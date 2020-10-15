Уязвимости в утилите fsck для F2FS, позволяющие выполнить код на этапе проверки ФС

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|1.1, JL2001 (ok), 23:51, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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"rust не нужен" говорили они
"C не дыра (в головах разработчика)" говорили они
ах да, я же это уже писал.... регулярно.... повторение - мать учения?
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|3.8, Аноним (8), 00:43, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот пример кода, который записывает несколько байт в файловый дескриптор №1. А уж его можно направить в файл файловой системы. Выглядит впечатляюще, но поверьте, это еще далеко не все возможности раста!
fn main() {
println!("Hello World!");
}
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|4.9, Аноним (9), 01:08, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не пример работы с файловой системой.
А запись в файл сделает уже другая программа, которая написана скорее всего не на Rust.
0:1 не в пользу Rust, round 2, fight!
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|2.10, Crazy Alex (ok), 01:16, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не неси чушь, а? Bounds checking прекрасно делается в любом языке. И тормоза от него - тоже в любом языке, почему обычно и не используется.
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|3.11, JL2001 (ok), 01:38, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну не неси чушь, а? Bounds checking прекрасно делается в любом языке.
> И тормоза от него - тоже в любом языке, почему обычно
> и не используется.
в расте 3/4 bounds checking - времени компиляции, не?
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|1.3, topin89 (ok), 00:00, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"При этом для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь физический доступ к накопителю или временно получить права root для записи на уровне блочного устройства."
Ага, чтобы получить root, нужно сначала получить root. Отличная уязвимость.
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|2.12, kmeaw (?), 02:03, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто телефон можно увести в специальный режим, позволяющий читать/писать флешку.
Или выпаять её и переписать на программаторе.
Тогда телефон выполнит код злоумышленника во время загрузки, и вся хитроумная схема с запрятыванием неизвлекаемого ключа в аппаратное хранилище станет бесполезной.
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