General Motors присоединился к Eclipse Foundation и предоставил протокол uProtocol

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|2.5, Dzen Python (ok), 22:57, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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...это будет начало конца Eclipce Foundation.
Они могут исключить АвтоВАЗ, но проклятие уже никуда не денется...
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|2.14, Аноним (14), 01:07, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А напишите им для прикола в службу поддержки пусть попробуют
может быть реально чего получиться...
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|2.18, Аноним (18), 02:13, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они не могут, у них Эльбрусы в приборную панель не помещаются.
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|1.6, Аноним (6), 23:11, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> компания General Motors поделилась с сообществом протоколом uProtocol
лучше б поделились своей продукцией, например GMC неплохие
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|2.8, Анонус (?), 23:40, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитал там, сам себе отвечу. Это не конкурент J2534, а скорее автомобильный аналог DLNA/UPNP. Идея может и неплохая, но будет как в комиксе про 15 стандартов.
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|3.10, Анонус (?), 23:49, 27/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или даже нет. Скорее аналог не DLNA, а Matter (который про IoT).
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|1.9, Аноним (9), 23:43, 27/04/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Собственное авто - это прошлый век. А так достал мобилу, тыкнул в кнопку, прыгнул в такси - и все, ты на месте. И не надо париться, где припарковаться, с каско каким-то возиться, масло менять, вздрагивать по ночам от сигнализации, выскакивать на балкон высматривать гопников, ворующих твою автомагнитолу. В общем, собственное авто - ненужно.
Сабжевое ПО для авто должно развиваться в первую очередь в сторону замены таксистов на автоматику. Таксистов всех уволить, заменить программами. Я помню, как таксисты, работавшие с региональными таксомоторными компаниями, протестовали против Убера из-за его низких цен. Вывод - таксисты сродни луддитам и заслуживают увольнения.
На этом у меня всё, всем спасибо за внимание.
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|2.11, Dzen Python (ok), 00:03, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Слишком толсто. Даже растоМарии тоньше с их набросами "весь мир с нам^W^W пишет на хрусь"
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|2.12, Аноним (12), 00:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык купи авто в рассрочку/лизинг, будет не собственное. Можешь ехать куда хочешь когда хочешь с кем хочешь. А не в обществе непонятного типа которому ты за это еще и платишь, если он еще согласится тебя куда-то отвезти.
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|2.13, Аноним (13), 01:02, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты это, выдыхай. Не всем же как тебе возить на авто некого. А так да, без надобности и необязательно обзаводиться.
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|2.16, Аноним (-), 01:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это, водилы такси не всегда приятные бывают. Да и себе в минус они не работают. Поэтому захотев такси вооооон туда, за ...цать километров от города, можно довольно конкретно облегчить кошелек.
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|2.17, Аноним (18), 02:12, 28/04/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю! Не покупайте авто. И такси не вызывайте. Сидите дома, в крайнем случае ходите пешком.
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