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Выпуск Java SE 23 и OpenJDK 23

18.09.2024 08:33

После шести месяцев разработки компания Oracle опубликовала платформу Java SE 23 (Java Platform, Standard Edition 23), в качестве эталонной реализации которой используется открытый проект OpenJDK. За исключением удаления некоторых устаревших возможностей в Java SE 23 сохранена обратная совместимость с прошлыми выпусками платформы Java - большинство ранее написанных Java-проектов без изменений будут работоспособны при запуске под управлением новой версии. Готовые для установки сборки Java SE 22 (JDK, JRE и Server JRE) подготовлены для Linux (x86_64, AArch64), Windows (x86_64) и macOS (x86_64, AArch64). Разработанная в рамках проекта OpenJDK эталонная реализация Java 23 полностью открыта под лицензией GPLv2 с исключениями GNU ClassPath, разрешающими динамическое связывание с коммерческими продуктами.

Java SE 23 отнесён к категории выпусков с обычным сроком поддержки, обновления для которого будут выпускаться до следующего релиза. В качестве ветки с длительным сроком поддержки (LTS) следует использовать Java SE 21 или Java SE 17, обновления для которых будут выпускаться до 2031 и 2029 годов соответственно (общедоступные - до 2028 и 2026 годов). Расширенная поддержка LTS-ветки Java SE 8 продлится до 2030 года, а Java SE 11 - до 2032 года.

Среди предложенных в Java SE 23 новшеств:

  • Включён по умолчанию генеративный режим работы сборщика мусора ZGC (Generational Z Garbage Collector), использующий раздельную обработку "старых" и "молодых" объектов, что повышает эффективность очистки недавно созданных объектов с небольшим временем жизни. Применение Generational ZGC уменьшает риски приостановок во время выделения ресурсов, снижает нагрузку на CPU и потребление памяти при сборке мусора. Тестирование Generational ZGC с Apache Cassandra 4 показало увеличение пропускной способности в 4 раза при фиксированном размере кучи (heap) и уменьшение размера кучи на четверть при неизменной пропускной способности.
  • В JavaDoc добавлена поддержка использования разметки Markdown для документирования кода в комментариях, которую можно использовать вместо смеси из HTML и @-тегов JavaDoc.
  • Механизмы сопоставления с образцом расширены предварительной поддержкой использования примитивных типов (int, byte, char и другие базовые типы, не являющиеся объектами) во всех видах шаблонов, в операторе "instanceof" и в блоках "switch". 
    
   switch (x.getStatus()) {
       case 0 -> "okay";
       case 1 -> "warning";
       case 2 -> "error";
       case int i -> "unknown status: " + i;
   }
   if (i instanceof byte b) {
    ... b ...
   }
  • Добавлена предварительная поддержка использования одного выражения "import module M" для импорта сразу всех пакетов, экспортируемых указанным модулем. Изменение существенно упрощает повторное использование модульных библиотек, позволяя подключать библиотеки и классы без определения их места в иерархии пакетов. Например, указание "import module java.base" приведёт к импорту всех 54 пакетов, входящих в модуль java.base, которые ранее потребовалось бы упоминать по-отдельности ("import java.io.*", "import java.util.*" и т.п.).

    Предложена вторая предварительная реализация API Class-File для разбора, генерации и преобразования файлов с классами Java. 

    
   ClassFile cf = ClassFile.of();
   ClassModel classModel = cf.parse(bytes);
   byte[] newBytes = cf.build(classModel.thisClass().asSymbol(),
        classBuilder -> {
            for (ClassElement ce : classModel) {
                if (!(ce instanceof MethodModel mm
                        && mm.methodName().stringValue().startsWith("debug"))) {
                    classBuilder.with(ce);
                }
            }
        });
  • Предложена восьмая предварительная реализация API Vector, предоставляющего функции для векторных вычислений, которые выполняются с использованием векторных инструкций процессоров x86_64 и AArch64 и позволяют одновременно применить операции сразу к нескольким значениям (SIMD). В отличие от предоставляемых в JIT-компиляторе HotSpot возможностей по автовекторизации скалярных операций, новый API даёт возможность явно управлять векторизацией для параллельной обработки данных.
  • В класс java.io.Console добавлены методы format, printf, readPassword и readLine для форматирования, вывода и чтения текста с учётом выбранной локали. 
    
   System.console().printf(Locale.FRANCE, "%1$tY-%1$tB-%1$te %1$tA", new Date())
   2024-mai-16 jeudi
  • Добавлена вторая предварительная реализация расширенного API Stream, поддерживающего определение собственных промежуточных операций, которые могут оказаться полезны в случаях, когда существующих встроенных промежуточных операций недостаточно для желаемого преобразования данных. Собственные обработчики подключаются при помощи новой промежуточной операции Stream::gather(Gatherer), которая обрабатывает элементы потока, применяя к ним заданный пользователем обработчик. 
    
   jshell> Stream.of(1,2,3,4,5,6,7,8,9).gather(new WindowFixed(3)).toList()
   $1 ==> [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
  • Добавлена третья предварительная реализация неявно объявленных классов и безымянных экземпляров метода "main", в которых можно обойтись без объявлений public/static, передачи массива аргументов и прочих сущностей, связанных с объявлением класса. 
    
   // было
   public class HelloWorld {
     public static void main(String[] args) {
       System.out.println("Hello world!");
     }
   }

   // теперь можно
   void main() {
       System.out.println("Hello, World!");
   }
  • Добавлен второй предварительный вариант возможности, разрешающей указание в конструкторах выражений перед вызовом super(...), используемого для явного вызова конструктора родительского класса из конструктора наследуемого класса, если эти выражения не ссылаются на создаваемый конструктором экземпляр. 
    
   class Outer {
       void hello() {
           System.out.println("Hello");
       }
       class Inner {
           Inner() {
               hello();
               super();
           }
       }
   }
  • Добавлена третья предварительная реализация ограниченных значений (Scoped Values), позволяющих совместно использовать неизменяемые данные в потоках и эффективно обмениваться данными между дочерними потоками (значения наследуются). Scoped Values развиваются для замены механизма переменных локальных к потоку (thread-local variables) и более эффективны при использовании очень большого числа виртуальных потоков (тысячи и миллионы потоков). Главное отличие Scoped Values от переменных локальных к потоку в том, что первые записываются один раз, в дальнейшем не могут быть изменены и остаются доступны только на время выполнения потока.
  • Предложен для тестирования третий предварительный вариант API для cтруктурированного параллелизма (Structured Concurrency), упрощающего разработку многопоточных приложений за счёт обработки нескольких задач, выполняемых в разных потоках, как единого блока.
  • Объявлены устаревшими и намечены к удалению методы доступа к внешней памяти (вне JVM), предоставляемые классом sun.misc.Unsafe. Для обращения к памяти вне кучи (off-heap) и взаимодействия с внешними кодом рекомендуется использовать API VarHandle и API FFM (Foreign Function & Memory).

Дополнительно можно отметить публикацию обновления платформы для создания приложений с графическим интерфейсом JavaFX 23 и включение в основной состав Oracle JDK 23 JIT-компилятора GraalVM.

Также представлен новый выпуск универсальной виртуальной машины GraalVM, поддерживающей запуск приложений на JavaScript (Node.js), Python, Ruby, R, любых языках для JVM (Java, Scala, Clojure, Kotlin) и языках, для которых может формироваться биткод LLVM (C, C++, Rust). Кроме поддержки JDK 23 в новой версии проведена оптимизация потребления памяти и размера исполняемого кода, реализована полноценная поддержка средств для встраивания Python и WebAssembly в Java-код с использованием JIT-компиляции.

  1. Главная ссылка к новости (https://mail.openjdk.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск платформы Java SE 22 и открытой эталонной реализации OpenJDK 22
  3. OpenNews: Треть Java-проектов на базе библиотеки Log4j продолжают использовать уязвимые версии
  4. OpenNews: Доступен Jakarta EE 10, продолжающий развитие Java EE после передачи проекту Eclipse
  5. OpenNews: Компания Oracle представила универсальную виртуальную машину GraalVM
  6. OpenNews: Компания Oracle убрала ограничение по использованию JDK в коммерческих целях
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61884-java
Ключевые слова: java, jdk, graalvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, IdeaFix (ok), 10:09, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эхх... а еще одна LTS когда будет?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:10, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Java 25 сентябрь 2025 года.
     
     
  • 3.22, IdeaFix (ok), 11:47, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Java 25 сентябрь 2025 года.

    Надо больше версий с вечным сроком поддержки... и к сожалению, это не ирония и сарказм :( Зрелые копро^Wкорпоративные решения с восьмёрки никто не перепишет :(

     
  • 2.39, Walker (??), 12:19, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что сейчас на Java пишут, кроме мобильных приложений и веб приложений на Spring?
     
     
  • 3.41, IdeaFix (ok), 12:22, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что сейчас на Java пишут, кроме мобильных приложений и веб приложений на
    > Spring?

    На самом деле очень много очень большого софта вокруг люцены и солра. Ну а про Elasticsearch тут почитайте в новостях. Мобильного и веба я не касаюсь вообще, даже по приборам не ведаю что там, но люцена пллюс кибана - это очень много.

     

  • 1.3, Жироватт (ok), 10:15, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    640 Гигабайт рамы всё ещё достаточно для выполнения сервисов на яве А разве это... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.5, Минона (ok), 10:32, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Интересно, сколько реально пользующегося софта отвалится и потребует переработки для работы с самописными механизмами доступа к удалённым процедурам без брокеров и прослоек

    Нисколько, такой софт обычно прибит к конкретной версии JVM.

     
     
  • 3.6, _kp (ok), 10:41, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Явой привязка к конкретной версии компенсируется возможностью создания и портабельных приложений, и возможности держать в системе хоть несколько вариантов типа одной и той же Явы.
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 10:49, 18/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.11, Аноним (14), 10:54, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда нельзя на андроид поставить несколько джав чтобы запускать старые приложения?
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 11:33, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что гугл не дает разных версий апи и не делает их совместимыми.
     
     
  • 6.20, Аноним (14), 11:40, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что значит не даёт автор выше написал что всё можно сделать. Запустить в чруте разные версии чего там давать. Но что-то не выходит каменный цветок.
     
  • 3.25, Жироватт (ok), 11:55, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, в пределах 8й-9й версии я по своему опыту вполне свободно обновлял ВМ'ку, там ломающих таких изменений не было.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 13:02, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз между 8 и 9 сломали больше всего за всю историю жавы, сделав ПО в значительной мере несовместимым.
     
  • 4.50, IdeaFix (ok), 14:10, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Между 7 и 8 да, а вот 8 и 9 это была боль. Но нужды собой смигрировать на 9 не было.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:12, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если аккуратно писать, то небольшие сервисы на java памяти потребляют ~120мб в простое, так-же как и C#. Конечно, если spring'овых сервисов нахерачить, то тогда в магазин за памятью.
     
     
  • 3.17, Аноним (44), 11:27, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это ты ещё openj9 не обмазывался, вот там заточено на эффективность и легко конфигурируется. С додиезом плохое сравнение на самом деле.
     
  • 3.29, Жироватт (ok), 12:00, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если аккуратно писать.
    ЕСЛИ.
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:02, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На дотнете можно и в 50 мегабайт уложиться. Вообще, я бы рекомендовал дотнет джавистам. Там сейчас всё довольно хорошо сделано и сообщество с джавистами очень похожее
     
     
  • 4.53, Аноним (14), 14:36, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаем мы этих удаляльщиков бесплатного функционала. https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56020
     
  • 2.26, IdeaFix (ok), 11:55, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 640 Гигабайт рамы всё ещё достаточно для выполнения сервисов на яве?

    -Xms не работает теперь, только -Xmx, ну и SOLR желает отдельную память... а не эту вашу кучу. А так да, на 640M всё еще ява запускается.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:22, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    PHP еще не интегрировали? Там тоже JIT.
     
  • 1.12, Аноним (12), 11:04, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что сложнее - Java или C++ ?
     
     
  • 2.23, Жироватт (ok), 11:50, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сесть и раскурить трёхтомник Кнута. Остальное - выбирается под нишу.
     
     
  • 3.27, IdeaFix (ok), 11:56, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сесть и раскурить трёхтомник Кнута. Остальное - выбирается под нишу.

    Это в котором в четвертой книге тома 4 и 5?

     
     
  • 4.30, Жироватт (ok), 12:02, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классические - три тома, остальное же на самом деле нужно курить если работаешь с этим.
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:05, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ещё дальше одной главы никто ещё не раскурил.
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:15, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > добавлена поддержка использования разметки Markdown для документирования кода в комментариях, которую можно использовать вместо смеси из HTML и @-тегов JavaDoc

    отлично, теперь будет смесь из всех трех вариантов...

     
  • 1.43, Аноним (43), 13:00, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а для Андройд Студио какую минимальную версию Java SE можно использовапть?
     
  • 1.45, BlackRot (ok), 13:36, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пойду обновлю на своём майнкрафт сервере 😅
     
     
  • 2.47, Швондик (?), 13:52, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше подними сервер для Marvel Heroes Omega от Дэвида Бревика, вдохновителя и создателя Diablo и Diablo 2
     

  • 1.46, Аноним (49), 13:51, 18/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня был один коллега, устраивался поработать на два месяца Он устроился, пок... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 14:01, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не юзаю комментарии, т.к. в своем коде разбираюсь и без них. Да и в чужом все понятно. Если названия констант, переменных и функций именовать так, чтобы их смысл был самоочевидным. Комментарии нужны только тогда, когда кусок кода можно понять, прочитав какие-то доки. Тогда можно кратко объяснить, что тут происходит. Но такое редко бывает. Основном только с каким-нибудь редким железом. Типа когда на PCjr в доках написано, что нельзя просто так сбросить синхронизатор и поменять частоту генерации пикселей. Нужно совершить ритуал считывания 512 байт до сброса и после сброса. Без комментария было бы не понятно, нафиг оно нужно.
     
     
  • 3.54, Жироватт (ok), 14:36, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, ага. Не юзаю комментарии, не юзаю комментарии, зато потом такой "плак-плак, я писал это десять лет назад, мне нужно три дня на вспомнить... Как критичный баг? Как вчера?7 Почему на меня стучат коллеги в служебных записках, крысы е***ные!? Почему меня, такого талантливого звездунчика прямо просят на выход!?!?".

    На опеннетах все такие смелые, независимые, умные, целое дерево исходников разбирают за минуту до косточек без единого комментария, а по факту плачутся в жилетку в кадрах, когда их посылает команда. Или когда они остаются в команде одни и тонут в тикетах.

     
  • 2.51, Жироватт (ok), 14:28, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не делайте как он, пожалуйста. Не пишите комментарии без необходимости.

    Я просто для подобных контактов завожу отдельную папочку (если поддерживает текущий корпоративный мессенджер проекта/команды) или ставлю тег #Самтрест в ник (если мессенджер поддерживает кастомные ники контакта), после чего просто игнорирую любой ной на "ниииипанятна" (их или на их код) в личные сообщения. А тех, кто не документирует модули и функции по стандарту я банально и сразу одариваю служебкой или пачкой служебок.

    После меня код читаем и поддерживаем. В том числе и благодаря комментариям с гиперссылками что и почему я сделал.

     
  • 2.52, Аноним (14), 14:33, 18/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постой так ты же тот самый овнокодер.
     

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