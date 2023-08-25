Уязвимость в Linux-драйвере exFAT, позволяющая поднять привилегии в системе

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|1.2, Аноним (2), 14:07, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> например, при подключении вредоносного USB Flash
если в системе возможно что кто угодно может подключать и тем более монтировать внешние USB устройства то тут априори плевать на уязвимости - стоило из этой ерунды новость делать ? Фря многие годы падала от USB.
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|2.3, Аноним (3), 14:10, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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За пределами сервера тоже есть жизнь. В которой люди втыкают флешки в ноутбук, например.
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|3.29, Аноним (2), 15:33, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> За пределами сервера тоже есть жизнь. В которой люди втыкают флешки в ноутбук, например.
боишься получить права админа на своём ноутбуке? если твой секретный ноутбук попадёт в чужие руки считай секретов больше нет и без вредных флешек.
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|4.38, пох. (?), 16:04, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это зависит от того, где в это время *твои* руки. Если улетели другим самолетом вместе с задницей и прочими важными частями, а ноут просто сп-ли пока ты в сортир бегал - то без вредных флэшек и с шифрованной фс желаю всяческих узбеков.
А с флешкой неожиданно все твои данные - не твои.
А вот если твои ручки слегка прижаты дверью в кабинет товарищмайора - то, конечно, секретов больше нет - даже если ты ноутбук успел съесть, или у тебя вообще его никогда не было.
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|5.41, Аноним (2), 16:17, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без вредных флэшек и с шифрованной фс желаю всяческих узбеков
зашифровал фс на секретном ноутбуке а возможность внешние устройства подключать оставил для бэкдоров, какой хитрый секретчик!
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|2.6, Аноним (6), 14:22, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> кто угодно может подключать и тем более монтировать внешние USB устройства
Ну это вы, может быть, у себя в системе «кто угодно», а я один тут, нет больше никого.
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|3.23, Аноним (2), 15:22, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> может быть, у себя в системе «кто угодно», а я один тут, нет больше никого
ты что дикарь ломающий сам себя? при установке же тебе дают полный доступ к системе.
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|1.5, pincher2012 (ok), 14:20, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> но при запуске в обычном окружении, работающим поверх оборудования, вероятность срабатывания снижается до примерно 50%
Получается, что в некоторых случаях придется несколько раз флешку передернуть?
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|2.21, Дет (?), 15:11, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А я флешку не могу передёрнуть, она у меня на ps/2, так как на линукс более-менее приличная поддержка только этого разьёма и ЦП не встаёт дыбом при перемещении той же мышки на USB.
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|1.7, iv (ok), 14:24, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Проблема пока устранена в экспериментальном выпуске ядра Linux 6.5-rc5.
В stable ядрах это исправлено пару выпусков назад (v6.4.10, v6.1.45 и т.д.).
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|2.46, Аноним (46), 17:08, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро они начнуть ныть что это не "неправильные сишники" и "студентота со школьниками набижала заместо Настоящих Погромистов", а вредители-растоманы внедряются в компании под видом си-разработчиков и специально устраивают диверсии, дискредитируют Божественный Язык всеми этими намеренными выходами за пределы буфера и т.п.
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|1.11, Аноним (11), 14:35, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересный тут список дистров со ссылками на страницы с исправлением. А как же остальные? Mageia Linux где например. Или список составляется в зависимости от предпочтений автора новости в том, что он считает мейнстримом?
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|1.14, Царь бог лучший князь (?), 14:45, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да ну что же это такое?! Опять диды размер буфера не проверяют, мол, авось пронесет. А ведь нужно было просто внимательно писать код, без уязвимостей.
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|1.15, Шарп (ok), 14:45, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>Отсутствие проверки размера при копировании имени файла в буфер
Типикал сишка, в которой выделение буфера и копирование в него происходит раздельно и вручную. Никаких гарантий, что размеры совпадут нет, всё держится на внимательности программиста. А всё почему? Потому что до сих пор используют язык из 70-х. Позор.
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|2.20, Аноним (20), 15:11, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли дело в расте — буфер выделить самостоятельно нельзя, копировать можно только обмазавшить unsafe (который делает растишку на порядок небезопаснее си), а потом ещё и надеяться надо что сборщик мусора не забудет память освободить. Уж лучше один CVE в год в никому не нужной функциональности, чем ржавчина в драйверах
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|3.28, Константин (??), 15:31, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только не раз в год. Тут буквально каждую неделю очередная уязвимость из-за сишечки.
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|5.35, пох. (?), 15:59, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В драйвере мигания светодиодиком же ж! Накоси-выкуси, нет там у...ой... а он наполовину только переписаный, остальное сишное - ниасилили. Так что все может быть, вообще всьо.
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|5.44, Аноним (46), 17:01, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звиздуны они такие звиздуны. Обычно дремучие невежды, не желающие вылезать за пределы своего маня-мирка.
"...In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust. There are approximately 1.5 million total lines of Rust code in AOSP across new functionality and components such as Keystore2, the new Ultra-wideband (UWB) stack, DNS-over-HTTP3, Android’s Virtualization framework (AVF), and various other components and their open source dependencies. These are low-level components that require a systems language which otherwise would have been implemented in C++.
..."
https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht
Там тебе перечислены (далеко не все) компоненты андроида на расте, но для "икспертов" "никакого кода нет". Это не считая других проектов других копрораций, назначение и полезность которых для тебя будут так же понятны, как муравью будет понятен и полезен запуск очередного спутника на орбиту.
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|3.43, Ананимус (?), 16:25, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> То ли дело в расте — буфер выделить самостоятельно нельзя, копировать можно только обмазавшить unsafe (который делает растишку на порядок небезопаснее си)
Выделил:
let a = vec!["foo", "bar"];
Скопировал:
let b = a.clone();
Что я делаю не так? :D
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|3.47, Анонимусс (?), 17:08, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один?? Ахаха!
В сишке очередная дырень по памяти каждые две-три недели!
Причем хорошо если одна))
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|1.17, crypt (ok), 14:54, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, этот баг существует со дня создания? А помните утекшие эксплойты NSA? В 2008 год, получение привилегий через флешку на Windows.
oh wai~! 2020! The New Microsoft exFAT File-System Driver Has Landed In Linux 5.7
p.s.
ссылка для пользователей лора, если кто из вас не в курсе про запрещенный лоровский клуб https://linuxtalks.co/news/kernel/116805?cid=116807
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|1.18, Анониммм (?), 14:54, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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- if (step != DIRENT_STEP_NAME) {
+ if (step != DIRENT_STEP_NAME ||
+ name_len >= MAX_NAME_LENGTH) {
восхитительный фикс
С in CVE is for C lang
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|2.34, Аноним (12), 15:55, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаешь в этом месте использовать экспортированную из раста функцию на две строки святого Раст кода?
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|3.36, пох. (?), 16:00, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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бинарный макрос же. У них так принято. Бебебезопастность!
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|3.45, Анонин (?), 17:06, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предлагаю не мелочиться и просто выкинуть сишку отовсюду.
Хоть бинарным макросом, хоть кодом.
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|1.19, birdie (ok), 15:05, 25/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В 6.1.45/6.4.10 уже фикс есть:
exfat: check if filename entries exceeds max filename length
Можно не следить за исправлениями, Fedora давно выкатила 6.4.11, 6.4.12 уже в testing.
Остальные ядра лень смотреть.
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|2.37, пох. (?), 16:01, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну тебе чо - жалко флэшку раз десять подр...ть чтоб стать крутым хаксором?!
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