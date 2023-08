Уязвимость в Linux-драйвере exFAT, позволяющая поднять привилегии в системе

Звиздуны они такие звиздуны. Обычно дремучие невежды, не желающие вылезать за пределы своего маня-мирка. "...In Android 13, about 21% of all new native code (C/C++/Rust) is in Rust. There are approximately 1.5 million total lines of Rust code in AOSP across new functionality and components such as Keystore2, the new Ultra-wideband (UWB) stack, DNS-over-HTTP3, Android’s Virtualization framework (AVF), and various other components and their open source dependencies. These are low-level components that require a systems language which otherwise would have been implemented in C++.

..."

https://security.googleblog.com/2022/12/memory-safe-languages-in-android-13.ht Там тебе перечислены (далеко не все) компоненты андроида на расте, но для "икспертов" "никакого кода нет". Это не считая других проектов других копрораций, назначение и полезность которых для тебя будут так же понятны, как муравью будет понятен и полезен запуск очередного спутника на орбиту.