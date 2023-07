Уязвимости в Redis, Ghostscript, Asterisk и Parse Server

2.6 , Golangdev ( ? ), 19:59, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так у неё лицензия несвободная, SSPL мало кто готов платить за софт, поэтому по-прежнему массами как стартапов, так и Ынтырпрайзов будет использоватья Redis

3.13 , Golangdev ( ? ), 20:24, 12/07/2023 минусующий хочет со мной поспорить и готов проголосовать своим кошельком %)

3.15 , Quad Romb ( ok ), 20:53, 12/07/2023 > так у неё лицензия несвободная, SSPL Не обратил на это внимание.

Там с 15 марта 2028 года уже что-то другое - какое-то ответвление от Apache License 2.0, под названием BSL 1.1. > мало кто готов платить за софт, поэтому по-прежнему массами как стартапов, так

> и Ынтырпрайзов будет использоватья Redis Однако, начало текста даже этой лицензии подтверждает сказанное Вами, а именно - "The Licensor hereby grants you the right to copy, modify, create derivative works, redistribute, and make non-production use of the Licensed Work." Ну, если продукт отчаянно хорош и имеет толковую поддержку, то кто-то будет за него платить.

Но, большинство, согласен с Вами, будет такую БД избегать.

3.17 , пох. ( ? ), 21:17, 12/07/2023 напомните, какая лицензия у Redis начиная с уже неподдерживаемой 5?

4.20 , Quad Romb ( ok ), 21:30, 12/07/2023 > напомните, какая лицензия у Redis начиная с уже неподдерживаемой 5? BSD 3-Clause "New" or "Revised" License

A permissive license similar to the BSD 2-Clause License, but with a 3rd clause that prohibits others from using the name of the copyright holder or its contributors to promote derived products without written consent. Другими словами, коммерческое использование допускается, но не допускается использование марки "Redis" в чужих ответвлениях от этого продукта.

2.25 , Аноним ( 25 ), 01:02, 13/07/2023 >Сегодня обновление пришло на библиотеку для работы с JSON Yet Another JSON Library. Они не осилили добавить поддержку FreeBSD. По сему, фтопку.