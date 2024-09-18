Выпуск Java SE 23 и OpenJDK 23

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|3.22, IdeaFix (ok), 11:47, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Java 25 сентябрь 2025 года.
Надо больше версий с вечным сроком поддержки... и к сожалению, это не ирония и сарказм :( Зрелые копро^Wкорпоративные решения с восьмёрки никто не перепишет :(
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|2.39, Walker (??), 12:19, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что сейчас на Java пишут, кроме мобильных приложений и веб приложений на Spring?
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|3.41, IdeaFix (ok), 12:22, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что сейчас на Java пишут, кроме мобильных приложений и веб приложений на
> Spring?
На самом деле очень много очень большого софта вокруг люцены и солра. Ну а про Elasticsearch тут почитайте в новостях. Мобильного и веба я не касаюсь вообще, даже по приборам не ведаю что там, но люцена пллюс кибана - это очень много.
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|1.3, Жироватт (ok), 10:15, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
640 Гигабайт рамы всё ещё достаточно для выполнения сервисов на яве А разве это... большой текст свёрнут, показать
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|2.5, Минона (ok), 10:32, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Интересно, сколько реально пользующегося софта отвалится и потребует переработки для работы с самописными механизмами доступа к удалённым процедурам без брокеров и прослоек
Нисколько, такой софт обычно прибит к конкретной версии JVM.
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|3.6, _kp (ok), 10:41, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Явой привязка к конкретной версии компенсируется возможностью создания и портабельных приложений, и возможности держать в системе хоть несколько вариантов типа одной и той же Явы.
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|4.11, Аноним (14), 10:54, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему тогда нельзя на андроид поставить несколько джав чтобы запускать старые приложения?
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|5.18, Аноним (18), 11:33, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что гугл не дает разных версий апи и не делает их совместимыми.
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|6.20, Аноним (14), 11:40, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит не даёт автор выше написал что всё можно сделать. Запустить в чруте разные версии чего там давать. Но что-то не выходит каменный цветок.
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|3.25, Жироватт (ok), 11:55, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, в пределах 8й-9й версии я по своему опыту вполне свободно обновлял ВМ'ку, там ломающих таких изменений не было.
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|4.44, Аноним (44), 13:02, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз между 8 и 9 сломали больше всего за всю историю жавы, сделав ПО в значительной мере несовместимым.
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|4.50, IdeaFix (ok), 14:10, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Между 7 и 8 да, а вот 8 и 9 это была боль. Но нужды собой смигрировать на 9 не было.
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|2.15, Аноним (15), 11:12, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если аккуратно писать, то небольшие сервисы на java памяти потребляют ~120мб в простое, так-же как и C#. Конечно, если spring'овых сервисов нахерачить, то тогда в магазин за памятью.
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|3.17, Аноним (44), 11:27, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это ты ещё openj9 не обмазывался, вот там заточено на эффективность и легко конфигурируется. С додиезом плохое сравнение на самом деле.
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|3.49, Аноним (49), 14:02, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На дотнете можно и в 50 мегабайт уложиться. Вообще, я бы рекомендовал дотнет джавистам. Там сейчас всё довольно хорошо сделано и сообщество с джавистами очень похожее
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|2.26, IdeaFix (ok), 11:55, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 640 Гигабайт рамы всё ещё достаточно для выполнения сервисов на яве?
-Xms не работает теперь, только -Xmx, ну и SOLR желает отдельную память... а не эту вашу кучу. А так да, на 640M всё еще ява запускается.
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|2.23, Жироватт (ok), 11:50, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сесть и раскурить трёхтомник Кнута. Остальное - выбирается под нишу.
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|3.27, IdeaFix (ok), 11:56, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сесть и раскурить трёхтомник Кнута. Остальное - выбирается под нишу.
Это в котором в четвертой книге тома 4 и 5?
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|4.30, Жироватт (ok), 12:02, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классические - три тома, остальное же на самом деле нужно курить если работаешь с этим.
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|1.16, Аноним (16), 11:15, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> добавлена поддержка использования разметки Markdown для документирования кода в комментариях, которую можно использовать вместо смеси из HTML и @-тегов JavaDoc
отлично, теперь будет смесь из всех трех вариантов...
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|1.43, Аноним (43), 13:00, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а для Андройд Студио какую минимальную версию Java SE можно использовапть?
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|2.47, Швондик (?), 13:52, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше подними сервер для Marvel Heroes Omega от Дэвида Бревика, вдохновителя и создателя Diablo и Diablo 2
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|1.46, Аноним (49), 13:51, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня был один коллега, устраивался поработать на два месяца Он устроился, пок... большой текст свёрнут, показать
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|2.48, Аноним (48), 14:01, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не юзаю комментарии, т.к. в своем коде разбираюсь и без них. Да и в чужом все понятно. Если названия констант, переменных и функций именовать так, чтобы их смысл был самоочевидным. Комментарии нужны только тогда, когда кусок кода можно понять, прочитав какие-то доки. Тогда можно кратко объяснить, что тут происходит. Но такое редко бывает. Основном только с каким-нибудь редким железом. Типа когда на PCjr в доках написано, что нельзя просто так сбросить синхронизатор и поменять частоту генерации пикселей. Нужно совершить ритуал считывания 512 байт до сброса и после сброса. Без комментария было бы не понятно, нафиг оно нужно.
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|3.54, Жироватт (ok), 14:36, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, ага. Не юзаю комментарии, не юзаю комментарии, зато потом такой "плак-плак, я писал это десять лет назад, мне нужно три дня на вспомнить... Как критичный баг? Как вчера?7 Почему на меня стучат коллеги в служебных записках, крысы е***ные!? Почему меня, такого талантливого звездунчика прямо просят на выход!?!?".
На опеннетах все такие смелые, независимые, умные, целое дерево исходников разбирают за минуту до косточек без единого комментария, а по факту плачутся в жилетку в кадрах, когда их посылает команда. Или когда они остаются в команде одни и тонут в тикетах.
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|2.51, Жироватт (ok), 14:28, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не делайте как он, пожалуйста. Не пишите комментарии без необходимости.
Я просто для подобных контактов завожу отдельную папочку (если поддерживает текущий корпоративный мессенджер проекта/команды) или ставлю тег #Самтрест в ник (если мессенджер поддерживает кастомные ники контакта), после чего просто игнорирую любой ной на "ниииипанятна" (их или на их код) в личные сообщения. А тех, кто не документирует модули и функции по стандарту я банально и сразу одариваю служебкой или пачкой служебок.
После меня код читаем и поддерживаем. В том числе и благодаря комментариям с гиперссылками что и почему я сделал.
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