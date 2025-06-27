Доступна платформа Jakarta EE 11, продолжающая развитие Java EE

> Мне одному кажется что кроссплатформенный софт зло и каждая программа должна быть нативная под каждую платформу? Да в общем-то это совершенно не обязательно. Если у языка хороший JIT, и его сфера применения позволяет извлечь из него максимум бенефитов, как в случае с JVM -- ну так почему бы, собственно, и нет? Бывают случаи, когда это даже даёт большую производительность по сравнению с компиляцией сразу под натив, потому что JIT позволяет учесть все наборы инструкций, доступные на конкретной машине, где софт запущен, в то время как программы, собранные сразу в натив -- как правило собираются с поддержкой наборов инструкций, общих для большинства актуальных CPU. С моей точки зрения, как девопса, это всё однофигственно, и имеет смысл только на очень, очень больших масштабах разрабатываемых систем. Большинство нашего брата с такими потребностями никогда не столкнётся. Так что и спор о том, native vs cross-platform -- смысла особого не имеет.

