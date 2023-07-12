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Уязвимости в Redis, Ghostscript, Asterisk и Parse Server

12.07.2023 16:27

Несколько недавно выявленных опасных уязвимостей:

  • CVE-2022-24834 - уязвимость в СУБД Redis, позволяющая вызвать переполнение буфера в библиотеках cjson и cmsgpack при выполнении специально оформленного сценария на языке Lua. Потенциально уязвимость может привести к удалённому выполнению кода на сервере. Проблема проявляется начиная с Redis 2.6 и устранена в выпусках 7.0.12, 6.2.13 и 6.0.20. В качестве обходного пути защиты можно через ACL запретить пользователям Redis выполнять команды EVAL и EVALSHA.
  • CVE-2023-36824 уязвимость в СУБД Redis, приводящая к переполнению буфера при обработке имён ключей, переданных через команду COMMAND GETKEYS или COMMAND GETKEYSANDFLAGS, а так же списков ключей в правилах ACL. Потенциально уязвимость может привести к удалённому выполнению кода на сервере. Проблема проявляется только в ветке 7.0.x и устранена в выпуске 7.0.12.
  • CVE-2022-23537 - уязвимость в коммуникационной платформе Asterisk, приводящая к переполнению буфера при разборе сервером специально оформленных сообщений STUN, в которых указан неизвестный атрибут. Проблема проявляется при использовании в Asterisk протоколов ICE или WebRTC. Уязвимость устранена в выпусках 16.30.1, 18.18.1, 19.8.1 и 20.3.1.
  • CVE-2023-36664 - уязвимость в Ghostscript, наборе инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF, позволяющая выполнить произвольный код при открытии специально оформленных документов в формате PostScript. Проблема вызвана некорректной обработкой имён файлов, начинающихся с символа "|" или префикса %pipe%. Уязвимость устранена в выпуске Ghostscript 10.01.2.

    Во многих окружениях Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе или при фоновой индексации данных, поэтому для атаки иногда достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Атаку на серверные системы можно организовать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, вызывающие Ghostscript при передаче JPEG или PNG-файлов, в которых вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).

  • CVE-2023-36475 - уязвимость в Parse Server, бэкенде к Node.js, работающем с web-фреймворком Express, позволяющая удалённо выполнить свой код на сервере. Уязвимость позволяет применить метод засорения прототипа объектов JavaScript ("prototype pollution") для выполнения своего кода через BSON-парсер MongoDB. Уязвимости присвоен уровень опасности 9.8 из 10. Проблема устранена в обновлениях parse-server 5.5.2 и 6.2.1.


  1. OpenNews: Уязвимость в СУБД Redis, потенциально позволяющая выполнить свой код
  2. OpenNews: Проект Dragonfly развивает более быструю замену Redis и Memcached
  3. OpenNews: Атака на Node.js через манипуляции с прототипами объектов JavaScript
  4. OpenNews: Релиз коммуникационной платформы Asterisk 20
  5. OpenNews: Уязвимость в Ghostscript, приводящая к выполнению кода злоумышленника
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59430-redis
Ключевые слова: redis, ghostscript, asterisk
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:58, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ghostscript который раз штопают, а он всё продолжает рваться. Может, там какую-нибудь ба-а-а-альшую заплатку прифигарить, чтобы уж пофиксить как-то это безобразие?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:35, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это корпоративный бэкдор, типа avahi или networkmanager.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 20:21, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    networkmanager внедряют в дистрибутивы, чтобы приложения могли управлять сетевыми настройками?
     
  • 2.7, User (??), 20:02, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Знал бы - сразу молнию пришил!"(С)
     
  • 2.22, Аноним (22), 23:49, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    боььшой заплаткой будет создание ghostscript API- и ABI-совместимой обёртки над pdfbox, который написано на безопасном по памяти языке Javz. И выкинуть этот ghostscript в мусор. всё равно кроме PDF важных кейсов нет, а выполниять postscript - это уже само remote code execution, даже ломать ничего не надо, штатной функциональности хватает.
     

  • 1.2, Юморист без диплома (?), 17:14, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мало кто знает, что EVALSHA это феминитив.
     
     
  • 2.10, Аноним (12), 20:17, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало кто знает, что такое феминитив. ))
     

  • 1.4, Quad Romb (ok), 18:12, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут как-то проскакивала новость про Redis-совместимую БД Dragonfly.
    В комментариях даже сам автор этой БД отметился.
    Интересно, вот с этой самой совместимостью - там уязвимость не унаследовали случайно?
     
     
  • 2.6, Golangdev (?), 19:59, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так у неё лицензия несвободная, SSPL

    мало кто готов платить за софт, поэтому по-прежнему массами как стартапов, так и Ынтырпрайзов будет использоватья Redis

     
     
  • 3.13, Golangdev (?), 20:24, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    минусующий хочет со мной поспорить и готов проголосовать своим кошельком %)
     
  • 3.15, Quad Romb (ok), 20:53, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так у неё лицензия несвободная, SSPL

    Не обратил на это внимание.
    Там с 15 марта 2028 года уже что-то другое - какое-то ответвление от Apache License 2.0, под названием BSL 1.1.

    > мало кто готов платить за софт, поэтому по-прежнему массами как стартапов, так
    > и Ынтырпрайзов будет использоватья Redis

    Однако, начало текста даже этой лицензии подтверждает сказанное Вами, а именно - "The Licensor hereby grants you the right to copy, modify, create derivative works, redistribute, and make non-production use of the Licensed Work."

    Ну, если продукт отчаянно хорош и имеет толковую поддержку, то кто-то будет за него платить.
    Но, большинство, согласен с Вами, будет такую БД избегать.

     
  • 3.17, пох. (?), 21:17, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    напомните, какая лицензия у Redis начиная с уже неподдерживаемой 5?
     
     
  • 4.20, Quad Romb (ok), 21:30, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > напомните, какая лицензия у Redis начиная с уже неподдерживаемой 5?

    BSD 3-Clause "New" or "Revised" License
    A permissive license similar to the BSD 2-Clause License, but with a 3rd clause that prohibits others from using the name of the copyright holder or its contributors to promote derived products without written consent.

    Другими словами, коммерческое использование допускается, но не допускается использование марки "Redis" в чужих ответвлениях от этого продукта.

     
  • 2.25, Аноним (25), 01:02, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Сегодня обновление пришло на библиотеку для работы с JSON Yet Another JSON Library.

    Они не осилили добавить поддержку FreeBSD. По сему, фтопку.

     

  • 1.8, Аноним (12), 20:13, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "в библиотеках cjson"

    Сегодня обновление пришло на библиотеку для работы с JSON Yet Another JSON Library.

     
  • 1.11, Аноним (11), 20:19, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Может, просто не стоило в key-value db "выполнять сценарии на языке lua"? А... хотя да, о чем я...

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 20:26, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lua как управляемый код виртуальной машины .NET — Common Language Runtime ?
     
  • 2.16, Аноньимъ (ok), 21:01, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ещё скажите что файлам нужен унифицированый формат метаданных для определения типа содержимого.
    Или скажем что файловая система что-то такое может хранить.
     
  • 2.19, Tron is Whistling (?), 21:25, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тогда обезьянкам придётся учиться делать структуры данных так, чтобы не создавать избыточной передачи таковых с DBMS на бэк.
     

  • 1.18, Tron is Whistling (?), 21:24, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Особенно понравилось CVE-2023-36475.
    Хламокодинг - это сурово.
     
  • 1.21, Аноним (21), 21:39, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто-нибудь еще в это верит?)
     
  • 1.23, Аноним (22), 23:50, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >при разборе сервером специально оформленных сообщений STUN

    Лишь бы Kaitai Struct не использовать.

     
  • 1.24, Аноним (22), 23:53, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Workarounds
    >Disable remote code execution through the MongoDB BSON parser.

    В уязвимости виноват не Parse Server, а MongoDB.

     

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