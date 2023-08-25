Уязвимость в Linux-драйвере exFAT, позволяющая поднять привилегии в системе

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:10, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – За пределами сервера тоже есть жизнь. В которой люди втыкают флешки в ноутбук, например.

3.29 , Аноним ( 2 ), 15:33, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > За пределами сервера тоже есть жизнь. В которой люди втыкают флешки в ноутбук, например. боишься получить права админа на своём ноутбуке? если твой секретный ноутбук попадёт в чужие руки считай секретов больше нет и без вредных флешек.

4.38 , пох. ( ? ), 16:04, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это зависит от того, где в это время *твои* руки. Если улетели другим самолетом вместе с задницей и прочими важными частями, а ноут просто сп-ли пока ты в сортир бегал - то без вредных флэшек и с шифрованной фс желаю всяческих узбеков. А с флешкой неожиданно все твои данные - не твои. А вот если твои ручки слегка прижаты дверью в кабинет товарищмайора - то, конечно, секретов больше нет - даже если ты ноутбук успел съесть, или у тебя вообще его никогда не было.

5.41 , Аноним ( 2 ), 16:17, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без вредных флэшек и с шифрованной фс желаю всяческих узбеков зашифровал фс на секретном ноутбуке а возможность внешние устройства подключать оставил для бэкдоров, какой хитрый секретчик!

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:16, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Фря многие годы падала от USB. Звучит... академично.

3.25 , Аноним ( 25 ), 15:26, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И поэтому она круче этих ваших линуксов! Вотъ!

2.6 , Аноним ( 6 ), 14:22, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > кто угодно может подключать и тем более монтировать внешние USB устройства Ну это вы, может быть, у себя в системе «кто угодно», а я один тут, нет больше никого.

3.23 , Аноним ( 2 ), 15:22, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > может быть, у себя в системе «кто угодно», а я один тут, нет больше никого ты что дикарь ломающий сам себя? при установке же тебе дают полный доступ к системе.

2.16 , Аноним ( 16 ), 14:48, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Т.е. фрю ты тоже не видел много лет

3.24 , crypt ( ok ), 15:25, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Т.е. фрю ты тоже не видел много лет фря ща рулит

4.26 , Аноним ( 25 ), 15:27, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где?

5.31 , Минона ( ok ), 15:41, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – там linuxtalks.co

6.40 , Балмерсекс ( ? ), 16:13, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > http

> сайт небезопасен

> 502 Bad Gateway Чего и следовало ожидать

2.32 , Аноним ( 32 ), 15:46, 25/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну да ну да)

в ядре линухов фейл а приплести надо фряху)

