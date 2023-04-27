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General Motors присоединился к Eclipse Foundation и предоставил протокол uProtocol

27.04.2023 21:19

Компания General Motors объявила о присоединении к некоммерческой организации Eclipse Foundation, курирующей разработку более 400 открытых проектов и координирующей работу более 20 тематических рабочих групп. General Motors примет участие в рабочей группе Software Defined Vehicle (SDV), которая сосредоточена на развитии автомобильных программных стеков, создаваемых с использованием открытого исходного кода и открытых спецификаций. В группе участвуют разработчики программной платформы GM Ultifi, а также представители Microsoft, Red Hat и нескольких других автопроизводителей.

В качестве своего вклада в общее дело компания General Motors поделилась с сообществом протоколом uProtocol, нацеленным на ускорение разработки программного обеспечения, поставляемого для различных автомобильных устройств. Протокол стандартизирует средства для организации взаимодействия автомобильных приложений и сервисов, не ограничивается работой только с продуктами General Motors и также может применяться для организации взаимодействия смартфонов и сторонних устройств с автомобильными системами. Протокол будет поддерживается в программной платформе Ultifi, которую планируют применять в электромобилях и автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, выпускаемых под брендами Buick, Cadillac, Chevrolet и GMC.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.gm.com/newsroom.d...)
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  4. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 9.0
  5. OpenNews: Проект CentOS создал группу для развития решений для автомобильных систем
  6. OpenNews: Canonical и Elektrobit представили EB corbos Linux, редакцию Ubuntu для автомобильных систем
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59042-eclipse
Ключевые слова: eclipse
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:56, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь присоединиться должен концерн АвтоВАЗ
     
     
  • 2.3, anonimus (?), 22:16, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а зачем ему протоколы?
    не помню в буханке никакой электроники)
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 22:25, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А давно буханку автоваз собирает?)
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 22:57, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ...это будет начало конца Eclipce Foundation.
    Они могут исключить АвтоВАЗ, но проклятие уже никуда не денется...
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:07, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А напишите им для прикола в службу поддержки пусть попробуют
    может быть реально чего получиться...
     
  • 2.15, Аноним (-), 01:10, 28/04/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.18, Аноним (18), 02:13, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они не могут, у них Эльбрусы в приборную панель не помещаются.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:15, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Молодцы.
    Кстати Cruise (подразделение по беспилотным авто GM) неплохо прогрессирует:
    https://youtu.be/O9w4XUZ7tjk?t=61
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:11, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > компания General Motors поделилась с сообществом протоколом uProtocol

    лучше б поделились своей продукцией, например GMC неплохие

     
  • 1.7, Анонус (?), 23:29, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вроде уже есть J2534. Какие плюсы от их uProtocol?
     
     
  • 2.8, Анонус (?), 23:40, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитал там, сам себе отвечу. Это не конкурент J2534, а скорее автомобильный аналог DLNA/UPNP. Идея может и неплохая, но будет как в комиксе про 15 стандартов.
     
     
  • 3.10, Анонус (?), 23:49, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или даже нет. Скорее аналог не DLNA, а Matter (который про IoT).
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:43, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Собственное авто - это прошлый век. А так достал мобилу, тыкнул в кнопку, прыгнул в такси - и все, ты на месте. И не надо париться, где припарковаться, с каско каким-то возиться, масло менять, вздрагивать по ночам от сигнализации, выскакивать на балкон высматривать гопников, ворующих твою автомагнитолу. В общем, собственное авто - ненужно.

    Сабжевое ПО для авто должно развиваться в первую очередь в сторону замены таксистов на автоматику. Таксистов всех уволить, заменить программами. Я помню, как таксисты, работавшие с региональными таксомоторными компаниями, протестовали против Убера из-за его низких цен. Вывод - таксисты сродни луддитам и заслуживают увольнения.

    На этом у меня всё, всем спасибо за внимание.

     
     
  • 2.11, Dzen Python (ok), 00:03, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слишком толсто. Даже растоМарии тоньше с их набросами "весь мир с нам^W^W пишет на хрусь"
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык купи авто в рассрочку/лизинг, будет не собственное. Можешь ехать куда хочешь когда хочешь с кем хочешь. А не в обществе непонятного типа которому ты за это еще и платишь, если он еще согласится тебя куда-то отвезти.
     
  • 2.13, Аноним (13), 01:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это, выдыхай. Не всем же как тебе возить на авто некого. А так да, без надобности и необязательно обзаводиться.
     
  • 2.16, Аноним (-), 01:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это, водилы такси не всегда приятные бывают. Да и себе в минус они не работают. Поэтому захотев такси вооооон туда, за ...цать километров от города, можно довольно конкретно облегчить кошелек.
     
  • 2.17, Аноним (18), 02:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю! Не покупайте авто. И такси не вызывайте. Сидите дома, в крайнем случае ходите пешком.
     

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