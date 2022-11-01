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В пакете exfatprogs 1.2.0 появилась поддержка восстановления ФС exFAT

01.11.2022 17:33

Опубликован выпуск пакета exfatprogs 1.2.0, развивающего официальный набор Linux-утилит для создания и проверки ФС exFAT, пришедший на смену устаревшему пакету exfat-utils и сопутствующий встроенному в ядро Linux новому драйверу exFAT (поставляется начиная с выпуска ядра 5.7). В состав набора входят утилиты mkfs.exfat, fsck.exfat, tune.exfat, exfatlabel, dump.exfat и exfat2img. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Новый выпуск примечателен реализацией в утилите fsck.exfat возможности восстановления повреждений в ФС exFAT (ранее функциональность ограничивалась лишь выявлением проблем) и поддержкой обхода файлов в каталогах с повреждённой структурой. В fsck.exfat также добавлены новые опции: "b" для восстановления загрузочного сектора и "s" для создания потерянных файлов в каталоге "/LOST+FOUND". В утилите exfat2img добавлена возможность создания дампов метаданных из ФС exFAT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/exfatprogs/...)
  2. OpenNews: Samsung предложил новый вариант драйвера exFAT для ядра Linux
  3. OpenNews: Компания Paragon Software открыла код драйвера с реализацией ФС exFAT
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый вариант драйвера exFAT
  5. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  6. OpenNews: Microsoft требует лицензировать использование exFAT
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58024-exfat
Ключевые слова: exfat
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:49, 01/11/2022 [ответить]  
    		• –2 +/
    Папа Билл, а правда, что наша операционная система Windows 95 многозадачная?

    Правда, сынок, сейчас покажу, только дискетку отформатирую.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:40, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    😂
     

  • 1.2, mfa (?), 18:15, 01/11/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Непонятно, кстати, как эти ?идары-нет-мастер-слейвам не запретили "exfat".
     
     
  • 2.8, Без аргументов (?), 19:56, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что либо они жирные, либо их напарницы
     

  • 1.3, Аноним (-), 18:23, 01/11/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    >Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

    Трушный язык и трушная лицензия. Учитесь господа!

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:53, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия несколько зашкварная, в угоду корпорасам видимо. А сишечка норм, никаких претензий быть не может. Компилируется быстро, код чистый и читаемый, программы максимально лёгкие и эффективные выходят на этом языке. Бойлерплейта многовато, но всяко лучше шаблонов, и контроля больше это самое главное.
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 19:08, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лицензия несколько зашкварная, в угоду корпорасам видимо

    🤡

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 19:52, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В цирке работаешь?
     
  • 3.9, Без аргументов (?), 19:58, 01/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    go build: 3s
    encore(js): 50s
     

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