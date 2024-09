Выпуск Java SE 23 и OpenJDK 23

После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 23 (Java Platform, Standard Edition 23), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 23 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 22 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 23 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами. Java SE 23 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 21 или Java SE 17, обновления для которых будут выпускаться до 2031 и 2029 годов соответственно (общедоступные - до 2028 и 2026 годов). Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года, а Java SE 11 - до 2032 года. Среди предложенных в Java SE 23 новшеств: Включён по умолчанию генеративный режим работы сборщика мусора ZGC (Generational Z Garbage Collector), использующий раздельную обработку "старых" и "молодых" объектов, что повышает эффективность очистки недавно созданных объектов с небольшим временем жизни. Применение Generational ZGC уменьшает риски приостановок во время выделения ресурсов, снижает нагрузку на CPU и потребление памяти при сборке мусора. Тестирование Generational ZGC с Apache Cassandra 4 показало увеличение пропускной способности в 4 раза при фиксированном размере кучи (heap) и уменьшение размера кучи на четверть при неизменной пропускной способности.

В JavaDoc добавлена поддержка использования разметки Markdown для документирования кода в комментариях, которую можно использовать вместо смеси из HTML и @-тегов JavaDoc.

Механизмы сопоставления с образцом расширены предварительной поддержкой использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе "instanceof" и в блоках "switch". switch (x.getStatus()) { case 0 -> "okay"; case 1 -> "warning"; case 2 -> "error"; case int i -> "unknown status: " + i; } if (i instanceof byte b) { ... b ... }

Добавлена предварительная поддержка использования одного выражения "import module M" для импорта сразу всех пакетов, экспортируемых указанным модулем. Изменение существенно упрощает повторное использование модульных библиотек, позволяя подключать библиотеки и классы без определения их места в иерархии пакетов. Например, указание "import module java.base" приведёт к импорту всех 54 пакетов, входящих в модуль java.base, которые ранее потребовалось бы упоминать по-отдельности ("import java.io.*", "import java.util.*" и т.п.). Предложена вторая предварительная реализация API Class-File для разбора, генерации и преобразования файлов с классами Java. ClassFile cf = ClassFile.of(); ClassModel classModel = cf.parse(bytes); byte[] newBytes = cf.build(classModel.thisClass().asSymbol(), classBuilder -> { for (ClassElement ce : classModel) { if (!(ce instanceof MethodModel mm && mm.methodName().stringValue().startsWith("debug"))) { classBuilder.with(ce); } } });

Предложена восьмая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.

В класс java.io.Console добавлены методы format, printf, readPassword и readLine для форматирования, вывода и чтения текста с учётом выбранной локали. System.console().printf(Locale.FRANCE, "%1$tY-%1$tB-%1$te %1$tA", new Date()) 2024-mai-16 jeudi

Добавлена вторая предварительная реализация расширенного API Stream, поддерживающего определение собственных промежуточных операций, которые могут оказаться полезны в случаях, когда существующих встроенных промежуточных операций недостаточно для желаемого преобразования данных. Собственные обработчики подключаются при помощи новой промежуточной операции Stream::gather(Gatherer), которая обрабатывает элементы потока, применяя к ним заданный пользователем обработчик. jshell> Stream.of(1,2,3,4,5,6,7,8,9).gather(new WindowFixed(3)).toList() $1 ==> [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

Добавлена третья предварительная реализация неявно объявленных классов и безымянных экземпляров метода "main", в которых можно обойтись без объявлений public/static, передачи массива аргументов и прочих сущностей, связанных с объявлением класса. // было public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello world!"); } } // теперь можно void main() { System.out.println("Hello, World!"); }

Добавлен второй предварительный вариант возможности, разрешающей указание в конструкторах выражений перед вызовом super(...), используемого для явного вызова конструктора родительского класса из конструктора наследуемого класса, если эти выражения не ссылаются на создаваемый конструктором экземпляр. class Outer { void hello() { System.out.println("Hello"); } class Inner { Inner() { hello(); super(); } } }

Добавлена третья предварительная реализация ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values развиваются для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективны при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока.

Предложен для тестирования третий предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.

Объявлены устаревшими и намечены к удалению методы доступа к внешней памяти (вне JVM), предоставляемые классом sun.misc.Unsafe. Для обращения к памяти вне кучи (off-heap) и взаимодействия с внешними кодом рекомендуется использовать API VarHandle и API FFM (Foreign Function & Memory). Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 23 и включение в основной состав Oracle JDK 23 JIT-компилятора GraalVM. Также представлен новый выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust). Кроме поддержки JDK 23 в новой версии проведена оптимизация потребления памяти и размера исполняемого кода, реализована полноценная поддержка средств для встраивания Python и WebAssembly в Java-код с использованием JIT-компиляции.