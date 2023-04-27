General Motors присоединился к Eclipse Foundation и предоставил протокол uProtocol

Компания General Motors объявила о присоединении к некоммерческой организации Eclipse Foundation, курирующей разработку более 400 открытых проектов и координирующей работу более 20 тематических рабочих групп. General Motors примет участие в рабочей группе Software Defined Vehicle (SDV), которая сосредоточена на развитии автомобильных программных стеков, создаваемых с использованием открытого исходного кода и открытых спецификаций. В группе участвуют разработчики программной платформы GM Ultifi, а также представители Microsoft, Red Hat и нескольких других автопроизводителей.

В качестве своего вклада в общее дело компания General Motors поделилась с сообществом протоколом uProtocol, нацеленным на ускорение разработки программного обеспечения, поставляемого для различных автомобильных устройств. Протокол стандартизирует средства для организации взаимодействия автомобильных приложений и сервисов, не ограничивается работой только с продуктами General Motors и также может применяться для организации взаимодействия смартфонов и сторонних устройств с автомобильными системами. Протокол будет поддерживается в программной платформе Ultifi, которую планируют применять в электромобилях и автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, выпускаемых под брендами Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC.



