Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root

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|2.3, th3m3 (ok), 20:04, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нода у вебмакак уже не модно, теперь у них дено в мейнстриме.
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|4.9, Без аргументов (?), 20:13, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему у меня периодически при запуске webpack npm выплевывает полотно уязвимостей в моём Hello, world? И это ладно, если обвиться, то иногда придется проект рефакторить. И так постоянно вместо реальной работы. Либо дыра, либо рефакторить из-за несовместимости...
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|5.11, Аноним (1), 20:15, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Npm думает наперёд что ты будешь писать и предупреждает об уязвимостях, которые будут спустя годы, если не десятилетия.
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|4.12, еуые (?), 20:24, 31/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Обалдеть, ... Потом добавят ассемблерные вставки?
Это немодно. Если что добавят 64 ядерное CPU и пару терабайтов ОЗУ.
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|1.4, Аноним (4), 20:04, 31/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> если система настроена для автоматического монтирования разделов NTFS
ССЗБ
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