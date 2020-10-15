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Уязвимости в утилите fsck для F2FS, позволяющие выполнить код на этапе проверки ФС

15.10.2020 23:46

В штатной утилите fsck для файловой системы F2FS, предназначенной для работы с накопителями на основе Flash-памяти, выявлены две уязвимости (CVE-2020-6105, CVE-2020-6108), приводящие к перезаписи областей памяти за пределами выделенного буфера при проверке специально модифицированной файловой системы. Уязвимости могут быть эксплуатированы для выполнение кода с правами суперпользователя во время проверки ФС. Проблемы устранены в пакете f2fs-tools 1.14.

В некоторых устройствах на базе платформы Android, таких как Google Pixel 3, файловая система F2FS используется для раздела /data, а утилита f2fs.fsck запускается автоматически при каждой загрузке. Так как на смену шифрования всего диска в Android пришло шифрование на уровне файлов, атакующий имеет возможность повредить метаданные в ФС нужным образом и добиться выполнения своего кода с повышенными привилегиями на этапе загрузки, что может использоваться для обхода механизма верифицированной загрузки Android. При этом для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь физический доступ к накопителю или временно получить права root для записи на уровне блочного устройства.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.talosintelligence...)
  2. OpenNews: Для файловой системы F2FS представлена утилита fsck
  3. OpenNews: В состав ядра Linux 3.8 войдёт файловая система F2FS
  4. OpenNews: Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  5. OpenNews: Уязвимость в OpenZFS, нарушающая обработку прав доступа во FreeBSD
  6. OpenNews: Уязвимость в e2fsck, проявляющаяся при обработке специально оформленных каталогов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53896-f2fs
Ключевые слова: f2fs, fsck
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  • 1.1, JL2001 (ok), 23:51, 15/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    "rust не нужен" говорили они
    "C не дыра (в головах разработчика)" говорили они

    ах да, я же это уже писал.... регулярно.... повторение - мать учения?

     
     
  • 2.6, анонимуслинус (?), 00:25, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а теперь пожалуйста пример кода на раст без unsafe при работе с файловыми системами.)))
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:43, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот пример кода, который записывает несколько байт в файловый дескриптор №1. А уж его можно направить в файл файловой системы. Выглядит впечатляюще, но поверьте, это еще далеко не все возможности раста!

    fn main() {
      println!("Hello World!");
    }

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 01:08, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не пример работы с файловой системой.
    А запись в файл сделает уже другая программа, которая написана скорее всего не на Rust.
    0:1 не в пользу Rust, round 2, fight!
     
  • 2.10, Crazy Alex (ok), 01:16, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну не неси чушь, а? Bounds checking прекрасно делается в любом языке. И тормоза от него - тоже в любом языке, почему обычно и не используется.
     
     
  • 3.11, JL2001 (ok), 01:38, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну не неси чушь, а? Bounds checking прекрасно делается в любом языке.
    > И тормоза от него - тоже в любом языке, почему обычно
    > и не используется.

    в расте 3/4 bounds checking - времени компиляции, не?

     

  • 1.2, Ананимус (?), 23:53, 15/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +4 +/
     
  • 1.3, topin89 (ok), 00:00, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    "При этом для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь физический доступ к накопителю или временно получить права root для записи на уровне блочного устройства."

    Ага, чтобы получить root, нужно сначала получить root. Отличная уязвимость.

     
     
  • 2.7, anonymous (??), 00:33, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так через флэшку же можно или ещё как.
     
  • 2.12, kmeaw (?), 02:03, 16/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто телефон можно увести в специальный режим, позволяющий читать/писать флешку.
    Или выпаять её и переписать на программаторе.

    Тогда телефон выполнит код злоумышленника во время загрузки, и вся хитроумная схема с запрятыванием неизвлекаемого ключа в аппаратное хранилище станет бесполезной.

     

  • 1.4, Аноним (4), 00:04, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сцену приглашается…
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:08, 16/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    " Ключевые слова: f2fs, fsck, f*** "
     

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