном фреймворке GStreamer выявлены две уязвимости, которые могут привести к выполнению кода при обработке специально оформленных файлов в форматах SRT (CVE-2023-37329) и PGS (CVE-2023-37328) в приложениях, использующих GStreamer. Уязвимости вызваны переполнениями буфера в коде разбора и декодирования субтитров из файлов в форматах SRT и PGS. Переполнения возникают из-за отсутствия должной проверки размера присутствующих в файлах полей, перед копированием их содержимого в выделенный буфер. Уязвимости устранены в выпуске 1.22.4 наборов gst-plugins-good, gst-plugins-bad и gst-plugins-base.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Доступен мультимедийный фреймворк GStreamer 1.22.0
  3. OpenNews: В GStreamer реализована возможность поставки плагинов, написанных на Rust
  4. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  5. OpenNews: Уязвимости в MySQL, Ghostscript и GStreamer
  6. OpenNews: Уязвимости в Tomcat, Apache, wxWidgets, GStreamer, ImageMagick и Linux ядре
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59410-gstreamer
Ключевые слова: gstreamer
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:16, 08/07/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    C++lassic
     
  • 2, дАнон (?), 23:19, 08/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Раст не нужон. Но и проверки нам не нужны.
     
     
  • 3, Анонимусы (?), 23:55, 08/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так возьми и перепиши, предложи свой вариант написанный на расте сообществу
     

  • 4, Аноним (4), 00:19, 09/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    0.10 была самая норм версия, с тех пор я не видел, чтобы оно корректно работало где-нибудь -- каждый раз какая-нибудь лажа с чем-нибудь. FFmpeg конечно не лучше, но он хотя бы работает.
     
  • 5, Аноним (5), 00:48, 09/07/2023 [ответить]  
    		• +/
    Зачем вообще это гномоподелие нужно?
     
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