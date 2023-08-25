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Уязвимость в Linux-драйвере exFAT, позволяющая поднять привилегии в системе

25.08.2023 13:56

В поставляемом в ядре Linux драйвере для файловой системы exFAT выявлена уязвимость (CVE-2023-4273), позволяющая при монтировании специально оформленного раздела (например, при подключении вредоносного USB Flash) добиться переполнения стека и выполнения своего кода с правами ядра. Проблема устранена в выпусках ядра Linux 6.4.10, 6.1.45, 5.15.25, 5.10.90, 5.4.253, 4.19.291, 4.14.324 и 6.5-rc5. Проследить за исправлением в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch.

Отсутствие проверки размера при копировании имени файла в буфер, размещённый в стеке, приводит к переполнению стека ядра в случае задания очень длинного имени файла, превышающего ограничение ФС в 255 символов. Уязвимость присутствует в функции exfat_get_uniname_from_ext_entry, выполняющей реконструкцию длинных имён через цикличное чтение записей с частями имени файла из индекса каталога и слияния полученных частей имени в итоговое длинное имя. Проверка размера в коде exfat_get_uniname_from_ext_entry выполнялась в привязке к каждой записи с частью имени, но не охватывала итоговое имя (например, имя можно разбить на 100 частей и добиться записи в буфер 1500 символов вместо 258).

Выявивший уязвимость исследователь смог подготовить прототип эксплоита, который позволяет повысить свои привилегии в системе. При тестировании в виртуальном машине VirtualBox эксплоит срабатывает в 100% случаев, но при запуске в обычном окружении, работающим поверх оборудования, вероятность срабатывания снижается до примерно 50%. Уязвимость также может быть использована для компрометации ядер, загружаемых в режиме UEFI Secure Boot.

  1. Главная ссылка к новости (https://dfir.ru/2023/08/23/cve...)
  2. OpenNews: В пакете exfatprogs 1.2.0 появилась поддержка восстановления ФС exFAT
  3. OpenNews: Samsung предложил новый вариант драйвера exFAT для ядра Linux
  4. OpenNews: Первый стабильный релиз открытой реализации файловой системы exFAT
  5. OpenNews: Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root
  6. OpenNews: Уязвимости в утилите fsck для F2FS, позволяющие выполнить код на этапе проверки ФС
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59664-exfat
Ключевые слова: exfat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.2, Аноним (2), 14:07, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > например, при подключении вредоносного USB Flash

    если в системе возможно что кто угодно может подключать и тем более монтировать внешние USB устройства то тут априори плевать на уязвимости - стоило из этой ерунды новость делать ? Фря многие годы падала от USB.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:10, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    За пределами сервера тоже есть жизнь. В которой люди втыкают флешки в ноутбук, например.
     
     
  • 3.29, Аноним (2), 15:33, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > За пределами сервера тоже есть жизнь. В которой люди втыкают флешки в ноутбук, например.

    боишься получить права админа на своём ноутбуке? если твой секретный ноутбук попадёт в чужие руки считай секретов больше нет и без вредных флешек.

     
     
  • 4.38, пох. (?), 16:04, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это зависит от того, где в это время *твои* руки. Если улетели другим самолетом вместе с задницей и прочими важными частями, а ноут просто сп-ли пока ты в сортир бегал - то без вредных флэшек и с шифрованной фс желаю всяческих узбеков.

    А с флешкой неожиданно все твои данные - не твои.

    А вот если твои ручки слегка прижаты дверью в кабинет товарищмайора - то, конечно, секретов больше нет - даже если ты ноутбук успел съесть, или у тебя вообще его никогда не было.

     
     
  • 5.41, Аноним (2), 16:17, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без вредных флэшек и с шифрованной фс желаю всяческих узбеков

    зашифровал фс на секретном ноутбуке а возможность внешние устройства подключать оставил для бэкдоров, какой хитрый секретчик!

     
  • 2.4, Аноним (4), 14:16, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Фря многие годы падала от USB.

    Звучит... академично.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:26, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И поэтому она круче этих ваших линуксов! Вотъ!
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:22, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто угодно может подключать и тем более монтировать внешние USB устройства

    Ну это вы, может быть, у себя в системе «кто угодно», а я один тут, нет больше никого.

     
     
  • 3.23, Аноним (2), 15:22, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > может быть, у себя в системе «кто угодно», а я один тут, нет больше никого

    ты что дикарь ломающий сам себя? при установке же тебе дают полный доступ к системе.

     
  • 2.16, Аноним (16), 14:48, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. фрю ты тоже не видел много лет
     
     
  • 3.24, crypt (ok), 15:25, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Т.е. фрю ты тоже не видел много лет

    фря ща рулит

     
     
  • 4.26, Аноним (25), 15:27, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где?
     
     
  • 5.31, Минона (ok), 15:41, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там linuxtalks.co
     
     
  • 6.40, Балмерсекс (?), 16:13, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > http
    > сайт небезопасен
    > 502 Bad Gateway

    Чего и следовало ожидать

     
  • 2.32, Аноним (32), 15:46, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да ну да)
    в ядре линухов фейл а приплести надо фряху)
     

  • 1.5, pincher2012 (ok), 14:20, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > но при запуске в обычном окружении, работающим поверх оборудования, вероятность срабатывания снижается до примерно 50%

    Получается, что в некоторых случаях придется несколько раз флешку передернуть?

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:39, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    @ Рассказ про флешку которая сжигала usb порты @
     
  • 2.21, Дет (?), 15:11, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А я флешку не могу передёрнуть, она у меня на ps/2, так как на линукс более-менее приличная поддержка только этого разьёма и ЦП не встаёт дыбом при перемещении той же мышки на USB.
     

  • 1.7, iv (ok), 14:24, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Проблема пока устранена в экспериментальном выпуске ядра Linux 6.5-rc5.

    В stable ядрах это исправлено пару выпусков назад (v6.4.10, v6.1.45 и т.д.).

     
  • 1.8, Константин (??), 14:25, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да чтож такое то. Опять размеры данных при копировании не проверяют.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 17:08, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро они начнуть ныть что это не "неправильные сишники" и "студентота со школьниками набижала заместо Настоящих Погромистов", а вредители-растоманы внедряются в компании под видом си-разработчиков и специально устраивают диверсии, дискредитируют Божественный Язык всеми этими намеренными выходами за пределы буфера и т.п.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:30, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Будут рутованы нерутуемые телефоны?
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 17:13, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рутовать то не проблема. Ты анлокнуть попробуй.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:35, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересный тут список дистров со ссылками на страницы с исправлением. А как же остальные? Mageia Linux где например. Или список составляется в зависимости от предпочтений автора новости в том, что он считает мейнстримом?
     
  • 1.13, Аноним (11), 14:39, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Так Mageia Linux тоже мейнстрим. 13 лет как никак разрабатывается.
     
  • 1.14, Царь бог лучший князь (?), 14:45, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ну что же это такое?! Опять диды размер буфера не проверяют, мол, авось пронесет. А ведь нужно было просто внимательно писать код, без уязвимостей.
     
  • 1.15, Шарп (ok), 14:45, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >Отсутствие проверки размера при копировании имени файла в буфер

    Типикал сишка, в которой выделение буфера и копирование в него происходит раздельно и вручную. Никаких гарантий, что размеры совпадут нет, всё держится на внимательности программиста. А всё почему? Потому что до сих пор используют язык из 70-х. Позор.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:11, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли дело в расте — буфер выделить самостоятельно нельзя, копировать можно только обмазавшить unsafe (который делает растишку на порядок небезопаснее си), а потом ещё и надеяться надо что сборщик мусора не забудет память освободить. Уж лучше один CVE в год в никому не нужной функциональности, чем ржавчина в драйверах
     
     
  • 3.28, Константин (??), 15:31, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только не раз в год. Тут буквально каждую неделю очередная уязвимость из-за сишечки.
     
     
  • 4.33, Аноним (12), 15:54, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На расте нет никакого кода, в чем искать уязвимости?
     
     
  • 5.35, пох. (?), 15:59, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В драйвере мигания светодиодиком же ж! Накоси-выкуси, нет там у...ой... а он наполовину только переписаный, остальное сишное - ниасилили. Так что все может быть, вообще всьо.
     
  • 5.44, Аноним (46), 17:01, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звиздуны они такие звиздуны. Обычно дремучие невежды, не желающие вылезать за пределы своего маня-мирка.

    "...In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust. There are approximately 1.5 million total lines of Rust code in AOSP across new functionality and components such as Keystore2, the new Ultra-wideband (UWB) stack, DNS-over-HTTP3, Android’s Virtualization framework (AVF), and various other components and their open source dependencies. These are low-level components that require a systems language which otherwise would have been implemented in C++.
    ..."
    https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht

    Там тебе перечислены (далеко не все) компоненты андроида на расте, но для "икспертов" "никакого кода нет". Это не считая других проектов других копрораций, назначение и полезность которых для тебя будут так же понятны, как муравью будет понятен и полезен запуск очередного спутника на орбиту.

     
  • 3.30, Твайлайт Спаркл (ok), 15:34, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В расте нет сборщика мусора.
     
  • 3.43, Ананимус (?), 16:25, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > То ли дело в расте — буфер выделить самостоятельно нельзя, копировать можно только обмазавшить unsafe (который делает растишку на порядок небезопаснее си)

    Выделил:

      let a = vec!["foo", "bar"];

    Скопировал:

      let b = a.clone();

    Что я делаю не так? :D

     
  • 3.47, Анонимусс (?), 17:08, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один?? Ахаха!
    В сишке очередная дырень по памяти каждые две-три недели!
    Причем хорошо если одна))
     

  • 1.17, crypt (ok), 14:54, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Интересно, этот баг существует со дня создания? А помните утекшие эксплойты NSA? В 2008 год, получение привилегий через флешку на Windows.

    oh wai~! 2020! The New Microsoft exFAT File-System Driver Has Landed In Linux 5.7

    p.s.

    ссылка для пользователей лора, если кто из вас не в курсе про запрещенный лоровский клуб https://linuxtalks.co/news/kernel/116805?cid=116807

     
  • 1.18, Анониммм (?), 14:54, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    - if (step != DIRENT_STEP_NAME) {
    + if (step != DIRENT_STEP_NAME ||
    +     name_len >= MAX_NAME_LENGTH) {

    восхитительный фикс
    С in CVE is for C lang

     
     
  • 2.34, Аноним (12), 15:55, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь в этом месте использовать экспортированную из раста функцию на две строки святого Раст кода?
     
     
  • 3.36, пох. (?), 16:00, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бинарный макрос же. У них так принято. Бебебезопастность!

     
  • 3.45, Анонин (?), 17:06, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю не мелочиться и просто выкинуть сишку отовсюду.
    Хоть бинарным макросом, хоть кодом.
     

  • 1.19, birdie (ok), 15:05, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В 6.1.45/6.4.10 уже фикс есть:

    exfat: check if filename entries exceeds max filename length

    Можно не следить за исправлениями, Fedora давно выкатила 6.4.11, 6.4.12 уже в testing.

    Остальные ядра лень смотреть.

     
     
  • 2.22, Пыпа (?), 15:22, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рукопожатие крепкое, работает с бумагами?
     

  • 1.27, Аноним (27), 15:30, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    при тестировании в виртуальном машине...
     
     
  • 2.37, пох. (?), 16:01, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну тебе чо - жалко флэшку раз десять подр...ть чтоб стать крутым хаксором?!

     

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