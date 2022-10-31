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Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root

31.10.2022 19:51

В утилите ntfs-3g из набора NTFS-3G, предлагающего работающую в пространстве пользователя реализацию файловой системы NTFS, выявлена уязвимость CVE-2022-40284, потенциально позволяющая выполнить код с правами root в системе при монтировании специально оформленного раздела. Уязвимость устранена в выпуске NTFS-3G 2022.10.3.

Уязвимость вызвана ошибкой в коде разбора метаданных в NTFS-разделах, приводящий к переполнению буфера при обработке определённым образом оформленных образов с ФС NTFS. Атака может быть совершена при монтировании пользователем образа или накопителя, подготовленных атакующим, или при подключении к компьютеру USB Flash со специально оформленным разделом (если система настроена для автоматического монтирования разделов NTFS при помощи NTFS-3G). Рабочие эксплоиты для указанной уязвимости пока не продемонстрированы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Компания Paragon Software возобновила сопровождение модуля NTFS3 в ядре Linux
  3. OpenNews: Уязвимости в драйвере NTFS-3G, позволяющие получить root-доступ в системе
  4. OpenNews: Проблема с отсутствием сопровождения модуля NTFS3 в ядре Linux (дополнено)
  5. OpenNews: Выпуск NTFS-3G 2021.8.22 с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58016-ntfs
Ключевые слова: ntfs, ntfs-3g
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 19:58, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо было писать на nodejs драйверы.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:00, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Согласен, быстрый общесистемный язык.
     
  • 2.3, th3m3 (ok), 20:04, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нода у вебмакак уже не модно, теперь у них дено в мейнстриме.
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 20:06, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так мы извлекаем мощь js и безопасность rust.
     
     
  • 4.9, Без аргументов (?), 20:13, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему у меня периодически при запуске webpack npm выплевывает полотно уязвимостей в моём Hello, world? И это ладно, если обвиться, то иногда придется проект рефакторить. И так постоянно вместо реальной работы. Либо дыра, либо рефакторить из-за несовместимости...
     
     
  • 5.11, Аноним (1), 20:15, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Npm думает наперёд что ты будешь писать и предупреждает об уязвимостях, которые будут спустя годы, если не десятилетия.
     
  • 3.6, Без аргументов (?), 20:09, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обалдеть, ... Потом добавят ассемблерные вставки?
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 20:13, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И, как всегда, без unsafe не обойдутся.
     
     
  • 5.10, Аноним (1), 20:14, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но это будет высокобезопасный технологичный unsafe.
     
  • 4.12, еуые (?), 20:24, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обалдеть, ... Потом добавят ассемблерные вставки?

    Это немодно. Если что добавят 64 ядерное CPU и пару терабайтов ОЗУ.

     

  • 1.4, Аноним (4), 20:04, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > если система настроена для автоматического монтирования разделов NTFS

    ССЗБ

     
  • 1.7, Без аргументов (?), 20:10, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    зато в Базальте его нет
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 20:26, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за базальт?
     
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