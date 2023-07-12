Уязвимости в Redis, Ghostscript, Asterisk и Parse Server

> так у неё лицензия несвободная, SSPL

Не обратил на это внимание.

Там с 15 марта 2028 года уже что-то другое - какое-то ответвление от Apache License 2.0, под названием BSL 1.1.

> мало кто готов платить за софт, поэтому по-прежнему массами как стартапов, так

> и Ынтырпрайзов будет использоватья Redis

Однако, начало текста даже этой лицензии подтверждает сказанное Вами, а именно - "The Licensor hereby grants you the right to copy, modify, create derivative works, redistribute, and make non-production use of the Licensed Work."

Ну, если продукт отчаянно хорош и имеет толковую поддержку, то кто-то будет за него платить.

Но, большинство, согласен с Вами, будет такую БД избегать.

