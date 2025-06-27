Доступна платформа Jakarta EE 11, продолжающая развитие Java EE

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|3.35, Аноним (1), 10:52, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да тоже сталкивался с JaCarta.
Боюсь они не знают о существовании друг друга.
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|1.2, Аноним (2), 08:22, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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язык с небезопасными нуллами как бы не очень актуален в 2к25. Например, как объявить переменную с типом "строка"? А никак. Можно объявить лишь с типом "или строка, или нулл".
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|2.5, Аноним (5), 08:25, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда не принимай и не возвращай гул, если писать так код, то проблем не будет. В других языках это по природе так, да. Когда делали джаву этого ещё не понимали. А некоторые до сих пор не понимают.
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|3.7, Аноним (2), 08:29, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Осталось рассказать об этом авторам стд библиотеки и всех прочих библиотек.
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|3.19, Смузихлеб забывший пароль (?), 09:55, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А в итоге - либо проверяешь на нулл, либо - на "пустую строку"
Только, нулл - это нулл, а "пустая строка" может быть пробелом, несколькими пробелами, табом или просто непечатаемыми символами, которые как-то попали в строку и просто проверить на нулевую длину уже не получится, хотя во всех случаях речь о пустой строке
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|2.38, freehck (ok), 11:07, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> язык с небезопасными нуллами как бы не очень актуален в 2к25. Например,
> как объявить переменную с типом "строка"? А никак. Можно объявить лишь
> с типом "или строка, или нулл".
На базе JVM есть и другие языки, более типобезопасные и строгие.
Однако как и в случае с Си -- на Java написано большое количество кода. И он как-то работает. Зачем тратить ресурсы на повторение уже созданного, если в программе на OCaml можно использовать CFFI, а в программе на Scala -- дёрнуть Java-функцию? Это ж дорого и контрпродуктивно.
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|1.3, Аноним (1), 08:24, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Мне одному кажется что кроссплатформенный софт зло и каждая программа должна быть нативная под каждую платформу?
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|2.6, Аноним (2), 08:27, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Софт здорового человека:
- имеет весь полезный функционал в виде библиотеки
- имеет по отдельной программе для каждой платформы, каждая из которых дергает библиотеку
- в случае с линуксом, имеет по отдельной программе для каждого тулкита
- а еще имеет TUI и веб-версию -- тоже благодаря библиотеке с core-функционалом
Наиболее близок к этому описанию transmission.
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|3.31, Аноним (31), 10:39, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Правда этим трансмишшном пользоваться больно по сравнению с более интуитивным qbittorrent'ом. Это, к сожалению, тоже своего рода пункт "софта здорового линуксоида"
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|3.34, крокодил мимо.. (-), 10:50, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Софт здорового человека:
> Наиболее близок к этому описанию transmission.
а когда/если надо в раздачу - берёшь aria2c..
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|3.39, freehck (ok), 11:15, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Наиболее близок к этому описанию transmission.
Но при этом самый производительный торрент-клиент, который и консольный, и демон, и хорошо интегрируется со всякими webUI через rpc -- это rtorrent, написанный на C++.
С точки зрения эксплуатации совершенно наплевать, на чём оно написано. Главное -- ТТХ.
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|2.12, Аноним (12), 08:47, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Некроссплатформенные программы не имеет смысла разрабатывать. Кроме того, разработка одного и того же кода под разные платформы помогает глубже понять взаимодействие с операционной системой и улучшить качество кода. Нет, выкладывать для народа вы можете бинарную сборку для одной любимой или для самых распространенных платформ. Я так и делаю.
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|3.15, Аноним (1), 09:40, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Согласен. Некроссплатформенные программы не имеет смысла разрабатывать.
Может вы имели ввиду? Иначе получается противоречивое утверждение?
Согласен. Кроссплатформенные программы не имеет смысла разрабатывать.
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|4.24, Аноним (12), 10:17, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может вы имели ввиду?
Уточняю: я согласен, что только коллеге одному кажется, что каждая программа должна быть нативная под каждую платформу.
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|5.25, Аноним (1), 10:24, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну под нативностью я скорее имел ввиду фронтэнд, фреймворк, интерфейс под которым собрано. Если Linux то GTK
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|6.29, Аноним (12), 10:31, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если Linux то GTK
Ну не факт. Qt приложение можно легко сделать весьма кроссплатформенным.
А если разрабатываемое решение чисто прикладное, можно работать еще на более высоком уровне (хотя подробно тестировать надо - могут неожиданно проявиться особенности разных платформ). Например, многие задачи можно решать на уровне плагинов для LibreOffice и его форков. Были у меня планы и тесты по плагинам GIMP/Photoshop.
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|2.16, Аноним (16), 09:47, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Готов ли ты платить за софт раза в 3 больше ради достижения такого результата
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|3.18, Мемоним (?), 09:55, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем три раза? Покупаешь Виндоус, покупаешь программу под нее и спокойно работаешь. А эти маргиналы с их "Линуксом" пусть сами себе попишут. Аноним выше кажется не понимает, какая платформа является донором и основной целевой для разработчиков.
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|4.22, Аноним (16), 10:03, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не забывай что еще существует андроид с айфонами, и серверный кросплатформенный софт который на линуксе почти без вариантов
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|5.33, Мемоним (?), 10:49, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> серверный кросплатформенный софт
> который на линуксе почти без вариантов
Выбор (д)нищехостеров для бедных. При этом нативное серверное ПО на коммерческих ОС есть, а вот чисто линуксового софта еще поискать надо.
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|6.36, крокодил мимо.. (-), 10:54, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> есть, а вот чисто линуксового софта еще поискать надо.
к сожалению, трэнд таков, что софта, прибитого гвоздями именно к linux, становится всё больше..
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|4.26, Аноним (12), 10:24, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня основная платформа - Linux. Для других делается только сборка (естественно, и тестируется). Но конечно, без системно зависимой прокладки не обойтись. Главное, чтобы либо ее функциональность была одинаковой для разных платформ, либо приходится так корректировать исходный код приложения, чтобы использовать только возможности, присутствующие во всех платформах. Впрочем, это случается нечасто.
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|2.21, User (??), 10:02, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, вас таких много - но по счастью, никаких решений вы не принимаете и на ваше ценное мнение всем примерно пофиг.
Такие дела, брат - любовь! Такие дела.
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|2.23, Смузихлеб забывший пароль (?), 10:03, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не надо путать функционал и графический интерфейс
Графический интерфейс может быть отчасти разным в зависимости от ОС и устройства, хотя, желательно, весьма похожим. Иначе - получится ерунда - вроде, разобрался с прогой под Вин, но не можешь разобраться с ней же под Линь ибо полностью всё иначе. Нахрена кнопки и прочее делать иначе ?
В общем, то, что "кажется" - это просто кажется
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|3.32, Аноним (1), 10:43, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не надо путать функционал и графический интерфейс
А я и не путаю, я знаю значение слов, которые употребляю.
>Нахрена кнопки и прочее делать иначе ?
А я не знаю, а зачем GNOME делают. Вон 1с-ка будет одинаково выглядеть и под вин и лин если настроена одинаково.
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|2.27, хрю (?), 10:24, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>программа
когда узнаешь что существуют на только "программы", а ещё "платформы и программные решения для бизнеса", которые и занимают 99% всего рынка программного обеспечивания, то этот вопрос тут же пропадёт сам собой. +))))
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|3.30, Аноним (1), 10:38, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я знаю про существование платформы 1С, вот она и занимает долю рынка.
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|2.37, freehck (ok), 11:05, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне одному кажется что кроссплатформенный софт зло и каждая программа должна быть нативная под каждую платформу?
Да в общем-то это совершенно не обязательно. Если у языка хороший JIT, и его сфера применения позволяет извлечь из него максимум бенефитов, как в случае с JVM -- ну так почему бы, собственно, и нет?
Бывают случаи, когда это даже даёт большую производительность по сравнению с компиляцией сразу под натив, потому что JIT позволяет учесть все наборы инструкций, доступные на конкретной машине, где софт запущен, в то время как программы, собранные сразу в натив -- как правило собираются с поддержкой наборов инструкций, общих для большинства актуальных CPU.
С моей точки зрения, как девопса, это всё однофигственно, и имеет смысл только на очень, очень больших масштабах разрабатываемых систем. Большинство нашего брата с такими потребностями никогда не столкнётся. Так что и спор о том, native vs cross-platform -- смысла особого не имеет.
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|3.42, похнапоха. (?), 13:26, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда-то давным-давно, когда никаких девопсов и не было и компьютеры были большими и работали ими серьезные дядьки, была такая система SAP NetWeaver, которя работала везде и всюду, и я как SAP Basis и в последующем SAP ABAP/Java developer успел поработать с ней и на HP-UX, и на Solaris, конечно же на великом AIX, и даже о Боги на Windows. СУБД там были разные, но сама SAP NetWeaver работала везде одинаково, код написанный на ABAP и Java под эту систему работал так же везде одинаково. Вот это переносимость. Да, были нюансы и их было много, кто знает что такое SAP Notes тот поймет о чём я, но в общем все переносилось и работало на HP-UX и AIX, а так же Windows и Linux.
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